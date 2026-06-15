جنوب لبنان: القرى المتأهبة قبل الاتفاق

وفي جنوب لبنان، تعتبر القرى المتأهبة قبل الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران أول اختبار حقيقي لوقف إطلاق النار الذي أعلن في ليلة 14-15 حزيران/يونيه. محادثات الدبلوماسية بشأن إزالة التصعيد الإقليمي وإعادة فتح أورموز والتوقيع المقرر إجراؤها في 19 حزيران/يونيه في سويسرا. The land remains marked by eviction orders, strikes, road cuts, abandoned fields and destroyed houses. ولا تزال الفجوة هائلة بين النشرات الصحفية الدولية وحياة السكان. ولا تقيس جنوب لبنان قيمة الاتفاق على صيغته العامة، بل على سؤال بسيط: هل ستتمكن الأسر من العودة دون خوف من طائرة بدون طيار أو قذيفة أو منجم أو أمر جديد بالرحيل؟?

أوامر الإجلاء التي تحافظ على الإنذار

On Sunday, 14 June, the Israeli army issued new warnings against dozens of southern localities. وأُمر المقيمون بمغادرة منازلهم قبل الإعلان عن إضرابات. وتضاف المناطق المعنية إلى سلسلة من عمليات الإجلاء التي فُرضت بالفعل لعدة أسابيع، ولا سيما في النبطية والصور والجازين. وشهدت المجتمعات التي لا تزال تعمل كملاجئ نسبية تغييرا في مركزها. The city of Tyre, long regarded as an anchor for the coastal displaced, was also affected by eviction orders and deadly strikes. وبالنسبة للعديد من الأسر، لم يعد الجنوب مقسما بين القرى الخطيرة والقرى الآمنة. لقد أصبح مكاناً متحركاً حيث يتم إعادة رسم خريطة الخوف كل صباح.

ومن ثم دعت السلطات اللبنانية المشردين إلى عدم الاندفاع إلى قراهم بعد الإعلان عن الصفقة الأمريكية – الإيرانية. وتعكس هذه الرسالة عدم الثقة العميق. ويمكن إعلان وقف إطلاق النار على الصعيد الإقليمي دون أن تختفي المخاطر المحلية. ويمكن أن يظل السكن محصوراً بالذخائر غير المنفجرة. الأكس يمكن أن يكون غير قابل للكسر وقد تكون الأحياء قريبة من المواقع العسكرية. ولا تزال إسرائيل تعتبر القرى مناطق محظورة. كما يهدف تدقيق بيروت إلى تجنب عودة واسعة النطاق تعرض المدنيين للحوادث في المناطق التي لم يتمكن الجيش اللبناني أو القوات الدولية أو قوات الإغاثة من الوصول إليها بشكل كامل.

وهذا التحذير يفسره تسلسل الأيام الماضية. واستمرت الهجمات الإسرائيلية في الجنوب، بما في ذلك بعد إعلانات الهدنة الجزئية الصادرة في نيسان/أبريل. وادعى مسؤولون لبنانيون أن إسرائيل قامت بعدة آلاف من الإضرابات منذ ذلك الحين، مع عمليات تدمير وحلق في القرى الحدودية. وتدعي إسرائيل أنها تستهدف الهياكل الأساسية في حزب الله وتحتفظ بالحق في التصرف ضد أي تهديد. وأجاب لبنان بأن هذه العمليات تؤثر على المناطق المأهولة، وتوسّع نطاق التشرد، وأقام وجودا عسكريا بحكم الواقع. لذا فإن وقف إطلاق النار ليس مجرد مسألة صمت للأسلحة. يجب أن يقول من يتحكم بالإقليم الذي يمكنه التحرك هناك ومن يقرر العودة.

الخط الأصفر، اختبار إقليمي جديد

مفهوم الخط الأصفر يركز هذه المعركة. ومنذ نيسان/أبريل، قدمت إسرائيل هذا الخط بوصفه ترسيما تشغيليا في الجنوب، يختلف عن الخط الأزرق الذي تعترف به الأمم المتحدة كخط انسحاب. وفي القراءة الإسرائيلية، هذه منطقة دفاع متقدمة لحماية شمال إسرائيل من حريق حزب الله. In Lebanese reading, this line creates a unilateral buffer zone within the national territory. ويحول القرى إلى مناطق محظورة أو شبه محظورة. وهي ليست نتيجة لاتفاق ثنائي أو قرار من مجلس الأمن أو ترتيب قبلته بيروت.

