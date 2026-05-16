جنوب لبنان: بن غفير يكشف عن مشروع استعماري

وزير الأمن الوطني لإسرائيل، إيتامار بن غفير، عبر عتبة جديدة من خلال الدعوة إلى تسوية في لبنان، مع الإشارة إلى خطط لفلسطينيين من غزة والضفة الغربية. وهذا التسلسل، الذي أبلغت عنه وسائط الإعلام الإسرائيلية وتولته الوكالات، هو جزء من لحظة من التوتر الشديد في لبنان. وفي الوقت نفسه، كان سكان العديد من المناطق الجنوبية يتلقون إشعارات إجلاء إسرائيلية جديدة. إن استعمار جنوب لبنان، الذي طال أمده المجموعات فوق الوطنية، يظهر الآن في الخطاب العام لوزير في منصبه. لم يعد مجرد شعار متشدد. ويصبح مشروعا سياسيا مفترضا، حتى وإن لم يتم تأكيد أي خطة رسمية اعتمدتها الحكومة الإسرائيلية.

بيان يحول المناقشة

الكلمات التي اختارتها إيتامار بن غفير لا تدخل في صيغة معزولة. وفي مناسبة في القدس، قال الوزير إنه يريد الانتقال إلى لبنان وربط هذه الفكرة بالخطط الخاصة بغزة والضفة الغربية. وتأتي هذه الرسالة في مشهد سياسي إسرائيلي حيث يدافع الحق الأقصى بالفعل عن إحياء المستوطنات في غزة، وضم الضفة الغربية، وتوسيع نطاق السيطرة العسكرية على الأراضي المجاورة. ويبرز ذلك إضافة الأراضي الثلاثة في الجملة نفسها: غزة والضفة الغربية ولبنان.

وتعطي هذه الصياغة معنى أوسع للإعلان. وهي لا تعامل جنوب لبنان كمجرد مسرح عسكري. وهي تضعها في رؤية إقليمية يصبح فيها احتلال وتشريد السكان وتسوية المستوطنين المراحل الثلاث لنفس الخيال الاستراتيجي. (بن جيفر) لم يتصل فقط بعملية أمنية. لقد تحدث عن الزرع. واقترح أيضا وجود خطط. هذه الدقة تغذي القلق اللبناني، لأنها تشير إلى انعكاس منظم بالفعل، وليس ارتجالًا لفظيًا.

استعمار جنوب لبنان: خطة معلنة

إن استعمار جنوب لبنان له الآن عدة مستويات. الأول إيديولوجي. وتدعي الجماعات الإسرائيلية فوق الوطنية أن الحدود الشمالية لإسرائيل ينبغي أن تنتقل إلى نهر الليطاني أو إلى ما وراءه. يقدمون هذا الامتداد على أنه عودة تاريخية ودينية. المستوى الثاني متشدد. وتنظم الشبكات اجتماعات، وتوزع الخرائط، وتجنيد الأسر، وتقيم وجودا مدنيا دائما في القرى اللبنانية. المستوى الثالث سياسي. ويصادق الوزراء وأعضاء التطرف في الوقت الراهن على هذه الخطابات، وأحيانا علانية، وأحيانا من خلال لفتات الدعم أو الصمت.

رواية بيان (بن جيفر) هي نتيجة لوظيفته كجسر وهي تربط أحلام مجموعات المستوطنين بالجهاز الحكومي الإسرائيلي. الوزير لا يقود الجيش وهي لا تضع السياسة الخارجية وحدها. لكنه يجلس في الحكومة ويسيطر على حافظة الأمن القومي ويثقل كاهل الائتلاف ولذلك لا يمكن معاملة كلماته مثل كلمات مجرد ناشط. وهي تعطي صورة مؤسسية لمشروع يهدف إلى تحويل القطاعات اللبنانية إلى حيز الاستيطان الإسرائيلي.

وهذا التمييز أساسي. ولا يوجد مصدر عام في هذه المرحلة للقول إن الحكومة قد اعتمدت خطة رسمية لتسوية جنوب لبنان. ومن جهة أخرى، يؤكد الوزير وجود خطط ودعوات للتسوية في لبنان. ومن الثابت أيضًا أن حركات المستوطنين تعمل منذ عدة أشهر لجعل هذا المنظور ملموسًا. يصبح الخط الفاصل بين الخطاب الراديكالي واستراتيجية الدولة غير واضح عندما تنتشر هذه الأفكار في أماكن السلطة.

