تواصل إسرائيل هجماتها في لبنان وتهدد بالفعل وقف إطلاق النار

وكان وقف إطلاق النار المعلن بين واشنطن وطهران لفتح نافذة إقليمية لوقف التصعيد. وبعد ساعات قليلة، كان يواجه الجبهة اللبنانية بالفعل. وأكدت إسرائيل أن الهدنة لا تنطبق على لبنان، حيث تستمر المعركة ضد حزب الله. وصدرت إنذارات أخرى بالإجلاء في جنوب البلد، ثم إلى عدة أحياء في الضواحي الجنوبية في بيروت – هارت هريك، وغوبيري، وليلاكي، وهاداث، وبرج البراجينة، وطهويت الغادير، والشيعة – في حين استمرت الضربات على الأرض. ومن ناحية أخرى، تشير طهران إلى أن استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان يمكن أن يؤدي إلى استجابة مباشرة ضد تل أبيب. وهكذا يصبح لبنان مرة أخرى نقطة تمزق اتفاق مطعون فيه بالفعل بشأن محيطه وسلطته ومصداقيته.

وقف إطلاق النار، وفقا لإسرائيل، على الحدود اللبنانية

وجوهر المشكلة واضح الآن. وقدمت باكستان والتقاليد الإيرانية الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران كترتيب أوسع، بما في ذلك لبنان. ولكن الجانب الإسرائيلي هو العكس تماما: إن وقف إطلاق النار لا يغطي الحرب على حزب الله. وتشير التقارير الصادرة في 8 نيسان/أبريل إلى أن بنيامين نتنياهو أعلن بوضوح أن لبنان ليس جزءا من الاتفاق، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي تحذيراته المتعلقة بالإجلاء والإعداد لشن هجمات أخرى في جنوب البلد.

وقد تقدم بهذا الموقف الناطق بالعربية باسم الجيش الإسرائيلي، أفشي أدراي، الذي أكد أن المعركة مستمرة في لبنان، ودعا السكان مرة أخرى إلى إجلاء المناطق الواقعة جنوب الزهراني. ولذلك فإن الرسالة الإسرائيلية ذات شقين. ومن جهة، تؤيد القدس التوقف الذي تقرره مع إيران لتجنب حرب إقليمية أوسع نطاقا. ومن ناحية أخرى، ترفض السماح لهذا التوقف بالحد من حملتها ضد حزب الله. وهذا التمييز ليس تقنيا. It sets the Israeli strategic hierarchy: treat the Iranian front as a possible de-escalation dossier, but maintain the Lebanese front in an active war regime.

يصبح جنوب لبنان مختبر تناقض إقليمي

ويترتب على هذا الانفصال آثار فورية: فلبنان يصبح المكان الذي يتم فيه التحقق مما إذا كان لوقف إطلاق النار واقعا إقليميا أم أنه مجرد ترتيب جزئي يركز على محور واشنطن – طهران. وتظهر عمليات الإجلاء التي أمرت بها شركة صور والمناطق الواقعة جنوب الزهراني أن إسرائيل لا تعتبر الجبهة اللبنانية مجمدة. وبالتالي، فإن الإضرابات المعلنة في هذا القطاع هي أكثر بكثير من استمرار العمليات: فهي استجابة سياسية للقراءة الإيرانية والباكستانية للهدنة. وترغب إسرائيل في أن تبرهن على أن طهران وإسلام أباد لن يفرضا حدود حربهما على حزب الله.

والحالة أكثر خطورة، حيث أن جنوب لبنان يدفع بالفعل ثمناً كبيراً على الصعيدين الإنساني والإقليمي. وفي 8 نيسان/أبريل، أبلغت وكالات الأنباء عن وقوع أكثر من 500 1 وفاة في لبنان منذ استئناف الأعمال القتالية في 2 آذار/مارس، بما في ذلك أكثر من 130 طفلا وأكثر من 100 امرأة، فضلا عن أكثر من 1.2 مليون من المشردين داخليا. The Lebanese army itself warned the inhabitants that they could not return to certain areas because of the continued raids and the danger of explosives munitions. In this context, every new Israeli eviction order takes immediate political significance: it denies, in action, the idea of a protective truce for Lebanon.

هدد مباشرة سبعة أحياء في الضواحي الجنوبية في بيروت

ويعود شدة التسلسل أيضا إلى الانتشار الجغرافي للمخاطر. وفي هذه المرة، لا يستهدف الإنذار الإسرائيلي الضواحي الجنوبية ككل فحسب، بل يستهدف أيضا،سبعة أحياء محددة:Haret Hreik, Ghobeiry, Lailaki, Hadath, Bourj el-Barajneh, Tahwitat al-Ghadir and Chiyaويزعم الجيش الإسرائيلي في رسالته أن يواصل عملياته ضد البنية التحتية العسكرية لحزب الله في مناطق مختلفة من الضواحي الجنوبية، ويؤكد أنه لا يعتزم استهدافك بينما يدعو سكان هذه الأحياء إلى الإجلاء فورا.

