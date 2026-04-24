ثلاثة أسابيع لاتفاق: تدفع واشنطن بيروت إلى سباق دبلوماسي شديد الخطورة

وقد وضع تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع لبنان في تسلسل دبلوماسي محكم. البيت الأبيض يريد تحويل هدنة لا تزال هشة إلى عملية سياسية التقويم قصير الإشارة واضحة وواشنطن لم تعد تحاول فقط توريط كسر عسكري بين لبنان وإسرائيل. تريد الإدارة الأمريكية أن تخلق دينامية تؤدي إلى اجتماع رفيع المستوى، مع جوزيف أوون وبنجامين نتنياهو في واشنطن.

ويشهد الاجتماع الثاني بين لبنان وإسرائيل في البيت الأبيض هذا التغيير في الحجم. ويمثل لبنان سفيره في واشنطن العاصمة، ونادا حميدة موايد. إن إسرائيل ممثلة بسفيرها يشيل ليتر. وحضر الاجتماع دونالد ترامب، وزير الدولة ماركو روبيو، نائب الرئيس ي. D. Vance and US officials involved in the case. ولا يزال شكل الحوار غير المباشر أو الموضوع. ومع ذلك، فإن الوجود المباشر لرئيس الولايات المتحدة يحول الاجتماع إلى تسلسل سياسي رئيسي.

شاحنة غيرت العد التنازلي

يعلن دونالد ترامب تمديدا لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع. كما أعرب عن رغبته في استقبال جوزيف أوون وبنجامين نيتانياهو خلال تلك الفترة. هذا الإعلان يخلق العد التنازلي تعطي واشنطن دوراً مركزياً كما أنها تضع بيروت تحت الضغط. ويجب على لبنان أن يحدد بسرعة ما يقبله، وما يرفضه وما يريد تحقيقه قبل أي مرحلة أعلى.

العبارة الأمريكية على السلام المحتمل في وقت قصير يمكن أن تغوي بعض من الفرص. ولا يكفي طمأنة لبنان. The country is not faced with a simple border dispute. وهو يواجه أزمة سيادة، وتدمير في الجنوب، والتشريد الجماعي، ووجود إسرائيلي في مناطق متنازع عليها أو محتلة، والهجمات المتكررة، والأزمة الداخلية على طبيعة المفاوضات ذاتها.

ولذلك فإن الخطر يتمثل في خلط السرعة والقوة. يمكن إعلان هدنة من واشنطن لا يصبح الأمر حقيقياً إلا إذا كان بوسع شعب الجنوب التحرك، والعودة إلى ديارهم، وإعادة البناء، والعمل على أرضهم، والعيش بدون ضربات. المعيار الأول ليس عقد مؤتمر قمة. المعيار الأول هو وقف الانتهاكات بصورة يمكن التحقق منها.

تبقى الولاية اللبنانية دفاعية

إن الموقف اللبناني لا يقوم على البحث الفوري عن السلام السياسي. وهو يبدأ بمتطلبات ملموسة. وتدعو بيروت إلى وقف الهجمات بالكامل. كما يريد لبنان وضع حد للدمار في القرى الحدودية، ووقف الاغتيال، وحماية المدنيين، والصحفيين، وعمال الإنقاذ، والأفرقة الطبية. ودعا أيضا إلى الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة وعودة المشردين.

وهذه الولاية الدفاعية أساسية. وهو يتجنب تفسير الوجود اللبناني في واشنطن على أنه قبول ضمني للوقائع المفروضة على الأرض. فالدبلوماسية اللبنانية لا تستطيع تحمل صورة الضعف. She must show that she is participating in a discussion to protect the country, not to validate military pressure.

ويسعى الرئيس جوزيف أوون إلى الحفاظ على هذا الخط في إطار الدولة. وتشمل النقاط التي طرحتها بعبدا وقف إطلاق النار، وانسحاب المناطق المحتلة، وعودة السجناء، ونشر الجيش اللبناني على الحدود المعترف بها، والنظر في النقاط المعلقة حول الخط الأزرق. ويعطي هذا النهج الملف أساسا مؤسسيا. كما أنه يحول دون أن تصبح المفاوضات قناة منعزلة، منفصلة عن الحكومة والبرلمان والأرصدة الداخلية.

السيادة لا يمكن أن تظل مجردة

ولا تقتصر السيادة اللبنانية على صيغة دبلوماسية. يجب أن يتخذ شكلاً ملموساً في الجنوب وهو يعني انتهاء العمليات الإسرائيلية. وهو يعني انسحاب المناطق المحتلة. وهي تطالب أيضاً بأن يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار بفعالية وأن تستأنف الدولة دورها في المناطق الحدودية.

ولا تزال الإشارة إلى القرار 1701 مفيدة في هذا السياق. وهو يوفر أساسا دوليا للمناقشة. وهو يربط استقرار الجنوب بدور الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. ولكن هذا الإطار لا يكفي إذا ظل نظريا. ويجب أن تكون مصحوبة بضمانات وآلية رصد قادرة على معالجة الانتهاكات.

