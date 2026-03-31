(جاسولين) النقص يكسب الأرض

ولم تعد أزمة الطاقة الناجمة عن التعطل في الشرق الأوسط تنعكس فقط في ارتفاع أسعار المضخات. وفي عدد متزايد من البلدان، تنتقل الحكومات من الدعم إلى ضبط النفس. والبعض يصنف الوقود بالفعل، بينما يخفض آخرون أسبوع العمل، ويحدون من حركة المرور أو يشجعون العمل عن بعد على كبح الاستهلاك. In France, the executive branch ensures that there is no widespread shortage, but localized ruptures are increasing in service stations, while prices are reaching record levels. وفي إندونيسيا، تعكف الدولة على وضع قيود على الشراء، وتفرض الآن يوم عمل أسبوعي عن بعد على موظفي الخدمة المدنية لإنقاذ الوقود.

The return of a word that many governments avoided

وقد اختفت نسبة المصطلح تقريبا من المناقشة العامة في العديد من الاقتصادات لسنوات. وهي تعود الآن إلى مركز صنع القرار العام. ويفيد رويتر بأن سري لانكا قد خفضت أسبوع العمل إلى أربعة أيام ووقود من حيث الموضوع، في حين أن ميانمار تقصر بالفعل على المحركات إلى أيام بديلة. وأكدت بنغلاديش، من جانبها، نسبة الوقود مع السعي على وجه الاستعجال إلى موردين جدد، بما في ذلك عن طريق طلب إعفاء من الولايات المتحدة لاستيراد الديزل الروسي. In the Philippines, the seriousness of the situation led the authorities to declare a state of national energy emergency.

هذا التحول يكشف ولم تعد الدول تسعى إلى التخفيف من حدة الصدمة التي يتعرض لها المستهلكون. وهم يحاولون خفض الطلب ماديا. وهذا يعني أن الأزمة لم تعد تعتبر مجرد ارتفاع مؤقت في الأسعار، وإنما هي مشكلة في الوصول إلى المنتج نفسه. وفي عدة بلدان مستوردة آسيوية، تتمثل الأولوية الآن في الحفاظ على الأحجام المتاحة للاستخدامات الأساسية، مثل النقل العام أو السوقيات أو الزراعة أو الخدمات الصحية. وتشير رويتر أيضا إلى أن إغلاق الصين لصادرات الوقود المحسّنة قد زاد من حدة التوتر الإقليمي، مما دفع عدة حكومات إلى السعي على وجه السرعة إلى إيجاد حلول للمقايضة، بما في ذلك مع اليابان أو روسيا.

في إندونيسيا، تصبح الرصانة سياسة حكومية

وإندونيسيا مثال جيد على هذه المرحلة الجديدة. The government first mentioned a one-day weekly telework plan for public officials. وقد أصبح ذلك الآن تدبيرا أكثر تحديدا. According to information published on 31 March, Jakarta announced restrictions on the purchase of fuel and provided a weekly day of remote work for civil servants to preserve energy stocks. وقبل هذا الإعلان، أوضح وزير الاقتصاد المنسق، إيرلانغغا هارترتو، بالفعل أنه ينبغي تطبيق المخطط في المقام الأول على الخدمة العامة، في حين سيشجع القطاع الخاص على اتباع نفس المسار.

اختيار العمل عن بعد ليس فساداً وهو يمثل تحولا من سياسة الطاقة إلى تنظيم العمل اليومي. والفكرة بسيطة: الحد من رحلات المكاتب المنزلية لخفض الطلب على البنزين والديزل دون الحاجة إلى وقف النشاط. وهذا النوع من الاستجابة يرتبط أساسا بالوباء. وأصبح الآن أداة لإدارة الطاقة. وقد أشار رويتر بالفعل إلى أنه يتعين على إندونيسيا أن تعلن عن فرض قيود في الأيام المقبلة، في وقت تكثف فيه الرئاسة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تأمين استخدام الأراضي الصالحة للشرب وغيرها من الإمدادات. كما يسعى البلد إلى إبرام اتفاقات لتبادل الطاقة مع اليابان من أجل ضمان تلبية الاحتياجات المحلية الأكثر حساسية.

