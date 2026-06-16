ترامب يريد أن يعهد بحزب الله إلى سوريا عن طريق غزو لبنان

نقل دونالد ترامب الملف اللبناني إلى قلب قمة مجموعة السبعة في إيفيان قائلا إنه اقترح على إسرائيل أن ترعى سوريا حزب الله في لبنان. الرئيس الأمريكي أوضح أن إسرائيل كانت تحارب الحركة الشيعة لفترة طويلة وأن الكثير من الناس قتلوا ويأتي هذا البيان، الذي أبلغت عنه الصحافة الأمريكية على هامش المناقشات بين القادة الغربيين، في سلسلة دبلوماسية كثيفة. وتدافع واشنطن عن اتفاق إطاري مع إيران، وترفض إسرائيل الانسحاب من مواقع في لبنان، وتحاول بيروت فرض شروطها الخاصة على التفاوض: وقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الإسرائيلي، ونشر الجيش اللبناني وإعادة الإعمار. ولدى الإشارة إلى دور سوري ضد حزب الله، يفتح ترامب سيناريو متفجرا للبنان، حيث لا يزال أي تدخل من جانب دمشق محمولا بذاكرة سياسية ثقيلة.

خطاب (ترامب) يُعد شجاراً في نهجه تجاه الجبهة اللبنانية وقبل بضعة أيام، كان رئيس الولايات المتحدة لا يزال يصر على إضرابات أكثر استهدافا ضد حزب الله. منذ إيفيان رسالته تتحرك وهو يلوم إسرائيل على طول مواجهتها بالحركة المسلحة، ويقترح أن يُطلب من جهة مجاورة، سوريا، أن تقوم بدور أكثر مباشرة. ولا تزال الصيغة غامضة. وهي لا تحدد الإطار القانوني أو الشكل التشغيلي أو الدور الدقيق الذي ستضطلع به واشنطن في دمشق. ولكن ما يكفي لإثارة مسألة حساسة: هل تنظر الولايات المتحدة في جعل سوريا الجديدة شريكا أمنيا في لبنان؟?

ترامب يظهر صبره لإسرائيل في إيفيان

وفي قمة مجموعة السبعة، أظهر دونالد ترامب أيضا علاقة أكثر توترا مع بنيامين نتنياهو. The US President said the Israeli Prime Minister must act more responsibly in Lebanon. وأعرب عن عدم ارتياحه لسلوك إسرائيل في القضية، في حين أن واشنطن تحاول توطيد اتفاق مع طهران. وهذا لا يخل بالتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل. غير أنه يبين أن البيت الأبيض يريد منع الإضرابات الإسرائيلية ضد حزب الله من الإخفاق في تسلسل دبلوماسي أوسع. وبالنسبة لـ » ترامب » ، يبدو أن الأولوية الآن هي تحقيق الاستقرار الإقليمي، حتى لو تم تحقيق هذا الاستقرار من خلال ترتيبات غير عادية.

السياق يثقل كاهل هذا المخرج. ويهدف الاتفاق الإطاري الأمريكي – الإيراني، الذي أعلن عنه بالتسلسل الذي فتحته الوساطة الباكستانية، إلى الحد من الأعمال العدائية الإقليمية وإعادة فتح مضيق أورموز تدريجيا. It includes, according to several reported formulations, a Lebanese dimension. وعرضت إيران الجبهة اللبنانية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من وقف التصعيد، في حين تدعي إسرائيل عدم الالتزام باتفاق لم تشارك فيه. تصريح (ترامب) عن (سوريا) يأتي في وقت يسعى فيه كل ممثل للحفاظ على مكانه. (واشنطن) يريد إنقاذ الصفقة مع (طهران). إسرائيل تريد الحفاظ على حريتها العسكرية. ويريد حزب الله أن يقدم وقف إطلاق النار نتيجة لتوازن قوته. ويريد المسؤول في لبنان أن يتجنب معاملة المسألة الإقليمية البسيطة.

سوريا تعود إلى معادلة حزب الله

إن فكرة تكليف سوريا بدور في مواجهة حزب الله إنما هي ردة فعل على تاريخ معقد. وعلى مدى عقود كان لدمشق تأثير حاسم على لبنان. وتم تمديد وجودها العسكري، الذي بدأ خلال الحرب الأهلية، حتى عام 2005. وقد شهد الجانب اللبناني الانسحاب السوري كشرط للعودة إلى السيادة. ومن ثم، فإن أي ذكر للدور السوري في الأمن اللبناني يوقظ ردود الفعل من عدم الثقة. وعلى الرغم من تغير السياق السوري، لا تزال المسألة حساسة. ولن ينظر إلى دور دمشق ضد حزب الله على أنه مجرد ترتيب أمني. وسيؤثر على التوازن الداخلي للبنان، وذاكرة التوتيل السوري، وسيادة بيروت.

