جنوب لبنان: إسرائيل تحد من اتفاق إسلام أباد

وقد سقط الإعلان في أسوأ وقت للدبلوماسية الإقليمية. وفي حين أن اتفاق إسلام أباد قد تم التوقيع عليه للتو وأن مقدميه كانوا يعرضون هدف وقف التصعيد العام، عمم الجيش الإسرائيلي خريطة لمنطقة أمنية في جنوب لبنان. The document states that Israeli soldiers operate for « operational needs » in a band that sinks up to about ten kilometres into Lebanese territory. والصياغة ليست محايدة. إنها لا تصف الاقتحام لمرة واحدة. وهو يركّز في المفردات العسكرية الإسرائيلية على فكرة وجود مساحة محددة ودائمة وفعلية خاضعة للمراقبة.

وهذا المنشور استفزاز سياسي وإشارة عسكرية. ويأتي في وقت يذكر فيه النص المتفاوض عليه بين واشنطن وطهران صراحة وقف العمليات على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، فضلا عن ضمان السلامة الإقليمية اللبنانية وسيادتها. وتحاول إسرائيل، من خلال وضع خريطة للنشر، وضع واقع على أرض الواقع يتعارض مع روح هذا الالتزام. والرسالة الموجهة إلى بيروت وواشنطن وطهران وهيزبولا واضحة: فالجيش الإسرائيلي لا يعتبر أن الاتفاق يفرض تلقائيا انسحابه.

مصطلح « منطقة الأمن » يشير إلى ذاكرة ثقيلة في لبنان. وتشير إلى الاحتلال الإسرائيلي للجنوب حتى أيار/مايو 2000، والميليشيات المساندة، وتشريد السكان، والمراكز العسكرية، ووقف الحياة في القرى الحدودية. وقد يبدو التعبير تقنيا في بيان عسكري. It seems differently in the localities of Bint Jubeil, Marjayun, Shiam, Aitah al-Shap, Meiss al-Jabal, Yarun or Naqurah. وهو يعني إقامة سيادة متنافسة، على الرغم من أن إسرائيل تعتبرها مؤقتة ودافعة.

ولذلك فإن المخاطر تتجاوز الخريطة. وهو يلمس قلب توازن القوى الذي يولد الحرب الإقليمية. وفتح اتفاق إسلام أباد نافذة مدتها 60 يوما لتحويل وقف إطلاق النار السياسي إلى حل وسط أكثر شمولا. ويبدو أن لبنان هو اختبار فوري. وإذا حافظت إسرائيل على قواتها في نطاق يتراوح بين خمسة وعشرة كيلومترات، يفقد النص بعض مصداقيته. وإذا سمحت واشنطن بذلك، فإن الضمانات الممنوحة للسيادة اللبنانية ستصبح إعلانية. وإذا حوّلت طهران القضية إلى أدلة على سوء نية إسرائيلية، سيكون بوسع حزب الله أن يطالب بمبرر متجدد لاستبقاء أسلحته في الجنوب.

كما تسعى الخريطة التي نشرها الجيش الإسرائيلي إلى التكلم مع الرأي الإسرائيلي. لشهور، وَعدت سلطات تل أبيب بحماية سكان شمال إسرائيل من حريق حزب الله، والتسلل، والطائرات بدون طيار، والقذائف المضادة للدبابات. وهناك منطقة متقدمة في الأراضي اللبنانية تقدم هذا السرد. It allows the Netanyahu government to say that it is not content with a remote agreement negotiated by the United States and Iran. وهو يبين أن الجيش لا يزال على اتصال ويدمر، وفقا لصيغته، البنية التحتية للحزب الله.

لكن هذا العرض له ثمن. وكلما قدمت إسرائيل شكلاً رسمياً لاحتلالها، كلما أضعفت الجهات الفاعلة اللبنانية التي تدعو إلى إيجاد حل من جانب الدولة والجيش والآليات الدولية. The Lebanese government can demand the deployment of its forces to the border. وقد تلتمس الدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة. ويجوز لها الاحتجاج بالقانون الدولي. وما دامت الدبابات الإسرائيلية على الأرض، فإن حزب الله يحافظ على أبسط الحجة وأكثرها فعالية: ويحتل جزء من الأراضي الوطنية.

