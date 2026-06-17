جنوب لبنان: صفقة بين إيران والولايات المتحدة مع بدء واشنطن الضغط على تل أبيب

وشهد جنوب لبنان ليلة جديدة من القصف وتبادل إطلاق النار، على الرغم من الإعلان عن اتفاق معلق بين واشنطن وطهران. ومن بين القطاعات المتأثرة أو المبلغ عنها ميفادون وتشوكين وريحان وهادا – هاريس وكفر تبنيت. وتهدد إيران بالانتقام إذا واصلت إسرائيل هجماتها وحافظت على قواتها في لبنان، بينما تزيد الولايات المتحدة من الضغط على حليفها الإسرائيلي.

وفي جنوب لبنان، في ليلة 16-17 حزيران/يونيه، ظل وقف إطلاق النار الإقليمي هشا. وأثرت القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في محافظة النبطية ومقاطعة جيزين. وأُبلغ أيضا عن إطلاق نيران الصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار حول كفر تبنيت، الذي أصبح واحدا من أكثر نقاط الاتصال حساسية. ويدعي حزب الله أنه استهدف الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يحاولون التقدم في المنطقة. من جانبه، يقول الجيش الإسرائيلي إنه يواصل عملياته ضد مواقع الحركة الشيعية اللبنانية.

تظل المعلومات المتاحة جزئية. وأبلغت وكالة المعلومات الوطنية اللبنانية عن ضربات طائرة بدون طيار على عدة مركبات في ميفدون وتشوكين. وأبلغت وسائط الإعلام الإقليمية أيضا عن إطلاق نيران مدفعية على ضواحي ريهاني في مقاطعة يزين، فضلا عن ضربة طائرة بدون طيار على شاحنة في محور هادا – هاريس في مقاطعة بنت جبيل. وأفادت صحيفة المنار عن تحليق طائرات بدون طيار وغارات على مناطق بالقرب من ميفدون وشوكين والخيام وشقرا. وهذه العناصر ترسم تسلسلا عسكريا متفرقا، ولكنها كثيفة بما يكفي للتأثير على الديناميات الدبلوماسية المفتوحة بين واشنطن وطهران.

ليلة الإضراب بين النبطية والجزين وبنت جبيل

الحلقة الرئيسية الموثقة تخص ميفدون، في النبطية كازا. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية أن طائرة إسرائيلية بدون طيار أصابت مركبة في القرية. وتبعت ضربة ثانية بينما تجمع الناس في مسرح الحادث. هذا النوع من الإضراب، الذي يوصف غالبًا بأنه هجوم على مرحلتين، يزيد من المخاطر التي يتعرض لها رجال الإنقاذ والسكان والصحفيون الذين يأتون إلى مكان الحادث بعد الانفجار الأول. يُظهر عدد القتلى المبلغ عنه حالتي وفاة في هذا التسلسل.

ضربة أخرى (تشوكين)، منطقة ليست بعيدة عن (ميفادون). ومرة أخرى، استهدف الهجوم مركبة. وقتل شخصان آخران، وفقا للمعلومات التي نقلتها الوكالة اللبنانية واستولى عليهما عدد من وسائط الإعلام الدولية. وأُبلغ عن وقوع ما لا يقل عن أربع حالات وفاة وعدة إصابات خلال هذه الهجمات التي شنتها الطائرات بدون طيار على ثلاث مركبات في جنوب البلد. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور على هذه الهجمات خلال الساعات الأولى من إعلانها.

قطاع ميفدون- شوكن ليس تافهاً. وهي تقع في مكان خلفي من خط المواجهة المباشر، ولكنها قريبة من النبطية والفؤوس التي يستخدمها السكان المحليون والمنقذون والقوات. وأثارت الإضرابات ضغوطا قوية على الحركات المدنية. كما يتمسكون بفكرة أن منطقة الخطر لم تعد تقتصر على القرى الحدودية مباشرة. ولكي تتمكن الأسر العائدة من تفتيش منازلها، يصبح هذا الشك عقبة ملموسة أمام العودة.

ريهاني، هادا – هاريس، كفر تبنيت: بطاقة فولتية موسعة

وفي الشمال الشرقي، أُبلغ عن إطلاق نيران مدفعية إسرائيلية على ضواحي ريهان، في مقاطعة يزين. ويربط هذا القطاع الهلي والاستراتيجي مرتفعات الجيزين بنهوج النبطية. وقد تأثرت بالفعل عدة مرات منذ التوسع في العمليات الإسرائيلية في الربيع. وتشير القصف في هذه المنطقة إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحاول مواصلة الضغط على الأراضي التي تسيطر على الطرق الجنوبية.