ولذلك يواجه لبنان معادلة صعبة. يريد تعزيز سلطة الولاية كما ترغب في تجنب إجراء مناقشة بشأن الأسلحة أو الأمن الداخلي مع استمرار الهجمات الإسرائيلية. مسألة احتكار الدولة للقوة لا يمكن فصلها عن قدرة الدولة على حماية الإقليم وبدون الانسحاب والأمن، فإن الدعوة إلى السيادة تفقد قوتها العملية.

واشنطن يريد نتيجة سريعة

البيت الأبيض يبحث عن نجاح واضح ويوضح السياق الإقليمي هذا الإلحاح. وتشارك الولايات المتحدة في مواجهة شديدة مع إيران. وتؤثر التوترات حول مضيق الأورموز والنفط والحصار البحري والطرق التجارية على المنطقة. وفي هذا المناخ، يمكن للبنان أن يصبح أرضا يحاول واشنطن تحقيق تقدم دبلوماسي سريع.

ومن شأن اتفاق أو اجتماع بين جوزيف أوون وبنجامين نيتانياهو أن يعطي دونالد ترامب صورة قوية. وسيبين أن إدارته يمكن أن تحقق نتيجة في الشرق الأوسط على الرغم من عدم الاستقرار الإقليمي. غير أن منطق الانتصار الدبلوماسي هذا يمكن أن يخلق فجوة مع الأولويات اللبنانية. بيروت لا يمكن أن تصبح أداة مظاهرة أمريكية.

فالسلام لا يتحقق بالتقويم وحده. إنه يتطلب عمل. وقف الإضرابات يجب أن يسبق الكلمات العظيمة. The return of displaced persons must precede political photos. ويجب أن يسبق الانسحاب الإسرائيلي أي خطاب بشأن التطبيع. وإذا انعكست التسلسل الزمني، فقد تفقد العملية شرعيتها في لبنان.

يسعى الدور السعودي إلى تجنب الانفصال الداخلي

وتعمل المملكة العربية السعودية كعامل إشرافي. زيارة (يازيد بن فارهان) إلى (بيروت) و (فيصل بن فرحان) كانت جزءاً من محاولة لتحقيق الاستقرار ويسعى الرياض إلى الجمع بين الرؤساء الثلاثة. تريد المملكة أن تمنع التقويم الأمريكي من إحداث أزمة داخلية في لبنان.

ولهذه الوساطة هدفان. الأول هو الحفاظ على الوحدة المؤسسية. والثاني هو وضع القضية اللبنانية في سياق عربي أوسع. ولا يريد لبنان أن يسحب إلى وجه معزول مع إسرائيل تحت إشراف الولايات المتحدة وحدها. ويمكن للغطاء العربي أن يعزز موقفه. It can also reduce the risk of a fracture between Baabda, Ain al-Tinah and Serail.

والتذكير باتفاق الطائف له قيمة سياسية مباشرة هنا. ويذكر أن أي تطور يجب أن يحترم التوازن الداخلي للبنان. وأشار أيضاً إلى أن الملف الجنوبي لا يمكن اعتباره مسألة تقنية. إنه يؤثر على الهوية السياسية للبلد وعلاقته بالعالم العربي والتوازن بين مؤسساته.

لا تزال الهدنة معلّقة على الأرض

لا تزال الأرض أقوى من الإعلانات. In several villages in the South, the truce is not yet translated into a normal life. ولا يزال الناس مشردين. ويتواصل الإبلاغ عن التدمير. ولا تزال الطرق والأراضي الزراعية والمنازل في صميم عدم اليقين. بعض الناس لا يعرفون متى سيعودون. آخر لا يعرف إن كانت ستجد قرية.

وهذه الحالة تغذي النقاد على أي مفاوضات سريعة. ومن المستحيل مناقشة جزء من المشهد السياسي مع استمرار الضغط العسكري. وهذه الحجة ثقيلة في النقاش اللبناني. وهي تستند إلى فكرة بسيطة: ولا يمكن لأي تفاوض أن يكون مستقراً إذا وقع تحت القنابل أو تحت التهديد أو في مناخ من التشريد القسري.

ولذلك يجب على الحكومة أن تبين أن وجودها في العملية الأمريكية لا يبعدها عن شعب الجنوب. ويجب أن تربط كل خطوة دبلوماسية بتحسين ملموس. ولا يعقل عقد اجتماع في واشنطن إلا إذا قلل من المخاطر في قرى مارجيون وبنت جبيل وتيري والنبطية والحدود.

أمال خليل واختبار حماية المدنيين

The death of journalist Amal Khalil weights heavily on this sequence. It transforms the discussion on the truce into a question of protection of civilians and the press. ولا يمكن للهدنة التي لا تحمي الصحفيين أن تلهم الثقة. ولا يمكن اعتبار الهدنة التي تترك العاملين في مجال الإغاثة معوقة صلبة. ولا تزال هدنة تسمح للأسر بالتماس موتاها تحت الأنقاض هدنة غير كاملة.

The case requires the State to document, characterize and prosecute violations. كما يتطلب من الوسطاء مراعاة التكلفة البشرية للنزاع. الصحفيون ليسوا عناصر عسكرية. ولا يمكن معاملة استهدافهم أو تعريضهم للخطر أو إعاقة إنقاذهم على أنها تفاصيل. They concern the right to know, the right to inform and the ability of a company to understand what happening to it.

