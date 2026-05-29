جنوب لبنان: cPL calls for unity

وفي يوم الجمعة، 29 أيار/مايو، دعت الحركة الوطنية الحرة إلى تعبئة سياسية وطنية ضد التوسع في الهجوم الإسرائيلي في جنوب لبنان وفي البقاع الغربي. وفي بيان صدر في الصباح، يؤكد التشكيل الذي أسسه ميشيل أوون أن حجم الهجوم يتطلب التغلب على الخلافات الداخلية، مع الحفاظ على النقاش بشأن أسلحة حزب الله، وقرار الحرب والسلام، ودور الدولة. ويحدث ذلك في مناخ يتسم بالضربات الجديدة، والتشريد الجماعي للسكان، وزيادة الضغط على السلطات اللبنانية، في حين يتوقع إجراء مناقشات أمنية في واشنطن.

CPL alerts South Lebanon

إن البيان الصادر عن الحركة الوطنية الحرة يمثل تغييرا في السجل في النقاش السياسي اللبناني. ولا يقتصر الطرف على إدانة الهجمات الإسرائيلية. يصف هجوما يعتقد أنه لم يعد يستهدف فقط الأهداف العسكرية المتعلقة بحزب الله. وهي تشير إلى الهجمات على السكان والأراضي والموارد والبيئة والتراث. والصيغة تعطي النص مجالا أوسع. فهو يضع الأزمة في جنوب لبنان في منظور وطني، ليس فقط في سياق المواجهة بين إسرائيل وحزب الله.

يتهم الـ (كي بي) إسرائيل بارتكاب « جرائم » ضد الناس والمنازل والبيئة في البقاع الجنوبي والغربي يزعم أن تطهير القرى يشكل شكلاً من أشكال الإبادة الحضرية التي ترمي إلى تمزيق حياة الجنوب وربما للاستعداد للسيطرة المستدامة على المنطقة ويصعب بشكل غير عادي على أي حزب يصر أيضا، منذ انهيار اتفاقه السياسي مع حزب الله، على استعادة سلطة الدولة واحتكار اتخاذ القرارات السيادية.

ويشكل هذا الإدانة جزءا من الوقت الذي تؤثر فيه الحالة على أرض الواقع على جميع المسؤولين اللبنانيين. واستمرت العمليات الإسرائيلية على الرغم من إعلانات هدنة أو شطب. ولا تزال عدة مناطق في الجنوب تخضع لأوامر الإجلاء، وتدمير المساكن، والحركات السكانية إلى صور وصيدا والنبطية وبيروت ومناطق أخرى. وعليه، تسعى اللجنة إلى التذكير بأن النقاش السياسي لا يمكن أن يتجاهل البعد الإنساني والإقليمي للحرب.

تحذير بشأن تشريد السكان

ويصر البيان على تهجير سكان جبل عامل. يشير هذا التعبير إلى العمق التاريخي والاجتماعي للجنوب الشيعي، وراء المفردات الإدارية للقزات والمحافظات. يؤكد قانون الإجراءات الجنائية أن نزوح مئات الآلاف من الناس يخاطر بالتسبب في أزمة اجتماعية وطائفية في المناطق المضيفة. ويشدد الطرف على أن لبنان، الذي يعاني بالفعل من تجزئة سياسية وضعف اقتصادي، ليس لديه الوسائل اللازمة لاستيعاب هذه الصدمة بطريقة مستدامة.

الأشهر القليلة الماضية أكدت هذا الهشاشة. وتعيش الأسر المشردة في مدارس أو مراكز جماعية أو مساكن مستأجرة أو منازل أسرية أو ملاجئ مرتجلة. وتؤثر الضغوط على البلديات والرابطات والمستشفيات والمدارس والخدمات العامة المحلية. وهو يضيف إلى أزمة اقتصادية مطولة، وانهيار الدخل، والصعوبات في تمويل الدولة، واستنفاد القدرة الإنسانية. وفي هذا السياق، يمكن أن يتحول أي نزوح جماعي بسرعة إلى أزمة وطنية.

كما يحذر قانون الإجراءات الجنائية من العواقب السياسية للنزوح. ويمكن أن يتعرض السكان الذين اقتلعوا من ديارهم، الذين يستضيفون في مناطق سبق تجربتهم واختبارهم، لتوترات محلية، وخطاب اعترافي، ومنافسات حزبية. ولا يقول الطرف إن هذه الأزمة اندلعت بالفعل. ويدعي أن الخطر قائم إذا لم تنظم الدولة استقبال السكان وحمايتهم وإعادتهم. وهذا التمييز مهم. ومن الممكن تحويل إنذار سياسي إلى دعوة للتنسيق الوطني.

