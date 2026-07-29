جنوب لبنان: أسلحة حزب الله والمتفجرات الإسرائيلية المكتشفة

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وفي جنوب لبنان، كشفت عمليتان منفصلتان، في غضون بضعة أيام، عن الأخطار المتبقية في المناطق المتضررة من القتال والاحتلال العسكري. According to Israeli media reports, the Lebanese army has discovered a Hezbollah weapons cache in one of the pilot areas where it has just deployed. وبالقرب من هوولا، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أنها قامت بتحييد ما يقرب من أربعة أطنان من المواد المتفجرة الموجودة في مبنى مهجور. The first discovery remains reported by Israeli sources and has not yet been detailed by Beirut. وأكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الثانية، غير أنها لم تسند الإيداع رسميا إلى إسرائيل.

تم الإبلاغ عن عمليتين في جنوب لبنان

The discovery of the Hezbollah weapons cache was reported to have taken place during a Lebanese Army operation in one of the areas covered by the pilot phase. ويرافق هذا الترتيب الانسحاب التدريجي للجنود الإسرائيليين ونقل القوات اللبنانية إلى عدة مناطق جنوبية. ولم يتم إبلاغ الموقع الدقيق للمخبأ.

وعرض التلفزيون العام الإسرائيلي هذه العملية باعتبارها أول اكتشاف من هذا القبيل منذ بداية المرحلة التجريبية. وأفادت بأن آلية التنسيق التي تضم الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل قد أُبلغت. وأكدت المصادر الإسرائيلية أيضا وجود المستودع دون تقديم صور أو مخزون أو تقارير تنفيذية.

ولم يصدر الجيش اللبناني، وقت تعميم المعلومات، بيانا يحدد فيه طبيعة الأسلحة أو كميتها أو حالتها. ولذلك لم يكن من الممكن معرفة ما إذا كان الموقع يحتوي على أسلحة صغيرة أو ذخائر أو متفجرات أو معدات أثقل. ولا يوجد أيضاً عنصر عام لتحديد ما إذا كان المخبأ لا يزال مستخدماً.

وفي الوقت نفسه، أطلقت اليونيفيل عملية بالقرب من هوولا. وفي 2 تموز/يوليه، كان حفظة السلام يقومون بفحص روتيني على طريق اكتشفوا فيه 385 حاوية مهجورة في مبنى. According to the UN mission, these containers contained approximately 4,000 kilograms of explosive material, mainly ammonium nitrate compounds.

مخبأ أسلحة حزب الله في منطقة تجريبية

ويأتي الاكتشاف الذي أبلغت عنه وسائط الإعلام الإسرائيلية في بداية مرحلة اختبار للجيش اللبناني. وفي المناطق التجريبية، يجب على الجيش أن يتخذ موقعا بعد الانسحاب الإسرائيلي، وأن يفتش الطرق، ويفتش المباني ويبحث عن الأسلحة والهياكل الأساسية الجوفية والذخائر غير المنفجرة.

The programme should allow the gradual return of State authority to the sectors concerned. وهو يستند إلى خطوات متعاقبة. وتغادر القوات الإسرائيلية منطقة محددة. ثم ينشر الجيش اللبناني ويؤمن الأرض ويسيطر على المنشآت. ويجوز للمقيمين أن يعودوا عندما ترى السلطات أن الشروط الدنيا قد استوفيت.

وكان زوطر الغربيه أحد أول اختبارات هذه الآلية. دخل الجيش اللبناني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. وشرع الجنود في تفتيش المدينة التي تضررت بشدة، بينما كان السكان يحاولون العودة إلى ديارهم. غير أن السلطات حذرت من أن عدة قطاعات لا تزال خطرة.

The weapons cache attributed to Hezbollah may have been discovered in this context, but the exact area has not been confirmed. كما أن المعلومات المتاحة لا تبين ما إذا كانت الأسلحة قد ضبطت أو دمرت أو وضعت تحت السيطرة العسكرية. وسيكون هذا التوضيح ضروريا لقياس النطاق الفعلي للعملية.