لم تعد محادثات (سورية ترامب) عن (بشار الأسد) وتسعى السلطة الجديدة في دمشق، بقيادة أحمد الشارة، إلى استعادة الاعتراف الدولي بعد سنوات من الحرب والعزلة. وقد أبدت واشنطن بالفعل اهتماما بهذه القيادة السورية الجديدة. وأثنى ترامب على قيادة دمشق وأشار، وفقا للصحافة الإقليمية، إلى إمكانية القيام بدور سوري في تحقيق الاستقرار في لبنان. وبالنسبة لسورية، فإن هذا المنظور سيمثل فرصة لأن يصبح مرة أخرى لاعباً مركزياً في ليفانت. ومن شأنه أن يوفر لدمشق نفوذا دبلوماسيا للعواصم الأمريكية والعواصم العربية. ولكنه سيعرض أيضاً القوة السورية الجديدة لتوجيه الصراع مع ممثل لبناني راسخ ومسلح ومدعوم من إيران.

سيناريو صعب في بيروت

في (بيروت)، تركيبة (ترامب) قد تسبب الإحراج الفوري وقد قامت السلطات اللبنانية ببناء موقفها حول مبدأ واضح: يجب على الدولة اللبنانية أن تتولى سلطتها وحدها في جميع أنحاء الإقليم. وأشار الرئيس جوزيف أوون ورئيس الوزراء نواف سلام إلى استمرار هذا الموقف قبل الجولة القادمة من المفاوضات في واشنطن. وتشمل وقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، ونشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية، وعودة السجناء اللبنانيين وإعادة البناء. فكرة ممثل سوري مُتهم بـ « إختراق » هيزبولا ليست في هذا الهيكل هذا يجعل الأمر معقداً.

ولا يمكن للبنان الرسمي أن يقبل بلاد مجاورة كطرف مباشر في أمنه الداخلي. وحتى التنسيق المحدود مع دمشق ينبغي أن يمر بآليات حكومية صارمة. كما ينبغي لها أن تتجنب أي انطباع عن ولاية خارجية تسند إلى سوريا في جزء من الأراضي اللبنانية. وبالنسبة للجيش اللبناني، سيكون هذا السيناريو خطرا سياسيا. وتسعى المؤسسة إلى أن تظهر بوصفها الصك المشروع الوحيد للسيادة. وإذا عرضت سوريا كبديل أمني، فإنها ستضعف دورها. ومن شأن ذلك أيضا أن يعطي حزب الله حجة قوية: أي مشروع أجنبي لإعادة إدخال تمثال إقليمي تحت ستار نزع السلاح.

إسرائيل تواجه مفارقتها الخاصة

وسيكون الرد الإسرائيلي حاسما أيضا. وتعتبر إسرائيل حزب الله تهديدا مباشرا لمجتمعاتها الشمالية. وقال إن حكومته أعربت عن رغبتها في الحفاظ على مناطق آمنة في لبنان وغزة وسوريا ما دام ذلك ضروريا. ويعكس هذا الموقف مبدأ بسيطا: ولم تعد إسرائيل ترغب في الاعتماد على الضمانات الدولية أو على وعود الدول المجاورة. لكن رفض إسرائيل الانسحاب له أثر سياسي معاكس. It strengthens Hezbollah by giving it the argue of occupation. وطالما بقي الجنود الإسرائيليون في المناطق اللبنانية، يمكن للحركة أن تبرر استمرار أسلحتها باسم المقاومة.

اقتراح (ترامب) قد يسعى لمعالجة هذه المفارقة. بقولك أن (سوريا) يمكنها الإعتناء بـ(هزبولا) بدلاً من (إسرائيل)، يبدو أنّ رئيس الولايات المتحدة يريد إستعادة عبء حرب إسرائيل التي لا نهاية لها. كما يسعى إلى الحد من الخسائر البشرية وتجنب التصعيد الذي يهدد الاتفاق مع إيران. ولكن هذا المنطق يقوم على فرضية هشة: سوريا قادرة على التصرف ضد حزب الله دون أن تسبب أزمة لبنانية أو مواجهة إقليمية أو رد فعل إيراني. Hezbollah is not an outside actor in Lebanon. ولها قاعدة اجتماعية وتمثيل سياسي وشبكة عسكرية وشرعية إقليمية في بعض المناطق. ومن شأن التعامل معها كمسألة أمنية بسيطة عبر الحدود أن يقلل من تقدير عمقها الداخلي.

