تربط إيران أي اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل باغاي، يوم الاثنين إن وقف إطلاق النار في لبنان يجب أن يكون جزءا من أي اتفاق لإنهاء الحرب. ويأتي هذا البيان في وقت يتزايد فيه القتال في جنوب لبنان، عندما تقدم الجيش الإسرائيلي إلى منطقة بوفورت، وأعلن بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتز أنهما أمرا بإضراب أهداف في الضواحي الجنوبية من بيروت. وبالتالي، تعتزم طهران التذكير بأن الجبهة اللبنانية لا يمكن عزلها عن المناقشات الإقليمية الجارية.

ويعطي هذا الموقع الإيراني القضية اللبنانية نطاقاً أوسع من الوجه المباشر بين إسرائيل وحزب الله. وهو يربط وقف الأعمال العدائية في الجنوب، وأمن بيروت، والمناقشات مع واشنطن، والتوترات البحرية حول الملاحة الإيرانية. وبالنسبة للبنان، فإن هذه الصلة ثقيلة. The country is directly affected by strikes, destruction, displacement and loss of life. ولكن جزءا من التسوية في مفاوضات لا تسيطر فيها بيروت على جميع البارامترات العسكرية أو الجاذبية الدبلوماسية.

تضع طهران لبنان في صميم المناقشات

إسماعيل باغاي قال هذا في جلسة الإحاطة الإعلامية الأسبوعية وذكر أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب. وتشير الجملة أولا إلى الولايات المتحدة وإسرائيل. ويعني ذلك أن طهران لا تريد ترتيبا يقتصر على المصالح الإيرانية وحدها، أو نصا يترك حزب الله تحت الضغط العسكري في لبنان. وتعتبر إيران الجبهة اللبنانية أحد عناصر المواجهة الإقليمية نفسها.

واتهم الناطق الإيراني أيضا الولايات المتحدة بتأييد حرب دائمة ضد بلدان المنطقة لمدة ثمانين عاما. التركيبة تتبع خط طهران المعتاد الذي يعرض واشنطن كضامن سياسي وعسكري لإسرائيل كما يوفر إطارا إيديولوجيا للمفاوضات الجارية. وتقول إيران إنها تناقش، ولكنها لا تعرض هذه المناقشات باعتبارها عملية قائمة على الثقة. بل إنه يصفها بأنها ضرورة تفرضها ميزان القوة وخطر اتساع نطاق الحرب.

وأصر باغاي على هذه النقطة. ووفقا له، تجري المفاوضات في جو من الشك العميق. وسيظل الطرفان في نقطة تبادل الرسائل. وأضاف أن المفاوضات ليست نتيجة للثقة بين المحاورين. وتهدف هذه الصيغة إلى إعداد الرأي الإيراني لعملية طويلة وهشة وقابلة للنقض. كما أنها تتيح لطهران أن يعزو بطء الحوار إلى الجانب الآخر، المتهم بتغيير مواقفه باستمرار. الرسالة مزدوجة: ولا تزال إيران في المناقشة، ولكنها ترفض إعطاء صورة عن التقارب السريع.

A doctrine already affirmed since April

ويفسر عدم الثقة هذا المكان الممنوح للبنان. ومنذ نيسان/أبريل، ادعت طهران أن وقف إطلاق النار اللبناني يشكل جزءا من إطار إقليمي أوسع. وقد رحبت وزارة الخارجية الإيرانية بالفعل بالهدنة المعلنة في لبنان كعنصر من عناصر الترتيب الأوسع الذي تم التفاوض بشأنه بدعم من الوسطاء. ثم دعا إلى انسحاب إسرائيل الكامل من المناطق المحتلة في جنوب لبنان، والإفراج عن السجناء، وعودة المشردين وإعادة بناء المناطق المدمرة. بيان الإثنين يوسع هذا المبدأ.

إن المخاطر أصبحت الآن أكثر إلحاحا. وأبلغ آخر تقييم رسمي موحد لوزارة الصحة اللبنانية، نشر مساء يوم الأحد، عن 412 3 حالة وفاة و 269 10 إصابة منذ 2 آذار/مارس. This figure shows an increase of 41 deaths and 140 injuries in 24 hours. ولا تشمل بالضرورة جميع التقارير الجزئية التي أُبلغ عنها يوم الاثنين، ولا سيما بعد الهجوم الذي شنه دير الزهراني، الذي قتل ثمانية أشخاص وأصاب 19 آخرين وفقا للوزارة. ويعطي حجم الخسائر وزنا ملموسا للدعوة إلى وقف إطلاق النار في لبنان.

وفي الأيام الأخيرة، أثرت الإضرابات الإسرائيلية على صور، والنبطية، ودير الزهراني، وقليلي، ومجدل زون، والمنصري، وعدة مناطق جنوبية. A strike near Hiram Hospital in Tyre injured 13 health personnel. وحذرت المنظمات الدولية أيضا الأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا وهاجمت المرافق الطبية منذ بداية الهدنة النظرية في نيسان/أبريل. In this context, Iranian demand does not remain abstract. وهي تتناول حربا تسفر كل يوم عن وفيات وإصابات وعمليات إجلاء وخدمات عامة مكتظة.