وشددت وسائط الإعلام الإسرائيلية على الطابع غير المسبوق لهذا الاكتشاف. ووفقاً لعرضهم، فإن آلية التنسيق تتيح للجيش اللبناني تحديد مرافق حزب الله. غير أن هذا التقييم يأتي من مصادر تشارك في رصد المخطط. ولم تتناوله السلطات اللبنانية علنا.

ما لم يؤكده الجيش اللبناني بعد

وبالتالي، لا تزال هناك عدة عناصر معلقة. ويتعلق الأمر الأول بتحديد الموقع. فبدون تحديد موقع محدد، من المستحيل التحقق من قربه من المساكن أو الطريق أو الموقع العسكري أو خط المواجهة القديم.

والثاني يتعلق بمحتويات المخبأ ولا يملك احتياطي الذخيرة المهجورة نفس المعنى الذي يتمتع به مستودع تشغيلي تم توريده مؤخرا. وقد يؤدي تاريخ التخزين وحالة المعدات واحتمال وجود الصمامات إلى تغيير التقييم.

ويتعلق الأمر الثالث بمعاملة الأسلحة. ويمكن أن تؤدي عملية أمنية إلى نقلها أو تدميرها في الموقع أو نقلها إلى وحدة متخصصة. The Lebanese army has not yet explained what procedure would have been followed.

وأخيرا، لم ترد تقارير عن اعتقالات أو أشخاص موجودين في الموقع. ولم يُشر إلى ما إذا كان الموقع قد أُبقي أو أُغلق أو أصبح في متناوله وقت التدخل. كما أن حزب الله لم يعلق علنا على المعلومات الأولية.

ولا تبطل هذه التحفظات الوقائع المبلغ عنها. غير أنها تحد من نطاقها إلى أن يتم نشر تقرير لبناني. In such a sensitive case, the distinction between confirmed discovery, reported attribution and political interpretation remains essential.

تكتشف اليونيفيل 385 حاوية بالقرب من هوولا

ويرد وصف أكثر تفصيلا لعملية اليونيفيل. The Blue Helmets discovered the containers on 2 July in a building near Houla, a border town in Marjeyoun district. وأعلنت البعثة التخلص من المستودع في 28 تموز/يوليه.

وفحص أخصائيو المتفجرات الحاويات قبل جعل المواد في حالة حرارة. ولم تبلغ اليونيفيل عن انفجار. وعرضت التدخل كتدبير وقائي يهدف إلى القضاء على المخاطر التي يتعرض لها الجنود والمقيمون والمتوقعين السفر في المنطقة.

وكان الحجم المسترد كبيرا. وشكلت الحاويات الـ 385 نحو أربعة أطنان من المتفجرات. وأوضحت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أنها تتألف أساسا من مواد قائمة على نترات الأمونيوم، دون نشر تحليل كيميائي أكمل.

وكان المبنى في منطقة كانت تحت سيطرة إسرائيل. وأفادت وسائط إعلام إسرائيلية بأن القوات الإسرائيلية ربما تركت هذه المنتجات. غير أن اليونيفيل لم تدرج هذه المهمة في إعلانها. ولم تحدد ما إذا كانت الحاويات قد وُضعت لتثبيت مصدرها.

وبالتالي، فإن هوية صاحب الودائع لا تزال غير مؤكدة. ولم تنشر ملابسات تركيبها والوظيفة المقصودة للمواد. وليس من الثابت أن الغرض منها هو الاستخدام العسكري أو التدمير أو أي أغراض أخرى.

المتفجرات ربما تركت أثناء الاحتلال

The location of the depot explains the suspicions about its origin. وتأثرت هولا والمناطق المحيطة بها بالعمليات الإسرائيلية ووجود عسكري مطول. وقيد الوصول إلى بعض القطاعات بشدة خلال هذه الفترة.

