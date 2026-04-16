ترامب يعلن وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام

أعلن دونالد ترامب يوم الخميس وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين إسرائيل ولبنان، عرض كفتح سلسلة من " السلام " بعد أكثر من شهر من الحرب على الجبهة اللبنانية. وفي رسالة نُشرت عن " الحقيقة الاجتماعية " ، ادعى رئيس الولايات المتحدة أنه أجرى مناقشات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون، ووضع بداية رسمية للهدنة في الساعة 00/17 في واشنطن العاصمة، في الساعة 00/11، وفقا للجدول الزمني الذي نقل إلى بيروت. وقد أعطى الإعلان على الفور وزنا للمسار الدبلوماسي الذي افتُتح هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، لكنه كان مصحوبا بعدد من مناطق الظل، بدءا بالنسخة اللبنانية من تجارة اليوم أو إذا احتاز تل أبيب الحق في الإضراب عن حزب الله خلال الهدنة السابقة.

النقطة الأكثر حساسية هي هذا التحول. وأكد دونالد ترامب في رسالته أن الزعيمين قبلا مبدأ هدنة العشرة أيام. وأضاف أنه أصدر تعليماته إلى نائب الرئيس جي دي فانس، وزير الخارجية ماركو روبيو، والرئيس المشترك للموظف دان كين، بالعمل مع البلدين لتحويل وقف القتال هذا إلى ترتيب أكثر دواما. وفي رسالة ثانية، قال أيضا إنه يرغب في دعوة بنجامين نتنياهو وجوزيف أوون إلى البيت الأبيض لما عرضه كمناقشات بناءة.

ولكن في بيروت، ظلت الاتصالات الرسمية أكثر حذرا. وأكدت الرئاسة اللبنانية الاتصالات مع واشنطن، أولا مع ماركو روبيو، ثم مع دونالد ترامب. وشكرت الولايات المتحدة على جهودها الرامية إلى وقف إطلاق النار. ومن ناحية أخرى، لم تؤكد أي تبادل مباشر بين جوزيف أوون وبنجامين نتنياهو. At the same time, an official Lebanese source quoted by the AFP claimed that the Lebanese President had refused « direct contact » with the Israeli Prime Minister and had informed Marco Rubio. وأشار العديد من المسؤولين اللبنانيين الذين استشهد بهم رويترز أيضا إلى أنه لا توجد اتصالات مع نتنياهو في هذه المرحلة.

وبعبارة أخرى، فإن الواقع السياسي لهذا اليوم ليس مجرد إعلان هدنة. وهو أيضا وجود حسابين متوازيين. The American story highlights a personal breakthrough by Donald Trump, a ten-day agreement and a Aoun-Netanyahu tandem presented as a first step towards a broader peace. ويصدق الحساب اللبناني على الجهود الأمريكية لوقف إطلاق النار، ولكنه يرفض تأييد فكرة الاتصال المباشر في مؤتمر القمة مع إسرائيل. وهذا المعاني ضروري في بلد لا تزال فيه كلمة التوحيد متفجرة سياسيا.

إعلان دونالد ترامب يأتي بعد يومين من أول اجتماع مباشر بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين في واشنطن خلال 34 سنة وفي يوم الثلاثاء، تحت رعاية ماركو روبيو، اجتمع مسؤولون من البلدين في منطقة أمريكية لمحاولة فتح قناة سياسية ضد خلفية من الحرب لا تزال نشطة. وقد شهد هذا الاجتماع بالفعل استراحة. غير أنه لم يؤد إلى أي هدنة فورية. وقال إن كلا الوفدين بقيا على أولويات مختلفة جدا: إن لبنان يدعو إلى وقف الإضرابات والإغاثة الإنسانية والانسحاب الإسرائيلي؛ وإسرائيل، من جانبها، تحافظ على خطها في حزب الله وأمن حدودها الشمالية.

وفي هذا السياق، اختار دونالد ترامب المضي قدما. ورسالته لا تتحدث عن نافذة بسيطة لإلغاء التصعيد أو التقدم التقني. يتحدث عن وقف إطلاق النار الرسمي لمدة عشرة أيام فالصيغة تعطي التسلسل نطاقا سياسيا أكبر من الكسر الفعلي. وهي تقترح الحصول على التزام، على الأقل في هذه المرحلة، من كلتا الحكومتين. من الواضح أن رئيس الولايات المتحدة يميز الجدارة ويعرض الهدنة كدليل جديد على قدرته على حل الصراعات

وعلى الجانب الأمريكي، يحقق هذا الحشد عدة أهداف. فهو يتيح لواشنطن أولاً أن تبين أنه لا يزال اللاعب المركزي المعني بالمسألة اللبنانية، على الرغم من مبادرات الوساطة الموازية من باكستان بشأن المسألة الإيرانية. كما أنه يسمح لدونالد ترامب بإعادة الجبهة اللبنانية إلى قصته الأوسع المتمثلة في إزالة التصعيد الإقليمي. وأخيرا، يوفر إطارا سياسيا لاجتماع واشنطن، الذي كان يمكن لولا ذلك اعتباره مجرد اتصال استكشافي دون أي نتيجة ملموسة.

