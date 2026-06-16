جنوب لبنان: نحو انسحاب إسرائيلي؟?

The movement reported on Monday around Khiam revives a central question: هل بدأت إسرائيل في تخفيف نظامها في جنوب لبنان، أم أنها مجرد إعادة انتشار تكتيكي قبل مرحلة جديدة من الضغط العسكري؟? According to the correspondent of Al-Akhbar, a significant number of Israeli military vehicles withdrew from the city of Khiam towards Mazraat Sardah and the area of Al-Amra, south of the town. ويأتي الانسحاب في سياق ضغوط دبلوماسية قوية، بعد الاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران، الذي تعرضه إيران الآن على نحو صريح يشمل نهاية الحرب في لبنان.

ولم يؤكد أي إعلان إسرائيلي رسمي الانسحاب العام. ولذلك يلزم توخي الحذر. وتحركات المركبات في مدينة حساسة بقدر ما يستطيع الخيام أن يعلن عن فك الارتباط الجزئي، وتناوب الوحدات، وتوحيد الخطوط الخلفية، أو الإعداد لسحب أوسع. ولكن أهميتها السياسية مهمة. كان الخيام واحدا من أكثر النقاط تعرضا على الجبهة الجنوبية. وسيُنظر إلى إغاثة إسرائيلية في هذا المجال باعتبارها أول اختبار للاتفاق الأمريكي – الإيراني وقدرة طهران على فرض المسألة اللبنانية في المفاوضات مع واشنطن.

(خيام)، أول إشارة أو نقل بسيط؟?

وتأتي الحركة المبلغ عنها إلى الخيام في وقت ظلت فيه الصحافة الإسرائيلية منذ عدة أيام تتحدث عن ذراع من الحديد بين المطالب الأمريكية والموقع الإيراني والمقتضيات الأمنية التي أبدتها حكومة نتنياهو. ووفقا لتقارير من وسائط الإعلام الإسرائيلية، فإن إحدى المسائل الرئيسية هي ما إذا كانت إيران ستنجح في جعل الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان شرطا سياسيا للمذكرة مع الولايات المتحدة.

هذا السؤال ليس نظرياً وقال وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي يوم الثلاثاء إن نهاية الحرب في لبنان هي أهم مسألة في مذكرة التفاهم مع واشنطن. ووفقا له، ينص النص على إعلان وقف فوري ودائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. وهذه الصياغة تعزز الضغط على إسرائيل. فهو يضع جنوب لبنان في صميم اتفاق لا يتعلق سوى بالطاقة النووية الإيرانية أو الجزاءات أو مضيق أورموز.

In this sequence, the movement of vehicles outside Khiam can be read in two ways. ويشهد الأول إشارة إلى الانسحاب، وإن كانت محدودة، تحت الضغط الدبلوماسي. والنقطة الثانية تعتبرها مناورة عسكرية بسيطة ترمي إلى إعادة تشكيل القوات في مناطق أكثر مواتاة، دون التخلي عن منطق الوجود الإسرائيلي في لبنان. The next few hours should make it possible to distinguish these two readings: دخول الجيش اللبناني، والتحرك على محاور أخرى من الجبهة، سواء أكانت للحفاظ على مناطق الاحتلال أو مواصلة الضربات أو وقفها.

الصحافة الإسرائيلية تصف الضغط الحقيقي

وعلى النقيض من صورة موقف إسرائيلي حر تماما، تبين عدة عناصر وردت في الصحف الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو تتعرض للضغوط. وأبلغت وسائط الإعلام الإسرائيلية عن مناقشة بشأن طلب الانسحاب الكامل من لبنان في إطار الاتفاق الأمريكي – الإيراني. Others point out that the Prime Minister and his defence minister want to maintain « safe areas » in Lebanon, Gaza and Syria, but that this line is facing growing US pressure.