سابقة مجموعات المستوطنين

منذ عام 2024، كانت حركة تسمى أوري تزافون، أو « استيقظ يا رياح الشمال »، تدفع بفكرة الوجود الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان. ويصف الميسرون سيناريو بسيط: ويدخل الجيش ويسيطر عليه ويهرب السكان اللبنانيون ويتحركون الحدود ثم يستقر المدنيون الإسرائيليون. وتشتمل هذه الرؤية صراحة على آلية لعدم عودة السكان. ويحول تشرد الحرب إلى أداة إقليمية. وفي السياق اللبناني، هذه مسألة تاريخية، حيث أن الجنوب شهد بالفعل احتلالا ومناطق آمنة وعودة منعت من تدمير القرى.

ولا تمثل الحركة أغلبية المجتمع الإسرائيلي. إنه ينتمي لأشد هوامش المخيم. ولكن شبكاتها ليست موجودة. وتصف التقارير الصحفية عشرات الأسر، ومجموعات الرسائل، والخرائط، والرحلات الحدودية، والاجتماعات مع السياسيين. يقول بعض النشطاء إن لديهم معدات للتحضير للمستوطنات المستقبلية. ويزعم آخرون حدوث عمليات توغل رمزية عبر الحدود. ولا تزال هذه الأعمال محدودة، لكنها تختبر الرأي والجيش والحكومة.

وأسلوبها مماثل للطريقة التي رافقت الجبهات الاستعمارية الأخرى. أي أقلية تَبْدأُ بصياغة لا يُفكّرُ. ثمّ يُخيّطُ الفضاءَ. وهي تخلق مجموعات أسرية ورموز ووثائق ومناسبات. أخيراً حصلت على تأخيرات سياسية ويحدث التغيير عندما لا يكون الخطاب هامشيا فقط ويصبح حجة أمنية. ثم يُعرض على جنوب لبنان ليس إقليما مجاورا ذا سيادة، بل بوصفه منطقة عازلة تُحفظ، ثم أرضا للاحتلال الدائم.

من المدافع الأمنية إلى المدافع الاستعمارية

هذا التطور يتطلب تحولاً في المفردات. « منطقة الأمان » قد يعني وجود عسكري يفترض أنه مؤقت. ويصبح الأمر أكثر خطورة عندما يقترن بفكرة إنشاء مرفق مدني. ثم يفتح الجيش مساحة يريد المستوطنون جعلها لا رجعة فيها. فالإخلاء، والطرق المقطعة، والأراضي المهجورة، تصبح عناصر لإعادة التوطين الإقليمي المحتمل. هذا السيناريو ليس نظرياً لللبنانيين. وتشير إلى عقود الاحتلال في الجنوب، ولكنها تشير أيضا إلى الممارسات التي لوحظت في الضفة الغربية، حيث يعزز الوجود العسكري والطرق والمستوطنات المدنية بعضها بعضا.

تعليقات (بن جيفر) تضيف إلى هذا الخطر. انه لا يتحدث فقط عن منع حزب الله من العمل بالقرب من الحدود. إنه يتحدث عن الإستقرار. إنه لا يتحدث عن غزة فحسب. وهو يتحدث عن غزة والضفة الغربية ولبنان في سلسلة واحدة. يعمل مصطلح « الهجرة »، الذي يستخدمه اليمين المتطرف الإسرائيلي للفلسطينيين، على جعل المغادرة الجماعية مقبولة ولا تحدث في ظل الظروف العادية. في الحرب، عندما لم يعد الناس لديهم منازل، مزيد من الأمن، وزيادة الوصول إلى أراضيهم، « الحافز » في البداية يمكن أن يصبح ضغطا مباشرا أو غير مباشر.

ويميز القانون الدولي بوضوح بين الإجلاء المؤقت لحماية المدنيين والتشريد القسري. كما يحظر على الدولة القائمة بالاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة. ومن شأن تسوية إسرائيلية في جنوب لبنان أن تنتهك السيادة اللبنانية وتضع المنطقة في أزمة قانونية كبرى. هذا بالضبط ما يجعل كلمات (بين جيفير) ثقيلة جداً. وهم لا يصفون فقط خيارا عسكريا. يقترحون تغيير الأراضي بالقوة، تليها تسوية مدنية.

جنوب لبنان تحت الضغط

ويأتي البيان في الوقت الذي يفتح فيه صباح لبنان في حالة تأهب. ووفقا لإرسالات الوكالة الوطنية، أرسل الجيش الإسرائيلي رأيا عاجلا إلى سكان شبعا، الحمادية، زقوق الموفدي، وماشوك، والهوك في محيط صور. الرسالة تطلب منهم مغادرة المكان والانتقال إلى الأماكن المفتوحة. هذه الآراء ليست محايدة. فهي تنتج المغادرين، وتغلق المدارس، وتعطل الرعاية وتعطل حركة المرور. كما أنهم يروجون لفكرة أن بعض القرى يمكن أن تصبح غير صالحة للسكن على المدى القصير جدًا.

