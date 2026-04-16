جوزيف أوون ونواف سلام يواجهان المحاكمة السياسية الداخلية

المفاوضات نقلت الحرب إلى قلب السلطة

أبريل 16 أظهر مشهد متناقض ومع استمرار الحرب مع إسرائيل في الجنوب، جرت معركة أخرى في وسط بيروت، وفي المؤسسات والأحزاب والخطابات. هذه المعركة ليست عن الدبابات أو الضربات أو الخطوط الأمامية وهو يركز على الأهمية السياسية للمفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة. ومنذ لحظة فتح قناة مباشرة، حتى بطريقة حذرة ومحدودة، تعرض رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإجراءات داخلية فورية.

قلب هذه المحاكمة بسيط ويزعم جوزيف أوون ونواف سلام أنهما يلتمسان وقف إطلاق النار، ويحميان البلد من تصعيد أوسع، ويضعان الدولة في صميم القرار. خصومهم، أو على الأقل نقادهم، يشكون في شيء آخر. وبالنسبة لهم، فإن التسلسل الحالي لا يقتصر على محاولة لوقف القتال. ويمكن استخدامه لتغيير التوازن الداخلي، وممارسة الضغط على حزب الله، وفتح مرحلة سياسية جديدة يمكن فيها إعادة تعريف السيادة على جزء من البلد.

وهذا الاختلاف ليس مجرد مناقشة تحليلية. وهو يؤثر على مشروعية السلطة ذاتها. وفي بلد مثل لبنان، تؤدي أي مناقشة مع إسرائيل، حتى وإن كانت غير مباشرة، حتى وإن كانت مُحدَّدة، حتى وإن كانت تقتصر على مسائل الأمن أو الحدود، إلى أزمة ذات معنى على الفور. من يتحدث؟ باسم ماذا؟ بأي هامش؟ للحصول على ماذا؟ ولا سيما ما هي التكلفة السياسية المحلية؟ وفي 16 نيسان/أبريل، كان جوزيف أوون ونواف سلام في هذه المرحلة من التوترات القصوى.

ولذلك فإن الافتتاح الدبلوماسي لم يخفف الضغط على السلطة التنفيذية. لقد عززته وكلما سعى المزيد من القوة إلى فرض فكرة وقف إطلاق النار، كلما حاول معارضوه أن يظهروا أنه يتحرك في اتجاه خطير. وهكذا تحولت المناقشة بشأن الحرب إلى مناقشة بشأن الدولة ودورها وحدودها وقدرة قادتها الحقيقية على التفاوض دون فتح أزمة داخلية أعمق.

جوزف أوون يريد التحدث نيابة عن الإقليم والدولة

ومنذ بداية هذا التسلسل، سعى جوزيف أوون إلى شغل منصب محدد. إنه لا يقدم نفسه كرجل تنازلي مجرد أو ببساطة كمدير للأزمات وهو يسعى إلى أن يظهر كضامن لخط مؤسسي واضح، يقوم على الدفاع عن الإقليم، والطلب على الانسحاب الإسرائيلي، ورفض أي تسليم سياسي تفرضه الحرب. وهذه الوظيفة مباشرة: منع الانفتاح الدبلوماسي من أن يُقرأ كدليل على الضعف.

وتتمثل الصعوبة في أن هذا الوضع يجب أن يقف على طائرتين في آن واحد. وعلى الصعيد الخارجي، يجب أن يقنع الوسطاء بأن لبنان على استعداد للمضي قدما في إطار التفاوض. وعلى الصعيد المحلي، يجب أن يطمئن أولئك الذين يخشون أن تخفي هدنة أو مناقشة أوسع نطاقا معتكفا استراتيجيا. لذا لا يمكن للرئيس أن يتكلم اللغة النقية لإلغاء التصعيد ويجب أن تضيف مسيرة الأراضي والسيادة ورفض التخلي عنها.

هذا الإختيارِ مِنْ المفرداتِ لَيسَ تافهَ. في الأزمة الحالية كل كلمة تزن والقول إن لبنان لن يتخلى عن أي جزء من أراضيه هو محاولة إقامة حدود سياسية قبل أن تؤدي المفاوضات إلى غموضها. كما أنها تستأنف المبادرة الرمزية ضد أولئك الذين يتهمون بالفعل بسلطة السير على طريق مرن جدا أو يعتمد اعتمادا شديدا على الراعي الأمريكي.

