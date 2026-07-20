حزب الله: اختيار نزع السلاح

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وقد أكد مسؤولو حزب الله من جديد رفضهم تسليم الأسلحة ما دام الجيش الإسرائيلي يشغل مواقع في لبنان ويواصل عملياته. وقد أعادت البيانات التي أبلغت عنها الصحافة العربية في 20 تموز/يوليه القضية إلى نزاع أوسع. وتدعي الحركة أنه لا يمكن تخفيض الأزمة إلى ترسانتها. ويستشهد بالاحتلال والإضرابات والسجناء وتدمير وإعادة سكان الجنوب. وفي مواجهة هذا الخط، فإن الولايات المتحدة تجعل الأسلحة حصرا في أيدي الدولة شرطا أساسيا من شروط دعمها للبنان. ولذلك يجب على حكومة نواف سلام أن تتحرك بين معوقين. وهو يسعى إلى انسحاب إسرائيلي يمكن التحقق منه، لكنه يريد أيضا تجنب المواجهة مع حزب الله وقاعدة شعبيته. The party, supported by Nabih Berri, chose to remain in government despite its opposition to the framework agreement. ويسمح له هذا الوجود بالدفاع عن مواقفه داخل المؤسسات وباتباع الخطوات التالية في الترتيبات التي تم التفاوض بشأنها في إطار الوساطة الأمريكية.

إعادة تأكيد الرفض بعد الاتفاق الإطاري

والمواقف المنشورة في 20 تموز/يوليه تمدد الإعلانات الصادرة منذ توقيع الاتفاق الإطاري المؤرخ 26 حزيران/يونيه. ويمثل مسؤولو حزب الله الصراع مع إسرائيل تهديدا دائما ضد لبنان. ولذلك فإنها ترفض السماح بالمناقشة بالبدء بمسألة أسلحة الحركة. ووفقاً لهم، فإن هذا النهج يعكس ترتيب المسؤولية ويترك جانباً الوجود العسكري الإسرائيلي والهجمات الجوية والتدمير في المناطق الجنوبية.

وتصر الحركة على الطابع السياسي والإقليمي للمسألة. ويدعي أنه لا يمكن معالجة الأسلحة بصورة مستقلة عن الانسحاب الإسرائيلي. ودعت أيضا إلى وضع حد للإضرابات، وإطلاق سراح السجناء، وإطلاق عملية إعادة البناء. They consider that these commitments must precede any action imposed on Hezbollah. وهذا الموقف لا يشكل قبولا لمزيد من نزع السلاح. ولا يحدد الطرف أي جدول زمني ولا يصف الشروط المحددة لتسليم ترسانته.

Hezbollah also challenges the method followed by the government. ورفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وانتقد اتفاقا اعتبره غير متوازن. وترى الحركة أن النص يمنح إسرائيل حق السيطرة على التدابير المتخذة في لبنان، دون ضمان انسحاب سريع لقواتها. وأعرب عن خشيته من أن تصبح المناطق التجريبية نموذجاً للمنطقة بأكملها، في حين أن الالتزامات الإسرائيلية ستظل خاضعة لشروط.

يتذرع حزب الله بنزاع قائم

وفي البيانات التي أبلغت عنها الصحافة العربية، يصور مسؤولو حزب الله المواجهة مع إسرائيل كصراع قائم. إنهم لا يصفونه بأنه مجرد نزاع حدودي يرونه تهديداً لأراضي لبنان والسكان وقدرته على الدفاع عن نفسه وهي ترى أن هذه القراءة تبرر الإبقاء على قوة مسلحة خارج الجيش النظامي ما دامت إسرائيل تحتفظ بوجود عسكري وقدرة على العمل في لبنان.

ويدعي الطرف أن نزع السلاح المسبق سيلغي رادعه الرئيسي. He believes that Israel could then maintain its positions or resume operations without having an equivalent response. ويذكّر مسؤولوها بالحملات العسكرية ضد لبنان والدمار الذي تعرضت له القرى في الجنوب. وهم يحاجون بأن السكان المعنيين لا يستطيعون قبول آلية تبدأ بعمليات التفتيش وضبط الأسلحة دون انسحاب واضح.

وتتعلق هذه الحجة أيضا بالأساس الاجتماعي للحركة. ويسعى حزب الله إلى إظهار أنه لا يدافع فقط عن منظمة أو جهاز عسكري. وهي تعرض أسلحتها كأداة لحماية المناطق المعرضة للخطر. This position remains echoed among residents who have lost their homes or cannot return to their villages. غير أنها قابلت معارضة من العديد من اللبنانيين الذين اعتبروا أن قرارات الحرب ينبغي أن تتخذها الدولة وحدها.