وفي هذا السياق، تكتسب الدعوة إلى استعمار جنوب لبنان أهمية مباشرة. هذا ليس بيانا في فراغ. ويسقط في حين تغادر الأسر اللبنانية منازلها، وأحيانا للمرة الثانية أو الثالثة. وهو يتداخل مع الإضرابات والدمار والمفاوضات في واشنطن. إنه يعطي الإجلاء إحساساً سياسياً أكثر قلقاً. ويمكن للناس أن يرون ذلك ليس فقط كتدبير مرتبط بالمداهمة، بل أيضا كخطوة في عملية لإفراغ مناطق معينة بطريقة مستدامة.

وتسعى السلطات اللبنانية إلى توثيق انتهاكات وقف إطلاق النار. وتشير الأرقام المنشورة في الأيام الأخيرة إلى المئات من الغارات وقصف المدفعية وعمليات التدمير منذ بدء نفاذ هدنة نيسان/أبريل. وعرض وزير الإعلام اللبناني أيضاً تهمة رسمية بارتكاب انتهاكات، مشيراً إلى أن المدنيين والصحفيين وعمال الإنقاذ قد تضرروا. وتغذي هذه البيانات خط بيروت: لا يمكن أن يظل وقف إطلاق النار نصا دبلوماسيا إذا استمرت الإضرابات ولا يستطيع سكان الجنوب العودة.

تاير، وليتاني وخوف خط مفروض

إن اختيار المواقع المستهدفة هذا الصباح يزيد من القلق. وهي تقع حول صور، ومدينة ساحلية استراتيجية، ومركز حيوي للجنوب. وكثيرا ما تشير خرائط مجموعات المستوطنين والبيانات التي يدلي بها بعض الناشطين إلى الليطاني كخط جديد مرغوب فيه. وبين الحدود والنهر، تشكل عشرات القرى اللبنانية نسيج مستمر للأسر والثقافات والشبكات البلدية وأماكن الذاكرة. ومن ثم فإن الحديث عن حدود مشردة إلى الليطاني يصل إلى حد الحديث عن مصير جميع السكان.

وتعرض إسرائيل عملياتها كرد على حزب الله. ورد لبنان بأن الأمن لا يمكن أن يبرر تدمير القرى، أو استمرار الإضراب، أو إنشاء مناطق محظورة. وتصبح المسألة أكثر خطورة عندما لا يكون المسؤولون الإسرائيليون مقصورين على الحجة العسكرية. والانتقال إلى الحجة الاستعمارية يغير طبيعة النزاع. لم تعد مجرد مسألة قتل المقاتلين أو تحييد الأسلحة. والهدف هو فتح إمكانية وجود مدني إسرائيلي في الأراضي اللبنانية.

ويؤدي هذا المنظور أيضا إلى تعقيد الوساطة الدولية. وتستند ولاية القوة إلى تنفيذ القرار 1701، واحترام الخط الأزرق، ودعم الجيش اللبناني، وحماية المدنيين المعرضين للخطر. وسيدخل مشروع الاستيطان الإسرائيلي في جنوب لبنان في صدام أمامي مع هذا الإطار. وسيشكك في فكرة الانسحاب وإعادة السيادة اللبنانية ومنطقة حدودية تديرها الدولة اللبنانية بدعم من الأمم المتحدة.

واشنطن تواجه تناقضا كبيرا

ومن ثم تجري محادثات واشنطن في جو من الخصم. فمن جهة، تدعو بيروت إلى وقف كامل لإطلاق النار، ووقف الهجمات، والانسحاب الإسرائيلي، وضمانات عودة السكان. ومن جهة أخرى، تود إسرائيل أن تحافظ على حرية الهجوم وتهيئ الظروف لإحراز أي تقدم نحو نزع سلاح حزب الله. تعليقات بن غفير تضيف عنصرا متفجرا: إذا كان جزء من محادثات الحكومة الإسرائيلية حول التسوية في لبنان، المسألة لم تعد آمنة فقط. تصبح أرضية.

وبالنسبة للبنان، يجب وضع هذا التناقض في صميم المفاوضات. ولا يمكن لأي بلد أن يناقش الانسحاب مع جار يجري في الوقت نفسه مناقشة خططه الاستيطانية من جانب الوزراء. وقال إنه لا يمكنه أن يقبل منطقة عازلة إلى أجل غير مسمى إذا كانت حركات المستوطنين قد عرضتها بالفعل كخطوة نحو تسوية مدنية. ولا يمكنها أن تطلب من سكانها الانتظار إذا سمعوا أن نزوحهم يمكن أن يستخدم لتغيير الحدود.