ولكن معادلة لبنان أكثر حساسية. وتحتاج بيروت إلى أن تؤثر الولايات المتحدة على إسرائيل. غير أن الحكومة اللبنانية لا ترغب فيما يبدو في المشاركة في دبلوماسية القمة مع إسرائيل ما لم يتم بالفعل تنفيذ وقف إطلاق النار. ويوضح هذا التحذير سبب استمرار تركيز البيان الرئاسي اللبناني على هدف هدنة، دون أن يمضي قدماً حتى الآن على النسخة الأمريكية من تبادل أوون – نيتانياهو.

بيروت تؤكد واشنطن وليس نتنياهو

التقى الرئيس جوزيف أوون جيدا مع المسؤولين الأمريكيين يوم الخميس. وهذا ما تؤكده الرئاسة اللبنانية وعدة بعثات دولية. وشكر ماركو روبيو على جهوده لتحقيق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. ووفقا لوكالة الأنباء، تحدث أيضا مع دونالد ترامب في ما كان أول تبادل معروف بين الرجلين. ولكن ما لم تؤكده بيروت هو نفس القدر من الأهمية: فليس هناك إقرار لبناني رسمي بإجراء مكالمة مباشرة مع بنيامين نتنياهو وقت الإعلان.

هذا التحفظ ليس تفصيل بلاغ. It corresponds to a political line followed by Baabda for several days. ويكرر جوزيف أوون أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون " دخول طبيعي " لأي مفاوضات مباشرة. وبعبارة أخرى، يقبل لبنان الرسمي الطريق الدبلوماسي، لكنه يريد أن يقصره على وقف الأعمال العدائية والانسحاب الإسرائيلي واستقرار الجبهة. وكان من شأن إجراء محادثة رئاسية مباشرة مع نتنياهو، دون وقف فعلي لإطلاق النار ودون نتائج واضحة على أرض الواقع، أن يفسر على الفور في بيروت على أنها تسارع أثقل بكثير، قرب بداية التطبيع.

The Lebanese official source cited by the AFP also gave this explicit content. According to her, Joseph Aoun refused the American request to establish direct contact with Benjamin Netanyahu and reported it to Marco Rubio. وأضاف المصدر نفسه أن الولايات المتحدة تفهم الموقف اللبناني. Other sentes reported that several Lebanese officials said that there were no immediate calls with Netanyahu and that the Lebanese embassy in Washington had warned the US administration before even the exchange between Aoun and Rubio.

هذا التناقض بين إعلان دونالد ترامب والبلاغ اللبناني يوجز التوتر في التسلسل واشنطن يريد أن يعطي الحياة لدينامي ويريد لبنان أن يحافظ على السيطرة على العتبة السياسية التي يوافق على عبورها. ولإسرائيل، من جانبها، كل مصلحة في أن تتأكد فكرة إجراء اتصالات رئاسية أو شبه رئاسية، لأن ذلك من شأنه أن يعزز قصة إعادة تنظيم دبلوماسي فرضته الضغوط العسكرية. (جوزيف أوون) برفضه الذهاب حتى الآن يحافظ على خط: نعم للهدنة؛ لا، الآن، في مشهد مباشر مع نتنياهو.

In the field, strikes continued until the last hours

ولم يتم الإعلان الأمريكي في سياق مرئي بالفعل. وعلى العكس من ذلك، اتسم يوم الخميس بسلسلة جديدة من الإضرابات والقتال في جنوب لبنان وخارجها. وأبلغت وكالة المعلومات الوطنية اللبنانية عن غارات إسرائيلية في عدة مناطق، وعن إلحاق أضرار جسيمة بمستشفى الحكومة في تبنين، وتدمير في مختلف المناطق الجنوبية، وزيادة تكثيفها حول بنت جبيل ويارون. وأبلغت بعثات أخرى من نفس الوكالة عن تدمير جسر القسمية وإضرابات على محور دير البيدر، مما زاد من توسيع خريطة الضغط العسكري.

