جنوب لبنان: هدنة بدون عودة المقيمين

إن هدنة التمديد لمدة ثلاثة أسابيع لا تحل أكثر المسائل الملموسة في جنوب لبنان: عودة السكان. العائلات تبتعد عن منازلها. ولا تزال القرى غير متاحة. وتدمر الأراضي الزراعية أو تكون خطرة للغاية. وتعيش جميع المناطق تحت التهديد بضربات أخرى. ويوجد وقف إطلاق النار باللغة الدبلوماسية. It remains partial in the daily lives of the displaced.

هدنة لا تزال منفصلة عن الأرض

وجوهر المشكلة يكمن في الفجوة بين الإعلان السياسي والواقع المحلي. (واشنطن) يتحدث عن نافذة دبلوماسية ويريد الوسطاء تحويل الاقتحام العسكري إلى عملية تفاوض. ولكن في الجنوب، لا يزال الطلب الأول أبسط. المحليون يريدون معرفة متى يمكنهم العودة كما يريدون أن يعرفوا ما إذا كانوا سيجدون منزلاً أو طريقاً أو ميداناً أو مدرسة أو حداً أدنى من الأمان.

وبالتالي، فإن تمديد وقف إطلاق النار يضع لبنان في تناقض. The discussion progressed in Washington, while the return remained blocked in several localities. إن الهدنة التي لا تسمح بعودة المدنيين ليست بعد هدنة كاملة. ويعلق جزء من الحرب. إنه لا يصلح آثاره. وهي لا تعطي السكان السيطرة على حياتهم.

ويتوقف هذا الوضع على الموقف اللبناني. ولا يمكن لبيروت أن تعتبر الهدنة مجرد نجاح دبلوماسي. ويجب ربطه بمعايير محددة. الأول هو وقف الهجمات. والثاني هو الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة. الثالث هو نهاية الدمار والرابع هو عودة المشردين. والخامس هو الوجود الفعال للدولة في القرى الحدودية.

العودة كاختبار للسيادة

وعودة السكان ليست مجرد مسألة إنسانية. إنه اختبار للسيادة ولا تزال القرية الفارغة، التي يتعذر الوصول إليها أو تعرضها لإطلاق النار، مكانا معلقا. الدولة تفقد وجودها هناك تخسر العائلات حياتهم اليومية هناك المزارعين يفقدون دخلهم هناك المدارس تفقد طلابها هناك البلدية تفقد وظائفها هناك.

ولذلك، فإن رفض إنشاء منطقة عازلة دائمة هو أمر أساسي في الخط اللبناني. وهذه المنطقة لا تعني الفضاء العسكري فحسب. يعني حظر الحياة. يعني تأجيل إعادة البناء. It sometimes means the gradual removal of ties between the inhabitants and their lands. وبالنسبة لقرى الجنوب، فإن الخطر واضح: وقد تصبح الهدنة فترة انفصال طويلة إذا لم تكن مصحوبة بالانسحاب والضمانات.

ولذلك يجب على لبنان أن يدافع عن صيغة بسيطة. ولا يمكن بناء الأمن على الترحيل القسري للسكان. ويجب أن يستند إلى الانسحاب، واحترام الخط الأزرق، ونشر الجيش اللبناني، وآلية رصد دولية. وبدون هذه العناصر، يمكن للهدنة أن تصبح أداة لإدارة الفراغ.

قرى بين التدمير وحظر العودة

وقد حولت الحرب عدة مناطق حدودية إلى مناطق من الخراب والخوف والسيطرة العسكرية. تم تدمير المنازل الطرق تضررت الأرض محروقة وغادرت الأسر قراها دون معرفة ما إذا كانت مغادرتها ستدوم بضعة أيام أو أسابيع أو أشهر. ولم تعد العودة تعتمد فقط على إرادتها. وهو يعتمد على حالة المكان، والأوامر الأمنية، ووجود الجيش والسلوك الإسرائيلي.