إن نزوح الجنوبيين ليس مجرد مسألة ملحة. كما أنها تلزم الناس بإقليمهم. وترتبط القرى الحدودية بالشبكات الأسرية والزراعية والدينية والاقتصادية. فراغهم المطول يمكن أن يغير التوازنات المحلية. يتناول CPL هذا القلق من خلال الحديث عن مشروع يهدف إلى اقتلاع حياة الجنوب. هذه القراءات تقترن بخوف قديم في لبنان حرب لا تدمر المباني فحسب، بل هي حركة دائمة للمجتمعات المحلية.

الحزب يحتفظ بخلافات على حزب الله

النص الوطني الحر لا يمحو الاختلافات الداخلية. ويشير صراحة إلى أن اللبنانيين ما زالوا منقسمين على الخيارات الاستراتيجية الرئيسية، وعلى إدارة الصراعات، وعلى أسلحة حزب الله، وعلى قرار الحرب والسلام. ويذكر الطرف أن هذه الأسئلة لا يمكن تجنبها أو صمتها. وتميز هذه الجملة بالإفراج عن إعلان بسيط للوحدة. يدعو CPL إلى التجمع في مواجهة الهجوم، لكنه لا يتخلى عن مواقفه بشأن الدولة.

هذا التنويم مركزي في مسار الحزب الأخير. وقد ارتبطت جماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية منذ وقت طويل بحزب الله بموجب اتفاق سياسي وقع في عام 2006. وقد شكل هذا الاتفاق جزءا من الحياة السياسية اللبنانية لأكثر من خمسة عشر عاما. لقد أضعف مع الأزمات المؤسسية، خلافات على الرئاسة، نقد (جيبران باسيل) لشلل الدولة وخلافات على مسؤولية (هزبولا) الوطنية ومنذ ذلك الحين، حاول الحزب الحفاظ على خط صعب: رفض العدوان الإسرائيلي، دون أن يضع نفسه تلقائيا وراء خيارات حزب الله العسكرية.

ويعكس البيان الصحفي الصادر في 29 أيار/مايو هذا الموقف. إنه لا يكرر خطاب (هيزبولا) عن الحرب كطريقة الحماية الوحيدة كما أنها لا تنضم إلى التكوينات التي تضع أولا مسؤولية النزاع على ترسانة الحزب الشيعي. ويدعي أنه يجب على الدولة أن تستعيد مؤسساتها القانونية ومسؤولياتها السيادية وقدراتها الدفاعية. لكنه يضيف أن خطورة الهجوم الحالي تتطلب تعليق منطق الاتهامات المتقاطعة. ولذلك فإن الرسالة موجهة إلى عدة جمهور.

وبالنسبة لحزب الله وحلفائه، يعني الحزب الشعبي الكوري أن نبذ الهجوم الإسرائيلي لا يزال ضروريا. بالنسبة لمعارضي حزب الله، يذكّر بأن النقاش حول الأسلحة والسيادة لا يزال مشروعا. وبالنسبة للمؤسسات، طلب رداً جماعياً. يسعى هذا الموقف إلى تجنب اثنين من المزالق: المواءمة غير المشروطة مع حزب الله وعدم الاكتراث بالدمار الجنوبي. وبهذه الطريقة، يحاول الطرف إعادة احتلال مساحة وطنية تضيق بصورة متزايدة بسبب الاستقطاب.

الدولة مدعوة لأخذ زمام المبادرة

وينص البيان على أن بناء دولة قادرة لا يزال طلبا وطنيا مشتركا. وتعالج هذه الصيغة مباشرة أزمة السيادة اللبنانية. ويواجه البلد حربا على أراضيه، ولكنه لا يسيطر على ظروف التصعيد أو التصعيد وحده. إن القرارات العسكرية الإسرائيلية، وحسابات حزب الله، والوساطة الأمريكية، والموازين الإقليمية، والمناقشات مع إيران، كلها ترجح الحالة. وفي هذه البيئة، تحاول الدولة اللبنانية الحفاظ على هامش العمل.

