ARTIFICIAL INTELLIGENCE, FINANCIAL CYCLES AND THE GLOBAL BRJ CYCLE INDEX

بين الثورة التكنولوجية الحقيقية والثورة المالية العامة

ويتبين من تاريخ الأسواق المالية أن الثورة التكنولوجية الكبرى تنتج دائما ظاهرتين متزامنتين، هما: التحول الحقيقي للعالم الاقتصادي والمرحلة المضاربة التي يستهلك فيها المستثمرون هذا التحول إلى أبعد بكثير مما يمكن للتقييمات أن تدعمه بشكل معقول.

الذكاء الاصطناعي يبدو أنه يدخل هذه المنطقة الحرجة ولم تعد الأسواق تناقش فقط نوعية التكنولوجيا أو إمكاناتها. وقد بدأت في إدماج فكرة الهيمنة الاقتصادية غير المحدودة تقريبا على الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع.

The BRJ Global Cycle Index

ويستند مؤشر الدورة العالمية للشبكة إلى قراءته المحتملة للدورات المالية. وتتطور الأسواق وفقاً للمراحل النفسية المتعاقبة: التكديس، والتوسع، والثورة، ثم النظام الأعلى.

المنطقة الحدودية المرحلة الوصف 0-20 التراكم نقص التقييم والتشاؤم 20-50 التوسع النمو التدريجي 50-75 التوسع المتقدم النمو 75-90 Euphoria تطرف متعدد 90-100 أعلى الفصل بين الأساسيات

The IA sector now seems to develop in an area between 78 and 88 on the BRJ Index, which historically corresponds to an advanced institutional euphoria phase.

مقارنة مع فقاعة الإنترنت 1999-2000

In 1999-2000, investors paid extremely high multiples for sometimes unprofitable Internet companies. Today, AI leaders have huge real profits and cash flows, but valuations are also beginning to incorporate almost perfect growth assumptions.

المعايير 1999-2000 حالياً المراقبة سوء المعاملة شبكة الإنترنت ستغير العالم ستحول الرابطة الاقتصاد كله سرد ثوري الاتفاقات المتعددة الأطراف عالية جدا ارتفاع تاريخي خطر الضغط التركيز سيسكو، أوراكل، إنتل NVIDIA, Microsoft, Alphabet القيادة المركزة القابلية للتأثر منخفض عالية جدا الفرق العظيم

خاتمة

الذكاء الاصطناعي يمكن أن يغير العالم بعمق مثل الإنترنت أو الكهرباء ولكن الأسواق المالية تميل إلى الازدواج: فهي أولا تقلل من شأن الثورة التكنولوجية، ثم تبالغ في تقديرها بوحشية.

The BRJ Global Cycle Index today suggests that the IA sector is in an advanced phase of institutional euphoria. والفوائد حقيقية، ولكن التقييمات تعكس بالفعل سيناريوهات الكمال الاقتصادي المستدام نادرا ما تكون مستدامة في تاريخ السوق.

الفقاعات الكبيرة لا تولد حول التكنولوجيات السخيفة يولدون حول الحقائق الغير عادية يدفعون كثيراً.

برنارد ريموند جابر – إطار دورة العالم