وهذا الضغط ليس عسكريا أو دبلوماسيا فحسب. وهو يؤثر أيضا على الائتلاف الإسرائيلي. الحق الصعب يرفض أي اتفاق يُنظر إليه على أنه يحد من حرية إسرائيل في العمل. إيتامار بن غفير دعا نتنياهو لقول « لا » لدونالد ترامب حول وقف إطلاق النار في لبنان. He also had to abolish a trip to the United States on the grounds of visa difficulties, an episode interpreted in the Israeli debate as a new sign of tension between Washington and the most radical figures in the Israeli government.

ولا يكفي ملف التأشيرة هذا لإثبات الجزاء المباشر المرتبط بلبنان. لكن سياسياً، إنها تهم. بن غفير هو أقوى جناح في الائتلاف. وكون الوصول إلى الولايات المتحدة قد أصبح إشكاليا، في وقت تضغط فيه واشنطن على احتواء التصعيد الإقليمي، يغذي فكرة التبريد مع الوزراء الذين يرفضون أي تنازلات. This also reinforces the American margin of pressure on Netanyahu, already caught between his electorate, his far right allies and the agreement with Tehran.

نتنياهو وعد بالبقاء لكن الأرض تتحرك

رسميا، تواصل إسرائيل إظهار خط ثابت. وقال بنجامين نتنياهو ووزير دفاعه، إسرائيل كاتز، إن الجيش سيظل في المناطق الآمنة طالما لزم الأمر. ووصفت كاتز هذه المناطق بأنها أساسية لحماية الحدود ومنع حزب الله من إعادة بناء بنيته التحتية في شمال إسرائيل. ويهدف هذا الموقف إلى طمأنة السكان الإسرائيليين الذين شردوا أو هددوا بإطلاق النار من لبنان.

ولكن هذا الخط له تكلفة سياسية واستراتيجية. وكلما زادت إسرائيل في احتفاظها بالقوات في جنوب لبنان، كلما زاد إجادة حزب الله بالاحتلال. ويعقِّد هذا الوجود أيضا موقف الحكومة اللبنانية، الذي يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من القطاعات المحتلة، ونشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية، وعودة السجناء وإعادة الإعمار. ومن شأن الانسحاب الإسرائيلي أن يسمح لبيروت بإعادة الجيش إلى مركز الترتيب. والاحتفاظ به لفترة طويلة يعطي حزب الله مبررا يمكن أن يستغله في المناقشة الداخلية.

وتشير الصحافة الإسرائيلية أيضا إلى مأزق استراتيجي. وقد حققت إسرائيل مكاسب عسكرية كبيرة ضد حزب الله والتقاليد الإيرانية. ولكن الاتفاق مع إيران، الذي تم التفاوض عليه بدون مشاركة إسرائيل المباشرة، يحد الآن من قدرتها على تحويل هذه المكاسب إلى نتيجة سياسية دائمة. وترغب الحكومة الإسرائيلية في منع حزب الله من الانتصار. ولكن يجب عليه أيضا أن يتجنب عزله عن واشنطن، التي تسعى إلى استقرار جميع الجبهات.

تريد إيران أن تجعل لبنان اختبار الاتفاق

وبالنسبة لطهران، أصبح لبنان اختبار المصداقية الرئيسي للمذكرة مع واشنطن. قال عباس أراغشي أن الوقف الدائم للحرب يجب أن يتعلق بجميع الجبهات، بما في ذلك لبنان كما ذكر المفاوض الإيراني الرئيسي محمد بعقر قللاف في مقابلة مع نبيه بيري أنه ينبغي لإسرائيل أن تنسحب من المناطق المحتلة وأن تسمح لسكان الجنوب بالعودة إلى ديارهم.

