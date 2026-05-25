تعرف عدوك – فينيسيا، سوريا، ليفانت

وضع التاريخ في مكانه

ربما (ليفانت) أحد الأماكن القليلة في العالم حيث لم يمت التاريخ وهي لا تزال تعيش في اللغات والمطابخ والأديان وذاكرة الأسرة والموانئ والألفابيت وحتى في منافسات الهوية الحديثة.

وكانت فينيشيا القديمة حضارة ساحلية تمتد تقريبا من جافا في الجنوب إلى راس شامرا – أوغارت القديمة – في الشمال، بالقرب من لاتاكيا. وقد شكل هذا الحيز البحري استمرارية حضارية موجهة نحو البحر والتجارة والهجاء والتبادلات والتفاوت الثقافي.

واليوم، تنقسم هذه الفرقة الساحلية السابقة بين إسرائيل ولبنان وسوريا. ومن غير الصحيح تاريخيا الادعاء بأن تراث فينيشيان سينتمي حصرا إلى شعب معاصر واحد.

The Syrian-Lebanese coast historically developed a Mediterranean, commercial, urban and relatively cosmopolitan mentality. وقد تأثرت هذه الثقافة الساحلية على نحو متعاقب من قبل الفينيقيين واليونانيين والرومان والبيزانتيوم والقشوريين والعثمانيين والمبادلات البحرية مع أوروبا.

إن المنطقة الشمالية الغربية السورية، بما فيها منطقة الألويت حول اللاذقية والتارتوس، لها تاريخيا قرب ثقافي من لبنان الساحلي. ولا يعني هذا القرب هوية مطلقة بل حساسية مماثلة للبحر الأبيض المتوسط.

إن ثقافة حلب تمثل قمة حضارية في ليفانت. ومن المحتمل أن تكون مكعبات الألب واحدة من أكثر المواد صقلاً في الشرق الأوسط، حيث تدمج التأثيرات اللفانتينية والأرمنية والأنتوليانية والقوقازية والعربية في توليف استثنائي.

وفيما يتعلق بالهجاء الأبجدي، فإن النصوص التي تم اكتشافها في سيناء هي خلف الأبجدية الفينكية. كما أن الكتابة في أوغارت خطوة أبجدية أساسية.

ولكن كان فينيكيون الذين نشروا أبجدية البحر الأبيض المتوسط إلى اليونان. The Greeks then adapted by add vowels, giving birth to the Greek alphabet and then indirectly to the Latin and much of the Western alphabetical systems.

وفي الاتجاه الآخر، شارك النفوذ الفينيكي أيضا في تطور الأرامية ثم في الكتابات النباتية التي أسهمت في تطوير الكتابة العربية.

مشكلة (ليفانت) العصرية هو أنه أراد تحويل حضارات السوائل إلى دول أمة صلبة لكن تاريخ (ليفانتاين) لم يعمل بهذه الطريقة.

بالنسبة لشهرينيا، كانت الهويات مرجحة بدلا من حصرها. ويمكن للمرء أن يكون فينيشياً بثقافة بحرية، أو أرامائياً بلغة، أو يونانياً بالفلسفة، أو رومانياً بالمواطنة، أو مسيحياً أو مسلماً عن طريق الدين، أو عثمانياً عن طريق الإدارة، ومع ذلك ينتمي إلى نفس استمرارية الإنسان.

حل مشكلة هوية (ليفانت) لا يعني إزالة الخلافات وهذا يعني التعلم لتنظيم التعايش بين الذكريات المتنافسة دون تحويل كل ذكرى إلى حرب قائمة.

وربما لن ينجو لبنان باختيار هوية حصرية ضد الآخرين. قوته التاريخية كانت بالضبط قدرته على التوليف.

العبقري اللبناني لم يكن أبداً نقاء.

العبقري اللبناني كان وسيطاً.

التجارة.

اللغات.

التمويل.

التعليم.

الشتات.

الوساطة.

الإبداع الفكري.

الافتتاح البحري.

ويكمن المستقبل الحقيقي للليفانت في تعمير منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تزرع وتتعلم وتتطور تكنولوجيا وتفتح اقتصاديا وتتحرر من الفكر.

بالنسبة للعظمة الفينيكية الحقيقية لم تكن السيطرة.

كانت حركة المرور.

برنارد ريموند جابري

Dr. Robert Mumdjian