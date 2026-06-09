جبل راميم: إسرائيل في حالة صدمة بعد التسلل من لبنان

إنذار غير عادي شمال إسرائيل

وأبلغت وسائط الإعلام الإسرائيلية يوم الثلاثاء، 9 حزيران/يونيه 2026، عن حادث أمني أفيد بأنه تسلل لمقاتلي حزب الله إلى شمال إسرائيل. وأفاد الجيش الإسرائيلي بوجود أول تقرير عن إطلاق النار على القوات الإسرائيلية العاملة في منطقة جبل رميم، بالقرب من الحدود اللبنانية. ووفقا لهذه الرواية، انتقم الجنود وقتلوا مقاتلا. لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين القوات الإسرائيلية.

ووصفت هذه الحادثة بأنها استثنائية من قبل عدد من وسائط الإعلام الإسرائيلية التي نقلت في المنطقة. ووفقا لتقارير المراقبة من التلفزيون الإسرائيلي وإذاعة الجيش الإسرائيلي، تمكن مقاتل من عبور الحدود وفتح النار على الجنود الإسرائيليين المتمركزين داخل الأراضي الإسرائيلية. ولم تكن هذه العناصر، المنسوبة إلى مصادر وسائط الإعلام الإسرائيلية، قد تأكدت جميعها بالتفصيل من خلال بيان كامل صادر عن الجيش الإسرائيلي وقت الإعلان الأول.

لم ينشر حزب الله على الفور ادعاءً مفصلاً يتوافق مع هذه الحلقة المحددة. ولذلك لا يزال من الضروري توخي الحذر. وتستند المعلومات المتاحة أساسا إلى الاتصالات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، ووسائط الإعلام الإسرائيلية، والتقاليد الموالية لللبنانية التي تشير إلى هذه الوسائط. غير أن الحادث جذب اهتماما خاصا عندما تدخل في منطقة تدعي فيها إسرائيل أنها تحتفظ بعمق من الأمن على بعد عدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وتواجه راميم ريدج.

قطاع جبل رميم في حالة تأهب

ويسيطر جبل راميم على جزء من الجليل الأعلى، الذي يواجه جنوب لبنان. وتقترب المنطقة من المناطق الحدودية التي تكررت فيها التحذيرات منذ استئناف القتال بين إسرائيل وحزب الله. وتحتفظ إسرائيل بجهاز عسكري هام يضم وحدات أرضية ومرافق مراقبة ودوريات ونظم مراقبة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، بدأ الحادث بإطلاق النار على القوات المنتشرة في المنطقة. ثم أطلق الجنود النار وقتلوا مقاتلا. وأعلن الجيش عن إجراء بحوث في المنطقة بدعم من الطائرات. وأفادت أيضا بأنها لا تزال على اتصال بالسلطات المحلية في شمال إسرائيل. وتبين هذه الأدلة أن الحادث لم يُعامل على أنه إنذار منعزل بسيط، بل على أنه عملية تتطلب أمناً محيطياً.

وأضافت وسائط الإعلام الإسرائيلية، متذرعة بمصادر الأمن، أن الرجل المسلح كان سيتمكن من دخول الأراضي الإسرائيلية قبل أن يطلق النار. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، وفقا للتقاليد الإقليمية، بأن التسلل فاجأ المؤسسة الأمنية. والطابع غير العادي للحدث يتعلق بالنظر إلى أن القوات الإسرائيلية تعتبر المنطقة خالية إلى حد كبير من أي وجود مقاتل من حزب الله.

وتفيد التقارير أن مراسل الإذاعة العسكرية الإسرائيلية أشار، وفقاً لنفس المقاطع، إلى أن الحادث كان أكثر وضوحاً حيث تحتفظ إسرائيل بمنطقة أمنية في عمق الجانب اللبناني، تواجه راميم ريدج. وإذا تأكدت هذه القراءة، فإن الحلقة ستطرح سؤالاً عملياً على الجيش الإسرائيلي: كيف يمكن للمقاتل أن يصل إلى المنطقة ويطلق النار على القوات الإسرائيلية على الرغم من الجهاز المتقدم المنتشر في لبنان؟?