وفي التسلسل الحالي، يصبح هذا السؤال محوريا. (واشنطن) يتحدث عن السلام كما يجب على بيروت أن تتحدث عن الحماية والتحقيق والقانون الدولي. ومصداقية العملية تتوقف على هذه الصياغة. ومن شأن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي يتجاهل الضحايا أن يكون هشا سياسيا ومتحدا أخلاقيا.

الرئاسات الثلاثة تواجه نفس القيد

ويجب أن يمضي جوزيف أوون ونواف سلام ونبيه بيري قدما في نفس الإطار، حتى وإن كانت أدوارهما تختلف. ويجب أن تكون الرئاسة ذات سيادة وعلاقات مع واشنطن. ويجب على الحكومة أن تتدبر العواقب الاجتماعية والعسكرية والدبلوماسية. ويجب على البرلمان أن يوفر تغطية سياسية لأي نهج وطني.

وسيكون الخطر الرئيسي هو وجود اختلاف عام بين هذه الأعمدة الثلاثة. ومن شأن هذا الاختلاف أن يضعف الموقف اللبناني إزاء واشنطن وإسرائيل. كما أنه سيعطي وزنا أكبر لمن يرفضون التفاوض. ولا تعني الوحدة المؤسسية غياب النقاش. ويعني ذلك أنه يجب على لبنان أن يتكلم بصوت واضح في النقاط الأساسية.

هذه النقاط معروفة وهي تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، ووقف الانتهاكات، وعودة المشردين، وحماية المدنيين، ودور الجيش، ورفض أي منطقة عازلة مفروضة. وما دامت هذه العناصر مشتركة، يمكن لبيروت أن تتفاوض دون انقسام. وإذا أصبح المرء غير واضح، فإن العملية يمكن أن تتحول ضد الدولة.

The risk of peace announced too soon

ويمكن أن يصبح السلام خطيرا إذا استخدم قبل استيفاء الشروط الدنيا. يمكن أن يخلق توقعات صناعية. It can also give the impression that victims, displaced persons and destroyed villages become secondary. وبالنسبة للبنان، يجب أن تظل المفردات دقيقة. الخطوة الأولى هي هدنة حقيقية. الثاني هو الانسحاب. والثالث هو آلية أمنية. الرابع هو إعادة البناء. ولا يمكن أن تأتي المناقشة السياسية إلا بعد هذه الضمانات.

من الأفضل أن تسرع واشنطن من الأفضل أن تفحص بيروت كل خطوة هذا الضباب لا يجعل الاتفاق مستحيلاً إنه يفرض طريقة ويجب على لبنان أن يطالب بالتزامات خطية، ورصد دولي، وضمان الانتهاكات، وجدول زمني واضح للعمل على أرض الواقع. بدون هذا، الأسابيع الثلاثة يمكن أن تصبح ضغط أكثر من فرصة.

والنافذة التي فتحها دونالد ترامب يمكن أن تُحدث انطلاقة إذا ما عززت أولا وقف إطلاق النار. كما يمكن أن يزيد من حدة التوترات إذا دفع لبنان إلى اجتماع سياسي دون تحسن حقيقي في الجنوب. وسيتم الاختلاف في التفاصيل. وسيكون لسحب الموقف، ووقف الإضراب، وعودة الأسرة، والوصول إلى فريق طبي أو حماية صحفي وزن أكبر من الإعلان الرسمي.

جدول زمني تحت المراقبة الإقليمية

ولا تزال القضية اللبنانية مرتبطة بالمواجهة بين واشنطن وطهران. وكلما زاد التوتر حول إيران، كلما ازداد تعرض لبنان للخطر. ويمكن لإلغاء التصعيد الإقليمي أن يعزز الهدنة. والتسلق في الخليج أو حوله يمكن، على العكس من ذلك، أن يضعف أي عملية في الجنوب. ولذلك، يجب على بيروت أن تتفاوض في بيئة لا تعتمد عليها كليا.

وهذا الواقع يجعل التغطية العربية والدولية أكثر أهمية. ويمكن للمملكة العربية السعودية ومصر وفرنسا والأمم المتحدة أن توفر روابط مفيدة. ويمكنهم مساعدة لبنان على عدم تجربة مزاج أمريكي وحده. وقد يتذكرون أيضا أن اللائحة لا يمكن أن تكون آمنة فقط. ويجب أن تتعامل مع المشردين داخليا والقرى والتعمير والسيادة والقانون.

لذا فترة الثلاثة أسابيع لن تكون فقط اختبار لواشنطن سيكون اختباراً للدولة اللبنانية وقالت إن بإمكان المؤسسات الدفاع عن موقف مشترك. وقالت إن الدبلوماسية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض حقيقي في العنف. ستعرف إن كانت الهدنة ستنتقل من البيان الصحفي إلى الميدان وقبل كل شيء، قالت إن كان بوسع لبنان أن يتفاوض دون فقدان السيطرة على ولايته.