جسر قسمية: تطلب منظمة رصد حقوق الإنسان إجراء تحقيق

ويضع تقرير منظمة رصد حقوق الإنسان عن تدمير جسر القسمية الهدنة في لبنان في بُعد إنساني وقانوني. وتعتقد المنظمة أن الإضراب الإسرائيلي الذي وقع في 16 نيسان/أبريل، والذي نفذ قبل ساعات قليلة من إعلان وقف إطلاق النار، ينبغي التحقيق فيه لأنه يمكن أن يشكل هجوما غير متناسب على المدنيين، وبالتالي جريمة حرب.

وعرضت المنظمة جسر القسمية، الواقع بالقرب من صور، باعتباره آخر ممر رئيسي لا يزال يعمل على الليطاني للمدنيين والمعونة الإنسانية. وقد هدد تدميرها بعزل المناطق الواقعة جنوب النهر من بقية البلد، في حين أن عشرات الآلاف من الناس لا يزالون يعيشون هناك.

ويأتي التنبيه حيث تم تمديد وقف الأعمال القتالية لمدة ثلاثة أسابيع تحت الرعاية الأمريكية. وهذا التمديد لا يكفي لمعالجة مسألة وصول المدنيين. وما زالت عمليات القصف السابقة، وتدمير الطرق والجسور، فضلا عن القيود المفروضة على حركة المرور، تؤثر على السكان والعاملين في مجال الإغاثة والمستشفيات والمنظمات الإنسانية.

جسر قسمية: ما تدعيه منظمة رصد حقوق الإنسان

وتدعي منظمة رصد حقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي دمر جسر القسمية في 16 نيسان/أبريل، قبل إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بوقت قصير. وتعرض المنظمة هذه الهياكل الأساسية باعتبارها آخر ممر رئيسي للمدنيين والقوافل للمساعدة في عبور نهر الليطاني والربط بين الجنوب من النهر وبقية البلد.

وتعتقد منظمة رصد حقوق الإنسان في بلاغها أنه ينبغي النظر في هذا الهجوم بموجب القانون الإنساني الدولي. ولا تقول المنظمة إن المحكمة قد وصفت الوقائع بالفعل. وطلبت إجراء تحقيق في ما إذا كان الجسر هدفا عسكريا، وفي هذه الحالة، ما إذا كان الضرر المنظور الذي يلحق بالمدنيين مفرطا فيما يتعلق بالميزة العسكرية المتوقعة.

وتشدد المنظمة على أن الممرات الثانوية قد لا تزال موجودة. غير أنها تقول إنها أصغر حجماً، وتقع في تضاريس صعبة وأحياناً تكون غير مرتبطة بشبكة الطرق. وهذه الحالة تجعل إجلاء المدنيين أكثر تعقيدا، وتعقد أيضا توفير المياه والغذاء والأدوية والإغاثة بصورة آمنة.

ولذلك فإن الصيغة المختارة دقيقة. وتتحدث منظمة رصد حقوق الإنسان عن احتمال وقوع هجوم غير متناسب وجريمة حرب محتملة. وهي تدعو إلى توثيق الحقائق وتأمين المرور المؤقت وممارسة الضغط على إسرائيل لضمان مرور المدنيين وتقديم المعونة الإنسانية أثناء الهدنة.

بنية أساسية حيوية قبل الهدنة

وقد أصيب جسر القسمية بالفعل بأضرار قبل تدميره. وأبلغت منظمة رصد حقوق الإنسان عن إضراب في 8 نيسان/أبريل كان قد ضرب المنطقة، دون أن يجعل المرور غير قابل للاستعمال تماما. ومع ذلك، ظل الجسر واحدا من الطرق القليلة التي لا تزال تربط صور ومواقع جنوب الليطاني بالشمال.