At the same time, the Iranian army threatened Israel with a « severe response » after further strikes in southern Lebanon. ووفقا للإحصاء الذي استشهد به تلفزيون الدولة الإيرانية، انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان في 84 مناسبة منذ إعلان الاتفاق. ويهدف هذا الخطاب إلى إظهار أن طهران لا تعتبر لبنان مسألة ثانوية. كما يهدف إلى حماية حزب الله سياسيا، وهو جزء من توازن القوى الإقليمية.

بالنسبة لهزبولا، الرهان واضح. وإذا حصلت إيران على انسحاب إسرائيلي، يمكن للحركة أن تقول إن جبهتها قد وزنت في المفاوضات. وإذا بقيت إسرائيل، يمكنها أن تؤكد أن أسلحتها لا تزال ضرورية في مواجهة الاحتلال. وفي كلتا الحالتين، يعزز رفض إسرائيل الانسحاب سياسيا حزب الله. وهذا هو المفارقة التي تواجه المخيم اللبناني السيادي: فالضغط على نزع السلاح يصبح أكثر صعوبة ما دام الجيش الإسرائيلي يحتفظ بمواقع في لبنان.

إشارة الخيام تحت المراقبة

ولذلك ينبغي رصد الانسحاب المبلغ عنه في الخيام كمؤشر وليس كنتيجة. ولكي يكون هذا الانسحاب المبكر، سيتعين على عدة عناصر أن تتبعه. وسيكون هناك انخفاض مستمر في القوات الإسرائيلية خارج المناطق الحضرية، وعدم استبدالها بوحدات جديدة، ووقف عمليات التدمير، وتخفيض الهجمات الجوية، وفتح حيز لنشر الجيش اللبناني. وبدون هذه العلامات، ستظل الحركة عملية نقل محلية.

كما أن الاتجاه الذي تأخذه المركبات هو اتجاه هام. وقد تكون رحلة إلى مزرعة السردا والعمرة مسافة بعيدة عن قلب الخيام، ولكن ليس بالضرورة خروجا عن الأراضي اللبنانية. ويمكن لإسرائيل أن تسعى إلى الحد من تعرض قواتها مع الحفاظ على المواقع المهيمنة. ومن شأن هذا المنطق أن يسمح لحكومة نتنياهو بأن تقول إنها تستجيب جزئيا للضغوط دون المساس بمبدأ المنطقة الآمنة.

وبالنسبة لسكان الخيام والقرى المجاورة، فإن هذا الفرق بالغ الأهمية. ومن شأن الانسحاب الحقيقي أن يمهد الطريق لتقييم الأضرار وأمن الطرق والبحث عن الذخائر غير المنفجرة والعودة التدريجية للمشردين داخليا. ومن شأن إعادة الترتيب البسيطة أن تحافظ على عدم اليقين. ولن تتمكن الأسر من العودة بصورة دائمة إذا بقيت الطائرات بدون طيار والمدفعية والاقتحامات ممكنة.

تحاول واشنطن احتواء إسرائيل

والضغط الأمريكي هو الآن أحد العوامل الرئيسية في هذه الحالة. دونالد ترامب يريد أن يقدم الصفقة مع إيران كنجاح إقليمي. وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب أن تمنع الجبهة اللبنانية من عدم وقف التصعيد. وقد أظهرت الولايات المتحدة بالفعل أنها يمكن أن تبطئ بعض القرارات الإسرائيلية، لا سيما عندما تهدد الضربات الأكثر كثافة ضد حزب الله بيروت أو تتهدد المناقشات مع طهران.

The Ben Gvir case reinforces this political reading. وعلى الرغم من أنه لا يزال من الصعب اتخاذ تدبير يتصل مباشرة بلبنان، فإن الصعوبات التي واجهها وزير الأمن الوطني الإسرائيلي في مجال التأشيرة تبين أن واشنطن تحافظ على الجاذبية ضد أكثر الشخصيات جذرية في الائتلاف. They also recall that the US administration can distinguish between its strategic support for Israel and its disapproval of certain political lines defended by the Israeli far right.

