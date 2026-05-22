جنوب لبنان: هدنة هشة، توازن ثقيل

ودخل جنوب لبنان عطلة نهاية الأسبوع في 22 أيار/مايو 2026 دون عودة حقيقية إلى الهدوء، على الرغم من تمديد هدنة تم التفاوض بشأنها في إطار الوساطة الأمريكية. وتستمر القصف الإسرائيلي في صور والنبطية وبنت جبيل. يرد حزب الله بهجمات الطائرات بدون طيار وإطلاق النار والعمليات ضد المواقع الإسرائيلية المثبتة أو المتقدمة بالقرب من الحدود. ولا يزال الجيش اللبناني واليونيفيل حاضرين، ولكن دورهما لا يزال مقيدا بسبب استمرار أعمال القتال والتدمير وعدم الاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي.

وتقيس ورقة التوازن البشري الأزمة. وقدرت وزارة الصحة اللبنانية الخسائر التراكمية للهجوم الذي شُن في 2 مارس/آذار بنحو 3073 قتيلاً و9362 جريحاً. ومن بين الضحايا الذين تم تحديدهم في الأيام الأخيرة نساء وأطفال ورجال إنقاذ وسكان بقوا في قراهم على الرغم من أوامر الإخلاء. ولا يزال أكثر من مليون شخص مشردين، وأحيانا بعيدا عن الجنوب، وأحيانا على بعد بضعة كيلومترات من ديارهم، في انتظار عودة نافذة أمنية. لذا هذه الحرب لم تعد تملك خطاً واحداً. ولها جغرافية مدنية وعائلية واقتصادية.

هدنة طويلة ولكن نظرية تقريبا

وأعلن وقف إطلاق النار في 16 نيسان/أبريل ومدد لمدة 45 يوما بعد المناقشات التي دارت في واشنطن العاصمة، لفتح فترة لتخفيض الأعمال القتالية. ولم ينتج ذلك الأثر المتوقع. ولم تستأنف الضربات الإسرائيلية إلا بعد ساعات قليلة من إعلان التمديد. أثرت على المحليات في الجنوب ومحاور الحركة. ولم يوقف حزب الله، من جانبه، عملياته ضد الجنود الإسرائيليين. كل مخيم يتهم الآخر بجعل الهدنة غير صالحة.

ولا يزال الجدول الدبلوماسي نشطا. من المقرر فتح رفرف أمني في البنتاغون في 29 مايو. وستجرى المناقشات السياسية في 2 و 3 حزيران/يونيه. وتسعى بيروت إلى الانسحاب الإسرائيلي، ووقف الهجمات، وإعادة بسط سلطتها إلى الجنوب من الليطاني. وتطالب إسرائيل بضمانات ضد العودة العسكرية لحزب الله إلى الخط الأزرق. ويريد (واشنطن) تركيب الجيش اللبناني في قلب الجهاز. وتتداخل هذه الأهداف الثلاثة، ولكنها لا تأمر الأطراف بنفس الطريقة.

وتكمن الصعوبة الرئيسية في عكس هذه الأولويات. وتؤكد السلطات اللبنانية أنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار إذا بقيت القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية. وتعتقد إسرائيل أن الانسحاب دون نزع السلاح أو تحييد حزب الله من شأنه أن يشكل تهديدا مباشرا لشمال إقليمها. ويرفض حزب الله مناقشة أسلحته بينما تستهدف الإضرابات لبنان، وتُبقي على المواقع الإسرائيلية في الجنوب. وبذلك تصبح الهدنة إطارا دبلوماسيا بدون آلية قسرية واضحة.

جنوب لبنان: دير كونون النهر في مركز الصدمة

بلورت مجزرة دير قانون النهر الغضب. وفي 19 أيار/مايو، ضرب إضراب إسرائيلي بلدة صور. الحصيلة النهائية التي أبلغت عنها وزارة الصحة اللبنانية هي 14 قتيلاً و 3 جرحى. ومن بين الوفيات أربعة أطفال، من بينهم طفل سوري واحد وثلاث نساء. ومن بين الجرحى أيضا طفل سوري. وأكدت السلطات الصحية هذا التقييم في اليوم التالي. هذه واحدة من أكثر الحوادث فتكاً منذ إعلان وقف إطلاق النار في نيسان.

وفي الجنازة، كان الأقارب يحملون صوراً لأسرة مزيفة. وتعرف علي ريدا ديبو، أمام وكالة الأنباء، على شقيقها البالغ من العمر 33 عاما، الذي قتل في منزله مع زوجته وأطفالهما الثلاثة. وكان الأطفال في سن 1 و 6 سنوات و 8 سنوات. وأعطت هذه التفاصيل وجهاً دقيقاً إلى ميزانية كثيراً ما يرد موجز لها في الأرقام. وذكّرت التابوتات، التي كان بعضها مشمولا بأعلام حزب الله وحركة أمال، أيضا بتشابك الحداد المدني والانتماء السياسي وتعبئة المجتمع.