خريطة لتحويل التوغل إلى واقع

إن نشر خريطة ليس مزعجا أبدا في نزاع إقليمي. إنه يظهر بشكل طبيعي في حالة عسكرية. It transforms advanced positions, logistical axes and designated online shooting zones. وهو يوحي بأن القيادة تتحكم في الفضاء، وأن هذه الحدود موجودة وأن العملية تستجيب لمنطق منظم. وفي حالة جنوب لبنان، يهدف هذا البلاغ إلى قبول فكرة وجود إسرائيلي ممتد خارج الحدود الدولية.

ووفقا للأدلة المتاحة، يمتد الخط المذكور من الغرب إلى الشرق، بعمق متفاوت يتراوح بين خمسة وعشرة كيلومترات من الحدود. ويتكلم الجيش الإسرائيلي عن سحب التهديدات والدفاع عن سكان شمال إسرائيل. انها لا تعطي جدول سحب في رسالتها العامة. كما أنها لا تحدد الشروط التي ستضع حداً لهذا المجال. هو بالضبط هذا الغيابِ ذلك القلقِ. فالعملية بدون مواعيد نهائية تصبح بسرعة مهنة فعلية.

فرقة العشرة كيلومترات ليست مجرد ضربة. وقد يشمل هذا العمق، في إطار إغاثة جنوب لبنان، القرى والطرق والمرتفعات والوادي والأراضي الزراعية. It can cut people off from their homes, prevent crops, make reconstruction impossible and block the return of displaced persons. كما يمكن أن يضع الجيش اللبناني في وضع لا يمكن الدفاع عنه: حاضرة على الورق، ولكنها منعت من استئناف دورها بالكامل في القطاعات الرئيسية.

وتبرر إسرائيل هذا المبدأ بتهديد حزب الله. وللحركة صواريخ، وطائرات بدون طيار، وأنفاق، ومقاتلون ذوو خبرة، وخبرات عسكرية تراكمت في سوريا ولبنان. وقد أدت الهجمات على شمال إسرائيل إلى تشريد الإسرائيليين وأثرت على الحياة الاقتصادية لمجتمعات الحدود. هذا الواقع الأمني موجود غير أنها لا تلغي مبدأ آخر: لا يمكن بناء أمن دولة ما على أساس مستدام من خلال احتلال دولة أخرى.

إن مبدأ المنطقة العازلة ليس جديدا. وتستخدمها إسرائيل أيضا في مسارح أخرى، بما في ذلك غزة وسوريا، حيث تراقب أو ترصد الأماكن المعروضة حسب الاقتضاء للدفاع عنها. إن جنوب لبنان الآن جزء من نفس الغرام. والمنطق بسيط: إزالة التهديد من الأراضي الإسرائيلية بنقل خط الاتصال إلى الأراضي المجاورة. ولكن هذا المنطق كثيرا ما يؤدي إلى عكس الأثر المنشود. فهو يخلق احتلالا، ويغذي المقاومة المسلحة، ويزيد من صعوبة الاستقرار السياسي.

إن اتفاق إسلام أباد يضع لبنان في مركز الاختبار

إن اتفاق إسلام أباد، الموقع في سلسلة فرساي الدبلوماسية، لا يحل جميع الملفات. وهو يفتح مرحلة انتقالية. وهو يهدف إلى وقف العمليات العسكرية، وترتيب مزيد من المناقشات، وتجنب استئناف الأعمال القتالية بشكل عام. ولكن اهتمامه الأول في بيروت يكمن في صيغة دقيقة: وقف العمليات على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وضمان السيادة اللبنانية.

ويغير هذا البيان نطاق النص. ولا يعامل لبنان على أنه مسرح ثانوي. ويصبح عنصرا للتحقق. (واشنطن) و (طهران) يمكنهما أن يعلنا عن تهدئة وسيقاس هذا الواقع في الخيام وكفر تبنيت والنبطية وبنت جبيل ومرجين والنقرة وعلى طول المحاور الإسرائيلية. وإذا استمرت الإضرابات وتستقر منطقة الأمان، سيبدو الاتفاق غير كامل من البداية.

ومن الواضح أن إسرائيل تحاول الحفاظ على حرية عملها. وأفاد مسؤولون إسرائيليون، وفقا لما ذكرته وكالة أن هناك مناقشات جارية مع الولايات المتحدة للحفاظ على الانتشار في جنوب لبنان. وقال مسؤول قريب من رئيس الوزراء إن تل أبيب كان يجري مفاوضات حازمة مع واشنطن بشأن هذه النقطة. This approach reveals a major political fact: وتدرك إسرائيل أن الاتفاق الأمريكي – الإيراني يفرض ضغوطا جديدة، ولكنه يسعى إلى استثناء لبناني.

