جنوب لبنان: من سيراقب الصفقة؟?

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

ويجب أن ترافق الآلية الدولية المقبلة الانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني وتحديد الأسلحة في المناطق الرائدة في الجنوب. وتنشأ الحاجة إلى وسيط لأن بيروت ترفض التنسيق العسكري المباشر مع إسرائيل. وفتحت المناقشات التي أجريت في إطار الوساطة الأمريكية عدة سبل. وذُكرت المشاركة الإيطالية بعد اجتماعات روما، في حين تدافع ألمانيا الآن عن بعثة أوروبية لتسلمها من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. ولا تزال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حاضرة حتى نهاية عام 2026، قبل أن تُخطط مرحلة الإنهاء التدريجي لعام 2027. والولايات المتحدة، من جانبها، تحتفظ بالقيادة السياسية والعسكرية للعملية. ولم يعلن بعد عن أي خيار نهائي. وستتوقف مصداقية الآلية المقبلة على ولايتها، وحرية التنقل، والقدرة على إثبات الانتهاكات دون أن تستنسخ تلقائيا المعلومات المقدمة من أحد الأطراف.

وسيط أصبح لا غنى عنه

وليس للبنان وإسرائيل علاقات دبلوماسية. ويظلون رسميا في حالة حرب ولا تقوم جيوشهم بتنسيق تحركاتهم على أرض الواقع. ولذلك تجري المفاوضات بشأن الاتفاق الإطاري مع الوساطة الأمريكية. ويتيح هذا النهج للوفود مناقشة الانسحاب والمناطق التجريبية والضمانات الأمنية دون إقامة علاقة عسكرية ثنائية دائمة.

وتزداد الحاجة إلى وسيط في وقت التنفيذ. ويجب على الوحدة الإسرائيلية التي تترك موقعا أن تقدم معلومات عن الجدول الزمني، وطرق الدخول، والأخطار المحتملة، وحدود المنطقة التي تم إخلاؤها. ويجب على الجيش اللبناني بعد ذلك أن يدخل المنطقة ويؤمن الأماكن ويتحقق من عدم إنشاء قوات مسلحة غير تابعة للدولة هناك. وبدون قناة يعترف بها الطرفان، يمكن تفسير أي تأخير على أنه انتهاك.

غير أن بيروت رفضت السماح بتحويل هذه الآلية إلى تنسيق مباشر مع إسرائيل. The Lebanese authorities want to preserve the technical and indirect nature of the trade. They ask that a third party receive the information, verify it and transmit it to the army. ويستجيب هذا الموقف للاعتبارات السياسية والقانونية والأمنية. وسيؤدي التعاون الرسمي مع الجيش الإسرائيلي إلى معارضة داخلية قوية ويتجاوز الولاية الممنوحة للمفاوضين.

ولذلك يجب على الجهاز المقبل أن يؤدي وظيفة حساسة. وينبغي لها أن تيسر التحركات دون إعطاء انطباع بوجود هيكل مشترك بين الجيشين. وسيتعين عليه أيضا التمييز بين الوساطة السياسية التي تقودها واشنطن والمراقبة الميدانية اليومية. ويفسر هذا الفصل البحث عن وجود أوروبي أو دولي قادر على الاضطلاع بمهام تقنية.

إيطاليا المشار إليها بعد محادثات روما

The possibility of Italian participation was reported after the sixth round of negotiations held in Rome. ولدى إيطاليا عدة نقاط قوة للقيام بدور في الجنوب. وهي تعرف الأرض بفضل مشاركتها الطويلة في القوة. وهي تقيم علاقات مع لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وغيرها من البلدان الأوروبية. كما أن لديها وحدات تستخدم في بعثات المراقبة والاتصال والدعم.

والخيار الإيطالي لا يعني بالضرورة إنشاء قوة تحت قيادة روما وحدها. ويمكن أن يتخذ شكل وحدة في بعثة أوروبية أو فريق اتصال أو فريق للإشراف على المناطق التجريبية الأولى. ولم تسفر المناقشات بعد عن ولاية عامة أو تشكيل نهائي.

وتغطي المهام المذكورة عدة مستويات. ويمكن للمراقبين أن يؤكدوا مغادرة الوحدات الإسرائيلية، وأن يسجلوا وصول الجيش اللبناني وأن يتحكموا في الوصول إلى المناطق المعنية. They could also report violations, accompany certain inspections and verify that the military infrastructure attributed to Hezbollah has been removed or rendered unusable.