ويسعى واشنطن إلى مخرج إقليمي

The US proposal is part of a broader strategy. تريد ترامب أن تقدم الصفقة مع إيران كخطوة رئيسية لصنع السلام في الشرق الأوسط. إن مؤتمر قمة إيفيان يوفر له مرحلة دولية للدفاع عن هذا الخط مع الأوروبيين، وبعضهم لا يزال حذرا. والملف الإيراني، ومضيق أورموز، ولبنان، وإسرائيل، وسوريا، يرتبط الآن بتسلسل واحد. هذا التشابك يجعل كل جبهة تعتمد على الآخرين. ويمكن لإضراب إسرائيلي في لبنان أن يضعف النقاش مع طهران. الغموض حول الانسحاب الإسرائيلي يمكن أن يحيي خطاب حزب الله. دخول سوري للملف يمكن أن يوقظ الكسور اللبنانية. ويحاول واشنطن الاحتفاظ بأرصدة لا تتداخل دائما.

ويلاحظ الأوروبيون هذا التسارع بالتحفظات. They want to avoid an agreement too fast with Iran, poorly verified or too favourable to Tehran. وهي تسعى أيضا إلى الحفاظ على دورها في الأمن النووي والجزاءات والأمن البحري. وتحاول فرنسا، التي تستضيف مجموعة السبعة، التأثير على المرحلة الثانية من المفاوضات، ولا سيما على مضيق أورموز والضمانات المرتبطة به. لكن على لبنان الكلمة الأمريكية تهيمن. وبالإشارة إلى سوريا، لا تكتفي شركة ترامب بالتشاور بشأن حل عملي. إنه يعيد سحب الخيارات علناً. هذه الطريقة يمكن أن تنتج تأثير مفاجئ. ويمكنها أيضا أن تخلق عدم استقرار دبلوماسي، حيث يجب على الجهات الفاعلة المعنية أن ترد على صيغة لا تزال ملامحها غير واضحة.

بوسع حزب الله استغلال البيان

من أجل (هزبولا) بيان (ترامب) يعرض عدة زوايا للاستغلال السياسي. ويمكن للحزب أولاً أن يرى دليلاً على أن القضية اللبنانية تعالج في الخارج، بين واشنطن وتل أبيب ودمشق وطهران. He can then present any Syrian involvement against him as a foreign pressure project. وأخيرا، لعله يذكر أن رفض إسرائيل الانسحاب يحافظ على سبب للمواجهة. وهذه القراءة الثلاثية ستسمح له بالدفاع عن ترسانته على الرغم من النقد الداخلي. لن يقنع كل اللبنانيين. ولكنه يمكن أن يقلل من مساحة الذين يدعون إلى نزع سلاح مؤسسي سريع ودقيق.

وهذا الوضع يضع القوات اللبنانية ذات السيادة في موقف غير مريح. إنهم يطالبون بإنهاء الأسلحة خارج الولاية يشجبون تورط لبنان في القضية الإيرانية إنهم يرفضون الحفاظ على إسرائيل ولكنهم لا يستطيعون أن يدعموا علناً دوراً أمنياً سورياً في لبنان دون أن يناقضوا جزءاً من تاريخهم السياسي. ولذلك فإن صيغة ترامب تلزمهم بالدفاع عن طريق ضيق: الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ورفض أي تمثال سوري، واحتكار الجيش اللبناني، والمفاوضات التي تقودها المؤسسات اللبنانية وحدها. هذا الطريق ثابت ولا يزال من الصعب فرض ما إذا كانت الدول الكبرى تحبذ الترتيبات الإقليمية السريعة.

دمشق بين الفرص الدبلوماسية والمخاطر العسكرية

لدمشق، فرضية ترامب ستكون مزدوجة. يمكن أن يسرع عودة سوريا إلى القنوات الدبلوماسية الإقليمية بعد فترة طويلة من العزلة والجزاءات. ومن شأنه أن يتيح للسلطة السورية الجديدة أن تمثل نفسها كشريك أمني قادر على الحوار مع واشنطن والعواصم العربية وربما مع إسرائيل. لكنها ستعرّضها أيضاً لمسؤولية ثقيلة. Hezbollah is not only present in Lebanon. وقد ظل لسنوات طويلة على روابط عسكرية وسياسية ولوجستية مع الفضاء السوري. مواجهة مفتوحة معه يمكن أن تضعف قوة دمشق، إعادة فتح خطوط التوتر في شرق وغرب سوريا، واختبار الأرصدة الداخلية لبلد ما لا تزال تتميز بالحرب.

