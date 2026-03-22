إن رئيس الجمهورية، جوزيف أوون، ندد يوم الأحد باستهداف إسرائيل للبنية التحتية الحيوية والمرافق في جنوب لبنان، ولا سيما جسر القسمية على نهر الليطاني وغيره من هياكل العبور. In a particularly firm statement, the Head of State states that these attacks constitute « a serious escalation » and « a flagrant violation of Lebanon’s sovereignty » while seeing it as « an introduction to a land invasion » against which Beirut claims to have warned » through diplomatic channels. »

النص الرئاسي لا يترك مجالاً للغموض جوزيف أون يتهم إسرائيل بالإنخراط في " تدمير منهجي للهياكل الأساسية والمرافق المدنية الحيوية والمناطق السكنية في القرى اللبنانية " ، وهي سياسة، وفقا له، " تشكل عقابا جماعيا ضد المدنيين " . وأضاف أن مثل هذه الأعمال هي " أفعال مدانة لا مبرر لها " وتنتهك بوضوح قواعد القانون الإنساني الدولي التي تحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم الأساسية.

نص البيان الرئاسي

وينص البيان الذي أحالته الرئاسة بصفة خاصة على ما يلي:

وتشكل هذه الهجمات تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة لبنان، وتنظر إليها على أنها مقدمة لغزو أرضي حذر لبنان من خلال القنوات الدبلوماسية من خطر وقوعه " .

وواصل الرئيس:

" وتعكس هذه المبادئ التوجيهية انجرافا خطيرا نحو التدمير المنهجي للهياكل الأساسية والمرافق المدنية والمناطق السكنية في القرى اللبنانية، وهو ما يماثل سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين، وهي سياسة مرفوضة، ومدانة، وغير مبررة، وتتناقض بوضوح مع قواعد القانون الإنساني الدولي التي تحظر استهداف المدنيين ومرافقهم الأساسية " .

حول الجسور على نهر الليطاني، جوزيف أوون يكتب مرة أخرى:

« إستهداف الجسور على نهر الليطاني، وهو طريق حيوي للتشريد المدني، هو محاولة لقطع الاتصال الجغرافي بين منطقة جنوب نهر الليطاني وبقية الأراضي اللبنانية. ويعيق إيصال المعونة الإنسانية، وهو جزء من خطط مشبوهة لإنشاء منطقة عازلة، ويوطد واقع الاحتلال ويواصل التوسع الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية " .

وأخيرا، يدعو رئيس الدولة مباشرة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى القيام بما يلي:

وفي مواجهة هذا التصعيد، يدعو لبنان المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ خطوات فورية لردع إسرائيل عن تنفيذ هذا الهجوم. إن استمرار الصمت أو السلبية يشجع على تصعيد الانتهاكات ويقو ِّض مصداقية المجتمع الدولي " .

قسمية وجسور الليطاني في وسط التسلق

ويأتي البيان الرئاسي بعد سلسلة جديدة من الضربات الإسرائيلية على الجسور في جنوب لبنان. وأفاد رويتر بأن إسرائيل ضربت يوم الأحد جسرا رئيسيا على المحور الساحلي على مستوى القسمية، بعد أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي عن أمر تدمير جميع جسور الليطاني التي تعتبرها إسرائيل من جانب حزب الله.

وبالنسبة لبابدا، تتجاوز المخاطر البعد التكتيكي الوحيد. ويشدد البيان على وظيفة هذه الجسور باعتبارها " شريانا حيويا " بالنسبة للمدنيين والإغاثة والمساعدة الإنسانية. ومن ثم، فإن الرئاسة لا تتحدث فقط عن الأعمال المدمرة. وهو يصف محاولة لتفتيت جنوب لبنان، وعزل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، وإنشاء واقع إقليمي جديد بالقوة.

آخر البيانات الإسرائيلية

بيان جوزيف أوون في سياق تشديد الخطاب الإسرائيلي

On Sunday, the Israeli Defense Minister, Israel Katz, declared that he and Benyamin Netanyahu had ordered the army to destroy « immediately » all bridges over the Litani, which Israel claims were used for « terrorist activities », in order to prevent the passage of Hezbollah and weapons southward. وفقاً لـ (رويتر) طلب من الجيش أيضاً أن يسرع في تدمير المنازل اللبنانية في قرى اتصال

في اليوم السابق، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أنه لن يكون هناك المزيد من الحاويات، ولكن فقط « مبادرة ومهاجمة ». He added that Israel would not return to the policy of « rounds » and limited escalations in Lebanon, and that the army would not stop until the « threat » was removed from the border.

هذه التصريحات تركز بشكل خاص على قراءة (بابدا) وعندما تتحدث رئاسة الجمهورية عن " الشروع في غزو أرضي " ، فإنها جزء من تسلسل لم يعد فيه المسؤولون الإسرائيليون يتحدثون عن الإضرابات المستهدفة فحسب، بل عن تدمير الجسور، والهدم المعجل للمنازل الحدودية، وانتهاء أي منطق في ضبط النفس.

الإنذار السياسي والدبلوماسي

تصريح (جوزيف أوون) علامة على تشديد حاد في اللغة الرئاسية ولم تعد تقتصر على الإبلاغ عن انتهاكات السيادة. وهي تشكك في استراتيجية إسرائيلية أوسع نطاقا، مقرونة بثلاثة أهداف هي: وقف استمرارية الأراضي في جنوب لبنان، وعرقلة وصول المعونة الإنسانية، وإعداد منطقة عازلة مفروضة بالقوة.

« التعبير الأثقل هو « غزو الأرض وهو يضع الإعلان خارج نطاق الاحتجاج الدبلوماسي التقليدي. The Head of State explicitly states that Beirut sees, in the destruction of bridges and civilian infrastructure, the warning signs of a wider Israeli land operation.