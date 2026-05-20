تمويل لبنان لمطالبته ولغيره من الانتهاكات

سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها ومجتمعاتها المحلية والأزمات

لقد ظل لبنان في أزمة منذ عدة عقود، تتجاوز بكثير المسائل الاقتصادية أو المالية. وخلف الانهيار النقدي والشلل المؤسسي والعقبات السياسية يخفيان واقعا أعمق بكثير، ألا وهو واقع الدولة التي لم تنجح قط في أن تصبح مركز السيادة الوحيد في البلد.

وقد بني لبنان الحديث على مفترق الطرق في عوالم عديدة. وقد عبرت جغرافيتها وتنوعها الديني وتاريخها دائما عن طريق التأثيرات الخارجية. ولذلك فإن المشكلة ليست جديدة. From the Ottoman era, the different communities sought protection from foreign powers capable of ensuring their safety and survival in an unstable region.

A significant part of Maronite Christians gradually developed privileged ties with France and more broadly with the Catholic West. وأدت البعثات الدينية والمدارس الناطقة بالفرنسية والشبكات الثقافية الأوروبية دورا هائلا في تشكيل النخب المسيحية من جبل لبنان. وبُنيت تدريجيا رؤية للبنان كمنطقة للبحر الأبيض المتوسط ترتبط ثقافيا وسياسيا بأوروبا.

وأدى إنشاء لبنان أكبر في إطار الولاية الفرنسية إلى زيادة تعزيز هذا الاتجاه. ويبدو أن فرنسا، بالنسبة لكثير من المسيحيين، تشكل ضمانا استراتيجيا في مواجهة بيئة إقليمية عربية ومسلمة أساسا. وعلى العكس من ذلك، فإن جزءا كبيرا من المسلمين يعتبرون من الطبيعي أن لبنان ينتمي إلى العالم العربي.

اندلع هذا الكسور خلال أزمة عام 1958. إن ارتفاع الناصرية، وحرب السواز، والتوترات الناجمة عن الحرب الباردة، قد دفع لبنان إلى الاستقطاب الشديد. بعض المسيحيين يدعمون توجهاً مؤيداً للغرب، في حين أن جزءاً كبيراً من « السنيين » عرفوا أنفسهم في « جمال عبد الناصر ». When the American Marines landed in Beirut in July 1958 at the request of President Camille Chamun, many saw confirmation of the Western anchoring of Lebanese Christian power.

وعلى مدى العقود، تطور الولاء السني أيضا. وبعد تدهور الناصرية، انتقل مركز جسامة الشمس السياسية اللبنانية تدريجيا نحو المملكة العربية السعودية وملكية الخليج. وعزز التمويل السعودي والشبكات الاقتصادية وارتقاء رفيق الحريري هذا التوجه الإقليمي الجديد.

ومن جانبه، شهدت الشيعة اللبنانية تحولاً كبيراً من الثورة الإيرانية في عام 1979 والغزو الإسرائيلي في عام 1982. ولطالما طال تهميشه اقتصاديا وسياسيا، قام جزء هام من المجتمع الشيعي بتنمية علاقة عضوية مع إيران الثورية. وأصبح حزب الله تدريجيا قوة لبنانية وفاعلا مدمجا في محور إقليمي أكبر.

ومن ثم، فإن المجتمعات اللبنانية الكبيرة ترتبط بدرجات مختلفة بمراكز الجاذبية الخارجية:

– المسيحيون إلى الغرب،,

-الشمس نحو العالم العربي -السوني,

– جزء كبير من الشيعة باتجاه إيران الثورية.

ثم أصبح لبنان مرآة صغيرة من كسور الشرق الأوسط.

وقد حال هذا التجزؤ بين الادعاءات دون نشوء دولة ذات سيادة كاملة. ففي دولة حديثة، تفترض السيادة عادة سلطة مشروعة واحدة، ودبلوماسية واحدة، وجيش واحد، وعدالة واحدة. غير أن لبنان يعمل تدريجيا على تحقيق توازنات السيادة الجزئية والحماية الشاملة.

والمشكلة ليست مجرد علاقات دولية بين مختلف المجتمعات المحلية. جميع البلدان لديها تحالفات وتنشأ المشكلة عندما تصبح بعض الممتلكات الخارجية أقوى من الولاء للدولة الوطنية نفسها.

وهذا يفسر إلى حد كبير سبب عرقلة الإصلاحات الهيكلية لعقود. والحواجز لا تأتي فقط من الانقسامات السياسية التقليدية. وهي تأتي أيضا من نظام مترابطة للغاية للسلطة حيث توجد مصالح مجتمعية متشابكة، ومصالح مالية، وحمايات إقليمية وشبكات للعملاء.

ومنذ نهاية الحرب الأهلية، نُظّم لبنان تدريجيا حول هيمنة سياسية – مالية معترف بها. The state has become a mechanism for allocating resources, jobs, public procurement and influences.

وفي هذا النظام، يصبح الإصلاح خطيرا لأنه لا يزال يهدد شخصا ما.

The real independence of justice is probably the most sensitive point. ويمكن لنظام عدالة مستقل حقا أن يرصد التدفقات المالية، ويدرس المشتريات العامة، ويحقق في تضارب المصالح، ويتتبع سلاسل المساءلة. وسيؤثر ذلك تأثيرا مباشرا على أسس النظام.

