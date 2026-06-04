ترامب يريد فصل لبنان وإيران

دونالد ترامب يقول أنه يريد فصل القضية اللبنانية عن المفاوضات مع إيران غير أن الجملة التي صدرت يوم الأربعاء 3 حزيران/يونيه في واشنطن تأتي في وقت تتقدم فيه الأزمةان في نفس الممر الدبلوماسي. ويعرض رئيس الولايات المتحدة الجبهة اللبنانية كموضوع منفصل، في حين تزعم طهران أن أي اتفاق إقليمي ينبغي أن يشمل وقف القتال في لبنان. وبذلك تصبح معادلة ترامب في لبنان مؤشر تناقض دبلوماسي. ومن ثم فإن هذه الرغبة في الانفصال تكشف عكس ما تعلنه. محاولة واشنطن لعزل لبنان من القضية الإيرانية جيدة لأن حزب الله، إسرائيل، الجيش اللبناني، وقف إطلاق النار والمفاوضات مع طهران تشكل الآن معادلة أمنية إقليمية واحدة.

ترامب لبنان إيران: انفصال معروض

حجة واشنطن الرسمية

ويبدأ التسلسل ببيان قصير ولكن ثقيل سياسيا. دونالد ترامب يقول أنه يريد التعامل مع لبنان بشكل منفصل عن المفاوضات مع إيران ويبرر هذا الوضع باختلاف طبيعة الملفين. ومن جهة، يريد البيت الأبيض اتفاقا مع طهران بشأن نهاية الحرب، والطاقة النووية، واستقرار الخليج. ومن ناحية أخرى، تحاول إسرائيل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مع حزب الله بوصفه فاعلا مركزيا ولكن غير موقّع. يبدو أن الحجة بسيطة ولبنان دولة ذات سيادة. إيران قوة إقليمية. وتتفاوض إسرائيل في واشنطن مع وفد لبناني، وليس مع القادة الإيرانيين. غير أن هذا التمييز القانوني لا يكفي لشرح الجدول الزمني. وكلا الملفين متداخلان في الواقع في التهديدات وفي قنوات الوساطة وفي الحسابات العسكرية.

صيغة (ترامب) لا تدخل في فراغ دبلوماسي. وهو يتبع مرحلة من التوتر الشديد، تميزت بالضربات الإسرائيلية في لبنان، ونيران حزب الله، والتهديدات التي تتعرض لها بيروت والمفاوضات الأمريكية مع إيران. وفي الوقت نفسه، أعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار المشروط بين لبنان وإسرائيل بعد يومين من المناقشات في واشنطن. يتطلب هذا النص الوقف الكامل لنيران حزب الله وإجلاء مشغليه من قطاع الليطاني الجنوبي. كما ينص على إنشاء مناطق تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني وحده. ويبين هذا الهيكل أن القضية اللبنانية تُعامل كاختبار فوري لإلغاء التصعيد الإقليمي. إن لبنان الآن هو المكان الذي تستطيع فيه واشنطن إرغام الجهات الفاعلة المسلحة على طمأنة إسرائيل وإبقاء المفاوضات مع طهران مفتوحة.

ومن ثم فإن المفارقة أساسية. وبالإعلان عن رغبته في فصل لبنان وإيران، تعترف ترامب ضمنا بأن المفاوضات قد جمعت بينهما بالفعل. نحن فقط نفصل ما يبدو أنه مرتبط ويحاول البيت الأبيض منع طهران من استخدام الجبهة اللبنانية كعيار في المحادثات. كما أنها تريد منع إسرائيل من المساس باتفاق إيراني من خلال حملة عسكرية طويلة ضد حزب الله. هذا القيد المزدوج يفسر حزم اللغة الأمريكية ولا تريد واشنطن أن يصبح لبنان شرطا إيرانيا. ولكنه لا يمكن أن يمنع حزب الله، حليف طهران، من جعل الجزء الأمامي الجنوبي من توازن القوى.