ادعى الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أحد عناصر حزب الله في مبنى يستخدم لأغراض عسكرية في منطقة دير قانون. وأكدت أنها استخدمت ذخائر محددة ومراقبة جوية للتخفيف من الإصابات بين المدنيين. وهذه النسخة متنازع عليها في لبنان، حيث تؤكد السلطات والسكان وجود الأسر في المبنى. ويوضح الملف الكسر المركزي لهذه الحرب: وتعرض إسرائيل إضراباتها على أنها موجهة، بينما يحتفظ لبنان بآثاره البشرية وتدميره في المناطق المأهولة بالسكان.

النبطية، السيد كفر، تبنين: خريطة موسعة للضربات

وفي 19 أيار/مايو، ضربت ضربات أخرى النبطية والسفير سير. وذكرت وكالة أنباء أن ما لا يقل عن 19 حالة وفاة على مدار اليوم في الجنوب، بما في ذلك النساء والأطفال. وأبلغ الجيش الإسرائيلي عن استهداف أكثر من 25 موقعا يتعلق بحزب الله بين ظهر الاثنين وبعد ظهر يوم الثلاثاء. تظهر المحليات المتضررة أن التصعيد لم يعد يتعلق فقط بالقرى العالقة مباشرة على الحدود. كما تصل إلى مناطق الجبهة الخلفية، حيث لجأت العائلات النازحة في بعض الأحيان.

وقد شهدت الأيام السابقة زيادة في الإضرابات. ذكرت الصحافة اللبنانية أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة سبعة وعشرين آخرين في مداهمات في جنوب لبنان. في اليوم السابق، تم الإبلاغ عن حصيلة أكبر من 22 قتيلاً، بينهم ثمانية أطفال، بعد ضربات على مركبات وعدة قرى. وتظهر هذه الأرقام تسلسلا مستمرا وليس حادثا معزولا. وهي تتعارض مع فكرة الاستياء الدائم بعد محادثات واشنطن.

ولا تزال قطاعات النبطية وصور وبنت جبيل أكثر القطاعات ذكرا في ميزانيات الميزانيات الأخيرة. وأُبلغ عن الإضراب لدير قنون النهر، والنبطية، وكفر سير، ودوير، وتبنين، والقلوية، ورف، والجبتشيت، وساكساكيه. بعض الهجمات تستهدف المنازل. وتؤثر أخرى على الآليات أو الطرق أو نقاط الإنقاذ أو المباني التي تقدمها إسرائيل كبنية تحتية لحزب الله. يحافظ هذا التشتت على ضغط دائم على السكان. كما أنه يمنع البلديات من التخطيط لعمليات العودة، حتى المؤقتة منها.

وكانت حالة ساكساكيه، في مقاطعة صيدا، قد أبلغت بالفعل عن اتساع نطاق الخطر. وأبلغت مصادر وسائط الإعلام عن مقتل سبعة أشخاص، من بينهم فتاة واحدة، و 15 جريحا، من بينهم ثلاثة أطفال. في جبشيت، ذكرت التقارير التي التقطتها الصحافة اللبنانية أن العديد من أفراد عائلة فاحص قتلوا في غارة، بينما كانوا في مكان اعتقدوا أنه أكثر أمانًا. هذه الحلقات تغذي الشعور بانعدام المأوى. لم يعد السكان يعرفون ما إذا كان الخطر يقتصر على الجبهة أو ما إذا كان يتبع النازحين.

مراكز المعونة والرعاية الأولى المتضررة

ويتأثر أيضاً العاملون في مجال المساعدة الأولية ومرافق الرعاية. وقتل أيضا ثلاثة من العاملين في مجال الإغاثة في هجوم وقع مؤخرا. وتتهم وزارة الصحة اللبنانية إسرائيل باستهداف موظفي الإغاثة مباشرة. وتؤيد إسرائيل، من جانبها، حقيقة أنها تضر بالهياكل الأساسية المتصلة بهزبولا. وهذا التباين يجعل من شبه المستحيل قراءة الوقائع بتوافق الآراء.