هذا الاستثناء سيكون متفجراً وسيكون بمثابة الاعتراف بأن السيادة اللبنانية يمكن إعلانها في نص وتعليقها عمليا. كما أنها ستعطي حزب الله حجة دبلوماسية ومحلية. ويمكن للحركة أن تؤكد أن الضمانات الدولية لا تساوي شيئا دون علاقة سلطوية مسلحة. ويمكنها أن تعرض استمرارها في الجنوب كرد على الاحتلال، وليس كتحدٍ للدولة.

بالنسبة للحكومة اللبنانية المعادلة خطيرة ويجب عليها أن تدافع عن السيادة الوطنية دون السماح لحزب الله باحتكار هذا الخطاب. ويجب أن يطالب بانسحاب إسرائيلي واضح وقابل للتحقق والكامل. كما يجب عليها أن تستعد لنشر الجيش اللبناني وأمن القرى وعودة المشردين. وهذا يتطلب موارد وتنسيقا دوليا واتخاذ قرارات سياسية داخلية. ولكن الاحتلال الإسرائيلي يعقّد كل خطوة.

The precedent from 1978 to 2000 huntings the South

مصطلح « منطقة الأمان » يعيد تنشيط تاريخ معروف. وقد أنشأت إسرائيل بالفعل آلية عسكرية وسياسية في جنوب لبنان كدرع ضد الهجمات من لبنان. This presence was prolonged for more than two decades. وقد اعتمدت على المواقع، والميليشيات المتحالفة، والطرق المراقَبة، والاحتجاز، والقصف، والحياة اليومية تحت المراقبة. وانتهت في أيار/مايو 2000 بانسحاب من جانب واحد شهدته لبنان كتمزق كبير.

ويجب ألا تكون المقارنة آلية. ويختلف السياق الحالي. ويستخدم الجيش الإسرائيلي اليوم الطائرات بدون طيار والمجسات والضربات الدقيقة والتفوق الجوي ونظم القيادة الأكثر تطورا. وأصبح حزب الله أيضا ممثلا عسكريا أقوى مما كان عليه في التسعينات. وللجيش اللبناني واليونيفيل والولايات المتحدة وفرنسا وإيران أدوار مختلفة في المشهد الدبلوماسي.

ولكن الذاكرة السياسية لا تزال كما هي. وفي لبنان، لن ينظر إلى منطقة أمنية إسرائيلية على أنها تدبير مؤقت. وسوف يُقرأ على أنه عائد من الاحتلال. وحتى الجهات الفاعلة الحاسمة في حزب الله ستجد من الصعب الدفاع عن منطق نزع السلاح إذا ما أبقت إسرائيل على مواقع في الأراضي اللبنانية. ولا يمكن تقسيم السيادة إلى إثنين: مطالبة ضد حزب الله، يعاد تنشيطها ضد إسرائيل.

وتوضح هذه السابقة أيضاً رد الفعل المتوقع للسكان. وقد عانت القرى في الجنوب بالفعل من التدمير والإجلاء والقصف والخوف من العودة المستحيلة. ولا تتناول بطاقة عسكرية صادرة عن إسرائيل حق العودة. وهي لا تقول شيئا عن المنازل المدمرة، والأراضي الملغومة، والطرق المغلقة، والمدارس المغلقة، ونظم المياه والكهرباء المدمرة. وهو يفرض منطقا استراتيجيا على الجغرافيا المدنية.

ومن ثم فمن المرجح أن تصبح منطقة الأمان متسارعة للغضب. وكلما طال أمده، كلما تحرك النقاش اللبناني. ولن تكون الأولوية بعد الآن نزع سلاح حزب الله أو إعادة الإعمار. وسوف يصبح الانسحاب الإسرائيلي. This inversion serves Hezbollah, which can place its legitimacy on the national ground. وهي تخدم الدولة اللبنانية، التي أرادت أن تجعل الجيش القوة الشرعية الوحيدة في الجنوب.

استفزاز معار ضد واشنطن

وتستهدف الخريطة الإسرائيلية أيضا الولايات المتحدة. ويأتي الاتفاق بعد توقيع واشنطن مع إيران، الذي يتضمن التزامات تتعلق بلبنان. وبالتالي، فإن إسرائيل تعني أنها لا تعتبر نفسها ملزمة تلقائياً بهيكل يتم التفاوض عليه بدونها أو ضد أفضلياتها. والرسالة هي أكثر قوة حيث أن حكومة نتنياهو سبق لها أن أعربت عن رفضها الانسحاب من المناطق التي احتلت الحرب أو سيطرت عليها.