لبنان، متغير تسوية التفاوض الإيراني

ثلاثة أبواب للأزمة الإقليمية

وتدخل القضية اللبنانية في المفاوضات الإيرانية من خلال ثلاثة أبواب. الأول هو الجيش. فتح حزب الله جبهة ضد إسرائيل في سياق الحرب والمواجهة الإقليميتين بين واشنطن وإسرائيل وطهران. أفعاله ليست لبنانية فقط. إنها جزء من نظام التحالفات والردع الذي يربط لبنان وإيران والعراق وسوريا واليمن والخليج. الباب الثاني سياسي. وترفض إيران إعطاء صورة لاتفاق يضحي بحلفائها الإقليميين. الثالث دبلوماسي. ويجب أن يتكلم الوسطاء الأمريكيون في بيروت وإسرائيل وطهران بنفس الهدف: منع حرق عام.

وبالنسبة لطهران، فإن الجبهة اللبنانية ليست ملفاً هامشياً. ويزعم المسؤولون الإيرانيون أن نهاية الحرب الإقليمية يجب أن تغطي لبنان. منطقهم يقوم على فكرة بسيطة: وإذا ما احتفظت إسرائيل بحرية الإضراب عن حزب الله في حين تتفاوض إيران مع الولايات المتحدة، فإن وقف التصعيد سيظل غير كامل. سيضعف حليف طهران اللبناني بدون تقديم ضمان إقليمي. في هذه القراءة، لن يكون الاتفاق الذي يقتصر على النووي أو الخليج أو مضيق هرمز كافياً. وينبغي أن يشمل الاستقرار جميع الجبهات النشطة. هذا بالضبط ما يحاول واشنطن الالتفاف عليه.

موقف الولايات المتحدة له هدف معاكس (ترامب) يريد أن يمزق صفقة إيرانية دون السماح لـ(طهران) بتوسيع الطاولة كلما اتسعت المفاوضات كلما ازدادت صعوبة وإذا دخل لبنان بالكامل، فمن الضروري التعامل مع الوجود الإسرائيلي، وأسلحة حزب الله، والقرار 1701، والخط الأزرق، والضمانات الأمنية لشمال إسرائيل، ودور اليونيفيل والسيادة اللبنانية. وإذا أضيفت غزة أو العراق أو اليمن، يصبح من المستحيل تقريبا استكمال الاتفاق بسرعة. ومن ثم فإن الانفصال يتيح لواشنطن تخفيض عدد المتغيرات. وهو أيضاً يخدم التواصل السياسي لـ(ترامب) والذي يريد تقديم اتفاق محتمل مع (إيران) كنتيجة مباشرة لضغطه.

بيان يحمي إسرائيل أيضا

حرية العمل الإسرائيلية المعنية

والرغبة في فصل لبنان عن المسألة الإيرانية تفي أيضا بالتوقعات الإسرائيلية. وترى إسرائيل أن حزب الله يشكل تهديدا مباشرا لحدودها الشمالية. ويرفض موظفوها السماح بحل وسط بين واشنطن وطهران للحد من حرية العمل في لبنان بسرعة كبيرة. يريدون أولاً التأكد من توقف حزب الله عن إطلاق النار، والابتعاد عن جنوب الليطاني وعدم إعادة تشكيل مواقعه في القرى الحدودية. المعادلة الأمريكية تقدم لهم هامش. وهو يسمح بإجراء مناقشات مع إيران دون تحويل كل إضراب في لبنان تلقائيا إلى انتهاك لاتفاق إقليمي.

ولكن هذا الهامش لا يزال هشا. كما أعرب ترامب عن قلقه إزاء استمرار القتال في لبنان. وبحسب الصحافة الأمريكية، فقد اعترف بالتوتر مع بنيامين نتنياهو حول سير الحرب ومخاطر التصعيد. رئيس الولايات المتحدة يريد نتيجة دبلوماسية سريعة. ومن شأن هجوم كبير على بيروت، أو استجابة هائلة من جانب حزب الله، أن يجعل المحادثات مع إيران تفشل في وقت تدعي فيه واشنطن إمكانية الاتفاق. ومن ثم يجب على البيت الأبيض أن ينقذ إسرائيل دون أن يعطيها فارغا تماما. وهذه واحدة من أدق أرصدة هذه المرحلة.