وهناك حاجة أيضا إلى العمل عن بعد في أماكن أخرى من آسيا

إن إندونيسيا ليست حالة معزولة. On March 10, Reuters reported that Vietnam had formally asked companies to encourage remote work to reduce travel and save fuel. وشهد البلد، الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، ارتفاع أسعار البنزين والديزل والكيروسين في غضون أيام قليلة. In Hanoi, long queues were observed in front of the gas stations. وفي الوقت نفسه، ألغت الحكومة الفييتنامية مؤقتا بعض رسوم الاستيراد على الوقود، ودعت الجهات الفاعلة الاقتصادية إلى عدم تخزين الوقود أو المضاربة.

وهذا الانتشار السريع للأدوات نفسها من بلد إلى آخر يتحدث عن عمق الصدمة. وفي الحالات التي لا تزال فيها الدول الغنية قادرة على تقديم الدعم أو الحد من احتياطياتها أو الاعتماد عليها، تتحرك البلدان الأكثر تعرضا بسرعة إلى فرض قيود مباشرة على الاستخدام. ولم يعد تخفيض العمل وجها لوجه، أو تقصير الأسبوع، أو القيود المفروضة على الشراء، تدابير استثنائية، بل بوصفها أدوات عادية لتحقيق الاستقرار. This gives the current crisis a very different tone from that of simple oilتضخم: one enters into a logical of rarity administration.

في فرنسا، لا يوجد معدل رسمي، ولكن عطلات حقيقية جدا

وفرنسا ليست في هذه المرحلة في المعدل الإداري للوقود. ولا تزال الحكومة تثبط عدم وجود مشكلة عامة في الإمدادات القصيرة الأجل. وفي نهاية آذار/مارس، ذكرت بيرسي أيضا أن 97 في المائة من محطات الخدمات تعمل عادة، دون أن تكسر وقودا واحدا على الأقل. وزادت وزارة الاقتصاد أيضا الاجتماعات مع الموزعين لمحاولة احتواء الأسعار وتفادي سلوك المضاربة. وأفاد رويتر، في وقت مبكر من 4 آذار/مارس، بأنه تم تنظيم اجتماع محدد مع المشغلين لمنع الزيادة التي يدفعها المستهلكون من تجاوز قيمة الأسواق العالمية.

لكن هذا التواصل المطمئن يأتي ضد واقع أكثر وضوحاً على الأرض ومنذ بداية آذار/مارس، أبلغت عدة وسائط إعلام فرنسية عن استفسارات ومضخات مغلقة وعطلات محلية، بما في ذلك الديزل. وفي 5 آذار/مارس، أشار باريسيان إلى وجود نقص في ما لا يقل عن 5 في المائة من محطات الغاز، قبل تفاقم التوترات في نهاية الشهر. وتشير الدراسات الاستقصائية الأخرى التي نشرت على مدى الأيام القليلة الماضية إلى تضاعف عدد المحطات التي تواجه صعوبات في الإمداد، مع وجود ديزل متأثر بشكل خاص. وحتى في ظل الانهيار العام للنظام، فإن الرسالة واضحة: ففرنسا لم تعد تأوي بعد الانقطاعات التي تعطل الحياة اليومية للسيارات وتغذي مناخا من التوتر.

ويصبح السعر أيضا شكلا من أشكال النسب

في الواقع هناك نوعان من التعادل الأول إداري: تحد الدولة من الحجم أو أيام التداول أو الاستخدام. والنقطة الثانية هي الاقتصاد: فالثمن يصبح مرتفعا بحيث يقلل الاستهلاك بحد ذاته. وفي فرنسا، تعمل هذه الآلية الثانية بقوة. On 30 March, Le Parisien with AFP reported that diesel had reached a historic weekly record of 2,1888 euros per litre. ويستمر ذلك في تغيير سلوك الأسر المعيشية بصورة مباشرة، الأمر الذي يقلل الرحلات، ويؤجل بعض النفقات أو يقسم بالكامل.