الخلايا الافتراضية والبحوث المطولة

وهناك العديد من المرسلات التي نقلتها روايات المراقبة المناصرة لللبنان والتي تشير إلى أن وسائط الإعلام الإسرائيلية تثير قلقا متزايدا داخل الجيش الإسرائيلي. وفقًا لهذه الرسائل، يمكن أن يكون المسلح مختبئًا في المنطقة لفترة طويلة من الزمن. وهناك عناصر أخرى غير مؤكدة تشير إلى إمكانية وجود خلية تدور حولها، أو حتى تمر عبر نفق. ولم ينشر أي تأكيد رسمي كامل لهذه الافتراضات في الساعات القليلة الأولى.

ومن شأن هذه السيناريوهات أن تفسر استمرار البحوث بعد وفاة المقاتل الذي أبلغت عنه إسرائيل. في هذا النوع من الحوادث، يجب على القوات الإسرائيلية التحقق مما إذا كان الشخص الذي أطلق النار يتصرف بمفرده أو ما إذا كان المقاتلون الآخرون لا يزالون في المنطقة. وقد تشمل البحوث وحدات المشاة، والطائرات بدون طيار، والطائرات العمودية، والاستخبارات، وفي بعض الحالات القوات الخاصة.

وادعت التقارير الإخبارية في المنطقة أن عناصر من » شايت 13 » ، وهي وحدة نخب إسرائيلية، قد نُشرت في منطقة التسلل. وينبغي معاملة هذه المعلومات على أنها تعزى إلى وسائط الإعلام الإسرائيلية وليس على النحو الذي تؤكده البيانات العامة المتاحة مباشرة. غير أنها تعكس مستوى الاهتمام الذي توليه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للحادث، إذا ثبتت صحته.

ووفقا للمصادر نفسها، فإن أحد أكثر النقاط إثارة للارتباك بالنسبة للمسؤولين الإسرائيليين هو عدم وجود عقبات طبيعية أو مصطنعة تخفي بسهولة تحركات على بعد مئات الأمتار من خط المواجهة. وأفادت التقارير أن الإذاعة العسكرية الإسرائيلية أثارت حالة صدمة داخل النظام الأمني، بعد أن اعتبرت المنطقة نظيفة لأي وجود مقاتل. ولا يزال يتعين تأكيد هذه البيانات، ولكنها تؤجج فكرة وقوع حادث خطير.

محاولة للتسلل في صمت؟?

وأفادت وسائط الإعلام الإسرائيلية أيضا، وفقا للتقاليد المناصرة لللبنانيين، بمحاولة قام بها مقاتلو حزب الله للتسلل إلى المستوطنات في شمال إسرائيل في الليلة السابقة. وتدعي هذه الملاحق نفسها أن السلطات الإسرائيلية اختارت عدم نشر التفاصيل وقت وقوع الحادث. ومرة أخرى، يجب تقديم هذه المعلومات بحذر. وهي لا تحددها البيانات العامة الإسرائيلية المشار إليها مباشرة، ولكنها تعمم في الإرسالات والمقتطفات المنسوبة إلى وسائط الإعلام الإسرائيلية.

وإذا تأكدت هذه المحاولة النبيلة، لن يكون حادث جبل راميم حدثا معزولا. وسيكون ذلك جزءا من سلسلة أوسع من تنبيهات التسلل، والطائرات الآلية، والنار، والبحث في شمال إسرائيل. وقد أبلغت وسائط الإعلام الإسرائيلية بالفعل في ليلة 8-9 حزيران/يونيه عن تنبيهات تتعلق بالطائرات المشبوهة في عدة مواقع قريبة من الحدود. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن بعض الحوادث قد انتهت دون إصابة.