ويدافع الرئيس جوزيف أوون وحكومة نواف سلام عن خط محوره المؤسسات. يريدون من الجيش اللبناني والدبلوماسية والقنوات الرسمية حمل موقع البلد. ويهدف هذا الخط إلى تحقيق وقف فعال لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي وعودة النازحين وتعزيز دور الجيش في الجنوب. وهو جزء من قرار مجلس الأمن 1701، الذي يظل المرجع الدولي للأمن على طول الحدود.

وتعيد اللجنة تأكيد جزء من هذا المنطق، مع التأكيد على الضرورة الملحة. ولا يورد الطرف تفاصيل خطة عسكرية أو دبلوماسية. ويدعو أولا إلى عقد اجتماع سياسي والبحث المشترك عن سبل لحماية البلد. إن دعوتها إلى » معا » يمكن أن تستهدف عقد اجتماع وطني أو تنسيق برلماني أو حوار بين القوات الرئيسية. المحتوى الدقيق غير ثابت والهدف الفوري هو إنشاء جبهة سياسية دنيا ضد ما يصفه الحزب بأنه تهديد قائم.

غير أن هذا الطلب يواجه تجزؤ النظام اللبناني. ويختلف الطرفان بشأن مسؤوليات الحرب، والمفاوضات مع إسرائيل، ودور الولايات المتحدة، ومكان حزب الله، وقدرات الجيش. ولا يكفي إعلان الوحدة لحل هذه الخلافات. لكن الـ(كي بي إي) يحاول تحريك مركز خطورة النقاش ويدعي أن الكارثة المستمرة تتطلب جهداً مشتركاً، حتى بين المعارضين السياسيين.

تم إحياء النقاش من خلال تسلسل واشنطن

تم أخذ موقف الـ (كيو بي) بينما حاول (واشنطن) أن يحافظ على عملية من المناقشات الأمنية بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين مع (أمريكا) ويجب أن يتبع التعيين المتوقع في البنتاجون، وفقا للجدول الزمني المعلن، عنصر سياسي. وبالنسبة للسلطات الأمريكية، يجب أن تحول هذه الطريقة هدنة هشة إلى ترتيب أكثر استدامة. وبالنسبة لبيروت، فإنها تمثل فرصة ومجازفة.

وتكمن هذه الفرصة في إمكانية الحصول على ضمانات، وانسحاب إسرائيلي، والوقف الواضح للضربات. ويكمن الخطر في تصور المفاوضات تحت الضغط العسكري، في حين لا تزال مجتمعات البقاع الجنوبية والغربية متأثرة. ويخشى العديد من المسؤولين اللبنانيين أيضاً أن تكون المسألة الأمنية هي المطالبة بتنازلات أولية على حزب الله، دون ضمانات فورية للسكان المدنيين. ويدرج بيان الحركة في هذا التوتر.

ولا يذكر الطرف طاولة واشنطن في النص مباشرة. ولكن دعوته إلى الوحدة الوطنية تأتي في وقت تشعل فيه المناقشات في بيروت مناقشات مكثفة. كما شدد رئيس البرلمان، نبيه بيري، على الأولوية المطلقة لوقف إطلاق النار. ويرفض حزب الله أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. وتدفع قوى سياسية أخرى بأنه ينبغي للدولة أن تحتل الحيز الدبلوماسي المتاح، وإلا فإن لبنان سيكون في خطر التعرض لترتيبات تقرر بدونه.

في هذا التكوين، يحاول CPL الدفاع عن خط من الحكمة المؤسسية. لا يريد التخلي عن فكرة دولة ذات سيادة. كما أنه لا يريد أن يبدو غير حساس إلى حد الدمار. ومن ثم فإن نشره الصحفي يسعى إلى فصل فترتين: وقت الحماية الفورية للبلد والوقت للتسوية السياسية الداخلية. ويدعي الطرف أنه سيتعين معالجة الخلافات، ولكن ليس على حساب الشلل أمام الهجوم.

البعد الإقليمي للدمار

أهم مقطع في البلاغ يتعلق بـ « الإنتقال » من الجنوب. لا يتعلق CPL فقط بالإصابات أو الخسائر المادية. وهي تشير إلى تدمير القرى كهجوم على استمرارية الحياة المحلية. وتشير هذه التركيبة إلى صور متكررة الآن: منازل مأهولة، مجاورة كاملة، شق الطرق، الحقول المهجورة، المتاجر المغلقة، المدارس غير الصالحة للاستعمال، الأسر التي لا تعرف متى تعود.