وأفادت وكالة أن إضراب إسرائيلي قد دمر آخر جسر فوق نهر الليطاني، الذي سيربط جزءا من الجنوب مباشرة ببقية البلد، وفقا لمصدر أمني لبناني. وأشارت نفس الوكالة أيضا إلى أن القتال مستمر حول بنت جبيل، الذي يمثل أحد أهم المنازل العسكرية في الوقت الراهن. وبقيت هذه المدينة في وسط الاشتباكات لعدة أيام، مع تكرار القصف بالقنابل، والقتال الذي أبلغ عنه الجيش الوطني الإندونيسي، وضغوط إسرائيلية قوية على نُهجه وطرق وصوله.

ولذلك، فإن الحقيقة الأساسية هي أن وقف إطلاق النار الذي أعلنه دونالد ترامب لم يولد على أرض هادئة بالفعل. وهي تصل بعد يوم تميزت به الضربات، وتدمير الهياكل الأساسية، والقتال النشط. ويكتسي هذا التسلسل الزمني أهمية لقياس التوقعات التي وضعت الآن على الساعة النظرية لبدء نفاذ الهدنة. في بيروت كما في الجنوب السؤال ليس فقط ما كتبه دونالد ترامب عن الحقيقة الاجتماعية والسؤال هو ما إذا كانت التفجيرات قد توقفت منذ الوقت المعلن.

في الواقع، (إيليسي) أوجزت هذا التوقع من خلال الترحيب بـ « أخبار متتالية » يجب أن يتم فحصها على الأرض والصيغة الموجزة تعكس الحالة العامة للفكر في الفرص. الإعلان الأمريكي بعيد المدى إذا أعقبه أثر. وسيفقد المجلس المصداقية بسرعة إذا استمرت الإضرابات في الساعات التالية، أو إذا رأى أحد الطرفين أنه غير ملزم بالأحكام والشروط التي قدمتها واشنطن.

بنت جبيل، تبنين، قسمية: آخر بقعة ساخنة قبل الهدنة

الجبهة الأكثر ملاحظة هي بنت جبيل. وخلال الأيام العديدة الماضية، ركزت هذه المدينة وضواحيها جزءا كبيرا من القتال البري وقصف المدفعية والقصف. وفي يوم الخميس، أبلغت وكالة الإعلام الوطنية عن قصف شديد على بنت جبيل ويارون، في سياق استمرار الاشتباكات المسجلة بالفعل في الأيام السابقة. وبالنسبة لبيروت، تعتبر هذه المنطقة اختبارا واضحا لواقع الهدنة المعلنة: فإذا استمرت عمليات تبادل إطلاق النار بعد ما يسمى بساعة، فإن النطاق السياسي للإعلان الأمريكي سيضعف على الفور.

التبنين هو نقطة حساسة أخرى. The strikes reported on Thursday caused heavy damage to the government hospital, according to ANI. وقد عززت هذه المعلومات الانطباع بارتفاع الضغط الإسرائيلي على الهياكل الأساسية المدنية والطبية. وفي التسلسل الدبلوماسي الحالي، ليست مسألة المستشفيات والطرق والجسور ثانوية. لقد جعل لبنان الجانب الإنساني أحد الأسباب الرئيسية لطلبه وقف إطلاق النار. ولذلك، فإن كل ضربة جديدة على هذا النوع من الهياكل الأساسية تجعل من الضروري سياسيا أكثر إلحاحا لوقف الأعمال العدائية فورا.

جسر قسمية يعطي توتر آخر وقد جاء تدميرها، الذي أبلغت عنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أن المضاربة على هدنة تكتسب بالفعل أرضا. ومن الناحية النظرية، فإن الصورة قوية: ففي اللحظة التي يتحدث فيها واشنطن عن وقف القتال، لا تزال الأرض اللبنانية تتغير نتيجة للهجمات. الحرب يوم الخميس ليس لها علاقة بالحرب التي تم تعليقها وظل نشطا ومرئيا ومدمرا.

هذا التناقض بين جدول الأعمال الدبلوماسي و الإيقاع العسكري يُفسر حُكم بيروت جوزيف أوون لا يستطيع سياسياً أن يبيع فتحاً مأساوياً طالما أن خدماته الخاصة وإرسالاته الوطنية تواصل تسجيل الغارات والدمار والإصابات. لذلك اختارت الدولة اللبنانية أن تتمسك بأضيق صيغة: نعم لوقف إطلاق النار؛ نعم للوساطة الأمريكية؛ لكن البقية سيتم الحكم عليهم على الحقائق

وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، ثم ماذا؟

On paper, the ten days announced must be used as a launch ramp. يقدم دونالد ترامب هذه الفترة كخطوة أولى نحو سلام مستدام بين إسرائيل ولبنان. ووضع الهدنة صراحة في منظور أوسع، بمشاركة جي دي فانس وماركو روبيو ودان كين. ومن ثم يسعى البيت الأبيض إلى إعطاء وقف إطلاق النار وظيفة غير عسكرية تماما. ولن يكون مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار، بل بداية عملية أكثر تنظيما.

