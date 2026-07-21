جنوب لبنان: ثلاث قرى في قلب المنطقة التجريبية

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

الإعلان الأمريكي عن إطلاق منطقة طيارية في جنوب لبنان يضع ثلاثة مواقع في وسط آلية أمنية لا يزال يتعين بناءها إلى حد كبير. وسيكون فرون وسريفا وزوطر الغربيه أول مجال لتطبيق الاتفاق الإطاري الثلاثي المبرم في واشنطن في 26 حزيران/يونيه بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. ويستند هذا المبدأ إلى تسلسل دقيق: الانسحاب الإسرائيلي، ونشر الجيش اللبناني، وإخلاء الأطراف المسلحة غير التابعة للدولة، وعودة السكان، وبدء عملية التعمير. إلا أن الحالات تختلف على الصعيد الميداني اختلافاً كبيراً من قرية إلى أخرى. وهناك موقعان يستضيفان بالفعل وحدات لبنانية، بينما لا يزال من الصعب الوصول إلى الموقع الثالث بسبب الوجود العسكري الإسرائيلي في بيئته المباشرة.

تم اختبار المنطقة الرائدة في جنوب لبنان في ثلاث قرى

إن اختيار فرون وسريفا وزوطر الغربيه لا يشكل كامل جغرافي متجانس تماما. وتقع المواقع الثلاثة جنوب نهر الليطاني أو بالقرب مباشرة من النهر، في منطقة تتميز بالقتال والتشريد وتدمير الهياكل الأساسية. غير أنها تميزت بحجمها وموقعها ومستوى الضرر والتعرض الحالي للقوات الإسرائيلية.

The objective of the scheme goes beyond the security of a few villages. وتقدمها السلطات الأمريكية كخطوة أولى نحو إعادة السيطرة الحصرية للدولة اللبنانية في الإقليم. وينص نص الاتفاق الإطاري على الإدارة التدريجية والكاملة والفعالة للأمن من جانب القوات المسلحة اللبنانية. ويجب أن يرافق هذا الارتفاع في السلطة إعادة انتشار إسرائيلية تدريجية، رهنا بالتحقق.

صيغة « منطقة الطيار » تعكس طريقة تجريبية. The parties want to test, on a limited perimeter, the ability of the mechanism to operate before extending. وتشمل هذه الترتيبات التنسيق العسكري، والتفتيش، وأمن الطرق، ووجود عسكري مستدام، وضمانات للمدنيين. ويدعو أيضا إلى نزع سلاح الجماعات غير الحكومية وتفكيك هياكلها الأساسية العسكرية.

وقد أُعلن إطلاقه يوم الاثنين أثناء زيارة الرئيس اللبناني جوزيف أوون إلى واشنطن. ومقابلته المقررة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعطي أهمية سياسية إضافية لهذه المرحلة الأولى. وتسعى بيروت إلى انسحاب إسرائيلي ملموس، في حين تود واشنطن أن تثبت أن الاتفاق الموقع في حزيران/يونيه يسفر عن نتائج ملموسة. غير أن الواقع على أرض الواقع لا يزال أكثر تعقيدا من العرض الدبلوماسي.

Fron, agricultural village near Litani

(فرون)، أحياناً (فرون) يُدعى (فرون) ينتمي إلى (بنت جبيل). The town has about 2,200 inhabitants, according to the communal data reported by the press. وتشكل الزراعة وتربية النحل والماشية جزءا هاما من نشاطها. وتقع القرية على ارتفاع يطل على حوض الليطاني وتقدم آراء بشأن عدة قطاعات في جنوب لبنان.

وموقفها يعطيها قيمة استراتيجية خاصة. وفي الشرق تقع مقاطعة مرجان، والغرب هي مقاطعة صور، والشمال هو منطقة النبطية. هذه الحالة تربط (فرون) بالعديد من الطرق، لكن الحرب جعلت مسارات معينة خطرة أو غير معقولة. ويمر الوصول الآمن عبر جسر القسمية، ودير قنون النهر، ومروق، ودرغايا، وسريفا، وبرج قلاوي، وغاندوريه.

