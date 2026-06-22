جنوب لبنان: إسرائيل مهمشة في الاتفاقات

وأصبح جنوب لبنان أول نقطة احتكاك في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وفي أعقاب المحادثات السويسرية، أعلن الوسطاء القطريون والباكستانيون إنشاء وحدة لمنع الاحتكاك لضمان الامتثال لوقف العمليات العسكرية في لبنان. وتضع الصيغة بيروت في الآلية، ولكنها لا تشير إلى إسرائيل باعتبارها من أصحاب المصلحة. وهذا الغياب يغذي بالفعل مناقشة مكثفة في وسائط الإعلام العبرية، حيث يندد عدد من السياسيين بترتيب يحد من حرية العمل الإسرائيلية دون أن يستجيبوا، في رأيهم، لخطر حزب الله.

وقد أضاف الإعلان الإيراني بعدا سياسيا إلى هذا الاختلال الواضح. وتحدث وزير الخارجية عباس أراغشي عن إحراز تقدم كبير نحو نهاية الحرب في لبنان. وقدمت التعليقات القريبة من الخط الإيراني على الفور التسلسل على أنه انتصار طهران على واشنطن وإسرائيل. هذه القراءة هي سرد سياسي. وهي لا تبرز ظلال الآلية أو واقع الأرض، حيث تظل الضربات والمواقع العسكرية وقدرات حزب الله المعايير الحقيقية للهدنة.

جنوب لبنان كاختبار لخفض التصعيد

وتستند الآلية المعلن عنها إلى فكرة بسيطة: تجنب وقوع حادث محلي تسبب فشل العملية الإقليمية. وتستخدم خلية للوقاية من الاحتكاك لتلقي الإنذارات والتحقق من الاتهامات وإحالة الرسائل والحد من سوء الفهم. وفي الحالة اللبنانية، تتسم هذه المهمة بأهمية خاصة. ويمكن أن تستند العمليات العسكرية إلى تحليق، أو حريق معزول، أو إضراب موجه، أو حركة جنود، أو تفسير مختلف لخط الاتصال. بدون قناة سريعة كل حادث يصبح أداة تسلق.

الرواية تكمن في وجود إيران المعلن في هذا النظام. وهذا يعني بالنسبة لطهران أن القضية اللبنانية لم تعد تعالج فقط بين واشنطن وبيروت واليونيفيل وإسرائيل. دخل المفاوضات الاستراتيجية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للمعارضين الإسرائيليين للاتفاق، هذا يعني الاعتراف بدور إيراني في أمن لبنان. وبالنسبة لبيروت، فإنها تخلق فرصة ومخاطرة. الفرصة هي الحصول على وقف أكثر صرامة للعمليات. ويتمثل الخطر في مناقشة السيادة اللبنانية على المؤسسات الوطنية.

إن عدم تسمية إسرائيل كجزء من الخلية يغذي هذا التوتر. بيان أمين المظالم يشير إلى الأطراف الجمهورية اللبنانية والقطرية وهي لا تحدد كيفية نقل القرارات أو الإنذارات إلى الجيش الإسرائيلي. وهذا الإغفال لا يعني أن إسرائيل ستكون بلا نفوذ. بل إنه يعني أن دوره لا يظهر في الهيكل العام. غير أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يصمد إذا ظل الفاعل الذي يقود الإضرابات أو يحتفظ بمواقع في جنوب لبنان خارج آلية الرصد.

قراءة إسرائيلية للتهميش

في وسائل الإعلام العبرية، تم تفسير هذه النقطة على أنها إشارة إلى التهميش. وتشير عدة تعليقات إلى أن الولايات المتحدة وإيران تناقشان لبنان في حين أن الحكومة الإسرائيلية غير مدرجة رسميا في الخطة. ويأتي هذا التصور بعد أسابيع من التوتر بين واشنطن وتل أبيب على سير الحرب، وإدارة الجبهة اللبنانية، والحاجة إلى تجنب انقطاع العملية مع طهران. إنه يعزز الفكرة، في المعارضة الإسرائيلية وكذلك في جزء من اليمين، بأن رئيس الوزراء يخضع الآن للأجندة الأمريكية.