وبالنسبة للبنان، فإن المنطق أكثر حذرا. وإذا دخلت الهدنة حيز النفاذ فعلاً واستمرت لعدة أيام، فيمكنها أن تفسح المجال لاستئناف الحوار غير المباشر أو المباشر، مع الوساطة الأمريكية، بشأن ثلاثة مواضيع تضعها بيروت في المقدمة وهي: الوقف الدائم للإضرابات، والانسحاب الإسرائيلي من مناطق الجنوب حيث لا تزال قواتها تعمل، وعودة المشردين. The Lebanese Government also wants the truce to provide safe access to infrastructure and heavily affected civilian areas.

ولكن لا تزال هناك عدة عقبات. الأول هو موقع حزب الله. ورفضت الحركة المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وشجبت ما اعتبرته امتيازات مجانية. وفي هذه المرحلة، لا توجد دلائل عامة على أنه صدق على الشروط المحددة لوقف إطلاق النار التي أعلنها دونالد ترامب. والعقبة الثانية هي إسرائيلية. وحتى الساعات القليلة الماضية، ظلت إسرائيل تضرب بقوة في لبنان وتقدم حملتها حسب الاقتضاء لإضعاف حزب الله بشكل دائم. وأخيراً، تتمثل العقبة الثالثة في هشاشة الإعلان: فقد صيغ في واشنطن، ولكن مواصفاته الدقيقة وآليات المراقبة والضمانات الملموسة لم تفصل بعد علناً.

وهذا هو السبب في أن الليلة الأولى من هذه الهدنة ستحتسب بقدر ما هو مصاحب للنص السياسي. وإذا مرت الساعة الثابتة دون إضراب كبير أو استئناف سريع للقتال، فإن الإعلان الأمريكي سيزداد اتساقا. وإذا ظهرت الانتهاكات بسرعة كبيرة، فإن التسلسل يمكن أن يتحول إلى حلقة جديدة من الإعلانات المبكرة. وفي الوقت الراهن، اختار لبنان الرسمي صيغة بسيطة هي: الترحيب بمنظور وقف إطلاق النار، دون أن يستولي على السرد الأمريكي بأكمله الذي يرافقه.

لحظة دبلوماسية لكن ليس بعد نقطة تحول

سينتج يوم الخميس ثلاث وقائع منفصلة. الأول هو إعلان دونالد ترامب لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بين إسرائيل ولبنان والثاني هو تأكيد بيروت على الاتصالات مع واشنطن، ولكن ليس تبادلا مباشرا مع بنجامين نتنياهو. والثالث هو استمرار الضربات والقتال حتى الساعات الأخيرة قبل بدء نفاذ الهدنة المعلنة.

وهذه الحقائق الثلاث مجتمعة ترسم لحظة دبلوماسية حقيقية، ولكنها لا تزال معلّقة عن تنفيذها. ويرى لبنان أن ذلك يمكن أن يوقف الأعمال العدائية التي كان يطالب بها منذ أيام. وترى الولايات المتحدة أن هذه فرصة لإظهار النجاح الإقليمي واستعادة السيطرة على جبهة أصبحت محورية لاستراتيجيتها. ويمكن لإسرائيل أن ترى ذلك على أنه استراحة تكتيكية وطريقة لتحويل هجومها جزئيا إلى ملجأ دبلوماسي. ولكن على أرض الواقع، هو أولا من كل الصمت أو الضجيج من الإضرابات التي تقول ما إذا كان وقف إطلاق النار المعلن موجود بالفعل.

وفي بيروت، يشرح هذا أيضاً الحذر الذي أبداه جوزيف أوون. الرئيس اللبناني يعرف أن أقل كلمة تنطق. He knows that a direct appeal with Netanyahu, even if only mentioned, would immediately have moved the ceasefire debate to normalization. وبرفضه هذه الشريحة، وترك الباب مفتوحاً أمام هدنة، يحاول أن يبقي الملف على ما يعتبره ملحاً تماماً: وقف التفجيرات، والتحقق من آثار الإعلان الأمريكي، ومعرفة ما إذا كانت الدبلوماسية تصل، ولو مرة واحدة، قبل الإضراب التالي.