بيفورت، بيروت ووزن الأرض

The military situation further reinforces this reading. وفي يوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي الاستيلاء على قلعة بوفورت، المعروفة أيضا باسم قلات الشقيف، فضلا عن الحافة المجاورة. ويهيمن الموقع على الليطاني وعلى عدة محاور في جنوب لبنان. وقد احتلتها إسرائيل من عام 1982 إلى عام 2000. ولذلك فإن استئنافها له قيمة عسكرية ورمزية. وتقول أيضا إن العملية الإسرائيلية لم تعد تقتصر على الضربات أو الاقتحامات التي تقع بالقرب من الحدود. انها تستقر في معركة من المواقف العميقة.

تؤكد إسرائيل رغبتها في تحييد البنية التحتية لحزب الله وحماية الجزء الشمالي من أراضيها من الصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار. According to a news agency, more than 1.2 million Lebanese have been displaced by Israeli strikes and eviction orders since 2 March. وتشير إسرائيل إلى الجنود والمدنيين الذين قتلتهم هجمات حزب الله. وهذه الخسائر تغذي التبرير الإسرائيلي لعملية موسعة. واتهم لبنان إسرائيل بتنفيذ سياسة التدمير والتشريد القسري في المناطق المدنية.

ويضيف إعلان بنجامين نتنياهو وإسرائيل كاتز يوم الاثنين درجة إضافية إلى هذه الأزمة. وقال كل من المسؤولين الإسرائيليين إنهم أمروا الجيش بضرب أهداف في ضواحي بيروت الجنوبية. ويتذرع البيان الإسرائيلي بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله والهجمات على المدن والمواطنين الإسرائيليين. وتتركز الضواحي الجنوبية الكثيفة والشعبية في المناطق السكنية والمتاجر والطرق والهياكل المتصلة بها. وأي إضراب في هذا المجال يمكن أن يكون له عواقب إنسانية وسياسية كبرى.

(واشنطن) يريد التسلسل، (طهران) يريد أن يربط

وبالنسبة لطهران، يؤكد هذا التهديد ضد بيروت أن وقف إطلاق النار في لبنان يجب أن يظل في صميم المفاوضات. ولا تريد إيران من واشنطن الحصول على اتفاق إقليمي مع السماح لإسرائيل بمواصلة العمليات في الجنوب أو ضرب العاصمة اللبنانية. This position also serves Hezbollah. ويمكن للحركة أن تميل إليها لرفض وقف إطلاق النار من جانب واحد. ويزعم حلفاؤه أن حزب الله لا يمكنه وقف هجماته إذا احتفظت إسرائيل بالقوات على الأراضي اللبنانية وتواصل القصف.

الاقتراح الأمريكي يتبع منطقاً مختلفاً (واشنطن) تبحث عن تصفية تدريجية وتفترض الخطة التي نوقشت في الأيام الأخيرة أن حزب الله سيوقف هجماته على إسرائيل أولا. وفي المقابل، تمتنع إسرائيل عن التسلق ضد بيروت. ويؤيد الرئيس جوزيف أوون البحث عن اتفاق يمكن أن يقلل الضغط العسكري. ويعتقد رئيس البرلمان، نبيه بيري، أن حزب الله يمكن أن يحترم وقف إطلاق النار إذا توقفت إسرائيل عن إطلاق النار. ومن ثم فإن الخلاف يتعلق بالبادرة الأولى.

بيان باغاي جزء من هذا النزاع إنها ترفض التسلسل الأمريكي كما عرضت وبربط أي اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، تدعو طهران إلى اتباع نهج متزامن. ويجب أن تتوقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات المعنية، أو لا يمكن أن تكون هناك تسوية قوية. هذا الخط ينضم إلى رؤية إيران لنزاع إقليمي واحد، حيث لبنان والبحر الأحمر والخليج وإيران وإسرائيل في نفس توازن القوى. إنه يتناقض مع الطريقة الأمريكية التي تحاول أن تقطع الملفات للحصول على لفتات متتالية.

الملاحة الإيرانية تدخل المعادلة

ويتبع الفرع البحري الذي استشهد به باغاي المنطق نفسه. وندد المتحدث الإيراني باستمرار ما وصفه بالقرصنة البحرية والهجوم على الملاحة الإيرانية. ووصف هذه الأعمال بأنها انتهاك لوقف إطلاق النار. وأضاف أن الجهاز الدبلوماسي الإيراني يتابع عن كثب التطورات وأن طهران ستتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن سيادته. The message refers to restrictions, interceptions or pressures against Iranian maritime interests.

وهكذا يصبح البحر أرضا تفاوضية أخرى. تريد إيران ربط سلامة ملاحتها بالاستقرار الإقليمي. وتدافع الولايات المتحدة وحلفاؤها عن حرية التنقل وسلامة طرق الطاقة. وقد يبدو أن كلا المنصبين متقاربان من حيث المبدأ، ولكنهما يختلفان عن المسؤوليات. وتؤمن طهران بأن سفنها ومصالحها مستهدفة. وتتهم واشنطن إيران وحلفائها بتهديد الطرق البحرية. وفي هذا المناخ، يصبح لبنان حالة من بين أمور أخرى، ولكن مسألة يمكن أن يعرقل تطورها المناقشات أو يعجل بها.