الإعتراف يأتي أيضاً من استخدام كلمة التسلل. في البيانات الإسرائيلية، يمكن أن تشير إلى أنواع مختلفة من التهديدات. وتسلل الأراضي يعني مرور المقاتلين عبر الحدود. وقد يشير التسلل الجوي إلى طائرة بدون طيار أو طائرة معادية. وفي حالة جبل راميم، تتصل الأدلة المبلغ عنها برجل مسلح أطلق النار على القوات الإسرائيلية. تتعلق التنبيهات الليلية أيضًا بالأجسام الجوية المشبوهة.

إن التمييز أمر أساسي لإثبات الوقائع. ومن شأن التسلل البري الناجح إلى موقع إسرائيلي أن يجعل الوصول العسكري والرمزي أقوى من تنبيه الطائرات بدون طيار. وسوف تظهر قدرة حزب الله، أو مقاتل لهزبولا، على عبور خطوط المراقبة أو تجاوزها. ويشكل الإنذار الجوي جزءا من تضاعف الطائرات بدون طيار والأجسام الطائرة المستخدمة على الجبهة الشمالية.

الإضرابات المبلغ عنها في جنوب لبنان

وأعقب الحادث، أو رافقه، إنذارات وضربات تم الإبلاغ عنها في جنوب لبنان. وأبلغت المراقبة عن هجمات على عين بال وآيتيت وهابوش. وتقع هذه المواقع في منطقة تأثرت بالفعل بالضربات الإسرائيلية المتكررة منذ استئناف التصعيد. تدعي السلطات الإسرائيلية أنها تستهدف البنية التحتية لحزب الله. تدين السلطات اللبنانية الهجمات على المناطق المأهولة والبنية التحتية المدنية.

وشهد يوم 9 حزيران/يونيه أيضا أمر الإجلاء الإسرائيلي ضد صور، بما في ذلك حيها المسيحي، فضلا عن الضربات اللاحقة على المدينة. أبلغت وزارة الصحة اللبنانية عن وفيات وإصابات بعد القصف. وعززت هذه الأحداث التوتر العام في جنوب لبنان، في حين أن السلطات اللبنانية كانت تدحض بالفعل الأضرار التي لحقت بها بالقرب من المواقع الأثرية في صور.

الجيش الإسرائيلي يعرض عملياته كرد على أنشطة حزب الله وتطالب الحركة اللبنانية باستهداف مواقع أو قوات إسرائيلية ردا على الهجمات في لبنان. ولذلك فإن الحادث الذي وقع على جبل راميم هو جزء من دينامية العمل والاستجابة، حيث يمكن لكل حدث حدودي أن يؤدي إلى ضربات أوسع نطاقا على الجانب الآخر.

ولم تُثبت العلاقة بين حادثة جبل رميم والضربات المبلغ عنها في جنوب لبنان بالكامل في الساعات الأولى. غير أن الجدول الزمني يبين أن الحدود الشمالية ظلت نشطة طوال اليوم، مع تحذيرات من الجانب الإسرائيلي وضربات الجانب اللبناني. ويأتي هذا النشاط حيث يسعى الوسطاء إلى الحفاظ على مسار تفاوضي حول الجبهة اللبنانية.

عيب محرج لإسرائيل

وإذا كانت الأدلة التي أبلغت عنها وسائط الإعلام الإسرائيلية تؤكد نفسها، فإن الحادث سيمثل عيبا محرجا للجيش الإسرائيلي. وادعت إسرائيل منذ عدة أسابيع أنها وسعت أو عززت منطقتها الأمنية في جنوب لبنان من أجل إبعاد مقاتلي حزب الله من الحدود. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى منع إطلاق النار المباشر والاقتحامات والتهديدات ضد المجتمعات المحلية الإسرائيلية الشمالية.

وكون المقاتل قادر على الاقتراب أو التسلل أو إطلاق النار ضد القوات الإسرائيلية في منطقة جبل راميم من شأنه أن يتناقض مع صورة محيط كامل السيطرة. إن وسائط الإعلام الإسرائيلية نفسها، وفقا للمقتطفات التي نقلت، تصر على الطابع الاستثنائي للحادث. ويضاف إلى هذا الشاغل ذكر ممر أو مخبأ مطول في المنطقة.