The locality has suffered massive destruction. The municipality estimates that the damage affects about 80% of the village. ويشمل هذا الرقم المباني والطرق والشبكات والعديد من المعدات الأساسية. تم تدمير جزء من المنازل بالكامل. ويظل آخرون واقفين، ولكنهم يحتاجون إلى إصلاحات ثقيلة قبل أي عودة دائمة.

Since the ceasefire came into force, almost 15 per cent of families have reportedly returned. ولا تزال هذه الحركة محدودة بسبب انعدام الأمن وظروف السكن وضعف الخدمات. فالسكان الذين يعودون كثيرا ما يضطرون إلى معالجة الأنقاض، وقطع الكهرباء، وتلف شبكات المياه، وغياب عدة أنشطة اقتصادية.

ولدى الجيش اللبناني نقطتان ثابتتان في المنطقة، بالإضافة إلى الدوريات اليومية. كما تحتفظ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بوجود عملياتي. وتوضح هذه التشكيلة لماذا يبدو فرون واحدا من أكثر المواقع تكاملا في منطقة تجريبية خاضعة للسيطرة اللبنانية.

According to the president of the municipality, Hassan Bazzi, the village is outside the so-calledصفر line and is not occupied by the Israeli army. The nearest Israeli positions are said to be about five kilometres away. ولا تزال هذه المسافة صغيرة في الفضاء الذي يمكن أن تؤثر فيه حرائق المدفعية والطائرات بلا طيار واقتحامات النقاط على الحياة اليومية دون احتلال دائم.

ذاكرة قديمة للخط الأمامي

(فرون) لديه أيضاً قصة خاصة. وشهدت القرية عواقب العمليات الإسرائيلية منذ عام 1978. During the 1982 invasion, Israeli forces reached the Litani River. After the partial withdrawal in 1985, the locality was found near a confrontation line. ثم عانت من عدة موجات من القصف خلال النزاعات المتعاقبة.

هذه الذاكرة تزن على التصور الحالي للجهاز. The inhabitants know that the near of the Litani gives their village greater military importance than its size. وفي المناقشة الإسرائيلية، كثيرا ما كان النهر بمثابة معيار جغرافي لتحديد الأهداف الأمنية. فرون يقع بالضبط في هذا العمق الإقليمي.

غير أن القوات الإسرائيلية لم تدخل القرية بصفة دائمة خلال الحرب الأخيرة، وفقا لما ذكره المسؤولون المحليون. ويتصل التدمير أساسا بالقصف. وهذا الفرق مع الاحتلال البري المباشر من الناحية النظرية ييسر النشر اللبناني. وهي لا تعالج مسائل إزالة الألغام، والمراقبة الجوية، وإعادة الإعمار.

وبالنسبة لفرون، تبدأ المنطقة التجريبية بميزة نسبية: فالجيش اللبناني موجود بالفعل ولا يزال الوصول ممكنا. غير أن نجاحها سيتوقف على القدرة على تحويل الوجود إلى رقابة فعالة. وينتظر معظم السكان إعادة فتح الطرق، واستعادة الشبكات والضمانات ضد المزيد من الضربات.

سريفا، مجتمع أكثر سكاناً وأكثر تضرراً

وتقع سريفا شمال صور على الحدود الإدارية بين محافظتي جنوب لبنان والنبطية. وهي محاطة برج قلاوي وغندوريه وفرون في الشرق. ليتاني يفصلها عن كفر سير في الشمال إلى الغرب هي شهور وأرنون، في حين تصل حدودها البرية إلى مزرعة نافاكهييه في الجنوب.

ويبلغ عدد سكان المدينة نحو 000 12 نسمة، من بينهم نحو 000 4 ناخب. هذا العدد الكبير يجعله اختباراً مختلفاً عن (فرون). التأمين ليس فقط حول بضعة فؤوس ريفية. It must cover dense neighbourhoods, extensive service networks and a high number of damaged housing.

الدمار كبير. Mukhtar Khodr Najdi evokes 320 residential units completely destroyed. The majority of the other houses were said to have suffered partial damage. كما تؤثر الأضرار على الطرق وخطوط المياه وشبكة الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية.

ومنذ الأيام الأولى من وقف إطلاق النار، بدأ السكان في العودة تدريجيا. وقد اضطلعت البلدية بأعمال تطهير وتصليح طارئة. والهدف الفوري هو جعل الطرق صالحة للعمل، وإخلاء الأنقاض، واستعادة الحد الأدنى من الخدمات العامة.