At this stage, the party avoids answering operational questions in detail. He does not publicly state how he would deal with his depots, noses or positions in an area evictiond by Israel. ولا يحدد ما إذا كان سيقبل التحقق الذي يقوم به الجيش اللبناني أو آلية دولية. ولا يمكن تجنب هذه النقاط إذا بدأ الانسحاب الإسرائيلي بالفعل في منطقة تجريبية أولى.

الانسحاب الإسرائيلي كشرط أساسي

ولا يزال ترتيب الخطوات هو العقبة الرئيسية. ويطالب حزب الله بأن يتم الانسحاب الإسرائيلي قبل أي مناقشة بشأن نزع السلاح. إن إسرائيل تتخذ موقفا معاكسا. ويدعي أن جنوده سيظلون في جنوب لبنان ما دامت الحركة تحتفظ بأسلحتها وتعتبر تهديدا. ويحاول الاتفاق الإطاري تقريب هذين الشرطين من خلال التطبيق التدريجي، ولكن جدوله الزمني لا يزال غير مكتمل.

The text provides for pilot areas. وفي هذه المناطق، يجب نشر الجيش اللبناني، ويجب نزع سلاح الجماعات المسلحة، ويجب أن يتمكن المقيمون من العودة. ويجب على إسرائيل أن تحد تدريجيا من وجودها. وينبغي أن تحدد الآلية الأمنية المقبلة آليات الرصد والتحقق. ويجب أن يتبع ذلك الهيكل التنسيقي بمشاركة أمريكية. غير أنه لا تزال هناك عدة تفاصيل قيد التفاوض.

ويخشى حزب الله أن يتأخر الانسحاب الإسرائيلي حتى نهاية عملية نزع السلاح الوطني. ومن شأن هذه القراءة أن تتيح لإسرائيل الحفاظ على منطقة آمنة لفترة طويلة من الزمن. ويشير الطرف إلى أن تسليم أسلحته لا يمكن إنجازه بسرعة، حتى في حالة الاتفاق السياسي. ولذلك ترى أن الشرط الإسرائيلي يمكن أن يكون مبررا للاحتلال المطول.

وتطالب الحكومة اللبنانية بتسلسل آخر. الرئيس جوزيف أوون يريد الإنسحاب الإسرائيلي الأول ثم تود بيروت نشر الجيش في المنطقة المعنية وتبرهن على قدرتها على ممارسة سلطتها هناك. هذه الخطوة يجب أن توفر نتيجة واضحة للسكان وتخفض حجة حزب الله بأن لبنان وحده يفي بالتزاماته. وبدلا من ذلك، فإن عدم الانسحاب من شأنه أن يعزز رفض الحركة.

واشنطن تضع الأسلحة في مركز الملف

تم توضيح الضغط الأمريكي أثناء التبادل بين جوزيف أوون وماركو روبيو وأثنى وزير الخارجية على جهود الحكومة اللبنانية لاستعادة سيادة البلد. واستشهد بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية العسكرية كأحد الأهداف التي تدعمها واشنطن. ومن ثم، فإن الولايات المتحدة تعرض نزع السلاح كعنصر رئيسي من عناصر السلام والانتعاش الاقتصادي.

هذا الموقف يتجاوز الأمن ولواشنطن تأثير كبير على المعونة المقدمة إلى الجيش اللبناني، وتعبئة الشركاء الدوليين، وتمويل إعادة البناء. ويحتاج لبنان إلى موارد خارجية لتعزيز قواته العادية وإصلاح الهياكل الأساسية وتمكين عودة المشردين داخليا. ولذلك يمكن للسلطات الأمريكية أن تربط بعض دعمها بالتقدم القابل للقياس في مجال تحديد الأسلحة.

ولا تطلب الولايات المتحدة علنا من الجيش اللبناني الدخول في مواجهة عامة مع حزب الله. وهي تؤيد عملية تدريجية بدأت في مناطق محدودة. ولكنهم يريدون شيكات ملموسة وينبغي أن تكون المناطق التي سلمت إلى الجيش خالية من المقاتلين والمخازن والمنشآت العسكرية التي تتجنبها الدولة. ولا تزال الآلية المقبلة بحاجة إلى توضيح كيفية إنشاء هذا الغياب.