غير أن وجود 385 حاوية في مبنى مهجور يثير مسألة منفصلة تتعلق بتوزيعها. مهما كان مصدرهم، فإن المواد تشكل خطراً مباشراً. ويمكن نقلها أو معالجتها أو تعرضها لإطلاق النار. وقد عزز قربهم من مجتمع مدني هذا الخطر.

ولتعيين الإيداع رسميا، ينبغي إجراء تحقيق في التغليف، وأرقام الدفعة، والقيدات، والبقايا، وتكوين المنتجات. ولم يتم الإبلاغ عن أي نتائج من هذا القبيل. ولذلك ينبغي فهم الإيداع الإسرائيلي على أنه إسناد محتمل أبلغت عنه الصحافة، وليس على أنه استنتاج رسمي من اليونيفيل.

The UN mission was limited to the facts observed. فرقه وجدت الحاويات خلال فحص الطريق. وقاموا بتقييم الخطر وتأمين المبنى وإبطال مفعول المواد.

ويشكل هذا التدخل جزءا من العمليات المنتظمة لحفظة السلام لتحديد الذخائر والمواد الخطرة. وتزداد هذه العمليات مع استعادة الدوريات إمكانية الوصول إلى المناطق التي طالت فترة تعرضها للقتال.

المدن لا تزال خطرة على السكان

ويوضح الاكتشافان الصعوبات التي واجهتها قرى جنوب لبنان. إن وقف القتال أو تخفيضه لا يكفي لجعل المواقع قابلة للسكن. ويجب تفتيش الطرق والمنازل والأراضي الزراعية قبل استئناف الحياة الطبيعية.

وتبحث الأفرقة عن قذائف وصواريخ وألغام ورسوم ومستودعات أسلحة غير منفجرة. ويجب عليهم أيضا أن يفحصوا المباني المتضررة التي قد ينهار بعضها. ولا تزال شبكات المياه والكهرباء متوقفة في عدة قطاعات.

In Zawtar al-Gharbiyyeh, residents began to return after the Lebanese army deployed. اكتشفوا موقعاً مدمراً. According to the mayor quoted by a news agency, a significant part of the 500 houses were destroyed or damaged. ولم يعد سوى عدد قليل من الأسر إلى القرية في الأيام الأولى.

ومن ثم فإن العودة تتم تحت المراقبة. The military inspects access and asks civilians not to enter certain areas. ولا يزال يتعين القيام بعمليات إزالة الألغام. ويجب أيضا استرجاع جثث المقاتلين في بعض المناطق.

In Houla, the neutralization of the four tons of explosives removed a specific threat. وهو لا يعني أن القرية بأكملها والمناطق المحيطة بها قد تم السيطرة عليها. وقد لا تزال هناك حاجة إلى التحقق من المباني أو الطرق أو الأراضي الأخرى.

دور آلية التنسيق

ويجب أن ترافق آلية التنسيق الانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني. وتوسط الولايات المتحدة بين بلدين ليس لهما علاقات دبلوماسية ولا يزالان رسميا في حالة حرب.

ويمكن نقل المعلومات عن تحركات القوات والحوادث والاكتشافات الميدانية من خلال هذه القناة. In the case of the cache attributed to Hezbollah, Israeli media claimed that the mechanism had been warned.

ولا يشكل هذا النقل تأكيداً عاماً من جانب كل طرف. She only indicated that the information had been reported to the monitoring representatives. ولم يبث لبنان نسخته الخاصة من الحدث.

The mechanism should also consider difficulties encountered during withdrawals. وقد أفيد عن وقوع حادث بالقرب من زوطر الشقية، حيث أطلق الجنود الإسرائيليون طلقات تحذيرية بالقرب من الجنود اللبنانيين. No injuries were reported.