وتضيف مسألة التراث بعدا آخر. وتشمل جنوب لبنان والبقاع الغربية مواقع أثرية ومواقع تذكارية ومباني دينية ومناظر زراعية وقرى قديمة. وعند القتال في هذه المناطق، لا تقتصر الخسائر على الهياكل الأساسية الحديثة. كما أنها تؤثر على المعايير الجماعية. ويشير البيان إلى » أوجه عدم المساواة » والموارد، وهو مؤشر يسعى إلى توسيع نطاق النقاش ليشمل حماية الإقليم بجميع أبعاده.

وهذا الإصرار يخدم أيضا غرضا سياسيا. وبالحديث عن الجنوب بوصفه مجالاً وطنياً، يتجنب الطرف تقليص المنطقة إلى لونها الدنومي أو تأثير حزب الله. وتشير ضمنا إلى أن جبل عميل جزء من الهوية اللبنانية وأن تدميره يتعلق بالبلد بأكمله. يمكن أن يستهدف هذا النهج الجمهور المسيحي، الذي يكون أحيانًا أكثر بعدًا عن الحرب الجنوبية، ولكن أيضًا القوى السياسية التي تتهم حزب الله بعزل المنطقة من خلال خياراته العسكرية.

وبهذه الطريقة، تدعو اللجنة إلى مزيد من التضامن. ويجب عدم ترك الجنوب لمصيره لأنه مرتبط بهزبولا. حرجية أسلحة الحزب الشيعي لا ينبغي أن تؤدي إلى تهدئة الدمار. وعلى العكس من ذلك، ينبغي ألا يحول التضامن مع السكان دون مناقشة الدولة والسيادة. ويضع البيان الصحفي هذين الشرطين في النص نفسه، دون السعي إلى حلهما بالكامل.

دعوة للوحدة دون إزالة المسؤوليات

وتختتم اللجنة بيانها بالقول إن هذه اللحظة ليست في تبادل الاتهامات، وإنما في إجراءات إلقاء القبض على ما تسميه جريمة. ويضيف أن جميع اللبنانيين مستهدفون وجميعهم مسؤولون. وتسعى هذه الصيغة إلى إحداث أثر طارئ. وهو يهدف إلى تقصير ردود الفعل الحزبية التي كثيرا ما تهيمن على الحياة السياسية اللبنانية. ويشير الطرف إلى أن الخطر الحالي يتجاوز الانقسامات المعتادة.

ولا يعني هذا الاستئناف العفو السياسي. وينص النص على أن المسائل الوطنية الرئيسية لا تزال مفتوحة. (سي بي) يعلم أن النقاش حول أسلحة (هزبولا) سيعود فور سقوط الضغط العسكري. كما أنه يعلم أن عدة أحزاب ستستمر في اتهام الحراك الشيعي بفضح البلاد. لكنه يعتقد أن حجم الهجوم يفرض تسلسلا مختلفا. أولاً، الحد من الضرر وتنظيم الحماية ومنع الانهيار الاجتماعي. ثم استئناف المناقشات بشأن الاستراتيجية الوطنية.

وهذا التمييز يناظر حقيقة لبنانية. لا يمكن للبلاد أن تقود بهدوء مناقشة حول الدفاع الوطني بينما يتم إفراغ القرى وتبحث العائلات عن مأوى. كما أنه لا يمكن أن يتجاهل إلى أجل غير مسمى مسألة قرار الحرب والسلام. ويحاول بلاغ جماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية الحفاظ على هذين المستويين معا. وهو يريد أن يجعل الوحدة أداة للحماية، وليس ذريعة لدفع قضايا السيادة.

في الأيام القليلة القادمة ستعرف إن كانت هذه المكالمة صدى. ولا تزال الأحزاب اللبنانية منقسمة. شعب الجنوب يتوقع ضمانات ملموسة. المحادثات الأمريكية تمضي قدما في مناخ متوتر. ولا يزال الجيش اللبناني في صميم التوقعات، دون أن تتوفر له الوسائل اللازمة لحل الأزمة وحدها. ويضيف بلاغ جماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية ضغوطاً سياسية إلى المسؤولين: بناء استجابة مشتركة قبل التشريد والتدمير والتوترات المحلية تحول حرب الجنوب إلى فجوة داخلية أعمق.