هذا الموقف يضع الإدارة الأمريكية أمام خيار فإما أن يشترط على إسرائيل أن تحترم الشرط اللبناني. فإما أن تتساهل مع منطقة أمنية إسرائيلية وتضعف الاتفاق منذ البداية. ويقتضي الخيار الأول ضغوطا حقيقية: وقف بعض عمليات التسليم، وشروط المعونة العسكرية، والحصار الدبلوماسي، أو التهديد السياسي. والخيار الثاني يعرض واشنطن على تهمة توقيع الضمانات التي لا تنفذها.

المشكلة الأمريكية أوسع وترغب الولايات المتحدة في تثبيت الجبهة الإيرانية، وإعادة فتح طرق الطاقة، وتطمين الأسواق، وتفادي الحرب الإقليمية المطولة. ولكنها تظل مرتبطة بإسرائيل من خلال تحالف عسكري وسياسي ومؤسسي عميق. كل حل وسط مع طهران يثير المقاومة في تل أبيب وواشنطن ثم يصبح لبنان الأرض التي تقاس فيها القدرة الأمريكية على إرغام حليفها.

ولذلك فإن البطاقة بالنسبة لإسرائيل هي شكل من أشكال الاختبار. إنها تطمئن على (واشنطن). She also talks to the hardest ministers of the Israeli coalition, who refuse to accept any perception of hindrance. وهو يسمح لرئيس الوزراء بأن يبين أنه لا يستسلم لإيران. لكن هذا التكتيك ينطوي على مخاطرة. وإذا قررت الولايات المتحدة الدفاع عن اتفاق إسلام أباد، فيمكن عزل إسرائيل عن حالة لم تعد فيها حجتها الأمنية كافية لإقناعها.

التوقيت يعزز فكرة الاستفزاز ولنشر هذه الخريطة في الوقت نفسه الذي يقدم فيه الاتفاق كآلية لإلغاء التصعيد إلى حد يتعارض مع حقيقة عسكرية نص دبلوماسي. إن إسرائيل ليست راضية عن أن لديها شواغل. يرسم خط جديد داخل لبنان وفي منطقة تنتج فيها الخرائط في كثير من الأحيان توتراً أكبر من الخطابات، فإن هذه البادرة ثقيلة.

هيزبولا يجد حجة مركزية

وجود إسرائيل المستمر في جنوب لبنان يعرض على حزب الله مورد سياسي فوري. ونشأت هذه الحركة من الحرب مع وقوع خسائر فادحة في الأرواح، ودمرت المناطق، وثبت وجود شيعة. ويجب أن تبرر التكلفة البشرية والمادية للصراع. ويجب عليها أيضا أن تستجيب للنقدات الداخلية التي وجهت البلد إلى مواجهة إقليمية. وتعطي المنطقة الأمنية الإسرائيلية جوابا بسيطا: فالحرب لم تنته لأن الأرض ما زالت محتلة.

هذه الحجة لا تمحو مسؤوليات حزب الله في التسلق. وفتحت الحركة أو كثفت الجبهة فيما يتصل بالحرب الإقليمية ودعم إيران. وفرضت مخاطر وطنية على لبنان دون ولاية من الدول. وهي تحتفظ بترسانة تحد من احتكار الشرطة. ولا تزال هذه الحقائق قائمة. ولكن الوجود الإسرائيلي يجعل من معاملتهم السياسية أكثر صعوبة.

إنسحاب إسرائيلي، على العكس من ذلك، من شأنه أن يقلل هامش حزب الله الخطابي. ومن شأن ذلك أن يمكّن بيروت من القول إن الأمن في الجنوب يجب أن يمر الآن بالجيش والمؤسسات والآليات الدولية. ومن شأنه أن يفتح مناقشة أوضح بشأن أسلحة الحركة. ومن شأنه أن يعطي القوى السيادية أرضا أفضل. لذلك، صيانة المنطقة الأمنية يمكن، المفارقة، أن تصبح واحدة من أفضل حجج حزب الله.

فهم طهران. تريد إيران أن تجعل لبنان اختبار المصداقية للاتفاق. He can tell Washington that Lebanese sovereignty appears in the text and that its non-compliance invalidates the entire sequence. He can also speak to Arab opinions by presenting Israel as an actor who refuses de-escalation. وتحمي هذه الاستراتيجية حزب الله دون إرغام إيران على استئناف حرب مباشرة على الفور.

