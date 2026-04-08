جوزيف أوون يدين الهجوم الإسرائيلي ويدعو إلى التدخل الدولي

وأثار الرئيس جوزيف أوون نبرة الأربعاء، 8 نيسان/أبريل، بعد موجة أخرى من الهجمات الإسرائيلية في لبنان. In a statement, the Head of State denounced a « new massacre » committed by Israel, held it « fully responsible » for its consequences, and called on the international community to intervene to stop repeated attacks that it considers to be contrary to international laws, practices and commitments. ويأتي هذا الإعلان في وقت لا يزال فيه لبنان، وفقا لما ذكرته إسرائيل، مستبعدا من وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، على الرغم من النداءات الموجهة من بيروت وباريس وغيرها من الجهات الفاعلة بإدراجه في إزالة التصعيد الإقليمي.

إدانة رئاسية بدعوى قاسية للغاية

في نصه، (جوزيف أون) يتحدث عن « عدوانات وحشية » « لا تعرف القانون » و « لا تحترم أي اتفاق أو التزام » يدّعي أنّ إسرائيل، لخمسة عشر شهراً من وقف الأعمال القتالية، تراكمت الانتهاكات والخروقات « دون أيّ عائق » قبل « مقاومة » اليوم في هجومها، ويرى الرئيس أن هذا التصعيد يشكل تحديا مباشرا للقيم الإنسانية والجهود المبذولة لاستعادة الهدوء والاستقرار.

إن اختيار هذه الكلمات يهم. جوزيف أوون لا يقتصر على الاحتجاج على إضراب إضافي. وهو يسعى إلى وضع سرد أوسع للاستمرارية الإسرائيلية في انتهاك الالتزامات المتعهد بها منذ نهاية المرحلة الأخيرة من التصعيد. This line joins other recent presidential statements, in which he already denounced attacks on civilian infrastructure, journalists or inhabited areas, calling for a stronger external response.

إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن العواقب

أكثر المقطع السياسي في البلاغ هو الذي يدعي فيه الرئيس اللبناني أن هذا التصعيد الفظيع يجعل إسرائيل « مسؤولية كاملة عن عواقبه » وهذه الصيغة لا تستخدم فقط لإدانة الهجوم بأخلاق. وهو يهدف أيضا إلى تحديد المسؤولية مسبقا عن إمكانية توسيع نطاق الأزمة، في حين يظل لبنان خاضعا لإضرابات على الرغم من الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران. ويضيف جوزيف أون أن استمرار هذه السياسات العدوانية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تهدئة واحترام الالتزامات.

ويشكل هذا الاتهام المباشر جزءا من معركة دبلوماسية أوسع نطاقا. ومنذ إعلان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، تؤكد إسرائيل أن لبنان ليس جزءا من الخطة وأن الحملة ضد حزب الله مستمرة. وعلى العكس من ذلك، شددت عدة جهات فاعلة على ضرورة توسيع نطاق منطق رفع مستوى الجبهة اللبنانية. وفي هذا السياق، تسعى الرئاسة اللبنانية إلى إظهار أن الإضرابات الإسرائيلية ليست حلقة منفصلة، بل هي عامل من عوامل زعزعة الاستقرار الإقليمي يمكن أن يعرض تسلسل السلام المستمر للخطر.

توجيه نداء صريح إلى المجتمع الدولي

(جوزيف أوون) لم يكن راضياً عن إدانته كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الهجمات المتكررة ووقف طريقة يرى أنها تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. والهدف من هذه الدعوة هو وضع الأزمة اللبنانية في إطار دولي، حيث يكافح لبنان لفرض قراءته للأحداث والحصول على ضمانات ملموسة على أرض الواقع.

حجّة بعبدا تستند إلى فكرة بسيطة: بدون تدخل خارجي، تبقى الإدانات اللبنانية بدون تأثير على سير العمليات الإسرائيلية. وهذا المنطق واضح في عدة مواقع رسمية حديثة العهد. وفي نهاية آذار/مارس، وفي أعقاب الهجمات على الهياكل الأساسية في الجنوب، كان جوزيف أوون قد دعا المجتمع الدولي بالفعل إلى شن هجمات أخرى. وبعد بضعة أيام، ندد مرة أخرى، بعد وفاة الصحفيين في منطقة الجيزين، بجريمة تنتهك المعايير والاتفاقيات الدولية التي تحمي وسائط الإعلام في أوقات الحرب.

رد فعل جزء من سلسلة من الإضرابات

ويأتي إعلان رئيس الدولة بعد يوم عنيف للغاية. وأُبلغ عن وقوع هجمات على بيروت وضواحيها، وسيدا وبقاع وتايري، والعديد من المواقع في جنوب لبنان. وادعى الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق ضد حوالي 100 موقع وبنية أساسية منسوبة إلى حزب الله في بيروت وبقاع وجنوب البلد. وفي الوقت نفسه، أكدت السلطات الإسرائيلية أن وقف إطلاق النار مع إيران لا ينطبق في رأيها على لبنان.