والفرق بين الخط الأزرق والخط الأصفر ضروري لفهم هذه المسألة. ومنذ عام 2000، كان الخط الأزرق بمثابة معيار دولي للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وهي لا تحل جميع المنازعات، ولكنها توفر إطارا معروفا جيدا للمينول والجيش اللبناني والسلطات الدبلوماسية. الخط الأصفر هو نتيجة لقرار عسكري إسرائيلي. انها تتحرك منطقة السيطرة شمالا. يُثبتُ a fait accompli بعمق متفاوت. وفي بعض القراءات، تغطي عدة كيلومترات وتتعلق بعشرات المناطق. وبالنسبة للسكان، لا يظل هذا الاختلاف القانوني مجردا. وهي تقرر الحق في العودة أو زراعة أو إعادة بناء أو حتى زيارة مقبرة عائلية.

وأفادت مصادر وسائط الإعلام بأن إسرائيل لا تعتزم الانسحاب من هذه المنطقة الأمنية على الرغم من الاتفاق الذي تم إعداده مع إيران. وأشار المسؤولون الإسرائيليون أيضا إلى أنه يمكن تصور تخفيض وتيرة العمليات دون التخلي عن الوجود العسكري. This position creates a direct contradiction with the Iranian reading of the deal, which states that the cease of operations concerns all fronts, including Lebanon. كما أنها تضع واشنطن أمام اختبار المصداقية. وإذا ما كفلت الولايات المتحدة وقف التصعيد الإقليمي، ولكن لا يمكنها أن تمنع استمرار خط إسرائيلي في جنوب لبنان، فإن السكان سيوافقون على هذا الحد.

العودة منعت من شعب الجنوب

القرى المعنية ليست مجرد نقاط على الخريطة. وهي تشكل نسيجاً اجتماعياً كثيفاً يتألف من أسر مشردة في النبطية أو صور أو صيدا أو بيروت أو في الجبال، ولكنها تشكل أيضاً مزارعين وتجار ومدرسين وحرفيين ومتقاعدين ملحقين بأراضيهم. وقد شهدت عدة مناطق قريبة من الحدود بالفعل تدميرا هائلا. وفقد آخرون إمكانية الوصول، والمياه، وخطوط الكهرباء، والمدارس، والعيادات، والطرق الثانوية. In some areas, residents do not know if their homes still exist. وفي بلدان أخرى، يعلمون بوجوده، ولكنهم لا يستطيعون الدخول.

وأدى التشريد إلى تغيير الجغرافيا الاجتماعية للبنان. وقد عاشت الأسر في الجنوب لأسابيع أو أشهر مع أقاربها، أو في مساكن مكلفة أو مدارس أو مراكز استقبال أو شقق مرتجلة. العودة ليست مجرد مسألة أمن وهي تشمل سقفا، وطريقا، ومياه، وكهرباء، ووصولا طبيا، ومدرسة مفتوحة، ووسائل للدخل. وعندما تفتقر هذه الظروف، فإن الإعلان عن اتفاق يمكن أن يخلق أكبر قدر من القلق من الأمل. البعض يريد المغادرة فوراً لتفقد منازلهم ويخشى آخرون أن يجدوا قرية فارغة تحرسها طائرات بدون طيّار ومربوطة بالأضرار.

ويعمم الخوف أيضا عبر الطرق. The axes to Nabatiyah, Marjayoun, Bint Jbeil, Tyre or the coastal plain were affected by strikes, leak jams, dams and infrastructure destruction. وقد تصبح الرحلة التي تستخدم للوصول إلى حقل أو مستشفى أو سوق مستحيلة. ويجب على فرق الإسعاف والإنقاذ تقييم المخاطر قبل كل رحلة. وكثيرا ما تحاكم الأسر دون معلومات كاملة. هل ننتظر تصريح رسمي؟? هل يجب أن نستمتع بـ (لوول)؟? هل يجب أن نذهب للمنزل ليلاً أو نتجنب الطرق الثانوية؟? وهذا الشك يستخدم الأعصاب ويطيل أمد الحرب في الحياة اليومية.