ويرى حزب الله أن هذا الضغط محاولة لتغيير التوازن الداخلي. وهي تعتقد أنه ينبغي ألا تصبح المعونة الدولية وسيلة لفرض القرارات التي تهم الأمن الوطني. ويتهم مسؤولوها واشنطن باستئناف المطالب الإسرائيلية. ويدعيان أن الدعم المقدم إلى لبنان ينبغي أن يبدأ بضمان الانسحاب ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

انقسمت الحكومة بين شرطين

وحكومة نواف سلام هي محور هذه المواقف المتعارضة. وأكد مبدأ احتكار الدولة للأسلحة. كما وضع الرئيس جوزيف أوون هذا الالتزام في صميم ولايته. غير أن السلطات لا تريد تحويل هذا التوجه إلى عملية عسكرية ضد حزب الله. They know that an attempt to forced disarmament could cause clashes and divide the army.

The military institution must take control of the evictiond areas. وسيتعين عليها أيضا التعامل مع الأسلحة والهياكل الأساسية التي يمكن العثور عليها هناك. ويبدو أن هذه المهمة بسيطة في النصوص، ولكنها تزداد صعوبة في القرى المأهولة بالسكان. وتثير طلبات إجراء عمليات تفتيش منتظمة للمنازل والممتلكات الخاصة القلق. ويشعر المسؤولون العسكريون بالقلق لأن عمليات التفتيش الواسعة النطاق قد تتسبب في حوادث مع السكان.

The army wants to avoid being perceived as implementing information provided only by Israel. وهو يتطلب معلومات يمكن التحقق منها وإطارا قانونيا واضحا. ولا تكفي دائما قائمة بالمباني أو الممتلكات المعروضة كمواقع عسكرية لتبرير البحث. ويجب على الجنود أن يحترموا القانون اللبناني وأن يحصلوا على الأذون اللازمة وأن يحافظوا على علاقتهم بالسكان.

ولذلك تسعى الحكومة إلى إيجاد صيغة تجمع بين سلطة الدولة والاستقرار الداخلي. وهو يريد تعزيز الجيش، والحصول على انسحاب إسرائيلي والحد من خطر المواجهة. هذه الطريقة تستغرق وقتاً وهي في توتر مع التوقعات الأمريكية والإسرائيلية، التي تتطلب نتائج سريعة. ويواجه أيضاً عدم الثقة في حزب الله، الذي يشك في آلية إعداد نزع السلاح الكامل بدون ضمانات مماثلة.

خطر المواجهة الداخلية

ويجب على السلطات اللبنانية أيضا أن تأخذ في الاعتبار السوابق. أي قرار يؤثر بشكل مباشر على أسلحة حزب الله يمكن أن يسبب التوترات السياسية والأمنية. وتحافظ الحركة على قاعدة شعبية هامة، ومجموعة برلمانية، ووزراء وشبكة مؤسسية في عدة مناطق. ومن ثم فإن أي عملية قسرية لن تشمل مستودعات عسكرية معزولة فحسب. It could affect villages, neighbourhoods and families directly linked to the party.

The Lebanese army fears a situation in which its units should enter private property against the opposition of the inhabitants. ويمكن للحادثة المحلية أن تتخذ بسرعة بعدا وطنيا. ويمكن أن تؤدي الاشتباكات المحدودة إلى تقسيم الرأي وإضعاف مصداقية المؤسسة العسكرية. ويمكنها أيضا أن تقطع الانسحاب الإسرائيلي إذا كانت إسرائيل تعتقد أن الالتزامات اللبنانية لم تعد تنفذ.

هذا الخوف يفسر تحذير جوزيف أوون. قائد الجيش السابق يعرف قدرات المؤسسة لكن أيضاً معوقاتها. وهو يسعى إلى تطبيقه على أساس التنسيق والتفاوض المحلي والضمانات الدولية. The government wants to prevent the arms issue from being transformed into a confrontation between the state and the Shia community.

الشركاء الأجانب يدعمون رسمياً طريقة سلمية غير أن مطالبهم بتحقيق نتائج سريعة يمكن أن تخلق ضغوطا يصعب إدارتها. ويجب على الدولة اللبنانية أن تثبت أنها تمضي قدما دون إثارة العنف. ويجب عليه أيضا أن يقنع إسرائيل بأن المناطق التي يسيطر عليها الجيش لن تستخدمها حزب الله بعد الآن. وهذا الشرط المزدوج يجعل كل خطوة حساسة بشكل خاص.