هذا التوتر يجعل الدور الأمريكي أكثر حساسية وقد سعت واشنطن إلى تجنب تمديد الحرب، ولكن الوساطة التي تقوم بها فقدت المصداقية إذا سمحت للمفوض الاستعماري بالتسوية دون إجابة واضحة. ولا تقتصر الضمانات التي تتوقعها بيروت على الإضراب. وهي تتعلق أيضا برفض أي ضم بحكم الأمر الواقع، وأي وجود مدني إسرائيلي، وأي تغيير في خط الحدود. ولذلك ينبغي معاملة استعمار جنوب لبنان على أنه خط أحمر دبلوماسي، وليس كاستفزاز لاجتماع.

خطاب يستهدف أيضا غزة والضفة الغربية

لا يمكن فصل إفادة بن غفير عن الملف الفلسطيني وارتبط الوزير بمستوطنة لبنان مع خطط لتشجيع رحيل الفلسطينيين عن غزة والضفة الغربية. بلغة اليمين الإسرائيلي، هذه « الهجرة » تُعرض على أنها طوعية. ولكن المنظمات الدولية والقانونيين يدرسون هذه الصيغ في ضوء الظروف الحقيقية: القصف، والتدمير، وإغلاق الممرات، والأزمة الإنسانية، وتوسيع المستوطنات. ولا يكون لقرار المغادرة نفس المعنى عندما تختفي البدائل.

وفي الضفة الغربية، يظل التوسع الاستعماري حقيقة مركزية. ويعيش مئات الآلاف من المستوطنين بالفعل في مستوطنات تعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية. وأشارت محكمة العدل الدولية في عام 2024 إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمستوطنات الفلسطينية المحتلة قد أثار التزامات قانونية على الدول. يلقي هذا الأساس القانوني الضوء على القضية اللبنانية. وإذا اقترن الاحتلال المطول بنقل السكان المدنيين، فإنه ليس تدبيرا أمنيا عاديا.

ولذلك فإن صلة بن غفير بين غزة والضفة الغربية ولبنان تعطي الاتساق لمشروع السيطرة الإقليمية. وهو يبين أن جنوب لبنان لم يعد يظهر فقط كحدود عسكرية. ويصبح، في خطاب اليمين الإسرائيلي، حيزاً متاحاً لتمديد الاستعمار. وتعزز هذه الرؤية اتهامات التهجير القسري التي وجهها الفلسطينيون والعديد من اللبنانيين. غير أنه يتطلب التمييز بين الاعتراف السياسي والمؤهلات القانونية، الأمر الذي يتوقف على الوقائع والأوامر والسياسات المعتمدة والأفعال المنفذة على أرض الواقع.

خطر وجود سابقة إقليمية

وتتجاوز المخاطر لبنان. وإذا كان باستطاعة وزير إسرائيلي أن يدعو بلد مجاور إلى التسوية دون تكلفة سياسية فورية، تصبح السابقة إقليمية. كما أن سوريا، التي ضربتها وعبرتها من جراء الاقتحامات المبلغ عنها في الأسابيع الأخيرة، تراقب هذه الخطابات. ويتابع الأردن بقلق مشاريع النقل التي تستهدف الفلسطينيين. وترفض مصر أي طرد من غزة إلى سيناء. في هذه الجغرافيا المتوترة، لا يبقى كل تصريح لمسؤول إسرائيلي داخليًا في السياسة الإسرائيلية. وتصبح رسالة إلى الحدود المجاورة.

وبالنسبة للبنان، يجب أن يكون الجواب ثلاث مرات. الأول وثائقي ويسجل كل إخطار بالإجلاء والإضراب والتدمير والتشريد. الثاني دبلوماسي ويجب أن يتلقى الوسطاء طلبا صريحا برفض أي مستوطنة إسرائيلية في الجنوب. الثالث بالداخل ويجب على الدولة اللبنانية أن تعزز قدرتها على التكلم بصوت واحد عن السيادة وعودة المشردين وحماية المدنيين. لا تزال المناقشة حول أسلحة حزب الله محورية، ولكن لا يمكن محو مسألة الاحتلال أو الطموحات الاستعمارية التي أعرب عنها الوزراء الإسرائيليون.

صباح 15 مايو، ثم، يتم على مستويين يجتمع. وعلى الأرض، تعيش قرى في جنوب لبنان تحت إشعار بالإجلاء والتهديد بالهجوم. وعلى الصعيد السياسي، قال وزير إسرائيل إنه ينبغي تسوية لبنان وينبغي مناقشة الخطط الخاصة بغزة والضفة الغربية. وبين هذين الواقعين، يصعب الآن تجاهل الصلة. ستحدد الساعات القليلة القادمة ما إذا كان الوسطاء الدوليون سيتعاملون مع هذه الكلمات على أنها غضب آخر أو كإعلان عام عن مشروع يجب منعه قبل أن ينتقل من الكلام إلى البطاقات، ثم البطاقات في الميدان.