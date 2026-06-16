وفي يوم الثلاثاء، 16 حزيران/يونيه، أجرى الدفاع المدني تقييما أوليا لجولته في بلدة هادا، مقاطعة بنت جبيل. وفقاً لهذا التقييم الأولي,تم تسجيل 18 حالة وفاة حتى الآنبعد العدوان الإسرائيلي على الموقع. This figure relates to the accumulated balance of attacks on Hadatha and does not refer only to the strike reported in the morning against a van on the Hadatha-Haris road.

وفي وقت سابق من ذلك اليوم، استهدفت القوات الإسرائيلية شاحنة على محور هادا – هاريس. السائق نجا من الهجوم ثم تدخل الجيش اللبناني للإخلاء من المنطقة.

إطلاق النار والقصف في عدة قطاعات

واستمر الضغط العسكري الإسرائيلي في مواقع أخرى في جنوب لبنان. وأُبلغ عن إطلاق نيران المدفعية على النبطية الفوقا وكفر رومن وحبوش. كما أبلغ المنار عن حادث وقع في حداثا، حيث أسقطت طائرة إسرائيلية بلا طيار قنبلة يدوية صوتية فأصابت أربعة شباب بجروح طفيفة.

وتحدث هذه الهجمات مع استمرار تعرض جنوب لبنان لإضرابات محددة الهدف وقصف متقطع وعمليات تدمير في بعض المناطق الحدودية. ولا تزال عدة قرى في مقاطعة بنت جبيل معرضة لخطر خاص، على الرغم من المناقشات الدبلوماسية الجارية بشأن وقف أكثر استدامة لإطلاق النار.

لا تزال ميزانية وطنية تنمو

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الأثر التراكمي للهجمة الإسرائيلية على لبنان، في الفترة من 2 آذار/مارس إلى 16 حزيران/يونيه، آخذ في الازدياد826 3 شهيدا و 851 11 مصابا.

ويؤكد هذا الاستعراض الوطني أن إعلانات وقف التصعيد لم تسفر بعد عن هدوء حقيقي على أرض الواقع. In Hadatha, the Civil Defence tour highlights the extent of local human casualties, while the van strike shows that southern roads remain dangerous for civilians.

ولا تزال الحالة متقلبة في بنت جبيل وحول النبطية، حيث لا يزال الناس ينتظرون ضمانات ملموسة لوقف القصف والانسحاب الإسرائيلي والعودة الآمنة إلى المناطق المتضررة.

The USA-Iran agreement against the background

ووقعت هذه الهجمات بينما وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لفتح مرحلة من التصعيد بعد عدة أشهر من الحرب الإقليمية. ويتضمن الاتفاق استئنافا تدريجيا لحركة المرور في مضيق أورموز والمرحلة الثانية من المناقشات بشأن المسائل النووية والجزاءات والضمانات الإقليمية.

ويؤدي لبنان دورا حساسا في هذه العملية. وتصر طهران على معالجة الجبهة اللبنانية ضمن الإطار الأوسع للاتفاق مع واشنطن. ويدعي حزب الله أن إيران تعهدت بالدفع من أجل انسحاب إسرائيلي من لبنان في المناقشات المقبلة. ويبين هذا الترابط أن جنوب لبنان ليست مجرد واجهة محلية. وهي لا تزال مرتبطة بذراع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

غير أن إزالة التصعيد لا تزال غير كاملة على أرض الواقع. وتواصل إسرائيل شن هجمات، ولا تزال ترفض الانسحاب الكامل لمواقف معينة في لبنان. وتعقد هذه الحالة جهود بيروت، التي تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي، والوزع الكامل للجيش اللبناني على الحدود الدولية، وإطلاق عملية التعمير.

وبالنسبة لهاداثا، تبقى الحالة الطارئة أول حالة إنسانية. ويواصل الدفاع المدني جولاته، ويتم إجلاء الجرحى عندما تسمح الظروف بذلك، ولا يزال السكان ينتظرون الهدوء الدائم. صفقة (الولايات المتحدة) قد تفتح نافذة دبلوماسية لكن تفجيرات الثلاثاء تظهر أن هذه النافذة لم تترجم بعد إلى أمن حقيقي في القرى الجنوبية.