كما يمكن لإيطاليا أن تقدم الدعم التقني. ويمكن أن يسهم موظفوها في رسم الخرائط وإزالة الألغام وتحليل الصور والمحور الأمني. وستكون هذه المهام مفيدة في المناطق المتضررة من القتال، حيث قد تحتوي الطرق والمنازل والأراضي الزراعية على ذخائر غير منفجرة. بيد أنها لن تعطي المراقبين سلطة فرض قرار على الأطراف.

A European mission takes shape in the debate

واكتسب المسار الأوروبي وزنا أكبر بعد الاقتراح الألماني بالاستعاضة عن اليونيفيل بقوة من الاتحاد الأوروبي. وترغب برلين في تجنب فراغ بعد انتهاء الولاية الحالية. والفكرة هي الحفاظ على وجود دولي قادر على مرافقة الانسحاب الإسرائيلي ومنع عودة وحدات حزب الله أو البنى التحتية إلى المناطق التي تنقل إلى الجيش اللبناني.

ويمكن لبعثة أوروبية أن تجمع بين عدة دول موجودة بالفعل في لبنان أو عانت منه. ويمكن لإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبلدان أخرى أن توفر المراقبين وأخصائيي إزالة الألغام وضباط الاتصال ومرافق الرصد. وسيتوقف التكوين على القرارات السياسية للاتحاد وعلى موافقة الحكومة اللبنانية.

هذا سيكون له ميزة لبيروت سيوفر وسيطاً منفصلاً من الولايات المتحدة التي لا تزال الراعي الرئيسي للاتفاق وشريك إسرائيل الاستراتيجي ويمكن اعتبار الوجود الأوروبي أكثر توازنا في العمليات اليومية. كما أنها ستقيم صلة بين جنوب لبنان والشركاء الذين يدعمون الجيش والتعمير والمؤسسات.

غير أن إنشاء بعثة أوروبية سيثير عدة أسئلة. The Union should establish a legal basis, command, rules of engagement and funding. وينبغي للدول الأعضاء أن توافق على إيفاد موظفين إلى منطقة معرضة للخطر. وينبغي لإسرائيل أن تعترف بدورها، في حين ينبغي للبنان أن يمنحها الإذن اللازم. ولم يتم بعد الحصول على أي من هذه الشروط.

المراقبة والإحالة والتحقق

ولن تكون الآلية الدولية المقبلة مسؤولة فقط عن رؤية تحركات القوات. وتتمثل مهمتها الأولى في تقديم معلومات مشتركة. واليوم، لدى كل طرف خرائط خاصة به، وتقاريره الخاصة، وقراءته الخاصة للحوادث. وهذا الاختلاف يغذي الاتهامات المتبادلة ويبطئ القرارات.

ويمكن للمراقبين إعداد تقارير عن الانسحابات الإسرائيلية، والمواقع المتبقية، وحركات الجيش اللبناني، والحوادث المسلحة. They could also confirm the presence of civilians, road conditions and access to villages. وستستخدم هذه البيانات في اجتماعات المتابعة، وستسمح بمقارنة الالتزامات المعلنة مع التغييرات الفعلية.

وسيكون نقل المعلومات مهمة مركزية أخرى. ويمكن لإسرائيل الإبلاغ عن موقع تمثله كهيكل أساسي عسكري. The mechanism should receive contact information, review available information and communicate it to the Lebanese authorities. ثم يقرر الجيش التدابير وفقا للقانون الوطني. ومن شأن هذا الإجراء أن يتجنب الاتصال المباشر مع الحفاظ على قناة تشغيلية.

ويتطلب التحقق من عمليات الانسحاب في نهاية المطاف وجودا ماديا أو وسائل تقنية موثوقة. ويمكن أن تؤكد الدوريات والصور الجوية والبيانات الجغرافية أنه تم إجلاء موقع ما. وينطبق نفس المبدأ على مرافق حزب الله. وتكمن الصعوبة في الوصول إلى الممتلكات الخاصة، وفي الطابع الخفي أو المتنقل أحيانا للمعدات المطلوبة.

تحتفظ القوة بدور حتى نهاية عام 2026

ولا تزال اليونيفيل هي الوجود الدولي الرئيسي في الجنوب. وتشمل ولايتها رصد وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني، وتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية. ولها إجراءات للإنشاء والموظفين والاتصال على مدى عدة عقود.