ويتزايد عدم وضوح الحدود بين التوتر السوقي وضبط الأسعار. وعندما يتجاوز التر العتبات النفسية في فترة طويلة، يكون الحصول على الوقود مجانيا نظريا، ولكنه لا يكون طبيعيا حقا بالنسبة لجزء من السكان. وتبين شهادة السائقين الذين يحدون من شرائهم إلى 20 أو 30 يورو بسبب عدم وجود ميزانية أن شكلاً من أشكال التعادل الاجتماعي موجود بالفعل في العمل. وترفض الحكومة الفرنسية، في الوقت الراهن، تقديم دعم كبير وعام، متذرعة بتدهور حالة التمويل العام. وتشير رويتر إلى أن باريس تؤيد توجيه المعونة إلى قطاعات معينة مثل النقل أو الزراعة أو مصائد الأسماك، بدلا من تخفيض الضرائب بدرجة كبيرة أو إعانة عامة للمضخات.

الإجابات تتفاوت لكن الخوف هو نفسه

ليس رد فعل جميع الحكومات بنفس الطريقة. وتعمل ماليزيا على زيادة إعاناتها على نطاق واسع للحفاظ على أسعار ثابتة. وتسعى تايلند إلى سد الديزل وتناقش عمليات شراء الخام الروسي. وقد اختارت الأرجنتين توسيع خليط الإيثانول في البنزين لتقليل الضغط على الأسعار المحلية. وتعكف البرتغال على إعداد دعم محدد الهدف للديزل لبعض القطاعات الرئيسية. وعلى العكس من ذلك، كان يتعين على البلدان الأكثر هشاشة، مثل بنغلاديش وسري لانكا، أن تتخذ خطوة التناسب الصريح.

وفي أشكال مختلفة، ينشأ الخوف نفسه في كل مكان: عدم القدرة على ضمان الأسعار القابلة للتحمل والأحجام الكافية. وهذا القيد المزدوج يفسر السبب في أن السياسات العامة تصبح أكثر تدخلا. وعندما لم يعد السوق كافياً لإعادة التوازن بسرعة في العرض والطلب، تعود الدولة إلى الصدارة، ليس فقط للتعويض، بل إلى التحكيم. من يحصل على الوقود؟ بأي ثمن؟ لأي فائدة؟ وقد أصبحت هذه الأسئلة، التي يبدو أنها تنتمي إلى أحواض أخرى، ملموسة مرة أخرى.

أزمة عالمية تستقر في الحياة اليومية

والأكثر إثارة في هذا التسلسل ليس فقط حجم صدمة النفط. هذه ترجمته السريعة إلى الحياة العادية وفي يوم من العمل عن بعد، فرض على المسؤولين الإندونيسيين، لمدة أربعة أيام في سري لانكا، على سائقي السيارات البورمية، في غضون أيام معينة، والمشتريات الخاضعة للإشراف، والصفوف في هانوي، والمضخات الجافة في فرنسا: إن أزمة الطاقة لم تعد كارثة في السوق. وهو يؤثر بالفعل على تنظيم العمل، والسفر، وميزانيات الأسر المعيشية، وخيارات تنقل الملايين من الناس.

وفي فرنسا، لا تزال الحالة أقل خطورة منها في جنوب أو جنوب شرق آسيا. لكنه يظهر أن أوروبا ليست محمية بالطبيعة وما دامت التدفقات العالمية لا تزال معطلة، فيمكن لفرنسا أن تتجنب التناسب الرسمي بينما تعاني من الأسعار المسجلة والتوترات اللوجستية والاضطرابات المحلية. وقد عبرت إندونيسيا، من جانبها، عتبة إضافية بتحويل اقتصاد الوقود إلى إنجاز إداري. وفي ما بين ذلك، هناك مسار عالمي مشترك: التحول التدريجي من صدمة الأسعار إلى أزمة عادية.