وتفيد المنظمة أن الجيش الإسرائيلي قد دمّر أو ألحق أضرارا بالغة بالجسور الرئيسية التي تربط المناطق الواقعة جنوب الليطاني ببقية لبنان بحلول 16 نيسان/أبريل. It mentions attacks on at least nine bridges on the Litani River and on one of its tributaries, as well as on a section of road leading to the Khardali bridge.

وقد أدى تراكم هذه الهجمات بالفعل إلى الحد من تشرد المدنيين. كما حدت من قدرة المؤسسات العامة والمنظمات الإنسانية والمستشفيات والخدمات الصحية على نقل المرضى والأدوية والوقود والسلع الأساسية. ولذلك ظهر جسر القسمية كنقطة عبور رئيسية أخيرة.

وفي 16 نيسان/أبريل، غير تدميره طبيعة الإكراه. لم تعد مجرد شبكة طرق ضعيفة. The risk was that of wider isolation from the southern Litani area, at a time when part of the population was seeking to move to safe areas and other residents were considering returning after the announcement of the truce.

عشرات الآلاف من المدنيين المعنيين

Human Rights Watch reports that local officials reported the presence of tens of thousands of civilians in areas south of Litani. ويتوقف هؤلاء المقيمون على ممرات الحصول على المساعدة، والرعاية المتعلقة بالوصول، ونقل الاحتياجات الأساسية أو مغادرة المناطق المعرضة للخطر.

المشكلة ليست فقط الناس الذين يريدون المغادرة وهو يؤثر أيضا على من يريدون البقاء. وعندما تدمر الجسور، تصبح المعونة أبطأ وأكثر تكلفة وأكثر خطورة. ويجب أن تأخذ سيارات الإسعاف مسارات أطول أو غير ملائمة. يمكن حجب شاحنات الإمداد وتخفض الأفرقة الإنسانية تحركاتها عندما لا تكفل الطرق الوصول الآمن.

وقد سبق للموظفين المحليين في منطقة صور أن أبلغوا السكان باعتمادهم على هذا الممر. ووصفت المخزونات الغذائية والطبية بأنها محدودة. ويتعين على المؤسسات المحلية أن تدير كلا من السكان المحليين، والمشردين داخليا، والمصابين، والأسر التي تحاول تقييم الضرر الذي لحق بقراهم.

ومن ثم فإن تدمير الجسر يمكن أن يؤدي إلى آثار مدنية بعد لحظة الإضراب. وهو يغير قدرة السكان على البقاء، ولا سيما في سياق الحرب، وخفض الطاقة، ونقص الوقود، وهشاشة الخدمات الصحية. It is this cumulative effect that HRW places at the centre of its alert.

المركز الإسرائيلي على الجسور

واتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله باستخدام الجسور على نهر الليطاني لأغراض عسكرية. وأشار بصفة خاصة إلى نقل المقاتلين والمعدات ووسائل القتال إلى المناطق الواقعة جنوب النهر. وفي رسائلها السابقة، قدمت الإضرابات على الممرات باعتبارها عمليات مصممة لمنع إيصال التعزيزات.

غير أن منظمة رصد حقوق الإنسان تلاحظ أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر أي تبرير محدد فور تدمير جسر القسمية في 16 نيسان/أبريل. ولذلك تقبل المنظمة التفسيرات العامة التي قدمتها إسرائيل بالفعل على جسور الليطاني، مع طلب إجراء تحقيق في مدى تناسب الإضراب.

ولا يستبعد القانون الإنساني الدولي أن يصبح الجسر هدفا عسكريا إذا كان يسهم في العمل العسكري. لكن هذا الوصف لا يكفي لجعل أي هجوم قانوني. ويجب على المهاجم أيضا أن يأخذ في الاعتبار الأضرار المتوقعة التي تلحق بالمدنيين وأن يتحقق من أنها غير مفرطة فيما يتعلق بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.

هذا هو ما نقد منظمة رصد حقوق الإنسان. ووفقا للمنظمة، فإن أهمية الجسر بالنسبة للمدنيين معروفة أو متوقعة. وإذا كان المرور هو آخر طريق رئيسي يُستخدم، فينبغي إدماج الأثر الإنساني في قرار الإضراب. This assessment is an inquiry, but it determines the possible legal qualifications.