وقد أعرب زعيم حزب بيتينو الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، عن هذا الانتقاد بعبارات قاسية بوجه خاص، وفقا لوسائط الإعلام العبرية. واتهم بنجامين نتنياهو بضغوط من دونالد ترامب وبوضع الجنود الإسرائيليين في حالة يُجبرون فيها على القيام بأعمالهم. ويستهدف هذا الهجوم ضعفين سياسيين لرئيس الوزراء. الأول هو اعتماده على الدعم الأمريكي والنقطة الثانية هي الفجوة بين الخطاب القوي أمام الرأي الإسرائيلي والقيود التي تفرضها الدبلوماسية الأمريكية.

(إيتامار بن غفير) يدافع عن خط مختلف لكنه حرج بنفس القدر ويدعي أن إسرائيل ستواجه في نهاية المطاف إيران وحدها إذا كان الأمن النووي للبلد يتطلب ذلك. وقال إنه يحترم الشركاء الأمريكيين، بينما يحكم على نهجهم الساذج. ويستهدف هذا الموقع أقوى الناخبين. ورفضت فكرة أن الولايات المتحدة يمكن أن تقرر مستوى الخطر المقبول للإسرائيليين. كما تعارض أي آلية تقيد الحرية العسكرية الإسرائيلية في لبنان أو ضد إيران.

وتظهر هذه الردود كسورا إسرائيليا أعمق. يريد بعض المسؤولين الحفاظ على التنسيق مع واشنطن، حيث يعتمد الجيش الإسرائيلي على حليفه للحصول على الدعم الدبلوماسي والأسلحة والذخيرة والغطاء الدولي. ويعتقد آخرون أن الاتفاق قيد المناقشة يضحي بأهداف الحرب. وهم يخشون أن يحتفظ حزب الله بترسانته، وأن توفر إيران الوقت، وأن تصبح جنوب لبنان جبهة مجمدة بدلا من جبهة آمنة. وقد يؤثر هذا التباين على تنفيذ الخلية.

(سا-ار) يحافظ على خط الأمان

وقد أعطى وزير الخارجية الإسرائيلي غيديون سعد خطا رسميا أوضح. ويدعي أن إسرائيل ليس لديها طموح إقليمي في لبنان. ولكنه قال أيضا إن بلده لن ينسحب من المنطقة الأمنية، من أجل عدم تعريض سكانه لهجمات حزب الله. وتسعى هذه الصيغة إلى تحييد تهمة الاحتلال مع تبرير استمرار الوجود العسكري. بالنسبة لبيروت، لا تزال مشكلة. ولا تزال المنطقة الأمنية على الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكا للسيادة، رغم أن إسرائيل تدعي أنها تعمل على حماية مدنييها.

ولذلك فإن جنوب لبنان يقع في صميم سردين متعارضين. تؤكد الرواية الإسرائيلية على ضرورة إبعاد حزب الله عن المحليات الشمالية ومنع هجوم آخر. تصر الرواية اللبنانية على الانسحاب ووقف الإضرابات وعودة سلطة الدولة. ويعرض الحساب الإيراني الجبهة اللبنانية كعص أجبر واشنطن على التفاوض. هذه القصص الثلاث قد تتعايش في البلاغات. ولا يمكنهم التعايش بصورة دائمة على أرض الواقع بدون قواعد وجداول زمنية وضمانات.

ولذلك سيتعين على وحدة منع الاحتكاك أن تحل مسألة عملية: ماذا عن الانتهاك المزعوم؟ إذا كانت طائرة بدون طيار تطير فوق قرية من يحذر الزنزانة؟ إذا كان الإضراب يستهدف مركبة، من يقرر إذا كان ينتهك الهدنة؟ إذا تحرك حزب الله الرجال أو المعدات، من يفحص المعلومات؟ وإذا رفضت إسرائيل ترك موقف، فما هي الإجراءات التي تبدأ؟ وبدون إجابات دقيقة، ستظل الآلية صندوق بريد دبلوماسي أكثر من أداة لتحقيق الاستقرار.

القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل في المركز العملي

وسيكون مكان الجيش اللبناني حاسما. وهي تمثل المؤسسة السيادية التي يمكنها أن تتكلم باسم الدولة على أرض الواقع. وهي تعرف الطرق والقرى ومناطق التوتر. وهي تعمل بالفعل مع اليونيفيل بموجب القرار 1701. وإذا ما ارتبطت الخلية بوضوح، يمكن أن تعزز بيروت قدرتها على طلب الوثائق والانسحاب. وإذا استبعدت أو قللت من ذلك إلى دور رمزي، فإن لبنان يخاطر بأن يصبح وضع ترتيب بين السلطات.

واليونيفيل هي نقطة الدعم الأخرى. وتتمثل مهمتها في رصد وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني في الجنوب، والمساعدة على عودة سلطة الدولة. ولا يمكنها أن تفرض هدنة وحدها إذا رفضت الجهات الفاعلة الرئيسية التعاون. ولكن لديها خبرة ومراقبين ووصلات ووجود دولي. وستفقد خلية للوقاية من الاحتكاك بدون اتصال باليونيفيل جزءا من قدرتها على التحقق من الحوادث.

وسيحكم سكان جنوب لبنان على الآلية بأن تكون أبسط. وهم يودون معرفة ما إذا كانت الإضرابات قد توقفت، وما إذا كانت الطائرات بدون طيار صامتة، وما إذا كانت الطرق لا تزال مفتوحة، وما إذا كانت القرى متاحة، وما إذا كان بإمكان الأسر العودة. النقاشات حول إنتصار إيران أو تهميش إسرائيل هي أقل من الأمن اليومي إن وقف إطلاق النار الذي يترك الناس في حالة من عدم التيقن لا يسفر عن أي عودة دائمة أو إعادة بناء أو استعادة للخدمات المحلية.

ووجود خطاب انتصاري إيراني يمكن أن يعقد هذه المرحلة. وإذا عرضت طهران الآلية كهزيمة إسرائيلية، فإن حكومة نتنياهو ستواجه صعوبة أكبر في قبول التنازلات الظاهرة. وإذا اتهمت المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بتقديمه إلى ترامب، فإنه قد يغريه بتشديد موقفه في جنوب لبنان لإثبات استقلاله. ويصبح الاتصال السياسي خطراً عملياً. ويتحدث كل مخيم إلى جمهوره، ولكن للرسائل أثر على الحدود.

وواجهت واشنطن ثلاثة أهداف متضاربة

(واشنطن) يجب أن تحكم على هذا التناقض وتسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على المفاوضات مع طهران، وتفادي تفشي أورموز والحفاظ على العلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل. وهذه الأهداف لا تتواءم دائما. إن المطالبة بوقف العمليات في لبنان قد تطمأن إيران ولبنان، ولكنه يزعج جزءا من الحكومة الإسرائيلية. وضمان حرية العمل الإسرائيلية يمكن أن يطمئن تل أبيب، ولكنه يدمر مصداقية الهدنة. ولن تنجح خلية منع الاحتكاك إلا إذا وافقت واشنطن على ترجمة ضغوطها إلى أعمال متماسكة.

وأخيراً، يظل حزب الله الممثل الذي لا يمكن أن تصمد بدونه هدنة. وهي ليست دولة موقعة، ولكنها في مركز الجبهة. بإمكان إيران التأثير على خياراتها، لكن الظروف اللبنانية تهم. وستتطلب الحركة وقف الإضرابات والانسحابات الظاهرة. وستتطلب إسرائيل ضمانات على مواقعها وأسلحتها وحركاتها. وسيتعين على الدولة اللبنانية أن تحاول وضع هذه المواجهة في سياق القرار 1701، دون إحداث أزمة داخلية من شأنها أن تزيد من إضعاف مؤسساتها.

