جنوب لبنان: تنبيه في خمسة مواقع

وفي صباح يوم الجمعة هذا، استهدف إخطار إسرائيلي جديد بالإجلاء خمسة مواقع في جنوب لبنان حول صور ومحيطها المباشر. ويتعلق التنبيه بالتشبريه، الحمادية، وزوق الموفدي، وماتشوك، والهوتش، وفقا لإرسالات الوكالة الوطنية. وهو يتدخل في مناخ من التوتر العسكري الشديد، بعد سلسلة من الضربات والتحذيرات الليلية الموجهة بالفعل إلى قرى أخرى في البقاع الجنوبي والغربي. ودعي السكان إلى مغادرة المناطق المعينة والتنقل على بعد كيلومتر واحد على الأقل إلى أماكن مفتوحة. وفي بيروت، كما هو الحال في مناطق الحدود، يتجه الصباح إلى حالة متغيرة، بين حالات الطوارئ الأمنية، وتشريد المدنيين، والمناقشات السياسية التي تتعرض لضغوط من الأرض.

إنذار إسرائيلي في قلب جنوب لبنان

إن الرسالة التي تبث في الصباح تستأنف شكلا أصبح متكررا منذ تكثيف العمليات الإسرائيلية في لبنان. It designates villages, identifies an area at risk and asks civilians to remove them without delay. ويحتج النص الإسرائيلي بالانتهاكات المنسوبة إلى حزب الله، ويؤكد أن الجيش الإسرائيلي يعتزم العمل ضد مواقعه. This justification is not accompanied, in the sentes consulted, by independent evidence to verify its exact scope. The confirmed data at this stage remains the dissemination of a notice targeting five localities and the withdrawal order imposed on residents.

وتشكل المنطقة المعنية دائرة حساسة شمالا وشرقا من صور. وتقع الشيشان وحمادييه في البيئة المباشرة للمدينة الساحلية. وينتمي ماتشوك والهوتش أيضا إلى هذا النسيج من الأحياء والقرى والمناطق المختلطة التي تعبر فيها المنازل والطرق الثانوية والمتاجر والأراضي الزراعية والوصول إلى المخيمات الفلسطينية المجاورة. يظهر زوق الموفدي في حالة تأهب كنقطة أخرى للإخلاء. وعموماً، يوجد في منطقة سبق اختبارها من خلال مغادرات متتالية، وبإغلاق نقاط الطرق، وبالخوف من الضربات التي تستهدف المباني أو المركبات.

الإطارات المتاخمة للمحيط الأحمر

الخريطة المصاحبة للرأي تظهر منطقة حمراء تتخطى صور بدون أن تُدرجها بالكامل. This is a particular concern. وهو يُبقي المدينة على اتصال مباشر بالمحيط المعلن، في حين يظل تيري مركزا إداريا وتجاريا ومستشفيا رئيسيا لجنوب البلد. وتتوقف حركة المرور على الطرق الساحلية والفؤوس الداخلية التي تستخدمها بانتظام سيارات الإسعاف والأسر المشردة والخدمات البلدية. وحتى عندما لا يستهدف الإنذار رسميا المركز الحضري، فإن آثاره تتجاوز الحياة اليومية. ويتقلص السفر، وتقوم المدارس والمتاجر بتقييم مخاطرها، ويبحث المقيمون عن معلومات موثوقة قبل أن يقطعوا الطريق.

رأي هذا الصباح ليس حلقة معزولة. أرسلت الوكالة الوطنية تقارير عن عدة تحذيرات مماثلة في الأيام الأخيرة. واستهدفت رسالة سابقة ماشوك، ويانوه، وبرج الشمالي، والهلوسية الفوكة، وديبال، والعباسية. وتورط آخر في ذلك أرزوون وتايير ديبا وبازوريه والهوتش. هذا التكرار يضع ضغطاً مستمراً على القرى. It makes it difficult to distinguish between a one-time alert and a broader strategy to distance populations. كما أنه يعقّد الإدارة البلدية، إذ يجب على المسؤولين المحليين أن يستجيبوا للأشخاص الذين يطلبون إلى أين يذهبوا، وكم من الوقت يبقون بعيداً، وما هي الطرق التي ينبغي تجنبها.