معيار التناسب في قلب القضية

مفهوم التناسب هو محوري لتنبيه منظمة رصد حقوق الإنسان ويمكن حظر الهجوم على هدف مزدوج الاستخدام إذا كانت الخسائر المدنية المتوقعة أو الإصابات أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات المدنية أو الآثار على بقاء السكان مفرطة بالمقارنة مع الميزة العسكرية المتوقعة.

وفي حالة جسر القسمية، تصر المنظمة على أثر التوقف. ولم تُستخدم الهياكل الأساسية في حركة المرور العادية فحسب. وسمحت للمدنيين بالوصول إلى مناطق أكثر أماناً شمال ليتاني والمنظمات الإنسانية لتسليم السلع الأساسية إلى الجنوب. ولذلك فإن تدميرها يمكن أن يؤثر على جميع السكان المدنيين.

وتفرض منظمة رصد حقوق الإنسان أيضاً فرضية ثانية. وإذا لم يكن الجسر هدفا عسكريا وقت الإضراب، يمكن اعتبار الهجوم موجها ضد ممتلكات مدنية. وفي هذه الحالة، تكون المؤهلات القانونية مختلفة، ولكن الجاذبية ستظل مرتفعة، حيث أن قوانين الحرب تحظر الهجمات المتعمدة على الممتلكات المدنية.

ولا تحل المنظمة محل عمل المحكمة. It establishes a group of elements and requests an independent investigation. هذا الظل مهم. The definition of a war crime requires a precise examination of the facts, intent, status of the target, information available at the time of the attack and measures taken to limit civilian damage.

طلبات المرور المؤقت

وتدعو منظمة رصد حقوق الإنسان البلدان المانحة إلى تقديم الدعم الفوري لإنشاء معابر مؤقتة خلال وقف إطلاق النار. والهدف من ذلك هو ضمان إمكانية الحصول بصورة مستدامة ويمكن التنبؤ بها على المياه والغذاء والأدوية وغيرها من الممتلكات الضرورية لبقاء سكان جنوب الليطاني.

وينطبق هذا الطلب أيضا على المدنيين الذين يختارون المغادرة. ويتطلب القانون الإنساني حماية المدنيين ومرورهم الآمن عندما يسعون إلى مغادرة منطقة معرضة للخطر. ولا يلغي تدمير المحاور الرئيسية هذا الالتزام. بل على النقيض من ذلك، فإنه يجعل من الملح تنظيم طرق آمنة ومحددة.

ولا يمكن للمرورات المؤقتة أن تنجح إلا إذا احترمتها أطراف النزاع. وهي تتطلب التنسيق التقني، والضمانات الأمنية، والحد الأدنى لإزالة الألغام، والقدرة على الإصلاح السريع، والرصد الإنساني. ويجب أيضا أن تكون معروفة للسكان والعاملين في مجال الإغاثة والبلديات والمنظمات التي توزع المعونة.

لذا طلب منظمة رصد حقوق الإنسان موجه إلى عدة جهات فاعلة وهي تستهدف الدول المانحة والسلطات اللبنانية وإسرائيل والبلدان ذات التأثير على الجيش الإسرائيلي. وهو يحوّل تدمير الجسر إلى مسألة فورية تتعلق بالحماية المدنية، لا مجرد مسألة مسؤولية قانونية في المستقبل.

الصلة بالهدنة المطولة

تنبيه هيئة الموارد البشرية يأتي في فترة معينة وتم تمديد الهدنة بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع بعد المناقشات التي جرت في واشنطن. وينبغي أن تتفادى هذه الفترة الدبلوماسية استئناف الأعمال العدائية بشكل عام وأن تستعد لإجراء مفاوضات أوسع نطاقا. ولكن التمديد لا يصلح البنية التحتية المدمرة.