وفي بنت جبيل كازا، أفادت التقارير أن غارة بطائرة بدون طيار استهدفت شاحنة على طريق هداثا – هاريس. فالتقارير الأولى لا تعطي تقييما إنسانيا دقيقا. ولذلك، لا يزال يتعين معالجة المعلومات بحذر. غير أنها تؤكد أن الطائرات الإسرائيلية بدون طيار لا تزال تعمل في عمق ضحل في الأراضي اللبنانية، مع ضربات جوية على المركبات. وكثيرا ما تنطوي هذه التكتيكات على تحركات مزعومة للمقاتلين أو المعدات أو الكوادر المحلية، ولكنها تعرض أيضا الطرق المدنية للخطر الدائم.

ويركّز كفر تبنيت بعداً آخر من أبعاد الأزمة. وتقع القرية بالقرب من النبطية في قلب منطقة زادت فيها القوات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة. وقد انسحب الجيش اللبناني من موقع في المنطقة بعد تقدم إسرائيلي في المنطقة المجاورة. ويدّعي حزب الله أنه أخر محاولة إسرائيلية نحو كفر تبنيت. ووفقاً لوسائل الإعلام الإقليمية، استخدم مقاتلوها الصواريخ والطائرات بدون طيار والنيران المباشرة ضد الجنود الإسرائيليين المتواجدين في المنطقة. ولم تعترف إسرائيل بفقدان السيطرة على المبادرة في هذا القطاع.

Hezbollah maintains military pressure

ويعرض حزب الله إجراءاته ردا على احتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية والضربات الإسرائيلية. وفي بلاغاتها، تصر الحركة على الدفاع عن قرى الجنوب وعلى رفض وقف إطلاق النار الذي سيترك القوات الإسرائيلية هناك. هذا الخط يسمح لها بتبرير استمرار العمليات المحدودة، حتى في سياق اتفاق إقليمي معلن بين الولايات المتحدة وإيران.

والمبادلات حول كفر تبنيت هي جزء من هذا المنطق. ولم تدعي الحركة هجوما عميقا على الأراضي الإسرائيلية في هذا التسلسل. بل إنه يدعي استهداف القوات الإسرائيلية في لبنان. وهذا التمييز مهم. وهو يسمح للحزب الله بأن يقول إنه لا يكسر الهدنة الإقليمية مباشرة، مع المحافظة على الضغط المسلح على الاحتلال الإسرائيلي. غير أنه يترك هامشا خطيرا من التفسير. ويمكن لإسرائيل أن تنظر إلى هذه الطلقات باعتبارها تهديدا مباشرا لجنودها وأن تستجيب لهجمات أوسع نطاقا.

ومن ثم، فإن التسلسل يُظهر وجوداً نشطاً ولكن متضمناً في المقدمة. وفي هذه المرحلة، لا توجد قاذفة صواريخ ضخمة لمدن إسرائيل الشمالية. وبدلا من ذلك، يلاحظ وجود حريق محلي، وضربات طائرة بدون طيار، وقصف مدفعي، ومواجهات حول نقاط الاتصال. ويمكن لهذه التشكيلة أن تستمر عدة أيام. كما يمكن أن يتغير بسرعة إذا أثرت الخسائر البشرية الثقيلة على المدنيين أو الجنود الإسرائيليين أو المديرين التنفيذيين لحزب الله.

إسرائيل تريد الحفاظ على حرية العمل

وتدعي إسرائيل أن تحافظ على عملياتها في لبنان لمنع حزب الله من إعادة تنظيم جنوب الليطاني وحول المحاور التي تطل على الجليل. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي من جديد أن الجيش سيظل في المناطق التي تعتبر ضرورية لأمن إسرائيل. هذا الموقف يتناقض مع التوقعات اللبنانية والإيرانية والأمريكية حول التهدئة السريعة. فوق كل شيء، يخلق الغموض: هل يمكن الإبقاء على وقف إطلاق النار إذا احتفظ أحد الطرفين بقوات في إقليم الطرف الآخر؟?

وبالنسبة للحكومة الإسرائيلية، فإن وجود جنوب لبنان هو منطق أمني. وهو يهدف إلى منع نشوب حرائق مضادة للدبابات، أو الطائرات الآلية المتفجرة أو الصواريخ القصيرة المدى ضد شمال إسرائيل. بالنسبة لبيروت، هو احتلال. وبالنسبة لحزب الله، يبرر استمرار المقاومة المسلحة. وبالنسبة لإيران، تصبح حجة في المفاوضات مع الولايات المتحدة. ومن ثم فإن نفس الواقع العسكري ينتج أربع قراءات معاكسة.