In several villages, residents cannot assess the damage themselves. وهي تعتمد على الصور والقصص والمكالمات والمعلومات التي ينقلها الذين قد يكونون قد اقتربوا منها. هذه المسافة تسوء من الصدمة. لا يفقد الشخص المشرد سقفه. كما أنه يفقد الفرصة ليتفقد ما تبقى من منزله.

This uncertainty creates a form of prolonged internal displacement. وتعيش الأسر مع أقاربها أو في مساكن مؤقتة أو في مراكز جماعية أو في ظروف غير مستقرة. يبقون مفاتيح المنازل تدمر أحياناً. They retain documents, title and photos, but cannot regain possession of their space.

أزمة إنسانية دائمة

The number of internally displaced persons shows that the crisis far exceeds the most vulnerable villages. وقد شُرد أكثر من مليون شخص إلى لبنان منذ تصعيد آذار/مارس 2026، وفقا للبيانات الإنسانية الدولية والوطنية المتاحة. ويعيش البعض في مواقع جماعية. ويقع مكان آخر مع أقارب أو في مساكن مستأجرة. Many are out of formal shelters, making it more difficult to organize.

Dislonged families is exhausting families. الوفورات تتناقص. الأطفال يغيرون المدرسة أو يفقدون أسابيع الدراسة. فالمسنون يفتقرون إلى الرعاية المنتظمة. المرضى المزمنين يجب أن يجدوا العلاج في أماكن لا يعرفونها. كما تتعرض الأسر المعيشية التي تستضيف أقاربا مشردين لضغوط شديدة. ولا يزال التضامن الأسري أمرا حيويا، ولكن لديه حدود.

ولذلك فإن الهدنة لا تلغي حالة الطوارئ الإنسانية. إنها تحوله وحتى عودة الأسر، يجب أن تشمل المساعدة الإسكان والغذاء والنظافة والرعاية والنقل والتعليم. ولكن تحتاج إلى زيادة عندما يستمر التشريد. ما كان رد بضعة أيام أصبح منظمة نجاة.

الأراضي الزراعية كواجهة ثانية

وجنوب لبنان ليست منطقة سكنية فحسب. كما أنها منطقة زراعية. وتشكل أشجار الزيتون والبساتين والحقول والطرق الريفية جزءا من الاقتصاد المحلي. وعندما تحترق الأرض، عندما تقطع الأشجار أو عندما يصبح الوصول إلى الحقول خطيرا، تفقد العودة بعض معناها. أي عائلة يُمْكِنُ أَنْ تَجِدَ a بيت، لكن يَفْقدُ دخلَهم.

وأدت هجمات الفوسفور الأبيض والنيران المبلغ عنها في عدة مناطق إلى إضافة تهديد دائم. الضرر لا يتعلق بالمباني فحسب وهي تؤثر على التربة والمحاصيل والمراعي ودورات الإنتاج. ولا يستطيع المزارعون دائما تقييم نوعية أراضيهم. لا يعرفون إن كانت المؤامرة آمنة هم أيضاً لا يَعْرفونَ إذا هم يُمْكِنُ أَنْ يُستأنفوا الموسم القادم.

وهذا البعد أساسي للتعمير. إصلاح المنزل ليس كافياً وهناك أيضا حاجة إلى إصلاح الطرق الزراعية، ونظم الري، وشبكات الطاقة، والآبار، والحظائر، والأسواق المحلية. ولذلك فإن عودة السكان ستتوقف أيضا على القدرة على إنعاش الاقتصاد الريفي. وبدون دخل، تصبح العودة هشة.

يدفع الأطفال المشردون الثمن الباهظ

أطفال الجنوب يعيشون في استراحة عميقة. وهم يفقدون غرفهم، والمدرسة، والأصدقاء، والعلامات، وأحيانا أفراد الأسرة. التعلم عن بعد لا يحل دائما محل المدرسة. يتطلب اتصالاً مستقراً وجهازاً ملائماً وبيئة هادئة. Many displaced families do not have these conditions.

ويتبع التلاميذ الذين يعيشون في مراكز الإيواء أو ذويهم الإيقاعات غير النظامية. بعضهم يفتقرون إلى الصفوف. Others do not have access to digital tools. ويجب أن يختار الآباء بين الاحتياجات الفورية واستمرارية المدارس. In an displaced family, the urgency of housing, food or health often comes before homework.