وتبين هذه الحوادث هشاشة العمليات. The limits of the pilot areas are not always visible on the ground. فالطرق التي تربط موقعين يمكن أن تعبر المناطق التي لا تزال إسرائيل تسيطر عليها. ولذلك يجب على الجيش اللبناني أن ينسق تحركاته مع مواصلة عمليات التفتيش.

نزع سلاح حزب الله في قلب النظام

وقد صممت المناطق التجريبية لاختبار عودة الجيش اللبناني إلى المناطق التي أخلتها إسرائيل وغياب أسلحة من حزب الله. وتطالب إسرائيل بأن لا تستطيع الحركة استئناف موقفها بعد مغادرة قواتها.

ويرفض حزب الله معالجة مسألة ترسانته بمعزل عن الانسحاب الإسرائيلي. ويزعم مسؤولوها أن الأسلحة لا تزال ضرورية ما دامت الأراضي اللبنانية محتلة وما زالت العمليات الإسرائيلية مستمرة.

وتسعى الحكومة اللبنانية إلى تجنب المواجهة المباشرة. وهو يؤيد النشر التدريجي للجيش في المناطق المحولة. This method allows him to regain control of specific localities without launched a general operation against Hezbollah.

اكتشاف مخبأ للأسلحة يضع هذه الطريقة للاختبار وإذا تأكدت المعلومات، سيتعين على الجيش تحديد كيفية تجهيز الإيداع. رد فعل (هزبولا) سيساعد أيضاً في تحديد ما إذا كانت الحركة تقبل عمليات التفتيش وسحب معداتها في المناطق التجريبية.

وستستمر المناقشات في 4 آب/أغسطس في إيطاليا، في إطار الوساطة الأمريكية. وسيشمل ذلك توسيع نطاق المخطط وزيادة الانسحاب الإسرائيلي. وينبغي إدراج الميزانية العمومية للعمليات الأولى ضمن البنود التي جرى بحثها.

أربعة أطنان من نترات الأمونيوم تحت المراقبة

وتستخدم نترات الأمونيوم عادة في الزراعة وفي بعض الأنشطة الصناعية. كما يمكن استخدامها في صنع المتفجرات عند ارتباطها بمواد أخرى. ويتوقف خطره على التكوين الدقيق والتخزين والبيئة.

وفي مبنى مهجور، تتطلب هذه الكمية تدخلا متخصصا. النار أو التلوث أو المناولة غير السليمة يمكن أن تسبب حادثا. ويجب على الأفرقة عزل الموقع قبل فحص كل حاوية.

ولم تبين اليونيفيل ما إذا كان من المرجح أن تنفجر الأطنان الأربعة على الفور. دعتهم بالمواد المتفجرة وقررت أن تجعلهم في خطر. This operation avoided their transport through a still unstable area.

ولا تزال الإشارة إلى نترات الأمونيوم شديدة الحساسية في لبنان منذ انفجار ميناء بيروت في آب/أغسطس 2020. الكميات التي وجدت بالقرب من هوولا ليست مشتركة مع تلك المخزنة في الميناء. وبالتالي، لا يمكن مقارنة الحالات بشكل مباشر.

غير أن القضية تشير إلى أهمية مراقبة مخزونات المواد الخطرة. وفي منطقة تتسم بتحركات القوات، يمكن أن تصبح المنتجات المهجورة تهديدا للمدنيين أو أن تستردها الجماعات المسلحة.

ملفان، مستوى تأكيد

ولا بد من تقديم مخبأ حزب الله ومستودع هولا بمستويات مختلفة من اليقين. وقد أبلغت وسائط الإعلام الإسرائيلية عن الاكتشاف الأول، الذي يشير إلى مصادر دبلوماسية وأمنية. ولم تنشر السلطات اللبنانية بعد التفاصيل.

وتؤكد القوة المؤقتة الثانية. وأُبلغ عن تاريخه ومكانه وعدد الحاويات وكمية تقريبية من المواد. غير أن عزوهم إلى إسرائيل لم يثبت رسميا.