وتمر حماية إسرائيل عبر المناطق التجريبية المنصوص عليها في الاتفاق اللبناني الإسرائيلي. ويجب أن تخضع هذه المناطق للسيطرة الحصرية للجيش اللبناني. الرسالة واضحة: يجب أن تصبح الدولة اللبنانية المحاور الأمني الشرعي. ويجب أن تختفي الأسلحة غير الحكومية من المناطق المعنية. ويسمح هذا النهج التدريجي لإسرائيل بأن تطالب بأدلة واضحة دون أن تتطلب على الفور تحولا كاملا في المشهد العسكري اللبناني. كما أنه يسمح لواشنطن بالتأكيد على أن الملف اللبناني يتحرك إلى الأمام بمنطق مؤسسي، وليس من خلال التفاوض المباشر مع إيران.

حزب الله في المركز، حتى بدون مقر رسمي

ممثل غير موقّع ولكن حاسم

حزب الله غائب عن التصريحات الرسمية كطرف تفاوضي. غير أنها لا تزال في صميم جميع الشروط التشغيلية. ويتوقف وقف إطلاق النار على وقف إطلاق النار. ويتوقف تحقيق الاستقرار في جنوب ليتاني على انسحابه الواضح. وتتوقف مصداقية الجيش اللبناني على قدرته على تجنب المواجهة الداخلية مع فرض سلطة الدولة. ومن ثم فإن العلاقة بين القضية اللبنانية والقضية الإيرانية تقع أولاً من خلاله. وهو العامل الذي يجعل الانفصال صعبا، لأن مرساته اللبنانية تتعايش مع تحالفها الاستراتيجي مع طهران.

وبالنسبة لحزب الله، يشكل الانفصال الأمريكي خطرا سياسيا. وإذا انفصل لبنان عن إيران، فإن الحركة قد تجد نفسها تحت الضغط المحلي دون ضمان إقليمي. ويمكن أن يُطلب إليه الانسحاب من جنوب الليطاني في حين أن إسرائيل ستحتفظ بمواقف معينة أو قدرة على الإضراب. ومن الصعب الدفاع عن هذا التفاوت أمام جمهوره. ولذلك ستسعى الحركة إلى ربط أي انسحاب بوقف كامل لإطلاق النار، وانتهاء الهجمات الإسرائيلية، وإجراء مناقشة بشأن الانسحاب الإسرائيلي. ويظهر هذا الخط بالفعل في المواقف التي أبلغت عنها الصحافة اللبنانية.

على أي حال، هامش حزب الله ليس غير محدود. عانى سكان الجنوب من الدمار والنزوح وعدم اليقين الدائم. جزء من البيئة الاجتماعية للحركة يريد التوقف عن القتال والعودة إلى الحياة اليومية. وعليه، يجب على حزب الله أن يتجنب الظهور كعائق يحول دون استراحة. كما يجب عليها أن تحافظ على قدرتها على الردع. وفيما بين هذين الحتميين، فإن الموقف الأكثر احتمالا هو قبول الانخفاض التدريجي في الوجود الواضح، مع رفض نزع السلاح العالمي الفوري. ومن شأن هذا الوضع أن يعقّد عملية التحقق، ولكنه سيسمح للحركة بعدم تقديم نفسها على أنها مهزومة.

بيروت تواجه معادلة مستحيلة

السيادة اللبنانية والاعتماد الإقليمي

بالنسبة للسلطات اللبنانية حكم (ترامب) يخلق صعوبة إضافية. وتسعى بيروت منذ البداية إلى الدفاع عن فكرة قضية ذات سيادة. ولا يريد لبنان أن يعامل كمرفق للمفاوضات الإيرانية. كما يرفض تحمل عواقب ذراع واحد بين إسرائيل والولايات المتحدة وطهران. ومن حيث المبدأ، قد يبدو الانفصال مؤاتيا للدولة اللبنانية. وهي تعترف بأن على لبنان أن يتفاوض من أجل مصالحه الخاصة. يضع الجيش اللبناني في مركز الأمن الجنوبي. وهو يحول دون البت في مستقبل البلد في التفاوض النووي.