ومن ثم فإن العودة إلى القرى هي أيضا مسألة تعليمية. وتطيل مدرسة مغلقة أو متضررة أو يتعذر الوصول إليها حركة الأطفال. حتى لو أراد الوالدان العودة إلى المنزل يترددان إذا لم تستطع المدرسة استئنافها ولذلك يجب أن يشمل التعمير المدارس من المراحل الأولى. ولا يمكنها الانتظار حتى النهاية الكاملة للعملية السياسية.

الأمن لا يمكن أن يرقد على الخوف

ويتمثل أحد المخاطر الرئيسية في إقامة الأمان على أساس الخوف. وإذا لم يجرؤ السكان على العودة، فإن منطقة خالية بدون قرار رسمي. إذا أصبحت الحقول خطيرة جداً الأرض مهجورة إذا بقيت الطرق مكشوفة ستتراجع القرى وهذه الدينامية تخلق منطقة عازلة بحكم الواقع، حتى بدون نص.

ولتجنب ذلك، يجب على لبنان أن يطالب بضمانات واضحة. الأول هو نهاية الطلقات والضربات والثاني هو إزالة العقبات التي تعترض العودة. والنقطة الثالثة هي نشر الجيش اللبناني في المناطق المعنية. والرابع هو دور الرقابة الذي تضطلع به القوات الدولية. والخامس هو وضع خريطة واضحة للدمار والألغام والذخائر غير المنفجرة ومناطق الخطر.

ويجب تنظيم العودة، وليس الارتجال. ولا يمكن إجبار الأسر على العودة بأمان. ولا يمكن إبعادهم عن قراهم بدون تقويم. ولذلك يجب على الدولة أن تتصرف كمحكم. He must say where return is possible, where it remains dangerous and what measures are being taken to reopen the localities.

القوات الدولية والقوات المسلحة اللبنانية أمام بعثة مركزية

ولا يزال دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والقوات المسلحة اللبنانية حاسما. ويجب استخدام وجودهم للتحقق من الهدنة، ودعم العودة، والحد من الحوادث، ومنع تركيب فراغ أمني. ولا تزال الولاية الدولية المتعلقة بالقرار 1701 مهمة هنا. وهو يوفر إطارا لرصد الأعمال العدائية ودعم الدولة اللبنانية في الجنوب.

ولكن هذا الإطار يخضع لقيود شديدة. ولا يمكن أن تحل القوات الدولية محل قرار سياسي. لا يمكنهم إعادة بناء القرى وحدها. They cannot guarantee return if violations continue. ولذلك فإن دورها يعتمد على اتفاق واضح بين الأطراف وعلى دعم دولي فعال.

إن الجيش اللبناني هو محور السيادة. ويمكن لنشرها في الجنوب أن يطمئن السكان. It can also provide an institutional response to security requests. ولكن الجيش يحتاج إلى موارد وتغطية سياسية وإلى بيئة مستقرة. وإذا ما انتشر إلى منطقة تستمر فيها الإضرابات، تصبح مهمتها مستحيلة تقريبا.

المشردون الذين يواجهون التكلفة الاجتماعية للانتظار

الانتظار يدمر عائلات الضوضاء المنخفضة. إنه يزيل المدخرات. لقد سئمت من الآباء. إنها تزعج الأطفال. إنه يعزل المسنين. إنه يفاقم الأمراض. وهو يخلق صراعات بين احتياجات المشردين داخليا وقدرات الأسر المضيفة. It also weights on municipalities that receive people from other villages.

ومن ثم فإن الهدنة المطولة دون العودة يمكن أن تؤدي إلى أزمة اجتماعية دائمة. The displaced no longer live in war at the front. وهي تعيش في حالة من عدم التيقن والتكاليف والاعتماد. وتصبح مدفوعات الإيجار والأغذية والأدوية والنقل أعباء ثقيلة. الكثيرون لا يعرفون إن كانت المعونة ستدوم. Many do not know when schools, clinics and services in their village will reopen.