The pace of return depends not only on security but also on the material capacity of families to repair their homes. فقد الكثيرون جزءا من دخلهم خلال الحرب. وقد أوقفت الأنشطة الزراعية والتجارية والحرفية. وكثيرا ما تتجاوز تكاليف إعادة الإعمار موارد الأسر المعيشية.

ولا يوجد الجيش الإسرائيلي داخل سريفا، وفقا لما ذكره المسؤولون المحليون. وللجيش اللبناني مركز هناك ويقوم بدوريات كل يوم. والقرى التي لا تزال تحتلها جنوبا على بعد حوالي عشرة كيلومترات. وهذه الحالة تضع سريفا في منطقة وسيطة: وهي ليست محتلة، ولكنها لا تزال قريبة من جبهة نشطة.

تجربة تنافس عليها السكان

ويثير مصطلح المنطقة التجريبية عدم ثقة محلية قوية. Some officials consider it artificial, because the Lebanese army is already in the village. وبالنسبة لهم، فإن الإعلان الأمريكي يعطي اسما جديدا لواقع قائم جزئيا، دون الاستجابة الفورية للمشاكل المركزية: انسحاب إسرائيلي، ووقف الإضرابات، والتعويض وإعادة الإعمار.

وهذا النقد لا يعني أن الجهاز غير فعال. ويمكن أن يوفر التنسيق الدولي ضمانات إضافية، وأن يعزز الموظفين اللبنانيين ويعجل بتقديم المعونة. ويجوز لها أيضا وضع جدول زمني للانسحاب ونظام للتحقق. ولكن هذه الفوائد تظل افتراضية إلى أن يتم الإعلان عن الطرائق.

وفي سريفا، سيكون التحدي الرئيسي هو إثبات أن المنطقة التجريبية تحسن بالفعل حياة المدنيين. وزيادة الوجود العسكري لن تكفي. The mechanism should enable the rehabilitation of schools, clinics, networks and housing. كما ينبغي لها أن تحمي المزارعين الذين يرغبون في استئناف أنشطتهم.

وحجم القرية يجعل الاحتياجات أكثر أهمية من فرون. وهو يخلق أيضا مسألة تتعلق بالإدارة. وينبغي للسلطات المحلية أن تنسق عملها مع الجيش والوزارات والوكالات الدولية والجهات المانحة. وبدون تمويل سريع، قد تظل عودة الأسر جزئية وهشة.

زوطر الغربيه، الاختبار الأصعب

ويبعد زوطر الغربيه حوالي 82 كيلومترا عن بيروت و 9 كيلومترات عن النباتية. The village rises to nearly 450 metres above sea level and covers about nine square kilometres. ويبلغ عدد سكانها 400 2 نسمة، بمن فيهم حوالي 300 1 ناخب.

Its boundaries affect Zawtar al-Sharqiyah, Qaaqaiyat al-Jisr, Mayfadoun and Choukin. (ليتاني) يفصلها عن (دير سيريان). This geography places the village in a road network closely dependent on Zawtar al-Sharqiyah, where the Israeli presence complicates displacement.

وعلى عكس فرون وسريفا، لا يزال من الصعب الوصول إلى زوطر الغربيه. The press reports that no Israeli force maintains a permanent occupation there, but that the village remains under direct threat of fire and incursions. وسيتقدم الجنود الإسرائيليون إلى أحواضهم على أساس مخصص لإجراء عمليات القصف والتدمير والنيران.

رئيس البلدية، عبد عز الدين، يصف بلدة « محترقة بالنار ». This term summarizes a situation where the absence of a fixed military post does not mean freedom of movement. ولا يستطيع السكان العودة بأمان. كما تواجه الأفرقة البلدية والصحفيين صعوبات في الوصول إلى المنطقة.

ويمر الدخول الرئيسي عبر النبطية الفوقا وزوطر الشرقية. غير أن الوجود الإسرائيلي في المدينة الأخيرة يجعل الرحلة غير مؤكدة. ولذلك فإن نشر الجيش اللبناني في زوطر الغربيه يتوقف على انسحاب إسرائيلي سابق أو إعادة توطينه.