وعليه، يمكن لحزب الله أن يعمل في سجلين. وإذا سحبت إسرائيل، فإنها ستطالب بتحقيق انتصار سياسي من خلال التوازن الإقليمي للسلطة. وإذا بقيت إسرائيل، فإنها تبرر استمرار وجودها المسلح عن طريق الاحتلال. وفي كلتا الحالتين، تتيح له الخريطة الإسرائيلية فرصة إعادة بناء قصة. وهذه واحدة من أهم المفارقات في هذا التسلسل: فالتدبير المقدم بوصفه ضد حزب الله يمكن أن يعزز وزنه السياسي.

الجيش اللبناني يواجه مهمة مستحيلة

ويقع دور الجيش اللبناني في صميم حالة ما بعد الأزمة. ومن الناحية النظرية، يجب أن تصبح القوة الرئيسية مرة أخرى في الجنوب. ويجب عليها تأمين الطرق، ومرافقة عودة السكان، والتنسيق مع اليونيفيل، ومنع الجماعات المسلحة من غير الدول من استئناف مواقعها، وطمأنة المجتمع الدولي. وتتطلب هذه البعثة انسحاب إسرائيل، ووسائل لوجستية، ودعم مالي، وتوافق الآراء السياسي الداخلي.

إن المنطقة الأمنية الإسرائيلية تجعل هذه المهمة مستحيلة تقريبا. The Lebanese army cannot fully deploy in areas controlled by a foreign force. ولا يمكنها أن تضمن سلامة السكان إذا كانت الطائرات بدون طيار أو المركبات المدرعة أو الوحدات الإسرائيلية تعمل بالقرب منها. ولا يمكنها أن تفرض سلطتها على جميع الجهات الفاعلة إذا لم تستعيد الدولة نفسها إقليمها.

ويضعف هذا الوضع أيضا صورة المؤسسة. وينتظر السكان من الجنود اللبنانيين، ولكنهم يفتقرون إلى الموارد ويقعون بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله والضغوط السياسية الداخلية والمطالب الدولية. فكل انسحاب محلي، وكل تقدم إسرائيلي، وكل ضربة طائرة بدون طيار وكل حادث يمكن أن يضعها في موقف دفاعي. ويجب على الجيش أن يتجنب المواجهة المباشرة مع إسرائيل دون إعطاء انطباع بقبول الاحتلال.

وتتوقف عودة المشردين على هذه المعادلة. ولن تعود الأسر لفترة طويلة إذا بقيت القرى في منطقة عسكرية. المزارعون لن يعودوا إلى الحقول المعرضة ولا يعاد فتح المدارس عادة إذا تم قطع الطرق أو رصدها. ولن تتمكن البلديات من إصلاح الهياكل الأساسية إذا تعرضت أفرقة البناء لخطر الإضراب أو الحريق. ثم تقاس السيادة بلفتات عادية: إعادة فتح الطريق، وإعادة المياه، وإعادة بناء منزل، والسماح للطفل بالعودة إلى المدرسة.

ومن ثم ينبغي أن تتضمن خطة موثوقة عدة خطوات يمكن التحقق منها: تجميد المواقع الإسرائيلية، ووقف الإضرابات، والانسحاب التدريجي من الأراضي اللبنانية، ونشر الجيش اللبناني، وتعزيز قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وعودة السكان، والمعاملة السياسية لأسلحة حزب الله. النظام ضروري طلب النقطة الأخيرة بترك أول فتحة هو حجب العملية بأكملها.

معركة استفزازية: الأمن أو الاحتلال

وتلعب المعركة أيضا بالكلمات. إسرائيل تتحدث عن « الأمن » و « الدفاع القوي » و « إزالة التهديدات » وحماية سكانها ويتكلم لبنان عن سيادة المشردين داخليا واحتلالهم وانسحابهم وعودةهم. اللكسين لا يصفان نفس العالم الجزء الأول من الضعف الإسرائيلي. الجزء الثاني من السلامة الإقليمية اللبنانية.

وتسعى المظاهرات الإسرائيلية إلى تجنب الاحتلال. وشدد على تهديد حزب الله والطابع التشغيلي للانتشار. وهو يقدم البطاقة كأداة للحماية، وليس كضم. ولكن القانون الدولي والسياسة الإقليمية لا يقتصران على النية المعلنة. فالجيش الأجنبي الذي يسيطر على جزء من إقليم ما دون موافقة الدولة المعنية يخلق احتلالا بحكم الواقع حتى لو ادعى أنه يعمل من أجل أمنه.