ولذلك فإن مرحلة الافتتاح لن تكون دبلوماسية فحسب. وسيكون عسكريا وقانونيا وسياسيا. وسيتعين تحديد المشاركين والإجراءات وأوقات الاستجابة ووسائل التحقق والعلاقة مع الأطراف غير المذكورة في الإعلان. الغياب العلني لإسرائيل من الخلية يمكن أن يقرأ على أنه نجاح إيراني أو عيب في الجهاز الجواب يعتمد على الحقائق وإذا توقفت العمليات، ستكون للآلية قيمة. وإذا استمرت، فإنها ستصبح رمزا لاتفاق غير قادر على السيطرة على أكثر الأطراف الفاعلة أهمية.

وقت القرى ضد وقت الفرص

وتكمن الصعوبة أيضا في التوقيت. يتحدّث الوسطاء عن خريطة طريق مدتها 60 يوماً وبالنسبة للدبلوماسيين، يوفر هذا الإطار الزمني هامشا للتفاوض. بالنسبة لقرى الجنوب، قد تبدو طويلة جدا. ويحتاج المشردون إلى قرارات سريعة بشأن الوصول إلى المجتمعات المحلية، وإصلاح الطرق، ووجود ألغام أو حطام خطير، واستئناف الخدمات. ويمكن للخلية أن تمنع التصعيد، ولكنها لن تحل محل القرارات الملموسة على أرض الواقع.

ويفسر هذا التوتر بين الأوقات الدبلوماسية والمدنية الإصرار اللبناني على توطيد وقف إطلاق النار. لا يمكن للسلطة في بيروت أن تكتفي بترتيب من شأنه أن يقلل من حدة القتال دون استعادة حركة المرور والسلطة العامة. وسيتعين على البلديات أن تعرف من يستطيع دخول المناطق المتضررة، في أي وقت، وبأي وسيلة وتحت أي حماية. ولن تكون آلية منع الاحتكاك مفهومة إلا إذا كانت تيسر هذه العمليات العادية، التي كثيرا ما تكون أكثر أهمية للمقيمين من الإعلانات الصادرة عن سويسرا.

وستكون مسألة الخرائط أساسية أيضا. إن إسرائيل تتحدث عن منطقة آمنة. يتحدث لبنان عن الأراضي الوطنية. وتشير اليونيفيل إلى الخط الأزرق ومنطقة العمليات. أسباب حزب الله بحسب مواقعه ومناطق نفوذه وقدرته على الردع. وإذا لم تقبل الخلية البطاقات، لا يجوز للطرفين أن يتكلما عن نفس المساحة. إن الموقف الذي تقدم به إسرائيل دفاعا يمكن أن يعتبره لبنان احتلالا. ويمكن أن تصف إسرائيل حركة حزب الله المحلية بأنها تهديد فوري.

وتظهر تصريحات إسرائيل أخيرا أن المعركة الداخلية بدأت للتو. ويسعى بن غفير إلى منع أي تقييد للحرية العسكرية. ليبرمان يهاجم نتنياهو على اعتماده على ترامب. تحاول شركة » سارار » صياغة موقف حكومي مؤسسي أكثر. وهذه السجلات الثلاثة يمكن أن تتعايش طالما أن الهدنة لا تزال نظرية. وسوف تصبح غير متوافقة إذا وضع على الطاولة قرار الانسحاب، حتى وإن كان جزئيا. وعندئذ ستكون الخلية اللبنانية محور أزمة سياسية إسرائيلية فضلا عن أزمة أمنية إقليمية.

وهكذا سيكون جنوب لبنان بمثابة هيئة اختبار للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تصريحات (أراغتشي) و انتقادات (ليبرمان) و تحذيرات (بين غفير) و الخط الذي دافع عنه (سا) وسيُجرى التسلسل التالي في تفاصيل الزنزانة، وفي قرارات الجيش الإسرائيلي، وفي موقف حزب الله، وفي قدرة بيروت على تأكيد سيادتها دون أن يستوعبها التنافس بين واشنطن وطهران.