ولكن هذه الاستراتيجية لها حدودها. وكلما أصر جوزيف أوون على السيادة، كلما كان بوسع معارضيه أن يجيبوا على أن التجربة الحقيقية للسيادة ليست الخطاب بل مضمون المناقشات. وكلما تحدث باسم الدولة، كلما كان السؤال أكثر قوة: هل ترغب الدولة ببساطة في وقف الحرب أو تسعى أيضا إلى إعادة التوازن الداخلي على حساب حزب الله؟ هناك تبدأ المحاكمة السياسية إنه ليس فقط يتحدى طريقة الرئيس وهو يعترض على النية التي تعطى له.

جوزيف أوون في موقف حساس ولا بد أن تبدو قوية بما يكفي لعدم اتهامها بالضعف، ولكنها مفتوحة بما يكفي للوساطة لكي تظل ذات مصداقية. يجب أن يتحدث إلى واشنطن دون فقدان بيروت. He must speak on behalf of the State without giving the impression of using war to settle an internal account. خط التلال هذا ضيق وفي 16 نيسان/أبريل أصبحت إحدى مراكز الجاذبية في السياسة اللبنانية.

نواف سلام يحمل الوزن الملموس للقرار

وإذا كان جوزيف أوون يجسد الطول المؤسسي للتسلسل، فإن نواف سلام يتحمل العبء الأكثر إلحاحا. ويجد رئيس الحكومة نفسه في نقطة الاتصال بين الدبلوماسية وإدارة الأزمات واستمرارية الخدمات العامة والمواجهة السياسية الداخلية. وموقفه أكثر تعرضاً لأنه لا يمكن أن يكتفي بوضع مبادئ. It must also manage the concrete consequences of war, displacement, international pressure and internal divisions.

هذه الحالة تعطي وعداً خاصاً وعندما يدافع عن الحاجة إلى وقف لإطلاق النار، فإنه لا يتكلم فقط كشخص مسؤول يعمل في عملية دبلوماسية. He also speaks as the head of a government that must maintain the airport, ports, border crossings, vital networks, aid circuits and emergency devices. وبعبارة أخرى، لا يمكن فصل خطها السياسي عن منطق إداري يتمثل في البقاء الوطني.

هذا بالضبط ما يجعله هدفاً مركزياً ويصف مؤيدوه عمله تعبيرا عن القلق إزاء السيادة والكفاءة. خصومه ينظرون إليه بقدر أكبر من عدم الثقة يتهمونه بصيغة معزولة أقل من توجه عام في هذه القراءةِ الحرجةِ، نواف سلام لَيسَ فقط رئيس وزراء مُحَاوَلَة لإيقاف الحربِ. وسيكون أيضا أحد وجوه التسلسل السياسي المصمم لتعزيز دور الدولة في مكافحة المقاومة.

وهذا الشك يفسر قوة المحاكمة ضده. وهذا ليس مجرد خلاف على الجدول الدبلوماسي. هو a يَشْكُّ بالغرضِ الخفيِ. The idea that the process could be used to move the confrontation from the south front to the centre of the inner game has an immediate distrust of the head of government. In this context, each gesture of Nawaf Salam becomes overinterpreted. ويُقرأ كل منصب على أنه عمل إداري وكإشارة سياسية.

المفارقة هي أن هذا المعرض يمكن أيضا أن يعزز مكانته. وبافتراض خط وقف إطلاق النار، وبإدامة أداء المؤسسات، وبإدخال منطق الدولة، قد يبدو نواف سلام جزءا من الجمهور بوصفه أحد القلة المسؤولة عن الحفاظ على مسار في خضم الفوضى. ولكن هذا التوحيد المحتمل لصورته يُدفع بتكلفة تزايد العداء في الدوائر التي ترى في التسلسل الحالي أكثر بكثير من مجرد خروج من الحرب.

يخشى حزب الله وحلفائه تشرد الصراع

وأقوى انتقادات جوزيف أوون ونواف سلام تأتي من معسكر المقاومة وحلفائه. ويستند هذا الانتقادات إلى فكرة مركزية: فالمفاوضات التي أجريت لن تهدف فقط إلى إنهاء الحرب، بل إلى إعادة تشكيل المجال الداخلي اللبناني. ومن هذا المنظور، فإن وقف إطلاق النار، واستئناف مبادرة الدولة، والمركزية الأمريكية لن تكون عناصر محايدة. وسيشكلون مجموعة مصممة عاجلا أو آجلا لممارسة الضغط المباشر على حزب الله.