العلاوة حاسمة للدبلوماسيين وفي حالة وصف المنطقة بأنها مجرد جهاز أمني، يمكن التفاوض بشأنها أو التغاضي عنها أو ترتيبها. إذا صنفت كمهنة، فإنها تدعو إلى الانسحاب. ومن ثم، فإن الحكومة اللبنانية مهتمة بوضع مفترقاتها على وجه السرعة وجلبها إلى المحافل الدولية. الأمر ليس فقط بشأن التنين والهدف من ذلك هو إيجاد إطار قانوني وسياسي يحول دون تطبيع الخريطة الإسرائيلية.

وستُلاحظ اليونيفيل ومجلس الأمن أيضا. وسيتوقف دورها على إرادة القوى العظمى. وقد يذكر أي قرار أو بيان رئاسي المبادئ. ولكن الأرض لن تتغير إلا إذا وافقت الولايات المتحدة على تحويل صيغة السيادة إلى قيد حقيقي. ويمكن لفرنسا أن تؤدي دورا دبلوماسيا، لا سيما بعد إنشاء شركة فرساي. غير أنه ينبغي لها أن تتجنب البقاء في الرمز.

The risk of two-speed de-escalation

The current sequence can produce uneven de-escalation. مضيق (أورموز) يمكنه إعادة فتحه. أسواق النفط يمكنها أن تهدأ. ويمكن استئناف المناقشات النووية. ويمكن للعواصم الكبيرة أن ترحب بالاتفاق. وفي الوقت نفسه، يمكن لجنوب لبنان أن يظل في حالة توتر، مع وقف عمليات ضرب النقاط، والخطوط العسكرية، والقرى الفارغة، والمقيمين عن اتخاذ قرارات خارجية.

هذا السيناريو سيكون خطيراً ومن شأن ذلك أن يعطي انطباعا بأن لبنان يمثل متغيرا للتكيف. وستستقر الأرصدة الرئيسية، ولكن سيبقى السيادة اللبنانية غير كاملة. ومن شأن هذه النتيجة أن تغذي عدم الثقة بالاتفاقات الدولية. ومن شأن ذلك أن يعزز الجهات الفاعلة المسلحة التي تدعي أن الأسلحة وحدها هي التي تفرض الاحترام. وسيزيد من إضعاف الدولة اللبنانية التي أضعفتها بالفعل الأزمة الاقتصادية والشلل المؤسسي والاستنفاد الاجتماعي.

ولذلك يجب أن تُقرأ الخريطة الإسرائيلية على أنها إنذار. وهو يبين أن الحرب لا تنتهي فقط بتوقيع نص. وينتهي ذلك بتغيير السلوك العسكري. It ends when soldiers leave the occupied territories, when drones cease to strike, when residents return and when the state resumes its duties. وبدون هذا، تؤدي الدبلوماسية إلى وقف، وليس السلام.

وبالنسبة لإسرائيل، يوجد الخطر أيضا. ويمكن أن يؤدي استمرار احتلال جنوب لبنان إلى حرب على اللبس والدموع. ويمكن أن تصبح القوات الإسرائيلية أهدافا دائمة. القرى المدمرة يمكن أن تصبح رموزاً ويمكن أن يزداد الضغط الدولي. إن شعب شمال إسرائيل، الذي يفترض أن تحميه المنطقة، قد لا يجد الأمن الدائم الموعود. خط متقدم يمكن أن يبدد الخطر لفترة يمكنه أيضاً الجذور.

ولذلك فإن اتفاق إسلام أباد قد فتح اختبارا للحقيقة. وقد نشرت الخريطة الإسرائيلية في 18 حزيران/يونيه محاولات لتغيير شروطها. وهي تقول إن الأمن الإسرائيلي يسود على السيادة اللبنانية. والنص الدبلوماسي يقول العكس، أو على الأقل يهدف إلى التوفيق بين الاثنين. بين هاتين القارئتين ستقرر التضاريس وستقول الأيام القليلة المقبلة ما إذا كانت واشنطن تحول توقيعها إلى ضغط حقيقي، وما إذا كانت بيروت قادرة على فرض موقف موحد، وما إذا كانت إسرائيل مستعدة لسحب قواتها بدلا من إعادة سحب الحدود مرة أخرى.