حزب الله يعتمد على طائرات بدون طيار من طراز FPV

ويحدث الصراع أيضا بالطريقة التي قام بها حزب الله بتكييف عملياته. ويتزايد استخدام هذه الحركة للطائرات بدون طيار، التي تسترشد أحيانا بصور الألياف، ضد المواقع والدبابات والمركبات ومجموعات الجنود الإسرائيلية. هذه الأجهزة لا تكلّف إلا القليل، تطير منخفضة، وتعقد أجهزة التدخل. وسجلت وكالة أنباء عدة عشرات من مقاطع الفيديو التي نشرها حزب الله، بما في ذلك جزء كبير منها بعد إعلان الهدنة. تسعى الحركة إلى إظهار أن الوجود الإسرائيلي في الجنوب لا يزال ضعيفًا.

وقد أصبح قطاع هادا أحد النقاط الرمزية لحرب اللبس والدموع هذه. وذكرت الصحافة اللبنانية والعربية أن حزب الله ادعى أنه صد محاولة تقدم إسرائيلية جديدة في هذه المنطقة. وأشار الطرف إلى تدمير دبابة رابعة وسحب القوة الإسرائيلية باتجاه رف. وأبلغت وسائط الإعلام الإسرائيلية أيضا عن إصابة قائد لواء مصفحة وعدد من الجنود بطائرة بدون طيار أطلقها حزب الله. وهذه التصريحات جزء من معركة الاتصالات، ولكنها تؤكد كثافة القتال حول بعض المحاور.

تواصل إسرائيل عمليات الإجلاء والتدمير

وتستجيب إسرائيل للهجمات الجوية وقصف المدفعية وأوامر الإجلاء. وقد طلب الجيش الإسرائيلي مرارا من سكان القرى في الجنوب مغادرة منازلهم والتحرك نحو مناطق مفتوحة أو شمالا. وفي 3 أيار/مايو، أرسلت تحذيرا إلى 11 موقعا. وفي 2 أيار/مايو، كان هناك إنذار آخر يتعلق بتسعة قرى. تُبث هذه الرسائل بلغة تُقدم على أنها وقائية، لكنها تنتج نزوحًا قسريًا فعليًا. وتغادر الأسر دون معرفة ما إذا كانت ستتمكن من العودة أو إذا كان منزلها سيبقى واقفا.

ويؤدي تدمير الأراضي إلى تفاقم هذا الشك. وتهدم المنازل أو تصبح غير صالحة للسكن في القرى الحدودية. وتدعي إسرائيل تدمير مواقع أو منشآت يستخدمها حزب الله. ويشجب لبنان سياسة تفريغ نسيج القرية وتدميره. ويتناقض السردان معا، ولكن الأثر على السكان قابل للقياس. منزل مدمر يغلق إمكانية العودة الفورية الطريق المقطع يبطئ الإنقاذ ويحرم الحقل الذي يتعذر الوصول إليه أسرة من الدخل. وتستقر الحرب في الجدران والأراضي والمواسم الزراعية.

وعلى المستوى العسكري الإسرائيلي، يُعرض جنوب لبنان بوصفه منطقة عازلة ضرورية. وقالت إسرائيل إنها تريد منع حزب الله من العودة إلى الاتصال المباشر بالحدود وتهديد المواقع الشمالية. وأفادت مصادر وسائط الإعلام بوجود ما يصل إلى 10 كيلومترات في بعض المناطق. وبالنسبة للبنان، يشكل هذا الوجود احتلالا. ودعا الرئيس جوزيف أوون الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف الإضرابات والتنمر والتدمير. ولا يزال هذا الطلب في صميم الموقف الرسمي اللبناني.

الجيش اللبناني المعتقل بين واشنطن وإسرائيل وحزب الله

ولذلك فإن الجيش اللبناني في موقف صعب. وتدعوها واشنطن، وهي جزء من المجتمع الدولي والسلطة التنفيذية اللبنانية إلى استعادة السيطرة على الجنوب. ولكنه لا يستطيع أن ينشر بالكامل في المناطق التي لا يزال الجيش الإسرائيلي يعمل فيها والتي يحتفظ فيها حزب الله بالقدرات المسلحة. ويجب عليها أيضا أن تتجنب الظهور كأداة لجدول أعمال خارجي. ويعزز هذا التحذير الجزاءات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا على مسؤولي الأمن اللبنانيين المتهمين بالتعاون مع حزب الله.

النقاش الداخلي حي. واتهم نائب حسن فاض الله، وهو شخصية من حزب الله، واشنطن وإسرائيل برغبتهما في تفعيل الجيش اللبناني ضد المقاومة. ويدافع رئيس الوزراء نواف سلام عن منطق دولة واحدة تتخذ القرار بشأن الحرب والسلام. وأصر وزير الخارجية يوسف رججي، بحسب الصحافة اللبنانية، على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتحرير الأراضي اللبنانية وبلد خال من أي احتلال أجنبي وأي تنظيم مسلح غير شرعي. وتبين هذه التركيبات أن الجبهة الجنوبية تمر طوال الحياة السياسية اللبنانية.