وأفادت القوات المسلحة اللبنانية بأنها تواصل التنسيق مع فريق التنسيق العسكري اللبناني استعدادا لدخوله. وتبين هذه الصياغة أن العنصر الثالث من المنطقة التجريبية لم يكن بعد في نفس المرحلة التي بلغها الثانيان. ويسبق بدء النظام السياسي تنفيذه الكامل.

ترتيب المراحل في قلب النزاع

The case of Zawtar al-Gharbiyah reveals the main weakness of the mechanism: النظام الخرساني للعمليات. وينص الاتفاق على إعادة نشر إسرائيلية موازية للنشر اللبناني. وعلى الأرض، لا يستطيع الجيش اللبناني الدخول بحرية ما دامت الطرق لا تزال معرضة للقوات الإسرائيلية.

وهذه الصعوبة تغذي النقاد. وسأل المسؤولون المحليون كيف يمكن للمدنيين العودة إذا عبروا طريقهم منطقة محتلة. They also question how the Lebanese army could assume full security responsibility without access control.

ولذلك فإن نجاح الجهاز سيتوقف على تسلسل واضح. ويجب على إسرائيل أن تسحب أو تضمن الممر الآمن. ويجب على الجيش اللبناني بعد ذلك أن يتخذ موقعا، ويفتش المنطقة ويضمن الطرق. ويجب على الأفرقة التقنية تقييم الألغام والذخائر غير المنفجرة وحالة المباني. لا يستطيع المقيمون العودة إلا بعد هذه الشيكات.

ولا يكفي الإعلان الدبلوماسي لحل هذه القيود. وتتطلب الحالة خرائط دقيقة، والجدول الزمني للتحرك، وقنوات الاتصال وآليات الاستجابة. ويمكن أن تسبب الغموض أو المواجهة.

ما ينص عليه الاتفاق الإطاري المؤرخ 26 حزيران/يونيه

ويحدد الاتفاق الإطاري المعلن عنه في واشنطن هدفا رئيسيا: تعزيز احتكار الأسلحة في الدولة اللبنانية وتوسيع سيادتها لتشمل كامل الأراضي. Article 3 provides that the Lebanese Armed Forces shall progressively assume full and effective security responsibility in pilot areas.

وينبغي أن تكون هذه المناطق بمثابة آلية لتنظيم إعادة انتشار إسرائيلية تدريجية ومتحققة. ويجب أن يمضي انسحاب القوات الإسرائيلية قدما بالتوازي مع الانتشار اللبناني. واتفق الطرفان على مجالين تجريبيين، مع إمكانية إضافة مجالات إضافية بالاتفاق المتبادل.

ويربط النص أيضا الانتقال الأمني بنزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول وتفكيك هياكلها الأساسية. وحالما يتم التحقق من هذه المرحلة، يجب على الجيش اللبناني أن يمارس السيطرة الفعلية وحدها. ويمكن بعد ذلك أن تبدأ مشاريع التعمير بدعم دولي.

وتشكل عودة المدنيين إحدى النتائج المتوقعة. ويجب أن تكون تحت السلطة الحصرية للمؤسسات القانونية اللبنانية. وهذه النقطة تربط مباشرة بين الأمن والسيادة والتعمير. إنها ليست مجرد مسألة تغيير خط عسكري، بل مسألة إعادة إدارة كاملة.

غير أن عدة أسئلة لا تزال مفتوحة. ولا يورد النص العام دائما تفاصيل معايير النجاح أو مدة كل مرحلة أو الإجراءات في حالة عدم الاتفاق. كما أنها لا تحدد مدى الموارد المالية التي تم التعهد بها بالفعل لإعادة الإعمار.

دور وحدة التنسيق العسكري

وتجري العمليات تحت رعاية فريق التنسيق العسكري للبنان. ويجمع هذا الهيكل بين الممثلين اللبنانيين والأمريكيين والإسرائيليين. وينبغي لها أن تيسر تخطيط الحركات وتبادل المعلومات والتحقق منها.

وستتوقف فعاليتها على قدرتها على منع الحوادث. ولا تزال القوات اللبنانية والإسرائيلية منفصلة عن تاريخ الصراع، وانعدام العلاقات الدبلوماسية، وعدم الثقة العميقة. ومن ثم يتطلب التنسيق من الوسطاء الأمريكيين والإجراءات التقنية الصارمة.

