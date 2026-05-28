جنوب لبنان: تقرير التفجير هذا الصباح

واستيقظ لبنان هذا الخميس، 28 أيار/مايو، في صدارة سلسلة جديدة من التفجيرات الإسرائيلية، اتسمت بضربات في صيدا، وأدلون، وصور، والنبطية، والبقاع الغربي. لا يزال عدد القتلى مؤقتًا، لكن التقارير اللبنانية الأولية تشير بالفعل إلى مقتل مدنيين ومطلوبين تحت الأنقاض وزيادة الضغط على الطرق الجنوبية. إن الحرب، على الرغم من الهدنة المعلنة في نيسان/أبريل، تتحول إلى مرحلة أوسع وأكثر خطورة.

ومن لبنان، يبدأ اليوم بواقع مزدوج. فمن جهة، تدعي إسرائيل توسيع نطاق عملياتها ضد الهياكل الأساسية في حزب الله، وتعلن كامل المنطقة الواقعة جنوب الزهراني كحيز قتالي. ومن جهة أخرى، تصف السلطات اللبنانية، والعاملين في مجال الإغاثة، ووسائط الإعلام حملة تضرب الشقق، والسيارات المدنية، والمستوطنات السكنية، والطرق، والمناطق المحيطة بالهياكل الأساسية الحيوية. ولم يعد جنوب لبنان مجرد جبهة عسكرية. تصبح منطقة خاضعة لأمر الإخلاء، حيث يعرض كل نزوح العائلات للخطر.

سعيده , ادلون التوازن البشري في المركز

أخطر نقطة هذا الصباح تتعلق بـ(سيدا) و(أدلون). وفي صيدا، استهدفت غارة جوية إسرائيلية شقة في منطقة القياح. وتشير التقارير اللبنانية الأولى إلى وفاة شخصين على الأقل، بينما لا يزال الناس تحت الأنقاض. وفي عدلون، على الطريق السريع الساحلي، أصابت طائرة إسرائيلية بدون طيار سيارة مدنية بالقرب من قطاع الزهراني. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن المسافرين الأربعة والأب وزوجته وطفلين قد قُتلوا. ويغذي هذا النوع من الإضراب لبنان فكرة توسيع نطاق الحرب لتشمل مناطق المواجهة المباشرة.

لا تقتصر خريطة التفجيرات المبلغ عنها منذ الفجر على هذين الهجومين. كما شنت غارات على كفر جوز وهابوش في مقاطعة النبطية، وكذلك على مدينة صور. وإلى الجنوب، استُهدفت كفرا، في قضاء بنت جبيل. ووردت أنباء عن ضربات أخرى على تلة علي الطاهر، وعلى زغرين وسيجود في قضاء جزين، وكذلك في محيط وادي البرغز في البقاع الغربي. كما أُبلغ عن غارة على دير الزهراني في الصباح الباكر. ويؤكد هذا التشتت في الإضرابات وجود ضغوط عسكرية متزامنة على الساحل، وداخل النبطية، ومنطقة الجيزين، ومحور البقاع.

وتوفر الميزانية العامة الوطنية مقياس التصعيد. وقد أبلغت وزارة الصحة اللبنانية بالفعل عن أكثر من 200 3 حالة وفاة وأكثر من 700 9 إصابة منذ استئناف الهجوم في 2 آذار/مارس. وتتغير الأعداد بسرعة، حيث يعمل عمال الإغاثة في كثير من الأحيان بعد عدة غارات متتالية وفي مناطق يصعب الوصول إليها. ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في منتصف نيسان/أبريل، سجلت منظمة الصحة العالمية عدة مئات من الوفيات في لبنان في هجمات إسرائيلية. وتعزز هذه البيانات الشعور المشترك على نطاق واسع في بيروت بأن الهدنة لا توفر أبدا حماية حقيقية للمدنيين.