وتتزايد هذه القراءة لأنها تحول التسلسل الدبلوماسي إلى مواجهة قائمة. وإذا كان ينظر إلى العملية على أنها محاولة لمقاومة الدوائر السياسية، فإن أي صيغة للهدنة تصبح مشبوهة. ويصبح أي تقدم مؤسسي غامضا. ويخضع أي خطاب بشأن السيادة لسؤال فوري: السيادة ضد من؟ ضد إسرائيل؟ أو ضد أسلحة حزب الله؟

وفي 16 نيسان/أبريل، لم يكن هذا القلق رد فعل هامشي. وهو يشكل بالفعل جزءا هاما من المناقشة العامة. Thesis that some returned from Washington not to stop the war but to move the battle to Hezbollah Belgianized this fear. وهي تعطي صيغة بسيطة لشعور أوسع: فخلف المناقشة الدبلوماسية يمكن أن تستعد لمواجهة داخلية جديدة بشأن تعريف الدولة وبشأن مركز المقاومة.

بالنسبة لجوزيف أوون ونواف سلام، الخطر كبير. وحتى إذا كانوا لا يسعون إلا إلى فرض وقف لإطلاق النار، فيجب عليهم الآن أن يتصرفوا في مناخ يشتبه فيه جزء من النظام أنهم يسعون إلى تحقيق هدف أوسع. إن هامشهم السياسي ضيق. They can no longer only convince foreign mediators or institutional partners. ويجب عليها أيضا أن تحيد فكرة المشاركة في هجوم سياسي مقنع.

أصعب شيء في هذا الوقت هو أن الشك ينتج آثاره الخاصة، حتى بدون أدلة جديدة. It is enough that it is credible for part of the political field to weight everything else. وبالتالي، فإن المحاكمة الداخلية لا تتوقف فقط على القرارات المتخذة. يعتمد على الخوف الذي يلهم، السرد الذي يرافقهم، وعلاقات القوة التي يستيقظون.

نبيه بيري، بين الإنذار والقفل السياسي

وفي هذا المناخ، تشغل نبيه بيري مكانا منفصلا. وهو ليس جزءا من الدعم الحماسي لخط أوون – سالام، كما أنه لا يشكل جزءا من منطق التمزق التام مع المؤسسات. موقفه أكثر تعقيداً It expresses a clear mistrust of the current sequence, while seeking to prevent this mistrust from leading to implosion of the system or slipping into the streets.

إن مهمة القفل السياسي هذه أساسية. ويعلم بيري أن فتح قناة مباشرة مع إسرائيل رد الفعل في لبنان خطوط الكسور القديمة والشديدة والخطرة. He also knows that any perception of a slip against Hezbollah can cause deep tension in the interior scene. في نفس الوقت، لا يزال رجل نظام. ولا يمكنها أن تسمح للبلد بدخول أزمة مؤسسية كاملة مع استمرار الحرب.

وهذا المنطق المزدوج يجعل دوره محورياً للغاية. عندما يحذر من نوايا التسلسل الحالي، يتحدث إلى قاعدته وحلفائه. وقال لهم أساسا أن اليقظة ضرورية وأن المعركة ليست ضد إسرائيل وحدها. ولكن عندما يعمل على تجنب المواجهة الداخلية، عندما يبطئ من إغراء الشارع أو يحافظ على قنوات اتصال مع الشركاء الخارجيين، فإنه يؤدي دورا مختلفا تماما. وينشأ كهيئة تنظيمية لنظام يتهدده فائض.

وبالنسبة لجوزيف أوون ونواف سلام، فإن هذا الموقف يشكل عقبة وحماية على حد سواء. عقبة، لأنها تحول دون تكوين توافق سياسي بسيط حول خطها. الحماية، لأنها تمنع المعارضة لهذا الخط من التحول فورا إلى أزمة نظام مفتوحة. (بيري) لا تضفي الشرعية على العملية، لكنّها تساعد على منعها من تفجير المبنى بأكمله.

هذا المركز يقول الكثير عن طبيعة السياسة اللبنانية وحتى عندما يخوض البلد حربا إقليمية، حتى عندما تتسارع الوساطة الدولية، فإن الانتقال من أزمة إلى أزمة أخرى لا يزال مليئا بعدد قليل من الشخصيات القادرة على إبطاء التوترات أو احتواءها أو إعادة توجيهها. وفي 16 نيسان/أبريل أطلعت بقوة على أن محاكمة جوزيف أوون ونواف سلام لم تحدث في فراغ. يمر من خلال نظام لا يزال يعرف، عن طريق رد الفعل، لإنتاج ممتص الصدمات.