ولكن من الناحية العملية، يمكن لهذا الانفصال أن يضعف بيروت أيضا. وإذا كان الملف اللبناني معزولا، يجب على لبنان أن يحصل على الانسحاب الإسرائيلي وحده، ونهاية الإضرابات، وضمانات الأمن. لكن قوة الضغط لا تزال محدودة الجيش يفتقر إلى الموارد ولا يزال الاقتصاد هشا. وتنشأ المؤسسات من سنوات من الأزمة. الحكومة يجب أن تتعامل مع حزب الله، الأطراف المعارضة لأسلحته، مطالب دولية ومطالب إسرائيل. ومن شأن إجراء مفاوضات منفصلة أن يعطي لبنان صوتا. ويمكنه أيضا أن يضعه أمام مسؤولية لا يمكنه تحملها تماما.

ويفسر هذا التوتر تحذير المسؤولين اللبنانيين. ويجب عليها أن تدعم مبدأ الدولة التي تمتلك أسلحة قانونية بمفردها، دون أن تشعل أزمة داخلية. ويجب أن يقبلوا المعونة الأمريكية، دون أن يبدو أنهم ينفذون جدول أعمال إسرائيلي. يجب أن يحصلوا على ضمانات بشأن الانسحاب الإسرائيلي، دون عرقلة التسلسل الذي فتح في واشنطن. يجب أن يتحدثوا أخيراً إلى شعب الجنوب الذي يريد إجابات ملموسة: وعندما يتم تأمين الطرق، عندما يمكن إعادة بناء المنازل، عندما تعاد فتح المدارس، ومن سيمنع استئناف الضربات.

القرار 1701 العودة كإطار أدنى

نص قديم، ملحة جديدة

ويظل القرار 1701 الأساس القانوني الذي يمكن أن يشير إليه الجميع دون الاعتراف بامتياز جديد. وينص على وقف الأعمال العدائية، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، وعدم وجود أسلحة غير حكومية بين الخط الأزرق والليطاني، ودور اليونيفيل. وباستخدام هذا الإطار، يمكن لواشنطن أن تقدم المناطق التجريبية كتطبيق تدريجي لنص قائم. بيروت يمكنها الدفاع عن عودة الدولة ويمكن لإسرائيل أن تطالب بإزالة حزب الله. يمكن لإيران أن تتجنب الاعتراف بالمفاوضات المباشرة بشأن أسلحة الحركة.

غير أن هذا الإطار قد أظهر قيوده. منذ عام 2006، لم تنتج أبدًا استقرارًا كاملاً. احتفظ حزب الله بوجود عسكري. ونددت إسرائيل بانتهاكات الحركة واستمرار العمليات. لقد شجب لبنان الانتهاكات الإسرائيلية لأراضيه وأجوائه وسيادته. ومن ثم، فإن رواية عام 2026 ليست وجود القرار، بل هي محاولة إعطاءه ترجمة تشغيلية فورية. وستكون المناطق التجريبية أول اختبار. إذا كانوا يعملون، يمكن أن يكون نموذجا. وإذا فشلوا، سيصبحون دليلا على أن الإطار لا يزال ضعيفا للغاية.

ويوضح القرار 1701 أيضا سبب عدم عزل القضية اللبنانية بسهولة. ويتوقف تنفيذه على الجيش اللبناني واليونيفيل وإسرائيل وحزب الله والمناخ الإقليمي. ولكن المناخ الإقليمي يعتمد جزئيا على إيران. ويمكن أن تتأثر كل مشاركة على أرض الواقع بضربة في الخليج، وكسر في المحادثات النووية، وهجوم على بيروت أو الضغط الإسرائيلي في الجنوب. إنفصال (ترامب) المُزمع لذلك يأتي ضد طبيعة الجهاز إن أمن لبنان ليس لبنانيا فقط.

يصبح التقويم أداة ضغط

أسبوع 22 يونيو كاختبار

والخطوة التالية المعلنة هي استئناف المناقشات السياسية والأمنية خلال أسبوع حزيران/يونيه 22. هذا الموعد النهائي غير محايد. ويمنح الطرفين بضعة أسابيع لاختبار وقف إطلاق النار، وقياس انضباط حزب الله، ومراقبة ردود الفعل الإسرائيلية، وتقييم قدرة الجيش اللبناني على اتخاذ مواقع في المناطق المخطط لها. كما أنها توفر لواشنطن نافذة للمضي قدما مع إيران. التقويم اللبناني و التقويم الإيراني يتداخلان حتى لو أراد (ترامب) التمييز بينهما.