هيزبولا وبيري لا يزالان في الحكومة

وعلى الرغم من معارضتهم، لم يغادر حزب الله وحركة المال الحكومة. ويواصل الوزراء الذين يقتربون من مجموعة الشيعة المشاركة في الاجتماعات والقرارات. (نابيه بيري) لم يتصل لإطاحة الخزانة وهو يؤيد التفاوض ويسعى إلى تغيير تطبيق الاتفاق بدلا من إثارة أزمة مؤسسية.

This decision responds first to a political calculation. وببقائه في الحكومة، يحتفظ حزب الله بالوصول المباشر إلى المناقشات. ويجوز للوزراء أن يطلبوا معلومات، وأن يتحدوا آليات معينة، وأن يدافعوا عن مبدأ المعاملة بالمثل. ومن شأن الاستقالة أن تقلل من قدرتها على التأثير في القرارات الإدارية والعسكرية والمالية المتصلة بالاتفاق الإطاري.

ويتفادى الاحتجاز أيضا زيادة شلل الدولة. ويجب على لبنان أن يتدبر عواقب الحرب، وتشريد جزء كبير من السكان، والتعمير، والأزمة الاقتصادية المستمرة. ومن شأن سقوط الحكم أن يؤخر اتخاذ قرارات عاجلة ويعقّد المفاوضات الدولية. Hezbollah does not want to appear as the direct manager of a new institutional vacuum.

وتضطلع نبيه بيري بدور محوري في هذه الاستراتيجية. ويقيم رئيس البرلمان اتصالات مع الرئاسة والحكومة والوسطاء الأجانب. ويمكنها أن تنقل اعتراضات التقاء الشيعة وأن تلتمس حلولا توفيقية بشأن الجدول الزمني. والاحتفاظ بها في هذا الوضع الوسيط سيكون أكثر صعوبة إذا غادر وزيرا المال والحزب الله مجلس الوزراء.

التفاوض من الداخل

The institutional presence allows the movement to defend the needs of its base. وتنتظر المناطق المتضررة المعونة والتعويض والتعمير. ويرغب وزراء ونواب حزب الله في الحفاظ على تأثير على تخصيص الموارد. ويمكنها أيضا أن تتخذ قرارات بشأن العودة والخدمات العامة والأمن المحلي.

ولا تعني هذه الاستراتيجية أن الطرف يقبل الاتفاق. وهو يسمح له بالتفاوض من الداخل مع الحفاظ على رفضه العام. ويميز حزب الله معارضته لعلاقته المؤسسية. يدعي أنه يريد منع قرار خطير دون إسقاط الولاية وهذا الخط يقلل من خطر الانقطاع الفوري، ولكنه لا يحل الخلاف الموضوعي.

ويمكن أن تعتمد الحركة أيضا على نبيه بيري لتباطؤ أو إعادة توجيه بعض المراحل. ويجوز لرئيس البرلمان أن يشجع المشاورات بين الكتل، وأن يلتمس الضمانات أو أن يدعم صياغة جديدة. ويسمح دورها لحزب الله بالاحتفاظ بقنوات مع المسؤولين الذين يدافعون عن الاتفاق، دون تغيير موقفه رسميا.

كما أن هذه الطريقة تحمي الحركة من العزلة السياسية. ويمكن لخارج حكومي أن يجمع خصومه حول شركة تدعمها واشنطن بشكل مباشر أكثر. وفي ما عدا ذلك، يمنع حزب الله اتخاذ قرار رئيسي دون مناقشة داخلية. وهي تحتفظ بحق التدقيق السياسي، حتى لو كان للحكومة سلطة رسمية لتنفيذ التزاماتها.

الخيارات مفتوحة الآن للحركة

لديه عدة خيارات. It may accept a limited application in a pilot area after an verified Israeli withdrawal. ويمكنه بعد ذلك أن يقدم تعاونه كرد على تدبير ملموس وليس على سبيل الاستسلام. غير أن ذلك سيترك مسألة أسلحتها مفتوحة في بقية البلد.

ويمكن للحركة أيضا أن تحافظ على رفض كامل. ومن شأن هذا الاختيار أن يحافظ على موقفه الحالي ولكنه يزيد الضغط الدولي. ويمكنها أن تؤخر إعادة البناء، وتضعف الدعم المقدم للجيش، وتعطي إسرائيل حجة للحفاظ على مواقعها. وسيزداد احتمال شن حملة عسكرية جديدة إذا بقيت العملية مغلقة واستؤنفت الحوادث على الحدود.