وبالنسبة لبيروت، ينطوي هذا التوحيد على مخاطر كبيرة. ويحتاج لبنان إلى وقف سريع للهجمات وعودة المشردين داخليا وضمانات على حدوده الجنوبية. ولكن إذا أصبح وقف إطلاق النار جزءا من اتفاق شامل بين طهران وواشنطن وإسرائيل، فإن التقويم اللبناني يمكن تباطؤه بسبب مسائل خارجية. ويمكن أن تؤثر الأصول الإيرانية المتجمدة، والجزاءات الأمريكية، والملاحة، وضمانات عدم الاعتداء والأرصدة الإقليمية على نهاية القتال في الجنوب. ويقاس سعر هذا المشروع على الأرض اللبنانية.

المناقشة اللبنانية بشأن المفاوضات

وهذا يفسر المناقشة الداخلية بشأن المفاوضات المباشرة. ويسعى جوزيف أوون إلى منح الدولة اللبنانية هامش عمل. وفي يوم الاثنين، أعلن الجيش اللبناني تأييده لاختياره للمفاوضات المباشرة لوقف التصعيد وإنهاء معاناة اللبنانيين. هذا الموقع يهدف إلى إعادة (بابدا) إلى مركز اللعبة ويؤكد أن لبنان لا يمكن أن يظل معتمدا على القرارات العسكرية أو الدبلوماسية المتخذة في أماكن أخرى. ولكنه يصادف واقع حزب الله، وهو فاعل مسلح رئيسي وحليف إيران.

وليس لحزب الله مصلحة في السماح للدولة اللبنانية بالتفاوض بمفردها بشأن أحكام اتفاق يمكن أن يمس أسلحتها أو مواقفها في الجنوب أو دورها الإقليمي. وتعرض الحركة هجماتها ردا على العدوان الإسرائيلي. وهي تزعم استهداف القوات الإسرائيلية والأفراد المدرعة والمواقع العسكرية. وتؤكد إسرائيل من جانبها أنها تستهدف بنيتها التحتية وقدراتها على إطلاق النار. وفيما بين هذين الحسابين، تحاول الحكومة اللبنانية إدارة حالة الطوارئ الإنسانية والحفاظ على السيادة المؤسسية الضعيفة.

ولذلك فإن الموقف الإيراني يعطي حزب الله عمقا دبلوماسيا. ويذكر أن طهران لن تدع الجبهة اللبنانية تُعامل على أنها متغير ثانوي. ولكنه يغذي أيضا منتقدي الذين يعتقدون أن لبنان لا يزال سجينا في جدول أعمال إقليمي. وينبغي أن تكون الأولوية بالنسبة لهذه الجهات الفاعلة هي القرار السيادي للدولة، وحماية المدنيين، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب. من أجل حلفاء حزب الله، لا يمكن استعادة السيادة ما دامت إسرائيل تحتل مواقع أو تهدد بيروت.

الضغط الدولي لا يزال محدودا

وأعربت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة عن قلقها إزاء تعميق العملية الإسرائيلية في لبنان. ودعت باريس إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد الاستيلاء على بوفورت. وهذه ردود الفعل الأوروبية تعزز الضغط الدبلوماسي على إسرائيل، ولكنها لم تفرض بعد وقفا عسكريا. وفوق كل شيء، يظهرون أن لبنان أصبح مرة أخرى مسألة دولية مركزية، في حين أن الجبهات الإقليمية تتضاعف ويبدو أن هدنة نيسان/أبريل خالية من محتواها على أرض الواقع.

ولا يزال الجدول الزمني للساعات القليلة القادمة حاسما. وإذا ضربت إسرائيل الضواحي الجنوبية في بيروت، فإن الاقتراح الأمريكي لإلغاء التصعيد سيخضع لصدمة كبيرة. وإذا كثف حزب الله حريقه، فيمكن لإسرائيل أن تبرر إحراز مزيد من التقدم في الجنوب. إذا نجح الوسطاء في الحصول على وقفة متزامنة أو تدريجية، فإن بيان باغاي سيصبح أحد المعايير التي يجب إدراجها في نص أوسع. ولكن في الوقت الراهن، لا يؤكد أي إعلان اتفاق نهائي، أو حتى تسلسل يقبله جميع الجهات الفاعلة.

ولذلك أنشأت إيران موقعها في وقت يغرق فيه لبنان في أزمة عسكرية وإنسانية حادة. ولم يعد وقف إطلاق النار في لبنان يمثله طهران كمرفق، بل بوصفه عنصرا أساسيا في أي تسوية. This line reinforces the regional weight of the Lebanese front, while complicating Beirut’s margin of manoeuvre. وفيما بين المناقشات الأمريكية، والإنذارات الإيرانية، والتهديدات الإسرائيلية على الضواحي الجنوبية، والقتال حول الليطاني، فإن الإشارة التالية سوف تأتي من كل من الفنادق والأرض.