ويحتفظ فينول بدور هام في جنوب لبنان. وقامت بدوريات ومراقبة انتهاكات ودعمت الجيش اللبناني في منطقة عملياته. The new mechanism does not remove this presence. غير أنها تضيف هيكلا منفصلا يرتبط مباشرة بالاتفاق الإطاري.

والتعايش بين عدة أطر يمكن أن يؤدي إلى تداخل. وسيتعين توضيح مسؤوليات الجيش اللبناني، والجماعة العسكرية، والفينول. ويحتاج المقيمون إلى معرفة أي سلطة للإبلاغ عن حادث أو ذخائر غير منفجرة أو إعاقة العودة.

تعمير السكان وأمنهم وعودةهم

وسيتم الحكم على المنطقة التجريبية على نتائجها البارزة. والمؤشر الأول هو الانسحاب الفعال للقوات الإسرائيلية من القطاعات المعنية. والنقطة الثانية هي قدرة الجيش اللبناني على مراقبة الطرق والمداخل والأحياء دون وجود متنافس.

وسيكون المؤشر الثالث للمدنيين. In Fron, the return remains limited. وفي سريفا، أحرز تقدم على الرغم من التدمير. In Zawtar al-Gharbiyeh, it remains largely blocked. وتتيح هذه الاختلافات قياس العقبات في كل مرحلة.

إعادة البناء تحد كبير وتبين الأرقام المحلية أن المئات من المنازل دمرت وألحقت أضرارا جسيمة بالهياكل الأساسية. ولا تملك البلديات الموارد اللازمة لتمويل العمل وحده. وهم يتوقعون مساعدة من الدولة والمانحين الدوليين والوكالات المتخصصة.

المقاصة هي حالة الطوارئ الأولى، لكنها لا يمكن أن تسبق جميع عمليات التفتيش الأمني. وقد تحتوي الخرافات على ذخائر أو مواد خطرة أو عناصر غير مستقرة. ويجب على الأفرقة أيضا أن تستعيد المياه والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية قبل عودة هائلة.

ويجب إعادة فتح المدارس والمراكز الصحية. ويحتاج المزارعون إلى الوصول إلى أراضيهم. المرتزقة يجب أن يكونوا قادرين على تلقي البضائع وبدون انتعاش اقتصادي، قد يظل المقيمون معتمدين على المعونة أو يطيلون فترة تشردهم.

A political test for Beirut and Washington

وبالنسبة للدولة اللبنانية، فإن القرى الثلاث هي اختبار للمصداقية. The government must show that it can protect the inhabitants, deploy the army and impose a single authority. ويجب عليها أيضا أن تحول دون اعتبار المنطقة الرائدة إدارة مفروضة من الخارج.

وتسعى واشنطن أيضا إلى إثبات فعالية الوساطة التي تقوم بها. إطلاق الجهاز خلال زيارة جوزيف أوون للولايات المتحدة يستجيب لهذا المنطق ومن شأن التقدم المحرز على أرض الواقع أن يعزز الاتفاق الإطاري. كتلة سريعة ستضعف.

وتربط إسرائيل انسحابها بضمانات نزع سلاح حزب الله وغياب الهياكل الأساسية العسكرية. وعلى العكس من ذلك، يطالب لبنان بأن يسمح الانسحاب لجيشه بالانتشار. وهذا الفرق في الأولوية يمكن أن يبطئ كل خطوة.

The three villages already show that the mechanism cannot be uniform. (فرون) له وجود لبناني و وصول نسبي. ويجب على سريفا إدارة عدد أكبر من السكان وتدمير هائل. ولا يزال زوطر الغربيه يعتمد على انسحاب إسرائيلي إلى المنطقة المجاورة.

وسيتم ملاحظة التطور الملموس التالي في زوطر الغربيه. وسيحدد دخول الجيش اللبناني على نحو فعال، وتأمين الطريق من النبطية، وعودة الأسر الأولى ما إذا كانت المنطقة الرائدة تشكل نقلا حقيقيا للتحكم، أو ما زالت في هذه المرحلة إعلانا سياسيا.