وهذا الخلاف يفسر كثافة الساعات القليلة الماضية. فالهجمات على المركبات في ميفدون وتشوكين، والطلقات على ريهان، والاشتباكات حول كفر تبنيت ليست حوادث منعزلة. وهي جزء من معركة المواقف قبل إضفاء الطابع الرسمي المتوقع على الاتفاق الأمريكي – الإيراني. وترغب إسرائيل في إظهار أنها لن تكون مقفلة في نص تفاوضي بدونه. يريد حزب الله أن يظهر أن الانسحاب الإسرائيلي لا يمكن تجنبه. واشنطن يريد منع هذين الخطين من الفشل معا.

إيران تثير نبرة بشأن قضية لبنانية

واختارت طهران وضع جنوب لبنان في صميم رسالتها. وقال وزير خارجية إيران، عباس أراغشي، إن السلام الدائم يفترض مسبقا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. وحذر المسؤولون الإيرانيون أيضا من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يمكن أن يؤدي إلى استجابة قاسية. وتستهدف الرسالة إسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء. ويعني ذلك أن إيران لا ترغب في التوقيع على اتفاق يتعارض فورا مع القصف في لبنان.

وأشار حزب الله نفسه إلى أن طهران ستدافع عن الانسحاب الإسرائيلي في المرحلة التالية من المناقشات مع واشنطن. الحركة لا تقدم هذا الانسحاب كشرط رسمي لتوقيع الجمعة بل إنه يصفها كنتيجة متوقعة للعملية. هذا الظل مهم ويسمح الاتفاق بالبقاء ممكناً، مع إعطاء إيران مقياساً للضغط بعد التوقيع.

ولذلك فإن التهديد الإيراني لا يزال معبرا. طهران لا يغلق الباب. وهو يحدد حدا سياسيا. ويدعي أن استمرار الغارات الإسرائيلية أو استمرار وجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان سيعتبر انتهاكا لروح التفاهم. هذا الموقف يعطي إيران حجة إذا كانت المناقشات ستصبح متوترة بعد يوم الجمعة. كما يطمئن حزب الله، الذي يخشى أن يُهمَّش باتفاق مباشر بين واشنطن وطهران.

Iran-USA agreement under duress

ويجب إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، وفقا لعدة وسائط إعلام، يوم الجمعة في سويسرا. وستكون هذه مذكرة تفاهم تفتح فترة تفاوض مدتها 60 يوما. النص سيرمي إلى تحقيق الاستقرار في عدة جبهات، وإعادة وصول المفتشين إلى ملف إيران النووي وتنظيم رفع تدريجي لبعض القيود الاقتصادية. إعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية من بين الإجراءات المبلغ عنها.

وفي هذا السياق، يحتل لبنان مكانا خاصا. وهي ليست الجوهر التقني للمسألة النووية. ولا هو مجرد مسرح ثانوي. والواجهة التي يمكن أن تبرهن عليها إيران لحلفائها أن التفاوض يحقق مكاسب ملموسة. وهي أيضا الجبهة التي تستطيع إسرائيل أن تختبر عليها التصميم الأمريكي على فرض وقف التصعيد. وهذا هو السبب في أن الضربات الليلية لها وزن دبلوماسي أكبر من وصولها العسكري وحده.

خطر الفشل قبل يوم الجمعة موجود، لكنه لا يبدو ميكانيكيًا. والولايات المتحدة وإيران مصلحة في الحفاظ على القناة المفتوحة. ويحاول واشنطن تجنب حرب مباشرة مع إيران. طهران يريد الإغاثة الاقتصادية والعزلة البحرية الباهظة الثمن. ومن ناحية أخرى، يمكن لحادث خطير وقع في جنوب لبنان أن يفرض تأجيلا أو أن يشدد شروط التوقيع. ولذلك، فإن النقطة الأكثر حساسية هي القدرة الأمريكية على الحصول من إسرائيل على تخفيض واضح في عملياتها.

الإشارات الأمريكية إلى إسرائيل

وأرسلت واشنطن العديد من إشارات الاستياء إلى إسرائيل. جذبت قضية إيتمار بن غفير الانتباه. وألغى وزير الأمن الوطني الإسرائيلي رحلة إلى الولايات المتحدة بعد صعوبات في إجراء التأشيرة. ووفقا للصحافة الإسرائيلية، طلبت منه السلطات الأمريكية أن يقدم بنفسه بصماته البيولوجية. هذا ليس رفض رسمي مؤكد. غير أن هذه الحلقة قرأت على أنها بادرة من المسافات نحو شخصية إسرائيلية متطرفة، معادية للحلول الإقليمية.