جنوب لبنان: منطقة إخلاء موسعة

الثلاثاء، 26 أيار/مايو كان قد شهد بالفعل تحولا. وأدت الضربات الإسرائيلية في الجنوب والشرق إلى ما لا يقل عن 31 حالة وفاة و 40 إصابة حسب السلطات اللبنانية. ومن بين الضحايا النساء والأطفال. وكانت بورج الشمالي، قرب صور، واحدة من أكثر المناطق تضررا، وكان لها أثر كبير في منطقة مأهولة بالسكان أضعفها التشريد. ووصلت القصف أيضا إلى مناطق قريبة من سد قرون وعدة مواقع في النبطية.

وعرض الجيش الإسرائيلي هذه الموجة كعملية ضد مواقع حزب الله والمستودعات ومراكز القيادة ومراكز المراقبة. يؤكد السرد اللبناني على جانب آخر: إجلاء المنازل، ووقف سيارات الإسعاف، والطرق المغلقة، والعائلات الهاربة والقرى التي أفرغتها إشعارات الإجلاء. فالمستويات لا تستبعد دائما، ولكنها لا تنتج نفس القراءة. وفي النشرات الصحفية الإسرائيلية، تبدو الأرض خريطة عسكرية. وفي الإرسالات اللبنانية، تبدو أولاً كخلافة للأحياء والمهام والمباني والأسر.

إن الأمر الإسرائيلي بإخلاء كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الزهراني هو أخطر تغيير في النتائج. يتدفق هذا النهر على بعد حوالي أربعين كيلومتراً من الحدود. وبطلب من السكان أن ينتقلوا إلى الشمال من هذا الخط، تتوسع إسرائيل في الضغط بعيدا عن الليطاني، الذي كان بالفعل معيارا رئيسيا للترتيبات الأمنية. وتغطي المنطقة المعنية جزءا كبيرا من جنوب لبنان. ويشمل البلدات والقرى والمخيمات والمزارع والطرق والمستشفيات والمدارس التي تعمل بالفعل كملاجئ.

هذا القرار له تأثير فوري على السكان. وقد يتعين على الأسر التي غادرت قرى الحدود إلى صور أو النبطية مغادرة المزيد من الشمال. وملاجئ صيدا والسواحل والمناطق الوسيطة تتعرض للتوتر. وتبحث البلديات عن فراشات ووقود ومياه وأدوية وقوائم موثوقة للأسر المشردة. فالطرق المؤدية إلى صيدا وبيروت تركز على المغادرة. في السيارات، تحمل العائلات في الغالب الأوراق والشواحن والملابس والأدوية. العودة ليس لها تاريخ.

في (تاير)، أمر الإجلاء أعاد تنشيط صدمة قديمة. المدينة هي مستشفى ومركز إداري وتجاري لكثير من الجنوب. ويستضيف أيضاً المشردين داخلياً من المناطق التي تعرضت للقصف. وعندما تتلقى مثل هذه المدينة تهديدا بالإجلاء، تتجاوز الأزمة المحيط العسكري. الأحذية تغلق. أصبحت الضرائب وسيلة للهروب. وتقوم الصيدليات على وجه الاستعجال ببيع العلاجات لعدة أيام. الصيادون يبقون في الميناء. ويجب على المستشفيات أن تستعد لاستقبال الأشخاص المصابين بينما ترى بعض موظفيها ومرضىها يبحثون عن مخرج.

زوطر والطائرات المسيرة ورد حزب الله

ولا تزال الجبهة البرية نشطة حول زوطر الشرقية وجنوب النبطية وقرب نهر الليطاني. ويدعي حزب الله أنه رفض غزو إسرائيلي في المنطقة. وتشير نشراته الصحفية إلى الصواريخ وقذائف المدفعية والقذائف الثقيلة التي أطلقت على القوات الإسرائيلية المنخرطة في النهر، ثم إلى القتال على مسافة قصيرة حول مجمع كشاف محلي. وتدعي الحركة أن مقاتليها أجبروا الجنود الإسرائيليين على الانسحاب، قبل أن يطلق الجيش الإسرائيلي أحزمة نارية في المنطقة.