الناس الذين يواجهون تعليمات صعبة

والمشكلة العملية هي التعليمات المتعلقة بالانتقال إلى الأماكن المفتوحة. وفي جنوب لبنان، تتبع القرى بعضها البعض على مسافة قصيرة. وتمر الطرق عبر المناطق المأهولة، والبساتين، والوادي، والمناطق التي تضررت بالفعل. وترك قرية على مسافة لا تقل عن كيلومتر واحد لا يضمن دائما الوصول إلى نقطة آمنة. ويجب على الأسر أن تختار بين البقاء بالقرب من منازلها أو الوصول إلى أماكن أبعد، وأحياناً بدون وقود كاف أو وجهة معدة. كبار السن والمرضى والأطفال يجعلون هذه المغادرة أكثر صعوبة. الإرسالات لا تُبلغ في هذا الوقت عن تقييم بشري متصل مباشرة بتحذير هذا الصباح.

The triggering of an alert before possible strikes alters the behaviour of the inhabitants. ويغادر البعض على الفور، وينتظر آخرون تأكيد القصف أو الاتصال من أحد الأقارب. وفي عدة مواقع في الجنوب، وضعت تجربة الأشهر الأخيرة روتينات لحالات الطوارئ: الحقائب جاهزة، الوثائق المجمعة، السيارات الموجهة إلى الخروج من القرية. ولكن هذا التكييف لا يكفي لاستيعاب الدهون. وتؤثر حالات المغادرة المتكررة على الدخل والمدرسة والرعاية والعمل الزراعي. They also increase dependency on family and community networks, which often provide reception in neighbouring cities or in regions further north.

الضربات المجزأة والتنبيهات والمعلومات

وفي الساعات الـ 24 الأخيرة، أفادت البعثتان أيضا بوقوع هجمات على المجتمعات المحلية في جنوب لبنان وشرقه. Labaaya and Sohmor in Western Bekaa were mentioned after raids. وتشير تقارير وسائط الإعلام الأخرى التي استشهدت بها الوكالة الوطنية إلى أن عدة قرى في الجنوب قد تعرضت للضرب، بما في ذلك المناطق المحيطة بالنبطية، وبنت جبيل، ومرجيون، وتيري. إن إيقاع العمليات يخلق مجموعة من الحوادث وليس واجهة واحدة. وهذه تشمل الهجمات الجوية، وطلقات المدفعية، والطائرات بلا طيار، وتنبيهات الإجلاء التي تتداخل بمرور الوقت.

ويؤدي هذا التفرق في الأحداث إلى تعقيد رصد الحالة. ويتلقى المقيمون معلومات عن الهواتف ووسائط الإعلام المحلية والبلديات والرسائل الواردة من الأقارب. ويجب على السلطات، من جانبها، أن تفحص الأماكن المتضررة وأن تنظم الإغاثة وتمنع حركات الذعر. وفي عدة حالات، تنتج الدقائق الأولى معلومات جزئية. ويمكن الإبلاغ عن ضوضاء الانفجار قبل تأكيد الموقع بالضبط. الضربة يمكن أن تستهدف مكاناً مفتوحاً أو طريقاً أو مبنى ولذلك يجب أن تميز هذه المادة بين الوقائع الثابتة والمعلومات المبلغ عنها والمطالبات غير المتحققة.

ولا يزال من الصعب قياس الحالة الإنسانية في الوقت الحقيقي. وأدت الإضرابات السابقة إلى وقوع وفيات وإصابات وإضرار بالممتلكات في عدة مناطق. وقد أبلغت البعثات الأخيرة عن تدمير مشروع سكني في سريفا، وأبلغ أفراد الإنقاذ عن مقتل اثنين على الأقل. وأشارت تقارير أخرى، نشرتها السلطات الصحية بعد إضرابات في الجنوب، إلى وقوع خسائر في صفوف المدنيين، وعمال الإنقاذ، وعسكري لبناني. وتشير هذه العناصر إلى أن الإنذارات لا تتسبب في تعطيل مؤقت فحسب. وهي جزء من تسلسل تأثرت به بالفعل الأحياء والمنازل والمركبات والهياكل الأساسية المدنية.