الزراعة الجنوبية في منطقة الخطر

الزراعة تدفع سعراً مركزياً فالخسائر لا تقتصر على الحقول المحروقة أو تدمر غازات الدفيئة. وهي تؤثر على دورات الإنتاج. وتتسبب أشجار الزيتون غير المحتفظ بها، والتبغ المتعذر الوصول إليه، وبساتير الفاكهة الخزفية بدون ري أو قطعان مبعثرة في خسائر تتجاوز وقف إطلاق النار. وأبلغت وزارة الزراعة اللبنانية عن أضرار وخسائر تتجاوز عدة مئات من ملايين الدولارات. وخصصت عشرات الآلاف من الهكتارات على الصعيد الوطني، مع حصة كبيرة في مناطق النزاع الجنوبية. وبالنسبة للأسر الريفية، فإن هذه الأزمة تهدد دخل السنة، ولكنها تهدد أيضا المرساة الاجتماعية للقرية.

ولا تقتصر الآثار المدنية على الأرقام. وفي قرى الجنوب، كثيرا ما يستند الاقتصاد إلى مزيج هش: الأجور العامة، والمزرعة الصغيرة، وعمليات نقل المغتربين، والموسم الزراعي، وأحيانا نشاط تجاري مرتبط بالطريق أو السوق المحلية. الحرب تكسر هذه الأرصدة التجار يفقدون زبائنهم يخسر المزارعون الوصول إلى المؤامرة العمال اليوميون يفقدون وظائفهم المدارس تفقد طلابها وتفقد البلديات إيراداتها ويجب عليها إدارة طلبات المعونة بدون موارد كافية. ومن ثم فإن عودة السكان ستتوقف أيضا على القدرة على إحياء حياة عادية، وليس فقط وقف التفجيرات.

الاحتياجات اللبنانية: الانسحاب، والعودة، والتعمير

وفي مواجهة هذه الحالة، ترتكز الطلبات اللبنانية على أربع أولويات. الأول هو الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جميع المناطق المحتلة أو الخاضعة للرقابة في الجنوب. وبدون انسحاب يمكن التحقق منه، سيظل وقف إطلاق النار غير كامل. والثاني هو العودة الآمنة للسكان، بممرات المرور، ورسم خرائط المخاطر، وعمليات إزالة الألغام، وضمانات ضد الإضراب. والثالث هو إعادة بناء المساكن والهياكل الأساسية. والرابع هو استعادة سلطة الدولة من خلال النشر الفعال للجيش اللبناني والتنسيق الواضح مع القوات الدولية.

هذه الطلبات تبدو بسيطة. وسيكون تنفيذها صعبا. وترغب إسرائيل في منع حزب الله من إعادة تشكيل مواقعها بالقرب من الحدود. ويرفض حزب الله استخدام وقف إطلاق النار لإضفاء الشرعية على وجود إسرائيلي أو منطقة محظورة. The Lebanese state claims sovereignty, but it has to deal with fragmented military terrain and with power relations that go beyond it. ويبحث الوسطاء عن صيغة واسعة بما فيه الكفاية لتجنب استئناف الحرب على الصعيد الإقليمي، ولكن دقيقة بما يكفي لتطبيقها في قرى محددة. والخطر هو النص الذي يهدأ العواصم دون حماية السكان.

القوات المسلحة النهائية واللبنانية، المحكمون المتوقعون من الميدان

ولذلك فإن دور الفينول في المقدمة. ولدى القوة الدولية خبرة ومواقف وقنوات ربط ومعرفة جيدة بالخط الأزرق. It can observe, report, accompany certain movements and support the Lebanese army. إلا أنها لا تستطيع وحدها فرض انسحاب إسرائيلي أو نزع سلاح حزب الله أو ضمان سلامة كل طريق. وقد ضعفت ولايته بالفعل بسبب الهجمات، وفقدان الأرواح، والقيود المفروضة على التنقل والمناقشات بشأن مستقبله. وفي مرحلة ما بعد الاتفاق، سيتعين تعزيزه سياسيا إذا طلب منه التحقق من هدنة أكثر طموحا.