وتتسم منطقة زوطر الشرقية بأهمية خاصة. وهي تقع بالقرب من الليطاني، على اتصال بالفأس التي تربط النبطية بالمناطق الجنوبية. وسينظر في لبنان إلى دفعة إسرائيلية تتجاوز المناطق الخاضعة للرقابة بالفعل على أنها توسع خطير في الاحتلال بحكم الواقع. إن ما يسمى الخط الأصفر، الذي رسمته إسرائيل لتوجيه عملياتها، لا يتفق مع أي حدود تعترف بها بيروت أو الأمم المتحدة. وبالنسبة للسكان، تعني في معظمها القرى المحظورة، والطرق المحظورة، والبضائع التي خلفتها.

ويدّعي حزب الله أيضا زيادة استخدام الطائرات المسيّرة للهجوم، بما في ذلك أبابيل. وتزعم الحركة أنها استهدفت دبابة ميركافا في زوطر الشرقية، وتجمعا للآليات والجنود في تلة الخزان، فضلا عن سيارة هامر في بنت جبيل في هجوم مصور. وأبلغت وسائط الإعلام الإسرائيلية في الأيام الأخيرة عن وقوع خسائر وإصابات تتعلق بالطائرات المسيرة المحاصرة. واستشهدت أرقام إسرائيلية في العديد من تقارير وسائط الإعلام عن الجنود الذين قتلوا منذ وقف إطلاق النار، وهي نسبة كبيرة منهم على يد طائرات بدون طيار متفجرة. وتوضح هذه البيانات جزئيا توتر الموظفين الإسرائيليين.

منطق (هزبولا) العملي الآن يبدو أكثر تنقلاً. وتصف بياناته الصحفية الإضرابات على الأفراد المدرعة والجرافات ومركبات النقل في نامر والمواقع المنشأة حديثا وبطاريات الدفاع الجوي وتجمعات القوات. تسعى الحركة إلى إظهار أنها تحتفظ بقدرة نارية على الرغم من القصف. وهو يريد أيضا أن يفرض تكلفة بشرية على السلف الإسرائيلية ويمنع التسوية السلمية لمنطقة آمنة. وفي الحساب اللبناني للمقاومة، تستخدم كل طائرة بدون طيار تصل إلى مركبة مدرعة للطعن في فكرة التفوق الإسرائيلي الكامل.

لا تزال النسخة الإسرائيلية مختلفة. تدّعي إسرائيل أنها تستهدف البنية التحتية لحزب الله وتبرّر عمليات الإجلاء عن طريق انتهاكات وقف إطلاق النار المنسوبة إلى الحركة. وهدفها المعلن هو حماية المجتمعات المحلية في شمالي إسرائيل ورد التهديد الذي يتجاوز الحدود. ولكن هذا التبرير في لبنان موضع جدل كبير. وتؤكد السلطات وجزء كبير من الصحافة اللبنانية أن الضربات تؤثر على المناطق المأهولة بالسكان، وأن السكان يُطردون من قطاعات بأكملها وأن التدمير يخلق أمراً واقعاً على الأرض.

الهياكل الأساسية والإغاثة وضغوط المستشفيات

يضيف سد القرعون والمناطق المحيطة به بعدًا استراتيجيًا إلى القلق. وقد أحيت الإضرابات بالقرب من هذه المنطقة المخاوف من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمياه والري وتوليد الطاقة. ويطالب المسؤولون اللبنانيون بالحماية الدبلوماسية لهذه المرافق. والسؤال ليس تقنيا فحسب. في لبنان، ذكرى الحروب الماضية تجمع دائما بين الضربات على الجسور والطرق ومحطات الغاز والهياكل الهيدروليكية مع استراتيجية خنق البلد. كل تأثير بالقرب من قاروون يحيي هذا الخوف.

ويعمل عمال الإسعافات الأولية في ظروف تزداد صعوبة. ويجب أن تدخل قوات الدفاع المدني، والصليب الأحمر، والكشافات الطبية، والأفرقة الطبية المحلية في المناطق التي لا تزال الطائرات بدون طيار تحلق فوق المباني. وضربت الضربات بالفعل فرق الإنقاذ أو اقتربت منها في الأسابيع الأخيرة. وتزداد حالات التأخير في تطهير الضحايا عندما تقطع الطرق أو عندما يخاف السكان من فرصة ثانية. وتفسر هذه الحقيقة سبب بقاء صحائف التوازن مؤقتة بعد عدة ساعات من الهجوم. كما أنه يفسر غضب الأسر في انتظار الأخبار بالقرب من الأنقاض.