اختيار الاستشهاد الصريحHaret Hreik, Ghobeiry, Lailaki, Hadath, Bourj el-Barajneh, Tahwitat al-Ghadir and Chiyaيغير حجم التهديد It is no longer a vague warning or a general formulation on Dahiyé. It is a precise nomination of densely populated neighbourhoods, known, inhabited, crossed by key axes of the southern suburbs of Beirut. وترسل إسرائيل، من خلال تسمية هذه القطاعات بواحدة، رسالة واضحة جدا: فالضغط العسكري يمكن أن يمارس الآن في آن واحد على عدة نقاط حاسمة في مدينة بيروس.

وهذا النوع من الإنذار لم يعد استثنائيا في هذه الحرب، ولكنه يأخذ معنى محددا في أعقاب وقف إطلاق النار يفترض أن يفتح مرحلة من التحلل الإقليمي. يعني أنه في القراءة الإسرائيليةHaret Hreik, Ghobeiry, Lailaki, Hadath, Bourj el-Barajneh, Tahwitat al-Ghadir and Chiyaولا تزال مدمجة بالكامل في مسرح العمليات، بغض النظر عن الهدنة مع طهران. وتكرار هذه التحذيرات يبين أن إسرائيل ترسي منطقا مستداما: ألا يعامل الضواحي الجنوبية كمجال للاستفادة من الترضية الإقليمية، بل كعمق تشغيلي دائم في حزب الله.

ولم يعد التهديد يستهدف الجنوب فحسب، بل محور بيروت – الدهية

ويزيد هذا التمديد إلى بيروت من الضغط على وقف إطلاق النار. ومع اقتراب الإضرابات من العاصمة، يصبح من الصعب القول بأن لبنان ليس سوى واجهة هامشية. الضواحي الجنوبية ليست مجرد تذييل لحقل المعركة إنها مساحة كبيرة من السكان وحساسة سياسيا ورمزية في العلاقة بين إسرائيل وحزب الله وإيران. التهديدHaret Hreik..جوبير..Lailaki..Hadath..برج البراجينة..طهويت الخضروChiyahوفي الوقت نفسه الذي تحتفل فيه هدنة في أماكن أخرى، تصل إلى حد انتقال الأزمة إلى واحدة من أكثر نقاط ليفانت مرونة.

ولذلك لم تعد المشكلة عسكرية فحسب. كما أنها تصبح نفسية واجتماعية. تحذير إخلاء جديدHaret Hreik..جوبير..Lailaki..Hadath..برج البراجينة..طهويت الخضروChiyahيعني التشريدات الجديدة، والتسربات الجديدة، والضغط المتجدد على الأسر، وإظهار القوة للتذكير بأن بيروت يمكن أن تصبح مسرحا نشطا في أي وقت. وفي سياق يستنفد فيه لبنان بالفعل الدمار والانهيار الاقتصادي والكسرات السياسية، فإن هذا النوع من التهديد الفوري يحيي الشعور بأنه لا توجد منطقة محمية حقا، ولا حتى بالقرب من العاصمة.

طهران يهدد بالفعل بالانتقام من تل أبيب

المعارضون، إيران لا تترك الأرض مفتوحة. وقد سبق لمجلس الأمن الوطني الأعلى أن أوضح، وقت قبول الهدنة، أن وقف إطلاق النار لا يعني نهاية الحرب وأن القوات الإيرانية لا تزال على استعداد للاستجابة لأي عدو جديد هو " الاستيلاء " . ومنذ ذلك الحين، أشارت القنوات التي تبث مواقع إيرانية إلى أنه في غياب وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان، يمكن أن تستهدف الهجمات تل أبيب في الساعات القادمة. ولم تتناول جميع الوكالات الرئيسية هذه الكلمة بكلمات، ولكنها تؤكد أن طهران قبلت الهدنة المشروطة، والإبقاء على مستوى عال من الإنذار العسكري، ورفضت تقديم الاتفاق على أنه تخل دائم.

المنطق شفاف وتسعى إيران إلى منع إسرائيل من تفريغ وقف إطلاق النار من محتواها عن طريق مواصلة الحرب في لبنان مع التمتع بوقف على الجبهة المباشرة مع طهران. وبعبارة أخرى، تود الجمهورية الإسلامية أن توضح أنه إذا استبعد لبنان بصورة فعالة، فإن الاتفاق يفقد نطاقه الإقليمي ويهدر مخاطره. This threat does not automatically imply an immediate strike on Tel Aviv, but it is intended to reintroduce a strategic cost to Israel as it attempts to dissociate the fronts.