هذا التصويب يمكن أن يصبح رافعة أمريكية وإذا كان هناك هدوء في لبنان، تستطيع ترامب أن تخبر طهران بأن حلفائها الإقليميين لا يحتاجون إلى جبهة نشطة للدفاع عن مصالحهم. ويمكنه أيضا أن يقول لإسرائيل إن المسار الدبلوماسي يقدم ضمانات. إذا استراحة الهدوء، كل جانب سيتهم الآخر. (إيران) ستقول أن (واشنطن) لا يسيطر على (إسرائيل) وستقول إسرائيل إن حزب الله ما زال قوة إيرانية. وسيقول لبنان إن عدم انسحاب إسرائيل يجعل الاتفاق غير قابل للتطبيق. ولذلك فإن خطر العودة إلى المواجهة سيظل قائما طوال فترة المحاكمة.

ويخدم الجدول الزمني أخيرا السياسة المحلية الأمريكية. (ترامب) يريد أن يُظهر أن بإمكانه عقد صفقات سريعة وفرض خطاه على الأزمات يريد تجنب صورة حرب طويلة مع إيران كما أنه يريد السيطرة على التوترات مع إسرائيل دون اقتحام حكومة بنجامين نتنياهو إن انفصال لبنان يجعل من الممكن إلقاء قصة بسيطة: يتفاوض واشنطن مع طهران بشأن إيران، ومع بيروت وإسرائيل بشأن لبنان. لكن التسلسل الزمني يقول قصة أكثر تعقيداً: كل بيان في أحد الملفات له تأثير فوري على الآخر.

انفصال يؤكد الترابط

الإختبار الحقيقي سيكون في الميدان

قوة إفادة (ترامب) تُعزى إلى تأثيرها غير الطوعي وأكد، في محاولته الفصل بين لبنان وإيران، أن المسألتين ترتبطان بالحرب والتحالفات والتصورات. لبنان ليس إيران حزب الله ليس الدولة اللبنانية. إن المفاوضات النووية ليست مثل وقف إطلاق النار جنوب ليتاني. ولكن القرارات المتخذة على كل أرض تغير التوازن العام للسلطة. طهران يعرف ذلك. إسرائيل تعرف ذلك (واشنطن) يعرف هذا أيضاً حتى عندما يدعي عكس ذلك.

والسؤال الآن هو ما يمكن فصله. ويبدو من الضروري الفصل القانوني: يجب على لبنان أن يدافع عن سيادته وألا يصبح متغيرا ثانويا في اتفاق أمريكي – إيراني. ويبدو أن الانفصال العملي أكثر صعوبة: إذ لا يزال حزب الله مرتبطا بإيران، وتعمل إسرائيل وفقا لتهديدها المتصور، وواشنطن في نفس الوقت تريد أن تهدئ الجبهة اللبنانية وتختتمها مع طهران. والفصل السياسي، أخيرا، سيكون مستحيلا تقريبا إذا استأنف القتال. والضربة الرئيسية الأولى ضد بيروت، وهي أول ضربة واسعة النطاق أطلقها حزب الله أو أول فشل واضح في المناطق التجريبية، ستضع على الفور كلا المسألتين في نفس الأزمة.

وهذا التناقض يحدد اللحظة الراهنة. (ترامب) يريد صفقة إيرانية لا يقبض عليها لبنان. وهو يريد وقفاً لإطلاق النار على لبناني لا تمليه إيران. إنه يريد أن يحافظ على إسرائيل بينما يمنعه من التلاعب بتسلسل دبلوماسي أوسع. يريد تعزيز الجيش اللبناني دون فتح صراع داخلي مع حزب الله. وقد تتعايش هذه الأهداف لعدة أسابيع إذا صمتت الأسلحة. وسوف تصبح غير متوافقة إذا اختار أحد الجهات الفاعلة اختبار الحد. وسيقول اجتماع واشنطن المقبل، المقرر عقده في أسبوع 22 حزيران/يونيه، ما إذا كان الفصل الذي يطالب به البيت الأبيض هو طريقة للتفاوض أو مجرد شكل من أشكال الاتصال.