وسيكون الجيش اللبناني هو الممثل الآخر المتوقع. وهو يمثل، في نظر العديد من الشركاء اللبنانيين والأجانب، الإطار الوطني الوحيد القادر على استعادة وجود الدولة إلى الجنوب. وينبغي أن يشمل دورها مراقبة الطرق، ودعم عودة السكان، والتنسيق مع الفينول، وأمن المباني العامة، وتحديد المناطق الخطرة. غير أن مواردها لا تزال محدودة. ويجب عليها أن تدير الأزمة الاقتصادية، والافتقار إلى المعدات، والضغط السياسي الداخلي، وصعوبة العمل في المناطق التي يحتفظ فيها حزب الله بالنفوذ العسكري والاجتماعي. فالنشر بدون موارد أو ضمانات يمكن أن يضعه على الخط الأمامي دون تزويده بالأدوات اللازمة.

ولذلك فإن وقف إطلاق النار سيتطلب آلية محددة للتحقق. ولن يكفي الإعلان عن وقف الأعمال العدائية. وسيتعين تحديد الانتهاكات وتوثيقها ونسبتها والرد عليها. ويجب أن تعالج سلسلة واضحة إضراب الطائرات بدون طيار، وقصف المدفعية، والتسلل، وتدمير المنازل، أو إطالة التحليق. يجب أن يعرف الناس من سيبلغ عن حادثة. Municipalities must have an interlocutor. ويجب أن تكون السلطات اللبنانية قادرة على تقديم الأدلة. ويجب أن يكون الوسطاء قادرين على التدخل قبل أن يصبح الحادث ردا.

كما تتطلب عودة المدنيين مرحلة إنسانية منظمة. وينبغي ألا تقدم الأيام الأولى بعد التوقيع كعائد عام. وينبغي أن تشمل عمليات التفتيش، وتقييمات المباني، وعمليات الإغاثة، والدراسات الاستقصائية الزراعية، والتعدادات الأسرية. ويجب إعطاء الأولوية للمدارس والعيادات ومحطات المياه والمحولات الكهربائية والطرق الرئيسية. القرى القريبة من الخط الأصفر ستتطلب بروتوكولات خاصة وستكون العودة أبطأ وأكثر مراقبة وأكثر سياسية. وستصبح كل أسرة عائدة مؤشرا للثقة أو الثقة في الاتفاق.

وسيكون التعمير في نهاية المطاف اختبارا للمدة. وقد شهدت جنوب لبنان بالفعل دورات من الحرب والعودة والجبر. وفي هذا الوقت، يؤثر التدمير على بلد مستنفد ماليا لا تزال مصارفه في أزمة ولا يمكن لماله العام أن يستوعب مشروع القانون وحده. وسيطلب المانحون ضمانات الشفافية. وسوف تدعو البلدان العربية إلى قيام دولة قادرة على السيطرة على حدودها. المقيمين سيطلبون مساعدة سريعة وسيسعى حزب الله إلى إظهار قدرته على دعم بيئته الاجتماعية. ويجب على الدولة أن تتجنب السماح بإعادة البناء بأن تصبح مجالا جديدا للمنافسة السياسية.

وفي القرى المتأهبة لذلك، سيقيّم الاتفاق المبرم في 19 حزيران/يونيه أساسا بلفتات واضحة. ألغي أمر الإخلاء تم إعادة فتح الطريق طائرة بدون طيار تختفي من السماء دورية تابعة للجيش اللبناني دخلت بدون حوادث فريق من (فينول) وجد سحباً عائلة يمكنها العودة والنوم والعودة إلى الميدان في اليوم التالي وإلى أن تتجمع هذه العلامات، سيظل الجنوب هو المكان الذي يأتي فيه إعلان وقف إطلاق النار ضد واقع حرب لم تترك بعد منازل وطرقا وأرضا.