وفي هذا السياق تتكلم الرئاسة عن مذبحة جديدة. The word refers not to a single strike, but to a sequence perceived as systemic, affecting several regions and aggravating an already very heavy human balance. وفي الأيام السابقة، أبلغت وكالات الأنباء عن وقوع أكثر من 000 1 حالة وفاة في لبنان منذ استئناف الأعمال القتالية في أوائل آذار/مارس. وهذا التراكم يعطي الكلمة الرئاسية مجالا أوسع من مجرد الاستجابة في حالات الطوارئ. إنه يهدف إلى تأهيل طريقة حرب وليس مجرد حلقة

خمسة عشر شهراً من الانتهاكات: تعيد البابادا التسلسل في الوقت المناسب

The Lebanese President insists on « 15 months » of violations since the cease of hostilities agreement. وهذه الإشارة الزمنية مهمة. هذا يعني أنه من وجهة نظر (بابدا) الأزمة الحالية لا تبدأ بأحدث التفجيرات وهو يوسع تسلسلا لم تكن فيه الالتزامات التي تم التعهد بها قد تم الوفاء بها بالكامل. وقد اتهم لبنان إسرائيل منذ وقت طويل بزيادة التحليقات والإضرابات والتوابل لآليات إزالة التصعيد، ولا سيما منذ نهاية حرب عام 2006، بل وحتى أكثر من ذلك منذ الهدنة الأحدث.

وبالإشارة إلى هذه الاستمرارية، يسعى جوزيف أوون أيضا إلى نزع الشرعية عن أي محاولة إسرائيلية لتقديم عملياته الحالية كرد دفاعي واحد أو صارم. وعلى العكس من ذلك، تؤكد الرئاسة أن هناك تكرارا موثقا للانتهاكات دون جزاءات دولية كافية. والرسالة الضمنية واضحة: إذا تصرفت إسرائيل اليوم بهذه الحرية، فإنها أيضا لأنها كانت قادرة على القيام بذلك أمس دون مواجهة أي تكلفة دبلوماسية حقيقية.

هيئة رئاسة تحاول تجنب الحقبة الدبلوماسية

ردة فعل (جوزيف أوون) هي أيضاً جزء من الكفاح من أجل مركزية لبنان السياسية ومنذ إعلان الهدنة بين واشنطن وطهران، كثيرا ما يعطي البلد انطباعا بأن الآخرين يتحدثون: وتدعي إسرائيل أنها غير مدرجة؛ وتؤيد إيران وباكستان العكس؛ وتدعو فرنسا إلى إدماجها الكامل في السلام الإقليمي. وفي هذا المشهد، تحاول الرئاسة اللبنانية أن تبادر بقراءتها الخاصة: إن لبنان ضحية للعدوان، وتتحمل إسرائيل المسؤولية عن التصعيد، ويجب على المجتمع الدولي أن يتصرف.

وتستجيب هذه الاستراتيجية للضعف الهيكلي. ليس لدى لبنان اليوم الوسائل العسكرية أو الدبلوماسية لفرض تغيير في السلوك الإسرائيلي وحده. ولذلك يجب عليها أن تسعى إلى تحويل الانسحاب السياسي إلى ضغط دولي. والغرض من الخطاب الرئاسي هو بالتحديد: وضع بيروت في مركز القضية، ومنع انتقال الجبهة اللبنانية إلى مرتبة تذييل الهدنة الإيرانية – الأمريكية، والتذكير بأن عدم وجود رد خارجي من وجهة النظر اللبنانية يمثل شكلا من أشكال التساهل.

إدانة تحدث أيضا داخل لبنان

كما أن لبيان بعبدا نطاق داخلي. وفي بلد عبرته انقسامات عميقة على حزب الله، وإيران، والعلاقة مع إسرائيل، تختار الرئاسة هنا خطا من خطوط الوحدة الدنيا: إدانة الهجوم، والدفاع عن الأراضي، والدعوة إلى حماية المدنيين، وإحالة المسؤولية إلى إسرائيل. وهذا الموقف لا ينظم الكسور الداخلية، ولكنه يسمح لرئيس الدولة بإعادة تأكيد وظيفة للذخيرة في وقت يبدو فيه أن لبنان كثيرا ما يتخلص من قدرته على وضع خطى الحرب والسلام نفسه.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا الخط يتفق مع بيانات أخرى صدرت مؤخرا عن جوزيف أوون، لا سيما عندما شدد على ضرورة إدراج لبنان في " السلام الإقليمي " . وتتفق إدانة الإضرابات والدعوة إلى تدخل دولي مع المنطق نفسه، ألا وهو منع تعرض لبنان للقصف في آن واحد، والنسيان الكبير للترتيبات الدبلوماسية.

حكم رئاسي يوجز المأزق الحالي

ومن المحتمل أن تكون الجملة الرئيسية من البيان هي: أن استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. وهو يلخص إلى حد ما الحالة الراهنة. وبينما توجد هدنة بين واشنطن وطهران، لا تزال الجبهة اللبنانية نشطة. وفي حين تتحدث عدة جهات فاعلة عن إزالة التصعيد الإقليمي، تؤكد إسرائيل أن حربها في لبنان ما زالت مستمرة. وبما أن لبنان يطالب بإدراجه في السلام، فإنه يواصل استيعاب الإضرابات. وهذا التناقض هو أن جوزيف أوون يحاول أن يضع في صميم المناقشة الدولية.

ومن ثم، فإن رئيس الدولة، إذ يدين الهجوم بهذه الصفة، يحاول أن يعلق على هذا الحدث أقل من أن يحدد المعنى السياسي: فهو ليس حادثا آخر بالنسبة له، بل هو نقطة تحول تبين أن لبنان، بدون رد فعل خارجي، سيستمر في دفع ثمن حرب يدعي آخرون رغبتهم في احتوائها.