ويمكن لهذه الحالة أيضا أن تحول الأرصدة المحلية. القرى المضيفة تجد نفسها تحت الضغط. والخدمات العامة أكثر شعبية. ويجب أن تلبي الجمعيات احتياجات متعددة. قد يظهر إهانة التضامن كلما كانت العودة أبطأ كلما أصبح التلاحم الاجتماعي أكثر هشاشة.

يجب أن يبدأ التعمير بالبيانات

قبل أن نعيد البناء يجب أن نقيس ويجب أن يكون للبنان سجل دقيق للمنازل التي دمرت، والهياكل الأساسية المتضررة، والطرق المتضررة، والأراضي الزراعية المحترقة، والمدارس المتضررة، وشبكات المياه والكهرباء التي تضررت. وبدون بيانات موثوقة، قد تكون المعونة بطيئة أو متفاوتة أو متنازع عليها.

This assessment should include municipalities, relevant ministries, the army, international agencies and local representatives. كما يجب أن تراعي احتياجات السكان. ولا تطالب الأسرة بالتعويض المالي فحسب. وكثيرا ما يتطلب ذلك طريقا مفتوحا، ومدرسة آمنة، وعيادة، ووصلا كهربائيا، وإمكانية العمل.

وبالتالي، فإن إعادة بناء الجنوب لا يمكن أن تكون مجرد موقع بناء. لا بد أنها خطة عودة ويجب أن تربط بين الأمن والإسكان والزراعة والمدرسة والصحة والخدمات العامة. وإذا كان أحد هذه العناصر مفقودا، فإن العودة ستظل جزئية.

واشنطن بحاجة لسماع أولوية العودة

والوساطة الأمريكية تريد تسريع العملية السياسية. لكنها لا تستطيع تجاهل أولوية العودة ولا يمكن للاجتماع المتوخى بين جوزيف أوون وبنجامين نيتانياهو إلا أن يكون منطقيا إذا كان يتناول الظروف الملموسة في القرى. وسيكون من الصعب الدفاع في لبنان عن مؤتمر قمة من شأنه أن يتكلم عن السلام دون جدول زمني للانسحاب وآلية للعودة.

ولذلك يجب على بيروت أن تقدم طلبا بسيطا إلى واشنطن: يجب قياس الهدنة بعدد الأسر التي يمكنها العودة بأمان. ويقاس ذلك بتخفيض الأثر. وينبغي قياسه بوصول الطوارئ. ويقاس ذلك بإعادة فتح الطرق. ويجب قياسه بنهاية التدمير.

وتسمح هذه اللغة بنقل المناقشة. وتمنع المناقشة من أن تقتصر على الضمانات الأمنية الإسرائيلية. وتشير إلى أن الأمن اللبناني موجود أيضاً. It begins with the protection of civilians and the return of the inhabitants. لا يمكن أن تكون ثانوية.

العودة كشرط للسلام الموثوق به

وسيظل السلام الذي لا يعيد السكان إلى قراهم مجردا. يمكن إعلانه من واشنطن ويمكن لرؤوس الأموال الأجنبية أن تشيد بها. ولكنها لن تغير واقع الأسر إذا ما بقيت المنازل مدمرة، وحرمت الأرض، وظلت الطرق خطرة.

ولذلك يجب على لبنان أن يجعل العودة نقطة غير قابلة للتفاوض. ويجب أن تكون هذه العودة آمنة وكريمة وقابلة للتحقق. يجب أن يكون تحت حماية الدولة. ويجب أن يكون مصحوبا بمعونة إعادة البناء. It must also respect the right of the inhabitants to recover their property and land.

هدنة ثلاثة أسابيع قد تكون مفيدة إذا فتحت هذا الطريق ولن يكون كافياً إلا إذا استخدم لإعداد صورة سياسية. وفي جنوب لبنان، لا يطلب الشعب إنهاء القتال فحسب. إنهم يطلبون الحق في العودة إلى المنزل وما دام هذا الحق معلقا، فإن الهدنة لا تزال غير منتهية.