وقد ظل القطاع المصرفي منذ وقت طويل الدعامة الثانية للنموذج اللبناني. على مدى عقود، كان اقتصاد البلاد مبنياً على الودائع، والمعدلات العالية، وتمويل الدين العام. A close relationship developed between banks, central bank and political power. ويرتبط العديد من واضعي السياسات ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بالقطاع المالي.

وعندما ينهار النظام، لم تعد المسألة اقتصادية فحسب، بل موجودة: كيف يمكن إصلاح نظام عندما يشارك من ينبغي أن يحوّله بنفسه في تشييده؟?

ويضاف إلى ذلك الاختفاء التدريجي للقوى المضادة. The institutions responsible for controlling the state ended up being absorbed by religious balances and political power relations. وكثيرا ما توجد قوانين، ولكن تطبيقها يظل انتقائيا.

ومن ثم، فإن لبنان يعاني من نقص في النصوص أكثر من انعدام الاستقلالية المؤسسية.

ولعل أعمق المفارقات في لبنان هي ما يلي: إن النظام ينتج في نفس الوقت القمع والحماية.

Many Lebanese denounce corruption, but also depend on community networks to survive. وفي بلد يتسم بالحرب الأهلية وعدم الاستقرار الإقليمي، كثيرا ما ينظر إلى عضوية المجتمع المحلي على أنها ضمانات قائمة.

وهذا هو السبب في أن الخوف يؤدي دورا محوريا في بقاء النظام. وكثيرا ما يدفع الخوف من الفوضى، والسيطرة على مجموعة أخرى، أو الانهيار الكلي، المجتمعات المحلية إلى قبول الهياكل التي تتسم بعجز عميق.

ثم يجد لبنان نفسه محاصرا في ميكانيكيين متناقضين: فالجميع يطالب بدولة قوية، ولكن الجميع يخشى أن تعتقل مجموعة أخرى دولة قوية.

ومع تزايد انعدام الثقة هذا، يدخل المجتمع دائرة مفرغة. وكلما زاد عدد الناس الذين يفقدون الثقة في المؤسسات، كلما تراجعوا إلى شبكاتهم المجتمعية. وكلما أصبحت هذه الشبكات أقوى كلما أصبحت الدولة أضعف.

غير أن الانهيار المالي بدأ يغير بعض التصورات التاريخية. وكشف تدمير المدخرات وانهيار العملة والنزوح الجماعي للشباب عن مدى الهشاشة الهيكلية للبلد. وقد بدأ الآن جزء متزايد من السكان يفهم أن المشكلة تتجاوز المجتمعات المحلية نفسها وتؤثر على بقاء لبنان الجماعي.

ولكن الخروج من الأزمة يتطلب أكثر من مجرد التكيف الاقتصادي. It requires a refounding of the relationship between the state, communities and citizens.

ولعل حل المشكلة اللبنانية يتطلب تبادلا تاريخيا بين أمن الجماعة والسيادة الوطنية.

ولن تتخلى المجتمعات المحلية أبدا عن حمايتها الخارجية إذا لم تكن تعتقد أن الدولة اللبنانية تستطيع حقا حمايتها. وعلى العكس من ذلك، لا يمكن لأي دولة حديثة أن تعمل على نحو مستدام مع عدد من مراكز صنع القرار الاستراتيجية والعديد من الاتجاهات الجيوسياسية المتنافسة.

ومن ثم ينبغي للبنان أن يتجه تدريجيا نحو ما يلي:

– سيادة واحدة،,

– سلطة عسكرية واحدة،,

– دبلوماسية واحدة،,

– محكمة مستقلة واحدة،,

– ولكن مع ضمانات دستورية قوية لجميع المجتمعات المحلية.

ويمكن أن تشكل روح المادة 22 من الدستور اللبناني أساساً لهذه المرحلة الانتقالية، أي البرلمان الذي يُعنى بالمصلحة الوطنية ومجلس الشيوخ الذي يمثل المجتمعات المحلية من أجل حماية الأرصدة القائمة.

وسيكون الحياد النشط للبنان أيضا عنصرا أساسيا. ولا يمكن للبلد أن يعيش لفترة طويلة كمنبر للمواجهة بين السلطات الإقليمية والدولية. وينبغي أن تصبح تدريجيا منطقة استقرار، وترفض أن تكون قاعدة إيرانية متقدمة، أو موقعا غربيا أو منطقة للتعويض عن الصراعات الإقليمية.

وفي الوقت نفسه، تتطلب مكافحة الفوضى السياسية والمالية عدة تغييرات رئيسية:

– الاستقلال الكامل للعدالة،,

– استقلالية الهيئات الإشرافية،,

– الشفافية المصرفية،,

– حظر تضارب المصالح،,

– رقمنة كاملة للمشتريات العامة،,

– الفصل الصارم بين المهام السياسية والمصالح المالية.

ويتمثل التحدي الحقيقي في نقل لبنان من نظام يقوم على توفير الحماية المجتمعية والاستحقاقات السياسية إلى نظام يقوم على الضمانات المؤسسية.

وبعبارة أخرى، فإن المسألة اللبنانية ليست مسألة الإصلاح فحسب.

إنه من الثأر.

رفض السيادة.

رفض العدالة.

رفض المسؤولية.

إعادة بناء العلاقة بين المواطن والمجتمع والدولة.

وطالما أن هذا التحول العميق لا يبدأ في الواقع، فإن لبنان يخاطر بالاستمرار في الانهيار بين البقاء المؤقت والانهيار المزمن، دون أن يخرج أخيرا من الدورة التاريخية التي استهلكتها لسنوات عديدة.