وقد واجهت إسرائيل بالفعل هجمات بالقذائف بدون طيار والصواريخ والقذائف المضادة للدبابات من لبنان. إن التسلل البري، وإن كان محدودا، له نطاق مختلف. وهي تشير إلى المخاوف القديمة من الهجمات التي تشنها المغاوير ضد مناطق الحدود أو مواقع عسكرية. وهو يثقل أيضا الرأي العام الإسرائيلي، ولا سيما في الشمال، حيث يطالب الناس بضمانات أمنية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وبالنسبة للحكومة الإسرائيلية، يمكن استخدام الحادث لتبرير استمرار العمليات في لبنان. لانتقاداته الداخلية يمكن أن يصبح أيضاً دليلاً على أن الإستراتيجية الحالية ليست كافية لتحييد قدرات حزب الله وقد تتعايش القارئتان: دفعة واحدة لضرب المزيد، والسؤال الآخر هو فعالية الجهاز العسكري الذي تم نشره بالفعل.

Hezbollah without immediate claim

لم يدع حزب الله على الفور، بطريقة مفصلة وعلنية، حادثة جبل رميم في الأدلة المتاحة في وقت الإعلانات الأولى. هذا النقص في المطالبة لا يسمح باستخلاص استنتاج نهائي. وتنشر الحركة أحيانا نشراتها الصحفية بعد عدة ساعات من الوقائع. كما يجوز لها أن تطالب باتخاذ إجراءات بموجب صيغة مختلفة، مثل إطلاق النار على قوة إسرائيلية أو كمين أو عملية ضد نقطة عسكرية.

غير أن وسائط الإعلام الإسرائيلية أبلغت عن الحادث المتعلق بهزبولا. يستعمل الجيش الإسرائيلي عادة مصطلح « إرهابي » أو « قاتل » للإشارة إلى الرجل المقتول دون أن ينشر هويته فوراً بالضرورة. إن عدم وجود تفاصيل حول اسمه أو وحدته أو معداته أو خط سيره يغذي التوقعات حول أي إصدارات مستقبلية.

وقد أعلن حزب الله، في رسائله الأخيرة، مسؤوليته عن عدة هجمات ضد المواقع الإسرائيلية، بما في ذلك في شمال إسرائيل وجنوب لبنان. وهو يدعي الرد على الإضرابات الإسرائيلية وانتهاكات السيادة اللبنانية. وتتهم إسرائيل بحركة استخدام المناطق المدنية وانتهاك ترتيبات وقف إطلاق النار. وبذلك أصبحت حادثة 9 حزيران/يونيه نقطة مواجهة جديدة في معركة السرد.

بالنسبة للسلطات اللبنانية، أي عمل ينسب إلى حزب الله يعقّد الموقف الدبلوماسي للبلد. وتدعي بيروت أن الدولة وحدها تتفاوض باسم لبنان، في حين تحتفظ حزب الله بقدرة عسكرية مستقلة على الجبهة الجنوبية. ويسعى الوسطاء الأمريكيون إلى إيجاد إطار لتحقيق الاستقرار، ولكن الحوادث الميدانية لا تزال تعطل التسلسل.

المواقع الإسرائيلية المقيدة

وبعد تحذيرات 9 حزيران/يونيه، أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات لعدة مناطق شمالية. والأنشطة التعليمية والمهنية محدودة في بعض القطاعات، إلا حيثما يمكن أن تحدث بالقرب من الملاجئ. والتجمعات أيضاً مزورة. تُظهر هذه التدابير أن الجيش يعتبر التهديد مستمرًا، حتى عندما لا تؤدي الحوادث إلى وقوع إصابات.