غير أن مجلس الأمن جدد آخر مرة ولايته حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026. ومن ثم يجب أن تبدأ مرحلة الانسحاب المنظم وتستمر في عام 2027. This decision obliges actors to prepare a new structure. وسيترك الاختفاء السريع للبعثة فراغا في الوقت الذي يتطلب فيه الاتفاق الإطاري مزيدا من الرصد.

وقد اقترح الأمين العام للأمم المتحدة الإبقاء على وجود عسكري دولي بعد نهاية الشكل الحالي. ولن يؤدي هذا الخيار بالضرورة إلى توسيع نطاق قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بنفس الطريقة. ويمكن أن يتخذ شكل بعثة أصغر، تركز على القرار 1701، والاتصال، والمراقبة، وتقديم الدعم للجيش اللبناني.

ولليونيفيل ميزة تتمثل في أن الخيارات الجديدة لم تتوفر بعد: فهي منتشرة بالفعل. وتتيح قواعدها ودورياتها واتصالاتها المحلية الانتقال الفوري. على أي حال، لديه قيود قديمة. وقد أعاقت تحركاته في بعض الأحيان. ولم تؤد تقاريره دائما إلى اتخاذ تدابير. وهو يعتمد على تعاون الأطراف وليس لديه سلطة بحث عامة.

تحتفظ الولايات المتحدة بالقيادة السياسية

وتقود الولايات المتحدة المفاوضات وتنسيق تنفيذ المناطق التجريبية. وتشارك القيادة المركزية للولايات المتحدة في المناقشات التقنية. كما تتاح لواشنطن إمكانية الوصول المباشر إلى السلطات الإسرائيلية وتحافظ على التعاون الوثيق مع الجيش اللبناني. This position gives it a difficult role to replace.

ويبدو أن الأفضلية الأمريكية تتحرك نحو آلية قادرة على تحقيق نتائج سريعة ويمكن التحقق منها. ويريد المسؤولون الأمريكيون تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية مع منع حزب الله من استعادة مواقعه. كما يودون الحصول على معلومات دقيقة عن الأسلحة والأنفاق والهياكل الأساسية في المناطق التي سلمت إلى الدولة اللبنانية.

ويمكن لواشنطن أن تحتفظ بتوجيه لجنة للرصد، حتى وإن عهدت مهام المراقبة إلى الأوروبيين أو إلى الأمم المتحدة. ومن شأن ذلك أن يتيح للولايات المتحدة التحكيم في الخلافات السياسية، بينما ستقدم بعثة ميدانية نتائج تقنية. كما أنها ستتجنب نشر قوة أمريكية كبرى في لبنان.

غير أن وزن الولايات المتحدة أثار تحفظات في بيروت. ويخشى العديد من المسؤولين أن تعتمد آلية تحت قيادة الولايات المتحدة وحدها الأولويات الإسرائيلية. ولذلك فهي تدعو إلى المشاركة الأوروبية أو الأمم المتحدة من أجل تنويع مصادر المعلومات وتعزيز مشروعية القرارات.

لبنان يريد الحفاظ على سلطته

ويستند الموقف اللبناني إلى المبدأ القائل بأن الجيش لا يزال السلطة الوحيدة المسؤولة عن التصرف على الأراضي. ويمكن لأي بعثة دولية أن تراقب المعلومات وتحيلها وتقدم الدعم. وينبغي ألا تحل محل المؤسسات أو تجري عمليات تفتيش بحرية في المنازل والأراضي الخاصة.

ويصبح هذا الحد ضروريا في المناطق التجريبية. ويجوز لإسرائيل أن تقدم معلومات عن المباني التي تشتبه في أنها تأوي أسلحة. ولا يريد الجيش اللبناني التدخل تلقائيا على أساس قائمة أجنبية. It must verify the elements, comply with legal procedures and assess the risk of incident with the inhabitants.

وتسعى بيروت أيضا إلى منع الآلية المقبلة من إنشاء منطقة دولية خارج سيطرتها. The authorities want the deployment of the army to accompany every withdrawal. They call for additional means to hold positions, secure villages and prevent any resume of fighting.