ويتفادى هذا التمييز خطأين. الأول هو تقديم مخبأ حزب الله كحقيقة موثقة بالكامل في حين أن هناك عدة معلومات غير متوفرة. والنقطة الثانية هي القول إن الأطنان الأربعة تعود إلى إسرائيل دون أدلة عامة نهائية.

غير أن الحدثين يظلان مرتبطين بسياقهما. وهي تتعلق بمناطق جنوب لبنان حيث يحاول الجيش اللبناني واليونيفيل تأمين الوصول إليها بعد أشهر من القتال والوجود العسكري الإسرائيلي.

وتبين أيضا أن المخاطر لا تأتي من فئة واحدة من المعدات. وتجتمع الأفرقة بالأسلحة المخزونة، والمواد المتفجرة، والذخائر غير المنفجرة، والمباني التي يحتمل أن تكون محاصرة.

عمليات التفتيش المقبلة في الجنوب

ويجب أن يواصل الجيش اللبناني بحثه في المناطق التجريبية. ويمكن نقل قطاعات جديدة إذا ما أُحرز تقدم في المفاوضات. وسيتطلب كل نشر ضوابط قبل عودة السكان وبدء البناء.

وستواصل القوة التحقق من الطرق التي تستخدمها دورياتها. ويجوز للوحدات المتخصصة التابعة لها أن تتدخل عندما يكتشف أي إيداع أو ذخيرة أو مادة خطرة. وسيتعين عليهم تنسيق عملياتهم مع القوات اللبنانية.

وتدعو السلطات المحلية إلى التعجيل بإعادة الإعمار. وتحتاج القرى إلى طرق واضحة وشبكات إصلاحية ومباني عامة يسهل الوصول إليها. ويتوقف هذا العمل مباشرة على إنجاز عمليات التفتيش.

وسيكون إطلاق بلاغ الجيش اللبناني بشأن مخبأ حزب الله الخطوة التالية المتوقعة. وستقدم معلومات عن موقع الاكتشاف ومحتويات المستودع والتدابير المتخذة.

In Houla, the origin of the 385 containers remains to be established. ولم تعلن اليونيفيل أي تحقيق عام إضافي. وفي الميدان، تواصل فرقها القيام بدوريات في منطقة يمكن فيها لكل مبنى مهجور أن يكشف عن أسلحة أو ذخائر أو متفجرات.

عناصر التحرير

عدد كلمات الجسم: 512 2 كلمة

الكلمة الرئيسية:مخبأ أسلحة حزب الله

الكلمات الرئيسية

الجيش اللبناني

المتفجرات الإسرائيلية

اليونيفيل في جنوب لبنان

الودائع المتفجرة في هوولا

المناطق الرائدة في لبنان

نترات الأمونيوم

الانسحاب الإسرائيلي

الوصف:

The army reportedly found a Hezbollah cache while Force neutralized four tons of explosives probably left by Israel.

Extract:

وكشفت عمليتان في جنوب لبنان عن استمرار مخزونات الأسلحة والمواد المتفجرة في المناطق المتضررة من القتال. According to Israeli media reports, the Lebanese army has discovered a Hezbollah weapons cache in a pilot area. وقد أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بالقرب من هوولا، أنها غيرت ما يقرب من أربعة أطنان من المتفجرات، ولا سيما نترات الأمونيوم. ولا يزال من المحتمل أن تُسند إلى إسرائيل، ولكن بعثة الأمم المتحدة لم تُنشأ رسمياً.

خمسة ألقاب بديلة

جنوب لبنان: اكتشف مستودعان للأسلحة أسلحة حزب الله والمتفجرات بالقرب من هولا الجيش يجد أسلحة، متفجرات اليونيفيل جنوب لبنان: الأسلحة والمتفجرات في قطاعين A Hezbollah cache discovered in the South

المراجع والصلات

زمن إسرائيلقوات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان تحييد 4 أطنان من المتفجرات التي من المحتمل أن تتركها إسرائيل في قرية جنوب لبنان

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