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان تحت ضغط متزايد

ولا تزال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حاضرة، ولكن مجال عملها يتقلص. ومنذ استئناف الأعمال القتالية في 2 آذار/مارس، قُتل ستة من حفظة السلام وأصيب عدة آخرين بجروح في جنوب لبنان، وفقا للبعثة. ولا تزال الدوريات مستمرة، ولا يزال التنسيق مع الجيش اللبناني مستمرا، ولكن قوة الأمم المتحدة لا يمكنها أن تفرض صمت الأسلحة وحدها. وهي ترصد، وتقدم تقارير، وتيسر أحيانا الاتصالات وتشير إلى القرار 1701. وهي لا تحل إما محل اتفاق انسحاب أو قرار سياسي بشأن أسلحة حزب الله.

أكثر من مليون مشرد داخليا، أزمة دائمة

إن حالة المشردين داخلياً تزن الآن إلى أقصى حد. وتفيد المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من مليون شخص لا يزالون مشردين في لبنان. وتشير بعض التقديرات اللبنانية إلى حجم أكبر يصل إلى 1.6 مليون شخص فروا أو تأثروا بأوامر الإجلاء والقصف منذ 2 آذار/مارس. وتعيش أسر من الجنوب مع أقارب أو مدارس أو مباني عامة أو شقق مستأجرة أو ملاجئ مرتجلة. والكثيرون ليسوا في مراكز رسمية، مما يجعل المعونة صعبة.

الاحتياجات تتجاوز حالة الطوارئ الغذائية. ويحتاج المشردون داخليا إلى الأدوية والرعاية والوثائق والنقل ومدرسة الأطفال والدخل البديل. ويفقد المزارعون في الشريط الحدودي إمكانية الوصول إلى البساتين وزراعة الزيتون والحقول. الأحذية في القرى المغلقة لم يعد لديها زبائن والأسر التي تدفع الإيجار من قراهم تستنفد بسرعة مدخراتها. ويعاني جزء من هذا السكان بالفعل من عواقب الأزمة المالية التي وقعت في عام 2019 وتدمير عام 2024. وتضيف الحرب الحالية طبقة جديدة من انعدام الأمن.

وقد أعطى وزير المالية ياسين جابر مقياسا اقتصاديا للأزمة. وفقًا له، يمكن أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 7 ٪ على الأقل في عام 2026 بسبب الحرب. وتبلغ قيمة الأضرار 20 بليون دولار. وأعادت الدولة توجيه 50 مليون دولار من الأموال العامة لمساعدة النازحين، في حين لا يزال التمويل الإنساني أقل من الاحتياجات. ومن أصل مبلغ 300 مليون دولار المطلوب، لم يرد سوى نحو 100 مليون دولار. ويمكن النظر إلى هذه الفجوة في المدارس التي تتحول إلى ملاجئ، والبلديات المشبعة، والخدمات الاجتماعية المكتظة.

أزمة محلية في علاقة السلطة الإقليمية

وأخيرا، لا تزال الجبهة الجنوبية تعتمد على السياق الإقليمي. وتتفاعل المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران، والتوترات حول غزة، والضغوط الإسرائيلية، والجزاءات التي تفرضها الولايات المتحدة على المسؤولين اللبنانيين مع الأرض. ولا يوجد حزب الله في الجدول الرسمي للمناقشات اللبنانية – الإسرائيلية، ولكنه مشروط بقدرته العسكرية. ولن تقبل إسرائيل الانسحاب دون ضمانات. ولا يمكن لبيروت أن تضمن نزع سلاح حزب الله وحده دون المخاطرة بأزمة داخلية كبرى. إذاً (واشنطن) يحاول تحويل هدنة هشة إلى بنية آمنة قبل أن تجعل التضاريس عتيقة.

وستكون الأيام القليلة القادمة حاسمة في ثلاث نقاط ملموسة. الأول هو مستوى الضربات حول صور والنبطية وبنت جبيل ومرجيون. والنقطة الثانية هي كثافة الهجمات التي تشنها طائرات هيزبولا بلا طيار على الوحدات الإسرائيلية في الجنوب. والثالث هو قدرة الجيش اللبناني على المشاركة في محادثات واشنطن دون أن يُتهم بالتدخل في مواجهة داخلية. وفي دير قنون النهر، فإن الأسر التي دفنت هذا الأسبوع تعطي بالفعل المناقشة حقيقة مفادها أن البلاغات الدبلوماسية لم تعد قادرة على التحايل عليها.