ولذلك، يفضل لبنان بعثة دعم بدلا من قوة ذات سلطة مستقلة. وهي ترغب في المشاركة في تعريف الولاية، ومعالجة الإنذارات، ونشر التقارير. وقد يؤدي هذا الشرط إلى إبطاء العمليات، ولكنه يتسق مع مبدأ السيادة في مركز الاتفاق.

عمليات التفتيش في قلب الخلاف

وتشكل مسألة التفتيش إحدى أصعب العقبات. وترغب إسرائيل في ضمانات بأن المناطق التي تم إخلاؤها لم تعد تحتوي على أسلحة أو بنية تحتية في حزب الله. وتدعو الولايات المتحدة أيضا إلى مراقبة قابلة للقياس. The Lebanese army accepts the principle of its authority, but refuses operations based on unverified accusations.

وتتمتع المنازل والممتلكات الخاصة بالحماية القانونية. A search requires a legal basis and, as appropriate, judicial authorization. ولا يمكن لبعثة أجنبية أن تدخل منزلاً بحرية. وحتى الجيش يجب أن يعمل في إطار محدد. وتواجه هذه القواعد طلبات للتحقق السريع.

The people of the South fear that Israeli intelligence may be used to justify repeated searches. ويساورها القلق أيضاً لأن الإحداثيات المحالة غير دقيقة أو تستخدم لأغراض سياسية. The army wants to preserve the confidence of the population and avoid being perceived as implementing external demands.

ولذلك سيتعين على الآلية المقبلة أن تحدد إجراء ما. ويمكن أن تتطلب عناصر محددة قبل أي تفتيش، وأن تنظم تقييما مشتركا مع الجيش، وأن تقدم تقريرا بعد التدخل. كما سيتعين عليها تحديد دور المراقبين. وقد يعزز وجودهم الشفافية، ولكنه لا يحل محل إذن السلطات اللبنانية.

اعتماد إشكالي على الاستخبارات

ولا يمكن لأي آلية أن تعمل بدون معلومات. غير أن المعلومات التي قدمتها إسرائيل أو لبنان أو جهات فاعلة أخرى ليست محايدة. ويمكن لكل طرف أن يختار الحوادث التي تدعم موقفه. It can also transmit data difficult to verify or interpret a civilian movement as military activity.

ولذلك يجب أن يعبر نظام موثوق به عدة مصادر. ويمكن للصور الساتلية والملاحظات الميدانية وتقارير الجيش والشهادات المحلية أن تكمل التقارير. ويجب أن يتمكن المراقبون من زيارة الموقع عندما تسمح لهم السلامة. وقد تصبح الآلية، دون إمكانية الوصول إليها بصورة مستقلة، غرفة تسجيل بسيطة.

ويجب تطبيق الضمانات نفسها على الاتهامات الموجهة ضد إسرائيل. ويجب أن يكون لبنان قادرا على الإبلاغ عن موقع جديد، أو التحليق، أو الاقتحام، أو إطلاق النار. The mechanism must investigate and include the result in a report. والهيكل الذي يتحكم فقط في الالتزامات اللبنانية سيفقد مشروعيته بسرعة.

ومن شأن الإفصاح المنتظم عن الانتهاكات أن يقلل من التلاعب. ومن شأن التقارير المُحدَّدة، إلى جانب الخرائط والعناصر التي يمكن التحقق منها، أن ترصد الالتزامات. ويمكن أن تظل المعلومات الحساسة سرية، ولكن ينبغي أن تكون الاستنتاجات الرئيسية متاحة للسلطات وللجمهور.

انعدام القوة القسرية

ومهما كان شكلها، فإن البعثة المقبلة ربما تكون لديها وسائل قسرية محدودة. ولن يتمكن المراقبون من إجبار إسرائيل على ترك موقع أو إجبار حزب الله على تسليم مرفق. وستعتمد على القرارات السياسية والإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني.

وهذا التقييد يميز القوة بالفعل. ويمكن للبعثة أن تكشف عن حدوث انتهاك واحتجاج وإبلاغ مجلس الأمن. وهي لا تخوض حربا لفرض القرار 1701. ومن المحتمل أن تعمل بعثة أوروبية وفقا لمنطق مماثل، ما لم تتخذ الدول المشاركة قرارا استثنائيا.