وثمة طريقة أخرى تتمثل في إجراء حوار وطني بشأن استراتيجية الدفاع. وقد نظم لبنان بالفعل هذه المناقشات دون التوصل إلى اتفاق نهائي. ويمكن لحزب الله أن يطلب ضمانات بشأن دور الجيش وحماية الإقليم والجدول الزمني للانسحاب. The government could use this framework to avoid a decision imposed by external pressure alone.

ويمكن للطرف أخيراً أن يميز عدة فئات من الأسلحة. ويمكنها أن تقبل سحب بعض المعدات من مناطق تجريبية دون الاعتراف بنزع السلاح العام. ومن شأن هذه الصيغة أن تفسح مجالا محدودا للتوصل إلى حل وسط. ويمكن أيضا أن ترفضها إسرائيل والولايات المتحدة، التي دعت إلى تفكيك كامل البنية التحتية العسكرية للحركة.

المناطق الرائدة كأول اختبار

The next steps will force the party to clarify its response. ومن شأن الانسحاب الإسرائيلي من منطقة أولى أن يغير الحالة. The Lebanese army should enter the area, control the facilities and allow the return of the inhabitants. وينبغي عندئذ أن يبين حزب الله ما إذا كان يسحب مقاتليه، ويسلم مواقعه، ويقبل عمليات التحقق المقررة.

وستكون مسألة الممتلكات الخاصة حاسمة. وتأمل إسرائيل في إمكانية تفتيش المواقع المحددة على أساس معلوماتها. The Lebanese authorities refuse to allow this information to automatically lead to searches. They call for a procedure in accordance with the law and want to prevent soldiers from encountering hostile inhabitants.

بوسع حزب الله أن يختار التعاون بهدوء مع الجيش. ويمكنها إزالة المعدات قبل نشرها وتجنب المواجهة العامة. وقد مكنت هذه الطريقة المؤسسة العسكرية بالفعل من استعادة بعض الودائع دون مواجهة كبرى. غير أنه لن يكون من الممكن إلا إذا حصل الطرف على نظير واضح بشأن الانسحاب الإسرائيلي.

وعلى العكس من ذلك، فإن الحرمان من الوصول سيخلق أزمة فورية. The army should decide whether to impose its control or suspend the operation. وقد يرى الوسطاء الأمريكيون أن لبنان لا ينفذ الاتفاق. ويمكن لإسرائيل بعد ذلك أن تحافظ على مواقفها، وأن تستأنف إضراباتها أو أن توسع نطاق مطالبها.

الرد الذي يعتمد على الانسحاب الإسرائيلي

وفي غياب الانسحاب، ستحتفظ الحركة بحجتها الرئيسية. ويجوز له أن يدعي أن الاتفاق يفرض التزامات على لبنان دون نظير إسرائيلي. زيارة (جوزيف أوون) إلى (واشنطن) هي بالتحديد لتجنب هذا السيناريو وناشد الرئيس الولايات المتحدة أن تحصل على أول حركة واضحة وأن تكفل تزامن الالتزامات.

ومن شأن الانسحاب المحدود أن يوفر للحكومة نتيجة سياسية. وقال إنه سيسمح لجوزيف أوون بأن يظهر أن المفاوضات تُحدث آثاراً. كما أنه سيضع حزب الله قبل اتخاذ قرار ملموس. The transaction could no longer rely solely on the absence of a counterpart. He should specify what he accepts in the evictiond area.

ولا يزال بوسع الطرف أن يعتمد على تباطؤ العملية. وقد تؤدي المناقشات التقنية وآلية التحقق المقبلة والخلافات بشأن عمليات التفتيش إلى تأخير التنفيذ. ومن شأن هذه الفترة أن تتيح له التفاوض بشأن ضمانات إضافية والتشاور مع حلفائه. غير أنها ستحافظ على عدم اليقين في الجنوب وتؤخر عودة السكان.

وبالتالي، فإن الاختبار التالي لن يكون سياسيا فحسب. وسيتم تنفيذه على أرض الواقع في القرى والمناطق المختارة للمرحلة التجريبية. وسيحدد رد حزب الله، وسلوك الجيش، وسلوك السكان، والجدول الزمني الإسرائيلي ما إذا كان الحزب يواصل استراتيجيته المؤسسية أو ما إذا كان يصعّب رفضه في مواجهة التدابير الملموسة الأولى.