وهناك إشارة أخرى تتعلق بطائرات إعادة التزود بالوقود الأمريكية المرابطة في مطار بن غوريون. وتشير تقارير وسائط الإعلام إلى أن الجيش الأمريكي يستعد لسحب حوالي 20 في المائة من هذه الطائرات. ويمكن أن يكون لهذه الحركة تفسير عملي ولوجستي. ويمكن أيضاً قراءتها كخيار سياسي. والوقود أداة أساسية للضربات البعيدة المدى. ويقلل انسحابها الجزئي من ظهور جهاز يمكن تفسيره على أنه تحضير للمواجهة المباشرة مع إيران.

ولا تعني هذه الأعمال انقطاعا بين واشنطن وإسرائيل. ويظل التحالف العسكري قويا. لكنهم يظهرون أن الولايات المتحدة تريد الحد من تعرضها. ولا يريدون أن يُسحبوا إلى تسلسل تضرب فيه إسرائيل لبنان أو إيران في اللحظة التي تحاول فيها واشنطن توقيع اتفاق. والرفع المبلغ عنه للحظر المفروض على الموانئ الإيرانية في نفس الاتجاه. إنه يشير إلى أن الإدارة الأمريكية تفضل الآن آلية احتجاز، حتى وإن كانت محدودة وقابلة للعكس.

تخريب أو إستراتيجية ضغط؟?

والسؤال السياسي هو الإصرار: هل تسعى إسرائيل إلى تخريب الاتفاق بين واشنطن وطهران؟ الحقائق لا تجعلها واضحة كحقيقة غير أنها تبين أن العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان تعقِّد مباشرة التسلسل الدبلوماسي. كل إضراب يعطي إيران دافع للاحتجاج وكل تقدم إسرائيلي يعطي حزب الله حجة لمواصلة هجماته. ويقتضي كل حادث من الولايات المتحدة أن تتحاشى بين حليفها الإسرائيلي وهدفها المتمثل في وقف التصعيد مع إيران.

وقد ترى إسرائيل أنها تعمل بالدرجة الأولى للحفاظ على أمنها. وقال إن حكومته تعتقد أن حزب الله ينبغي ألا يستفيد من اتفاق العودة إلى الاتصال الحدودي. كما يرفض السماح لإيران بتقديم الهدنة على أنها انتصار إقليمي. وتؤدي هذه القراءة إلى إضرابات وقائية وفحوص ميدانية واستعداد للاحتفاظ بالمناصب. ولكن الأثر السياسي لهذه الاستراتيجية واضح: يجعل الصفقة أكثر هشاشة.

ولذلك فإن التحدي الذي يواجه واشنطن هو تحويل الضغط إلى انضباط. ويمكن للولايات المتحدة أن تدفع إسرائيل إلى الحد من الإضرابات، وتجنب المناطق المكتظة بالسكان، وقبول مناقشة جدول الانسحاب. ويجوز لها أيضا أن تفرض على بعض المرافق العسكرية أو الدبلوماسية. وتظهر الإشارات حول بن غفير والمزودين بالوقود أن هذا الضغط موجود. لم يثبتوا بعد أنه سيكون كافياً.

لبنان كمتغير تجاري

ولا يزال لبنان أكثر الأطراف الفاعلة تعرضاً، وأقلها سيادة على التسلسل. وقال إن حكومته تدعو إلى احترام سيادتها وسحب القوات الإسرائيلية والعودة إلى إطار أمني دولي. إلا أنه يجب أن يتعامل مع حزب الله المسلح، وهو جيش وطني أضعفته الأزمة الاقتصادية وسكان مشردين بأشهر من الحرب. وقد سبق للسلطات اللبنانية أن دعت السكان إلى عدم العودة بسرعة كبيرة إلى مناطق معينة بسبب انعدام الضمانات الأمنية.

والحالة الإنسانية ثقيلة. فالدمار في الجنوب والنبطية والعديد من القرى يجعل من الصعب العودة. المنازل غير مستقرة. ولا تزال شبكات المياه والكهرباء هشة. ولا تزال الطرق معرضة للطائرات بدون طيار. والسكان الذين يعودون إلى ميفادون أو شوكين أو كفر تبنيت أو إلى مناطق قريبة من الحدود لا يجدون سلاما ثابتا. وجدوا مساحة معلقة بين وقف إطلاق النار المعلن والعنف المتبقي.

هذا هو الواقع الذي يمكن أن يزن يوم الجمعة. وإذا تراجعت الإضرابات في الساعات القليلة القادمة، سيتمكن المفاوضون من عرض الحوادث على أنها انتهاكات محدودة، ستتم معالجتها في المرحلة التالية. وإذا استمر القصف حول النبطية والجازين وبنت جبيل، ستكون إيران قادرة على طلب ضمانات أقوى. ثم يتعين على الولايات المتحدة أن تختار بين التوقيع السريع ونص أكثر إلزاما لإسرائيل. وفي الميدان، واصلت الطائرات بدون طيار التحليق فوق الجنوب في الصباح.