الإطار ونقطة الدعم ومجال الاهتمام

وفي تيري، يكتسي القلق بقدر ما يتعلق بالخطر المباشر الذي يكتنف دور المدينة في توازن الجنوب. وتتركز الموانئ والأسواق والمرافق الصحية والمدارس والخدمات العامة في الحياة الإقليمية. ومن شأن التنبيه إلى المناطق النائية أن يسبب انتقالا إلى المركز، ولكن أيضا الأثر العكسي إذا كانت الأسر تخشى توسيع المنطقة المستهدفة. ولذلك يجب على موظفي البلديات وخدمات الإغاثة أن يديرا معوقتين متعارضتين: الحفاظ على قدرة الاستقبال ومنع تشبع الطرق. The presence of Palestinian camps in the environment in Tyre adds a dimension sensitive to displacement.

والسياق السياسي يثقل أيضا هذا الصباح. وما فتئت الصحافة اللبنانية التي نقلتها الوكالة الوطنية تصر منذ اليوم السابق على التناقض بين المناقشات الدبلوماسية والتكثيف العسكري. وتجري مناقشة المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية وحالة الحدود بالتوازي مع التشديد على أرض الواقع. ويزعم القادة اللبنانيون المذكورون في الأيام الأخيرة أن الأولوية لا تزال تتمثل في وقف الأعمال العدائية بصورة فعالة. إن مسلسل « التفاوض تحت النار » يعود في الألقاب والإعلانات وهو يعكس فكرة أن الديناميات العسكرية تسعى إلى التأثير على هامش المناقشة.

وبالنسبة للبنان الرسمي، لا تزال المسألة الرئيسية هي حماية المدنيين واستعادة إطار أمني مستقر في الجنوب. ولكن ميزان القوى لا يزال غير صالح على الأرض. ويفرض الإنذار والإضرابات أعصابهم على السلطات المحلية. ولدى حكومات البلديات موارد محدودة. المستشفيات يجب أن تستعد للإنضمام المفاجئ. وتعمل المدارس والمتاجر على نحو بطيء مع تضاعف إشعارات الإجلاء. ومن جهة أخرى، تركز قوات الأمن على حركة المناطق الخطرة وإنقاذها وتحديدها. In this climate, political declarations face the urgency of roads and shelters.

وزن المبررات العسكرية

ويستحق الشعار الإسرائيلي أن يقرأ بحذر. وتشير الرسالة إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يريد الوصول إلى المدنيين وأنه يستهدف حزب الله. غير أنه يحذر من أن وجود عناصر أو منشآت أو وسائل عسكرية في المنطقة المجاورة للحركة يعرض السكان للخطر. وهذه التركيبة تضع المدنيين تحت مسؤولية غير منفذة. وليس لديهم دائما معلومات موثوقة عن ما هو قريب من منزلهم. They cannot verify the military information invoked. ومع ذلك، يجب عليهم أن يقرروا بسرعة، في كثير من الأحيان تحت الضغط من الخوف والضجيج من الطائرات.

ويظل حزب الله، من جانبه، في قلب المعادلة الأمنية، ولكن هذا الصباح تنبيه ليس مصحوبا، في الإرسالات المتاحة، بتفاصيل تنفيذية مستقلة عن الأهداف المزعومة. ويجب تناول إعلانات الحرب وأي ادعاءات بمعزل عن الوقائع التي لوحظت على أرض الواقع. وتندرج في فئات مختلفة الإضراب المؤكد والإخطار بالإجلاء الموزع والسجل الصحي المستقر. ومن ناحية أخرى، يعاني السكان معا دون أن يتمكنوا دائما من فصل مستويات المعلومات. This confusion reinforces the need for accurate local communication, including on safe routes, reception centres and emergency procedures.

وخلافة التحذيرات تثير سؤالاً آخر: المدة. قد يدوم الإنذار بضع ساعات، ولكن آثاره تستمر. العائلات تتردد في العودة إلى المنزل التجار يبقون ستائرهم مغلقة المزارعون يؤجلون العمل في الحقول السائقون يتجنبون الطرق الضرورية للإمداد ويجب على البلديات التحقق من حالة شبكات الكهرباء والمياه بعد كل انفجار قريب. عندما تكرّر الآراء نفسها، يصبح التطبيع مجزّئاً. يَعُودُ المقيمونَ بشكل متقطع، يَلتقطونَ الأعمالَ، يَنَامُ في مكان آخر، وبعد ذلك يُستشيرُ المعلوماتَ ثانيةً مِنْ الفجرِ.