جسر قسمية يوضح هذه الحدود وحتى عندما تكون الأسلحة صامتة جزئيا، يمكن أن يظل المدنيون محاصرين بالدمار. ولا تنتج الهدنة تلقائيا وصول المساعدات الإنسانية. ويجب أن تكون مصحوبة بطرق عملية، وضمانات المرور، والإنقاذ المأذون به، والأفرقة القادرة على استعادة الاتصالات الأساسية.

وبالنسبة للبنان، فإن مسألة الجسر تنضم إلى الطلب الأوسع نطاقا على انسحاب إسرائيل ووقف تدميرها وعودة المشردين. ولا يزال وقف إطلاق النار الذي يترك المناطق المقطعة عن بقية البلد غير كامل. It does not allow residents to return sustainably or municipalities to assess the damage.

وبالنسبة لإسرائيل، لا تزال المسألة مرتبطة بالأمن في مواجهة حزب الله. وتدعي دولة العبرية أنها تريد منع الحركة الشيعة من نقل المقاتلين والأسلحة إلى الجنوب من الليطاني. ولذلك يجب أن تعالج الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة في آن واحد حرية تنقل المدنيين وأمن القوافل الإنسانية والشواغل العسكرية التي تثيرها إسرائيل.

الآثار المباشرة على قريتي صور والجنوب

وتقع منطقة صور في صميم هذا القيد. ويربط جسر القسمية الطرق الأساسية للسير بين الساحل وقرى الجنوب وبقية لبنان. ويُلزم تدميره السكان باستخدام الخناق أو الممرات المرتجلة أو الطرق الثانوية. وقد تكفي هذه الحلول للسفر المحدود، ولكنها لا تزال غير كافية لحركة المرور الإنسانية المنتظمة.

وعقب بدء نفاذ وقف إطلاق النار الأولي، تم إدخال ممرات مؤقتة للسماح للمركبات بعبور نهر الليطاني. وفي حين أن بعض عمليات العودة والحركات قد سُمح بها، فإنها لا تحل محل سطح رئيسي للقوافل الثقيلة أو سيارات الإسعاف أو شاحنات الوقود أو عمليات الإجلاء المنظمة.

وتواجه قرى الجنوب عدة صعوبات متزامنة. المنازل تدمر الطرق مغلقة وتقطع الخدمات العامة. ولا تزال المناطق خطرة بسبب الضربات أو الذخائر غير المنفجرة أو القيود العسكرية. وفي هذا السياق، يؤدي كل جسر مدمر إلى زيادة الحد من مرونة المدنيين.

ولذلك فإن عودة المشردين تتوقف على شبكة كاملة. ولا يكفي تعليق التفجيرات. ويجب السماح بالوصول إلى القرى، والإغاثة في حالات الطوارئ، وإصلاح الطرق، ودخول معدات التعمير، واستئناف الخدمات الأساسية. وأصبح جسر القسمية أحد رموز هذه الحالة المادية للهدنة.

تحذيرات الأمم المتحدة السابقة

وتذكّر منظمة رصد حقوق الإنسان بأن الأمم المتحدة قد نبهت بالفعل إلى عواقب الضربات على الجسور في لبنان. وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن تدمير الهياكل الأساسية للنقل يعطل التحركات ويحد من وصول المساعدات الإنسانية. كما حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من عزل سكان الجنوب.

وقد سبقت هذه التحذيرات التدمير الكامل لجسر القسمية. وأظهروا بالفعل أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني حددت هذا الموضوع. والمسألة لا تتعلق فقط بجسر معين، بل تتعلق بالقدرة العامة للسكان المدنيين على البقاء على اتصال بباقي البلد.

ولذلك فإن تقرير منظمة رصد حقوق الإنسان هو استمرار. He did not discover the vulnerability of the South after 16 April. وهو يوثق نتائج عملية قطع الفؤر تدريجيا. وتعرض الضربة ضد قسمية باعتبارها اللحظة التي دمرت فيها آخر ممر تشغيلي رئيسي.