يعود النقاش بشأن الأسلحة إلى المركز

وخلف المحاكمة السياسية ضد الرئيس ورئيس الوزراء، هذه مسألة قديمة تعود بوحشية جديدة: احتكار القوة. وقد أعادت الحرب مع إسرائيل النقاش بشأن الأسلحة ومكانها في الأماكن العامة اللبنانية، ومهمتها الاستراتيجية، والعلاقة بين المقاومة والدولة. ولم تخلق المفاوضات المفتوحة تحت ضغط الولايات المتحدة هذه المناقشة. أعطته كثافة جديدة

وكلما تحدثت السلطة عن الدولة، كلما زادت فكرة إعادة التركيز على الجيش، وعلى المؤسسات، وعلى سلسلة رسمية من صنع القرار. وكلما سمع معسكر المقاومة هذا المنطق، كلما رأى أن المأزق هو المواجهة السياسية على مركزه. وبالتالي، فإن المسألة ليست مجرد مسألة عسكرية. It is deeply constitutional, symbolic and identity-based. من يجسد حماية البلد؟ من يقرر الحرب والسلام؟ وهل يمكن للدولة اللبنانية أن تدعي هذا الدور حقا دون أن تسبب أزمة مع من يعتبرون أنفسهم ضامنين تاريخيين للمواجهة مع إسرائيل؟

(جوزيف أوون) و(ناواف سلام) في منتصف هذه العقدة بالضبط ويمكن قراءة خطابهم بشأن السيادة على أنه محاولة مشروعة لاستعادة مركزية الدولة. غير أنه يمكن أيضاً أن ينظر إليه الآخرون على أنه خطوة نحو التشكيك في الوضع العسكري لحزب الله. لهذا السبب النقاش حول الأسلحة يلوث كل شيء آخر وهو يحوّل مناقشة بشأن وقف إطلاق النار إلى مواجهة متأخّرة على طبيعة النظام.

والحرب الجارية تجعل هذه المسألة أكثر متفجرة. وفي بلد يسوده السلام النسبي، يمكن إحالة هذه المناقشة إلى مؤتمرات أو حلول توفيقية أو مواعيد نهائية انتخابية. وفي أوقات الحرب، يتطلب الأمر بعداً وجودياً فورياً. الأمر لا يتعلق بمستقبل مجرد إنه يلمس قلب الحاضر وهو يتعلق بما يحميه، وما يقرره، وما يمثله وما يرغمه.

عود تحت الضغط، ولكن في وسط اللحظة اللبنانية الجديدة

وفي 16 نيسان/أبريل، ظهر واقع سياسي جديد. وسواء تم دعمه أو مهاجمته، فإن جوزيف أوون ونواف سلام هما الآن في وسط اللحظة اللبنانية. فهي لم تعد مجرد الرؤساء المؤسسيين لقوة مجبرة على إدارة الأزمة. وقد أصبحوا أرقاماً تتبلور حولها المسألة الرئيسية: هل يمكن للبنان أن يدخل مخرجاً من الحرب بوضع الدولة في المركز دون أن يتسبب في كسر داخلي أكثر خطورة؟

وهذه المسألة هي التي تفسر العنف الذي تتعرض له المحاكمة السياسية. لن نحكم على قراراتهم اليوم The direction in which they could drive the country is judged. وهم يحاولون من أجل مؤيديهم حماية لبنان واحتواء التصعيد وبناء إطار لم يعد فيه السيادة مجرد شعار. بالنسبة لمنتقديهم، يفتحون تسلسلاً يمكن أن تتجاوز عواقبه حد الحريق.

ولعل أهم شيء هو أن هذه المحاكمة قد بدأت بالفعل حتى قبل أن تسفر المفاوضات عن نتيجة ملموسة. وهذا يعني أن المعركة الداخلية لا تتوقف على نجاح أو فشل وقف إطلاق النار. إنها هنا بالفعل وسوف ترافق كل خطوة إلى الأمام، وكل عقبة، وكل صيغة دبلوماسية، وكل مبادرة حكومية. ولذلك فإن جوزيف أوون ونواف سلام لا يواجهان الحرب الخارجية فحسب. ويحكم عليهم الآن في الداخل على كيفية ادعاءهم أنهائه.

وبهذا المعنى، لم يكن يوم 16 نيسان/أبريل مجرد يوم دبلوماسي. وشهد افتتاح محاكمة سياسية داخلية جديدة، حيث يجب على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن يفيا بشرط مزدوج يكاد يكون مستحيلا، ألا وهو وقف الحرب دون أن يظهر أنها ستسلم، وتعزيز الدولة دون إعطاء انطباع بالهدف إلى جزء من البلد. وهذه المعادلة، أكثر من الاجتماع نفسه، التي تفسر لماذا أصبح مركزها مركزياً ومعرضاً له وهشاً.