ولذلك ينبغي أن تستند الآلية إلى النتائج السياسية. ويمكن للتقرير الذي يؤكد حدوث انتهاك أن يؤدي إلى عقد اجتماع عاجل أو ضغط دبلوماسي أو تعليق خطوة. ويمكن للولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها على إسرائيل. يمكن للشركاء الأوروبيين أن يشتروا بعض المساعدة ويمكن للحكومة اللبنانية محاكمة أو نشر وحدات إضافية.

ولن تتوقف الفعالية على عدد المراقبين إلا على الرد على النتائج. وستفقد البعثة التي تنشر الانتهاكات دون أي إجراء سلطتها بسرعة. وعلى العكس من ذلك، يمكن لنظام محدود ولكن سريع المسار أن يساعد على منع الحوادث.

الأفضليات التي لم تتوافق بعد

وترغب الولايات المتحدة في الحفاظ على السيطرة السياسية وضمان مراقبة فعالة لنزع السلاح. ويسعى الأوروبيون إلى تجنب فراغ أمني والحفاظ على دورهم في لبنان. ويبدو أن إيطاليا متاحة لبعثة ميدانية. وتدفع ألمانيا فكرة وجود قوة تابعة للاتحاد الأوروبي. وتقترح الأمم المتحدة وجودا دوليا بعد اليونيفيل.

ويرغب لبنان في الجمع بين هذه الخيارات دون فقدان سلطته. إنه يريد وسيطاً قبلته إسرائيل، لكنه يرفض مهمة تقوم مباشرة بممتلكات خاصة. كما يدعو إلى الرصد الدقيق نفسه للانتهاكات الإسرائيلية التي تفرضها على حزب الله.

وتؤيد إسرائيل آلية توفر لها ضمانات أمنية وتتحقق من عدم وجود أسلحة. ويمكنها أن تقبل المراقبين الأوروبيين، شريطة أن تتاح لهم إمكانية الوصول الكافية وأن تنقل نتائج سريعة. وستواصل إيلاء الاهتمام لقدرة الآلية على العمل عندما تبلغ المعلومات عن الهياكل الأساسية العسكرية.

ويمكن أن تؤدي هذه الأفضليات إلى هيكل مختلط. وستوفر الولايات المتحدة الوساطة والمتابعة السياسية. وستراقب بعثة أوروبية أو تابعة للأمم المتحدة الأرض. وستحتفظ القوات المسلحة اللبنانية بالمسؤولية عن عمليات التفتيش والرقابة الإقليمية. ولا تزال هذه الصيغة مذكورة في معظم الأحيان، ولكنها لا تزال تتطلب اتفاقا مفصلا.

شروط إنشاء آلية ذات مصداقية

والشرط الأول سيكون ولاية واضحة. The text should indicate who confirms the withdrawals, who receives the information, who authorizes the inspections and who publishes the violations. ويجب تحديد مجالات التدخل والمواعيد النهائية. ويجب ألا يتمكن الطرفان من تغيير القواعد الحالية بمفردهما.

The second condition concerns freedom of movement. ويجب على المراقبين الوصول إلى الطرق وإخلاء المواقع والنقاط المبلغ عنها. وتمارس هذه الحرية بموافقة السلطات اللبنانية وفيما يتعلق بالممتلكات الخاصة. ومن شأن القيود المتكررة أن تجعل التحقق غير ضروري.

والشرط الثالث هو استقلال المعلومات. وسيتعين على الآلية أن تتبادل التقارير وأن تصدر نتائجها. وسيتعين عليها النظر في الانتهاكات المنسوبة إلى جميع الأطراف. ومن شأن العلاج غير المتوازن أن يضعف البعثة في أسابيعها الأولى.

وتتعلق الحالة الرابعة بالنشر. وسيلزم تقديم تقارير منتظمة عن عمليات الانسحاب، والحوادث، وعمليات التفتيش المنجزة، والنقاط المحاصرة. وستمكن هذه الشفافية الحكومات والمقيمين والشركاء الدوليين من قياس التنفيذ.

ويجب أن تحدد المفاوضات التقنية الآن ما إذا كانت إيطاليا ستتدخل وحدها في مرحلة تجريبية، وما إذا كان سيتم إنشاء بعثة أوروبية أوسع، أو ما إذا كانت الأمم المتحدة ستحتفظ بوجود بعد عام 2026. وسيكون أول انسحاب إسرائيلي وما يقابله من نشر للجيش اللبناني هو الاختبار الفوري للنموذج المختار.