أزمة تتجاوز القرى المستهدفة

وفي البقاع الغربي، تذكرنا الإضرابات المبلغ عنها في لابايا وسهمور بأن التوتر لا يقتصر على ساحل صور أو على قرى الحدود القريبة من إسرائيل. ويوسع العمق الجغرافي للعمليات نطاق اليقظة. It affects agricultural areas, liaison roads and localities which sometimes serve as reception points for displaced persons from other sectors. ويعقِّد هذا التمديد رسم خرائط المناطق التي يُنظر إليها على أنها آمنة. It also weights on families who had left the South to the Bekaa or to villages in the interior, before discovering that these areas can also be targeted.

ويؤدي عمال الإنقاذ دوراً محورياً في هذا التسلسل. وكثيرا ما تتدخل أفرقة الدفاع المدني، وعمال الإسعاف، والرابطات الصحية، والمتطوعون من البلديات في ظروف غير مستقرة. The minutes following a strike require a quick reading of the terrain: إطلاق النار، خطر الإضراب الثاني، الوصول إلى المعدات، حالة الجرحى، إجلاء السكان المجاورين. ويمكن أن تتطور صحائف التوازن الرسمية بعد عدة ساعات من الوقائع، لا سيما عندما يتعين تفتيش الأنقاض. وقد عززت الإضرابات السابقة في لبنان حذر الأفرقة. They must save without unnecessary exposure, in an environment where airspace remains monitored.

ومن حيث المعلومات، يتطلب الصباح أيضا انضباطا خاصا. وتبث وسائط الإعلام الاجتماعية على وجه السرعة الخرائط والفيديو وصور الدخان ورسائل التنبيه. وبعض المحتوى أصلي، بينما يُعمم آخرون خارج السياق. المقيمون مهتمون بما إذا كان الشارع أو المبنى أو الأرض في المنطقة الحمراء. The media should avoid turning an alert into a balance sheet, or a confirmed claim. الإرسالات القصيرة للوكالة الوطنية توفر أساساً مفيداً لكنها لا تحل محل التأكيدات الميدانية والإعلانات الصحية والمعلومات من السلطات المحلية.

صباح واحد تحت المراقبة

والنطاق الاقتصادي لهذه الإنذارات ينعكس بالفعل في لفتات عادية. وتصبح الأسواق خالية عندما تتجنب الأسر التشرد. المُنقلون يُبلغون عن جولات. ويفقد الصيادون والمزارعون والفنانين ساعات العمل. ويجب على المدارس أن تقرر ما بين الافتتاح الحصيف أو التعليم المقطع أو الإغلاق الفوري. وتحتفظ المستشفيات بخدماتها عند إعداد خطط الطوارئ. ونادراً ما تظل هذه التكلفة مقدرة كمياً في الساعات الأولى، ولكنها تراكمت. وفي منطقة أضعفتها الأزمة الاقتصادية اللبنانية بالفعل، يؤدي كل يوم من أيام عدم اليقين إلى زيادة الحد من هوامش الأسر المعيشية.

ولذلك فإن الحالة في صباح يوم الجمعة ثلاث مرات. الأول على الفور: تخضع خمس مناطق في جنوب لبنان لإخطار بالإجلاء الإسرائيلي. وثانيهما إقليمي: فالإضرابات والإنذارات تتزايد منذ عدة أيام في البقاع الجنوبي والغربي. والثالث سياسي: تجري مناقشات بشأن وقف الأعمال العدائية في جو من الضغط العسكري. لا أحد من هذه المستويات وحده يفسر اليوم ويؤدي الجمع بينهما إلى استمرار عدم التيقن، حيث يتعين على المدنيين أن يتخذوا قرارات سريعة في حين تتوقع السلطات مزيدا من التطورات.

وفي منتصف الصباح، لم تتوفر بيانات متحققة لتحديد عدد الأشخاص الذين يغادرون شبريه، الحمادية، وزوق الموفدي، وماتشوك، والهوتش بعد إبداء الرأي. ولم يبلغ عن أي تقارير بشرية تتصل مباشرة بهذا الإنذار في البعثات المتاحة. وتتحول العيون إلى صور، وفؤر خروجها، وخدمات الطوارئ، ومواقعها الخارجية. وسيتوقف التسلسل التالي على الإضرابات الإسرائيلية المحتملة، والتعليمات الإسرائيلية الجديدة، والاستجابات السياسية اللبنانية، والتأكيدات الميدانية التي سيقدمها المراسلون المحليون خلال الصباح.