جريمة المعنى

لقد مشيت لوحدي في الليل.

ليس للتفكير ليس لإيجاد إجابة ولا حتى البحث عن سلام صغير.

ذهبت لأتفقد شيئاً أبسط بكثير.

أردت أن أرى إن كانت النجوم لا تزال موجودة.

أردت أن أرى إذا كان القمر لا يزال هناك.

هذا قد يبدو سخيفاً ومع ذلك، بعد بعض الأحداث، يجب التحقق حتى من الأدلة. ينتهي بنا الأمر بالشك في كل شيء من السماء التاريخ سبب. من الكلمة المقدمة تضيء نفسها.

لذا خرجت.

العالم كان صامت.

النجوم كانت هناك.

القمر أيضاً.

لكن شيئاً قد اختفى.

المعنى.

نتحدث كثيرا عن الجرائم ضد الإنسانية. نعدهم نقيسهم نحكم عليهم أحياناً.

لكن هناك جريمة نادرة.

جريمة لا يتعامل معها أي محكمة.

جريمة ضد المعنى.

لأن الحضارات لا تموت تحت القنابل يموتون عندما يتوقفون عن معرفة سبب وجودهم.

روما لم تسقط اليوم الذي دخل فيه البربر المدينة.

سقطت روما عندما توقفت عن الإيمان بنفسها.

الامبراطوريات تموت دائما في الداخل قبل الموت في الخارج.

وهنا تكمن الفضيحة الحقيقية لوقتنا.

إننا نعيش في عالم له ثروة أكبر من جميع الأجيال السابقة مجتمعة.

المزيد من التكنولوجيا.

المزيد من القوة العسكرية.

المزيد من المعلومات.

ومع ذلك لم يكن هناك الكثير من الارتباك.

لا يوجد الكثير من عدم القدرة على التمييز بين الخطأ والخير من الشر والنصر من الهزيمة.

القادة يتحدثون عن السلام في الإعداد للحرب.

الحديث عن الديمقراطية بدعم الديمقراطيات.

الحديث عن الحرية من خلال تنظيم المراقبة.

الحديث عن المبادئ عن طريق التفاوض على التخلي عنهم.

وقد أصبحت اللغة نفسها سوقا مالية.

كل كلمة على الجانب.

كل إدانة قابلة للتداول.

كل قيمة لها الآن ثمن.

وعندما يكون لكل شيء ثمن، لا شيء له أي قيمة.

هذه هي الدراما الحقيقية.

هذا ليس فقط فشل السياسة.

وهذا ليس فقط فشل استراتيجية.

إنه انهيار الإطار الفكري الذي سمح لنا بفهم العالم.

المعنى ليس تزيين للحضارة.

المعنى هو بنيته التحتية الخفية.

الطرق تربط المدن.

المعنى يربط الأجيال.

الجسور تربط البنوك.

المعنى يربط الماضي بالمستقبل.

الجيوش تحمي الحدود.

الحاسة تحمي الناس من الجنون.

وعندما تفقد الشركة معناها، فإنها لا تزال تحتفظ بمبانيها ومصارفها وجامعاتها وحكوماتها.

لكنها تصبح قذيفة فارغة.

وهي تواصل العمل.

إنها لا تعرف لماذا.

ربما هذا هو أكثر ما يثير القلق.

ليس قوة الإمبراطوريات الجديدة.

ليس ارتفاع المباني الجديدة.

لكن الإرهاق الروحي للذين ادعوا الدفاع عن السبب.

الغرب لا يفقد ثروته.

انه يفقد قدرته على شرح لماذا هذه الثروة يجب أن تخدم شيئا.

ولا يوجد نقص في المال أو الجنود أو التكنولوجيا.

إنه يفتقر للغرض.

وعندما تفقد الحضارة غرضها، ينتهي بها الأمر دائماً إلى حركة وإتجاه مريبين.

إنها تتحرك.

لكنها لا تعرف أين.

إذاً نعم.

لقد مشيت لوحدي في الليل.

النجوم كانت لا تزال هناك.

القمر أيضاً.

الكون ما زال في طريقه.

كما فعل قبلنا.

كما سيفعل بعدنا.

وفهمت شيئاً واحداً.

أكبر جريمة ليست تدمير المدن.

أكبر جريمة هي عدم تدمير المدخرات.

أكبر جريمة لا تأخذ حياة حتى.

أكبر جريمة هي جعل الرجال عاجزين عن الإجابة على أبسط سؤال على الإطلاق

لماذا؟

عندما لم تعد الحضارة تعرف كيف تجيب على هذا السؤال لا تزال تمتلك السلطة.

لكنها فقدت روحها.