نتنياهو، المعادلة تصبح ضيقة. وإذا رفض أي انسحاب، فإنه قد يتعارض مع الهدف الأمريكي المتمثل في إزالة التصعيد وتعزيز حزب الله سياسيا. وإذا قبل الانسحاب، فإنه يكشف عن هجمات حلفائه الأقوياء واتهامه بالتخلي عن موقف اكتسبه الجيش. وقد يفسر هذا التقييد الحركات التكتيكية التي لوحظت في الخيام: مرئي بما فيه الكفاية للإبلاغ عن تكيف، ولكن ليس واضحاً بما فيه الكفاية لإعلان سحب عام.

يدعو لبنان إلى وضع جدول زمني قابل للتحقق

ولا يمكن لبيروت ببساطة أن تراقب الحركات الإسرائيلية. وسيتعين على الحكومة اللبنانية أن تطالب بجدول زمني واضح وضمانات وآلية تحقق. وقد وضع الرئيس جوزيف أوون ورئيس الوزراء نواف سلام بالفعل ثابتات الموقف اللبناني: وقف إطلاق النار النهائي، والانسحاب الإسرائيلي، ونشر الجيش، وعودة السجناء وإعادة البناء. ولن تكون هذه المتطلبات ذات مصداقية إلا إذا استندت إلى وجود فعال للدولة في المناطق التي تم إخلاؤها.

ولذلك سيكون دور الجيش اللبناني محوريا. وسيتعين عليها أن تنشر دون أن تظهر كقوة مساعدة من إسرائيل ودون الدخول في مواجهة مباشرة مع حزب الله. وتتطلب هذه البعثة انسحابا إسرائيليا حقيقيا وتنسيقا دوليا وموارد مادية كبيرة. وسيكون في مقدور الفينول أن يرافق هذه العملية، ولكنه لن يحل محل القرار السياسي.

ومن ثم يمكن لحركة الخيام أن تشكل بداية مرحلة جديدة. كما يمكن أن يكون تعديلا عسكريا في حرب مفتوحة. وسيحدث الفرق على أرض الواقع، ولكن أيضا في العواصم. وإذا مارست واشنطن ضغوطا، إذا جعلت طهران لبنان نقطة أولوية في التوقيع على المذكرة، وإذا سعت إسرائيل إلى تجنب العزلة، يصبح الانسحاب التدريجي ممكنا. إذا اختار نتنياهو للحفاظ على المنطقة الآمنة على جميع التكاليف، تراجع الخيام ستظل حلقة محدودة.

سحب لا يزال غير مؤكد، ولكن أقل استحالة

والجديد ليس فقط حركة المركبات في الخيام. وهو يتعلق بالبيئة السياسية المحيطة. الصحافة الإسرائيلية تتحدث عن الضغط وتدعي إيران أن لبنان هو القضية الرئيسية للاتفاق مع واشنطن. وترغب الولايات المتحدة في تجنب استئناف الحرب الإقليمية. (بن غفير) شخص صلب يجد نفسه محاصراً في سلسلة من التوترات مع (واشنطن) ليس كل هذا يثبت الانسحاب غير أنها تبين أن استبقاء إسرائيل في جنوب لبنان لم يعد قرارا خاليا من التكاليف.

وبالنسبة لإسرائيل، فإن البقاء في لبنان يمكن أن يستجيب لمنطق أمني فوري. ولكن هذا الخيار يعزز حزب الله سياسيا ويضعف الاتفاق مع إيران. وبالنسبة للبنان، لن يكفي السحب الجزئي. وسيتطلب ذلك بدء يمكن التحقق منه، ووقفا حقيقيا لإطلاق النار، وعودة الجيش اللبناني. في الوقت الراهن، الخيام يقدم إشارة. وستقول الحركات المقبلة إن كان يعلن عن أول انتهاك للوجود الإسرائيلي أو إعادة بسيطة للجهاز العسكري.