Hezbollah Retains, Israel continue

ويزيد عنصر آخر من هشاشة هذه اللحظة: فقد أوقف حزب الله، وفقا لثلاث مصادر لبنانية قريبة من الحركة، هجماته على شمال إسرائيل والقوات الإسرائيلية في لبنان بعد إعلان الهدنة. وهذا لا يعني نزع السلاح أو الخروج من الحرب. ولكن هذا يسمح للحركة الشيعة بأن تقدم نفسها، في الوقت الراهن، بوصفها المخيم الذي يحترم الوقف بينما تواصل إسرائيل عملياتها. وهذا التفاوت في السلوك يغذي بالفعل معركة السرد بشأن المسؤولية عن احتمال فشل وقف إطلاق النار.

وبالنسبة لإسرائيل، لا قيمة لهذه الحجة. The army and the government maintain that the fight against Hezbollah is a separate scene. ولكن من الناحية السياسية، فإن الوضع أكثر صعوبة. إذا كان بوسع حزب الله أن يقنع بأنه أشعل النار بينما تواصل إسرائيل قصف وإخلاءHaret Hreik, Ghobeiry, Lailaki, Hadath, Bourj el-Barajneh, Tahwitat al-Ghadir and Chiyaوبعد ذلك الحساب الإسرائيلي للاستمرار المشروع في مخاطر الحرب التي تصطدم بأزمة فعالة: أي هدنة تقوض أولا باستبعاد لبنان، ثم استمرار الضربات.

إن تنبيه الأحياء السبعة يزيد من خطر التصعيد الفوري

ويغير الإنذار الإسرائيلي الجديد حجم المخاطر في الساعات القليلة القادمة. إنذار موجهسبعة أحياء في وقت واحد – هارت هريك، وغوبيري، وليلاكي، وهاداث، وبرج البراجنيه، وطهويت الغدير، والشيعة –لا يعلن عن عملية هامشية It potentially prepares a wider wave of strikes, or at least a military pressure strong enough to cause a massive eviction movement. في المنطق الإسرائيلي، إنها مسألة ضرب البنية التحتية لحزب الله قبل أن تستغل الحركة الغموض لوقف إطلاق النار لإعادة تنظيم نفسها. وفي المنطق الإيراني والمؤيد للحزب الله، على العكس من ذلك، فهي محاولة لفرض واقع عسكري قبل أي توضيح على محيط الهدنة.

وهذا يخلق خطراً ملموساً جداً: فكلما زاد تهديد الضرباتHaret Hreik..جوبير..Lailaki..Hadath..برج البراجينة..طهويت الخضروChiyahThe more pressure on Hezbollah to respond, even though the movement has so far claimed restraint. وبالتالي، فإن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران معادلة متفجرة: إن إسرائيل تريد أن تبين أنها تبقي يديها خالية في لبنان، بينما تريد إيران أن تثبت أن لبنان لا يمكن أن يُترك خارج الاتفاق. وفيما بين الضواحي الجنوبية في بيروت، تصبح هذه الضواحي نقطة انطلاق محتملة.

هدنة تحدت بالفعل من الوقائع

ربّما الأكثر ضرباً في هذا التسلسل هو السرعة التي تحدّت بها الهدنة في الواقع. وبمجرد إعلانه، أعقبه أوامر جديدة بالإجلاء، وإضرابات مستمرة، ومناقشات حول محيطه، وتهديدات بالانتقام المتبادل. ورحبت الأسواق بالاتفاق، ودعت عدة عواصم إلى إلغاء التصعيد. ولكن في المسرح اللبناني، لا تزال الفجوة بين الخطاب الدبلوماسي والحقائق العسكرية هائلة. وهذه الفجوة تقوض ثقة الجمهور وتقوض مصداقية العملية.

بالنسبة للبنان، الدرس شديد. إن البلد ليس فقط نهاية وقف إطلاق النار. هو أيضاً المكان الذي يكشف فيه ضعفه وما دامت إسرائيل قادرة على مواصلة الإضراب بادعاء أن الهدنة لا تهمها، وما دامت إيران ترد بربط مصير تل أبيب بمصير جنوب لبنان، فإن وقف إطلاق النار سيظل معلقا على جبهة لا يسيطر عليها أحد حقا. وطالما لم يُرفع هذا التناقض، فإن كل قصف إضافي سيقرب المنطقة ليس إلى سلام أقوى، بل إلى تحول جديد.