وهذا التسلسل الزمني مهم للتقييم القانوني. وإذا كانت آثار الهجمات السابقة معروفة، فلا بد أيضا من معرفة نتائج تدمير آخر ممر رئيسي. وهذا أحد العناصر التي سيتعين على أي تحقيق أن يبحثها: ما يعرفه الجيش الإسرائيلي وما يمكن أن يتوقعه وما هي التدابير التي اتخذها لتجنب الآثار على المدنيين أو الحد منها.

A investigation requested, not a judicial conviction

ولا بد من معالجة مصطلح جريمة الحرب بدقة. وتقول منظمة رصد حقوق الإنسان إن الإضراب يمكن أن يشكل جريمة حرب. It does not say that a court has already established it. الاختلاف ضروري. وتطلب المنظمة إجراء تحقيق للتحقق من طبيعة الهدف، وظروف الهجوم، وتقييم الضرر المدني المنظور.

وينبغي أن يفحص التحقيق أيضا المعلومات العسكرية المتاحة وقت الإضراب. وينبغي لها أن تحدد ما إذا كان المقاتلون أو الأسلحة أو وسائل القتال يستخدمون الجسر. وينبغي لها أن تقيّم وجود بدائل، واختيار الذخيرة، وتوقيت الهجوم، والإنذارات المحتملة، والآثار الفورية على المدنيين.

وينبغي لها في نهاية المطاف أن تقيس الآثار الإنسانية بعد الإضراب. ويمكن أن يتسبب تدمير جسر ما في أضرار غير مباشرة: التأخير في الإجلاء، وتعطيل الإمدادات، وعدم إمكانية الحصول على الرعاية، وعزلة السكان الضعفاء. وتشكل هذه الآثار جزءا من تقييم التناسب عندما تكون متوقعة.

وبالنسبة للبنان، فإن طلب التحقيق هذا بالإضافة إلى حالات أخرى من المسؤولية تتعلق بأعمال القتال الأخيرة. وبالنسبة للمنظمات الإنسانية، فإنها تشدد على أولوية فورية: إعادة الممرات، وتأمين الطرق، ومنع الهدنة من أن تصبح عزلة طويلة للسكان جنوبي ليتاني.

الحالة الطارئة التالية: إعادة فتح وصول المدنيين

ويتيح تمديد الهدنة فرصة محدودة للعمل. ويمكن للدول المانحة تمويل الجسور المؤقتة، والطرق الالتفافية، والإصلاحات الطارئة، والقوافل المنسقة، والمعابر الإنسانية. ويمكن للسلطات اللبنانية أن تحدد الاحتياجات، وتعطي الأولوية للمحور وتنسق البلديات والجيش والدفاع المدني ووكالات المعونة.

ولا تزال إسرائيل مدعوة إلى ضمان المرور الآمن للمدنيين والإغاثة. أما البلدان التي تؤثر على جيشه فتحثها منظمة رصد حقوق الإنسان على ممارسة ضغوط ملموسة. والمسألة فورية: :: السماح للمقيمين بتلقي السلع الأساسية، والانضمام إلى المستشفيات والأسر لمغادرة قراهم أو العودة إليها دون مزيد من المخاطر.

وبذلك يصبح جسر القسمية اختبار الهدنة. وفي حالة إنشاء ممرات آمنة، يمكن أن يكون للتمديد أثر ملموس على المدنيين. وإذا ظلت الطرق مغلقة وحجبت المعونة، فإن وقف إطلاق النار المطول لن يكون كافيا لتحسين الحالة في جنوب ليتاني.

ولذلك لن تتخذ الخطوة التالية في الإعلانات الدبلوماسية فحسب. وسيتوقف ذلك على القدرة على إعادة فتح المحاور وتدمير الوثائق وحماية الحركات المدنية. والمؤهلات القانونية للهجوم ستتبع مساره الخاص، ولكن الحالة الإنسانية تبدأ بمرور الناس والمياه والغذاء والطب.