نظام المستشفى الجنوبي تحت الضغط. وتدير المستوطنات في صور والنبطية وصيدا والبلدات الوسيطة جرحى الحرب، والمشردين داخليا المرضى، ونقص الوقود، والاحتياجات من الدم. المرضى المزمنون يصبحون أكثر ضعفاً. ويتواصل التحليل وعلاج السرطان والولادة والطوارئ العادية في خضم التحذيرات. ويجب على الأطباء أن يقرروا من سينقل، إلى أين وإلى أي طريق. في العديد من القطاعات، يصطدم الوقت الطبي بالوقت العسكري.

بيروت في مواجهة تصعيد يتجاوزها

وتواجه الحكومة اللبنانية معضلة معروفة ولكنها مشددة. ويدعو إلى وقف الهجمات واحترام وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة. يجب أن تفي أيضاً بمتطلبات (هزبولا) الدولية لتحديد الأسلحة وتحاول الدبلوماسية اللبنانية إقامة قنوات مع واشنطن وباريس والأمم المتحدة، في حين أن القرارات العسكرية كثيرا ما تتخذ خارج بيروت. هذا التفاهم يغذي شعوراً بالعجز الوطني ويجب على المؤسسات أن تدير شؤون الموتى والملاجئ والطرق دون السيطرة على معدل التصعيد.

ويتابع فينول هذا التدهور بقلق. ويحتفظ حضورها بقيمة الشهود، ولكن عملها لا يمكن أن يحول دون الإضراب أو الاقتحام وحده. وتواجه القرى القريبة من الخط الأزرق والقرى الواقعة في الشمال الآن حالة من عدم اليقين مماثلة. ولا يعرف المقيمون ما إذا كان موقعهم يشكل تهديدا مباشرا أو أمرا بالإجلاء في المستقبل أو منطقة يعتبرها الجيش الإسرائيلي محظورا بالفعل. ويؤدي عدم اليقين هذا تدريجياً إلى إفراغ مساحات بأكملها، حتى عندما لم تمس أي ضربة مباشرة بعض المنازل بعد.

ويثقل البعد الإقليمي على كل حركة. إن الحرب في لبنان جزء من مواجهة أوسع نطاقا بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة وحلفائها. وتؤثر المفاوضات غير المباشرة حول ترتيب إقليمي على مرونة الجهات الفاعلة. ويبدو أن إسرائيل تريد توطيد المكاسب في الجنوب قبل أي اتفاق من شأنه أن يحد من عملها. ويسعى حزب الله إلى إظهار أن الجبهة اللبنانية لا يمكن اعتبارها مسألة ثانوية. بالنسبة لبيروت، هذا التصويب خطير. ويدفع لبنان التكلفة البشرية للحرب التي تتجاوز بارامتراتها إقليمه.

ولذلك، فإن الوضع اللبناني هذا الصباح يقوم على أربعة عناصر. عدد القتلى آخذ في الارتفاع، مع مقتل مدنيين في صيدا وعدلون ولا يزال البحث عن الضحايا مستمراً. وانتشرت الضربات الإسرائيلية على عدة فؤوس، من صور إلى النبطية، من جزين إلى البقاع الغربي. ويدعي حزب الله استمرار عملياته ضد القوات الإسرائيلية، لا سيما حول زوطر الشرقية واستخدام الطائرات بدون طيار. أخيرًا، يحول أمر الإخلاء إلى جنوب الزهراني الأزمة العسكرية إلى أزمة نزوح هائلة.

ستعتمد الساعات القليلة القادمة على قدرة الإغاثة على الوصول إلى المباني المتضررة، وتحديث الفحص الصحي ورد حزب الله على الضربات الجديدة. وسيتوقفان أيضا على المرور على الطرق المؤدية إلى صيدا وبيروت، في حين لا تزال الأسر تبحث عن مكان آمن. في الجنوب، يتبع السكان الإنذارات والرسائل من البلديات والإعلانات العسكرية. وسيعلم التقرير الرسمي التالي ما إذا كانت الجثث المبلغ عنها تحت الأنقاض في صيدا قد وجدت.