لقد عاش شعب شمال إسرائيل لشهور مع صفارات الإنذار والإغلاق والقيود والمغادرة. وقد تم إجلاء الكثيرين أو يعيشون في حالة من عدم اليقين الشديد. إن حادثة جبل راميم تعزز هذا التوتر. ويؤثر التسلل إلى الأراضي، وإن كان محدوداً، تأثيراً مباشراً على تصور الأمن بين سكان المجتمعات المحلية الحدودية.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي أيضا دوريات وطائرات بدون طيار وقوات خاصة للحفاظ على السيطرة على المنطقة. وأظهرت الأبحاث التي أُعلنت بعد الحادثة أن الوضع لم يُعتبر مغلقاً تماماً بعد وفاة المقاتل المبلغ عنه وتفسر فرضية مرور خلية أو نفق، حتى وإن لم يتم تأكيدها، الحذر التشغيلي.

هذه الإنذارات لها تأثير سياسي داخلي وتخضع الحكومة الإسرائيلية لضغوط من الشمال، الذين يدعون إلى إزالة حزب الله على المدى الطويل. ويشكل كل حادث حجة لمؤيدي عملية أوسع في لبنان. غير أن كل حادث يبين أيضا أن العمليات التي نفذت بالفعل لم تحقق بعد أمنا كاملا في منطقة الحدود.

حادث في تسلسل إقليمي مفتوح

ويحدث التسلل المبلغ عنه في سياق إقليمي أوسع. واتسمت الأيام السابقة بتجديد التوترات بين إسرائيل وإيران، والهجمات بالقذائف، والإضرابات في إيران، وهجمات هوتيس، والمطالبات الأمريكية بوقف إطلاق النار. ولا تزال الجبهة اللبنانية واحدة من الأماكن التي تظهر فيها هذه الأزمة الإقليمية بشكل مباشر. الإضراب في (بيروت) يمكن أن يثير رد فعل إيراني وقد يؤدي إنذار شمال إسرائيل إلى ضربات في جنوب لبنان. ويمكن أن يعيد إصدار أمر بالإجلاء في صور فتح قضية المدنيين والتراث.

وفي 9 حزيران/يونيه، تراكم التسلسل الزمني لعدة عناصر: تنبيهات جوية في شمال إسرائيل، وحادثة مسلحة في جبل راميم، وعمليات تفتيش إسرائيلية، وإضرابات في جنوب لبنان، وأوامر الإجلاء في صور، وتقاطع الاتهامات بين إسرائيل وحزب الله. ويبين هذا التراكم أن وقف إطلاق النار المشار إليه في المناقشات الدبلوماسية لا يزال هشا أو غير كامل على أرض الواقع.

وتدعي الولايات المتحدة متابعة القضية اللبنانية عن كثب ودعم المسار الدبلوماسي. وتشدد السلطات اللبنانية على دور الدولة في أي مفاوضات. وتؤكد إسرائيل رغبتها في ضمان أمن شمالها. ويحافظ حزب الله على دوره المسلح في مواجهة العمليات الإسرائيلية. وبين هذه المواقف، تشير حوادث مثل ماونت راميم إلى أن الجهات الفاعلة العسكرية تحتفظ بقدرة مباشرة على التأثير في المفاوضات.

ولا تزال هناك عدة نقاط يتعين إثباتها: هوية المقاتل المقتول، وانتماءه، وخطبه، ووجود أعضاء آخرين في خلية ما، والدور المحتمل للنفق، والسبب في احتمال عدم وجود تواصل فوري من جانب إسرائيل بشأن الحادث الليلي الذي ذكرته بعض وسائط الإعلام ومركز حزب الله الرسمي. وفي انتظار هذه الإيضاحات، فإن مناسبة 9 حزيران/يونيه تعتبر نفسها واحدة من أكثر التحذيرات حساسية على الجبهة الشمالية، وذلك بالتحديد لأنها تتناول المسألة التي يريد الجيش الإسرائيلي أن يمثلها على النحو المستقر: قدرة حزب الله على الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية على الرغم من المناطق والعمليات الأمنية في جنوب لبنان.