دور سوريا المحتمل سيطرح أيضاً مسألة ولاية والتصرف على الحدود، ومراقبة المعابر، وقطع الطرق اللوجستية، أو المشاركة في الضغط الإقليمي على حزب الله ليس من نفس مستوى المشاركة. ولن يؤدي تعاون الاستخبارات مع واشنطن إلى نفس آثار وجود الأمن بالقرب من الحدود اللبنانية. وستكون الأعمال العسكرية المباشرة أكثر متفجرة. يمكن أن يحول الأزمة اللبنانية إلى صراع مفتوح بين حلفاء ومنافسي إيران ومن ثم تجد السلطات اللبنانية صعوبة في الحفاظ على خطها الخاص، على أساس الدور الحصري للجيش الوطني ورفض أي وصاية خارجية.

مجموعة ال7 تواجه الدبلوماسية الأمريكية الانفرادية

ويوفر إطار مجموعة السبعة مجالاً إضافياً لهذا الغرض. In Evian, United States partners seek to understand the contours of an Iranian agreement whose details remain incomplete. ويريد الأوروبيون ضمانات بشأن الأمن النووي والجزاءات والسلامة البحرية. كما أنهم يريدون أن يتجنبوا لبنان أو سوريا أو مضيق أورموز أن يصبحوا متغيرات تكيف في مفاوضات يقودها أساسا واشنطن. غير أن البيان المتعلق بسوريا يبين أن ترامب يفضل دبلوماسية من الضربات السريعة، حيث يمكن للصيغة العامة أن تحقق توازنا في السلطة حتى قبل كتابة الآليات.

هذه الطريقة تتوافق مع منطق الرئيس الأمريكي وهو يخلق ضغوطا، ويرغم الجهات الفاعلة على اتخاذ موقفها ويعطي صورة لمبادرة دائمة. لكنه أيضاً يمكن أن يزعج الحلفاء وقد ترى إسرائيل أن ذلك محاولة للحد من حرية عملها. ويمكن للبنان أن يقرأ هذا باعتباره انتهاكا محتملا لسيادته. يمكن لسورية أن ترى هذا كدعوة خطرة ويمكن لإيران أن تعتبر ذلك تهديداً لأحد حلفائها الإقليميين الرئيسيين. وأخيرا، يمكن لحزب الله أن يرى تأكيدا بأن مستقبله يجري مناقشته في إطار يتجاوز بيروت. وكان من المتوقع أن يظهر مؤتمر قمة إيفيان الاستقرار. ويكشف أيضا عن مناطق الصراع التي لم يحلها بعد الاتفاق الأمريكي – الإيراني.

تحليل صغير: خطر العلاج الذي يزيد من سوء الشر

بيان (ترامب) يبدأ من ملاحظة بسيطة: الحرب بين إسرائيل وحزب الله تدوم طويلاً وتكلف الكثير ولكن من المرجح أن يؤدي الحل إلى تفاقم المشكلة التي يدعي حلها. ولإعطاء سوريا دوراً ضد حزب الله هو زيادة تدويل قضية تحاول بيروت إعادة تأميمها. وهذا يمكن أن يعرض على حزب الله قصة جديدة من المقاومة ضد الضغط الأجنبي. ويمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى إضعاف الجيش اللبناني، عندما يفترض أن يكون الأداة الرئيسية لعودة الدولة إلى الجنوب.

ولذلك فإن النقطة الحاسمة لا تزال هي الانسحاب الإسرائيلي. وبدون الانسحاب، يحافظ حزب الله على حجة سياسية قوية. بدون الدور الحصري للجيش اللبناني، تظل سيادة بيروت غير كاملة. بدون آلية واضحة في (واشنطن) تصريح (ترامب) يمكن أن يصبح عبارة قمة بدلاً من سياسة وستقول الأيام القليلة المقبلة ما إذا كانت واشنطن تحدد هذا الخيار السوري أو ما إذا كان سيبقى خروجا لدفع إسرائيل ولبنان وسوريا وإيران إلى تعديل مواقفها قبل المرحلة المقبلة من المفاوضات.