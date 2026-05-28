حزب الله، إسرائيل، إيران: يبدو الجومبلات إنذار

وقد اختار وليد جومبلات لحظة من التوتر الإقليمي القوي لرسم نتيجة شدة نادرة على حالة لبنان والشرق الأوسط. وقد أعرب الرئيس السابق للحزب الاشتراكي التقدمي، الذي لا يزال أحد أكثر الأصوات المستمعة في موقع الدروز واللبناني، عن تشائم عميق في مواجهة الحرب مع إيران، والتصاعد الإسرائيلي في غزة وجنوب لبنان، وانهيار الحوار بين القوات اللبنانية. إن تعليقاته، التي أبلغت عنها الصحافة اللبنانية على أساس مقابلة مع صحيفة يومية فرنسية، ليست مجرد مسألة انتقاد. يرسمون صورة لبلد تغلق فيه القنوات السياسية بينما تتسع الجبهات العسكرية.

وليد جومبلات في مواجهة انقطاع في الحوار

والإشارة أقوى من ذلك، حيث أن وليد جومبلات كثيرا ما كان يعمل كوسيط في الأزمات اللبنانية. واجه حزب الله، واقترب منه، ثم حاول الحفاظ على خطوط النقاش معه، حتى عندما كانت الخلافات عميقة. هذه المرة يقول أنه لا يعرف كيف يتحدث إلى الحفلة بعد الآن. وتعكس الصيغة تمزقاً سياسياً، ولكنها تثير أيضاً قلقاً أوسع نطاقاً. وهذا يعني أن أحد أكثر الجهات الفاعلة ذكاءً في لبنان يعتقد أن آليات الحوار التقليدية لم تعد تعمل. في لبنان المعرض للقصف والنزوح والضغط الأجنبي، تأخذ هذه الكلمة شكل تحذير.

قلب البيان هو العلاقة مع حزب الله. ويدعي جومبلات أنه يمكن أن يتحاور مع حسن نصر الله قبل وفاة الأمين العام السابق للحزب في ضربة إسرائيلية في عام 2024. وهو يعتقد أن القيادة الحالية تخضع الآن لنفوذ إيراني أكثر مباشرة. ولا يزال هذا التقييم يخصه. إنها ثقيلة سياسياً، لأنها تأتي من قيادي سعى منذ فترة طويلة إلى تمييز حزب الله كفاعل لبناني وحزب الله كمكون لمحور إقليمي. وبقوله إن المحاور قد اختفى، فإنه لا ينازع فقط على خط استراتيجي. وهو يصف فقدان القناة الشخصية، وبالتالي طريقة التنظيم.

وفي النظام اللبناني، كثيرا ما تعوض العلاقات الشخصية عن ضعف المؤسسات. وفي بعض الأحيان، منعت الدعوات والزيارات والوساطة الصريحة والرسائل الموجهة من الأقارب الإجازات المفتوحة. ويشير جومبلات ضمناً إلى هذه الطريقة. مع (ناصر الله) كان هناك، وفقاً له، مساحة للتحدث، حتى في حالة عدم الثقة. بعد عام 2024، يرى أن هذه المساحة قد تقلصت. ثم يفقد لبنان آلية غير مكتوبة ولكنها حاسمة. وعندما لا تتكلّم الأطراف بعد الآن، تتحرّك الأزمات بسرعة من القطب إلى المواجهة، لا سيما عندما تفرض الأرض العسكرية جدولها الزمني الخاص بها.

التطرف ضد خصوم حزب الله

هذا القلق لا يقتصر على معسكر حزب الله. جومبلات أيضا يستهدف خصومه. ويصف المعارضين الذين أصبحوا متصلبين، وغير قادرين على إنتاج حل آخر غير التنديد. ولوحظت صيغته ضد سمير غيغا، زعيم القوات اللبنانية. ومن خلال مقارنته برقم نبائي معين عن حقيقته، ينتقد شخص واحد أقل من المناخ السياسي. يعتقد كل طرف أنه حامل الخلاص الوطني. ويتهم كل منهما الآخر بتسليم البلد. بين هذه اليقينات المتنافسة، مساحة الولاية تتقلص. ثم يجد اللبنانيون أنفسهم في مواجهة خطابات مغلقة، في فترة تتطلب ترتيبات واقعية.

ومن ثم يدعو رئيس الدروز إلى التشكيك في طريق مزدوج. Hezbollah, according to him, sinks into Iranian alignment. ومن ناحية أخرى، فإن معارضيها لا يترددون في الكلام إلا من حيث القضاء السياسي أو لائحة الاتهام الدائمة. ولا يمحو هذا التناظر المسؤوليات ذات الصلة. بل إنه يبين أن المشهد اللبناني لم يعد ينتج لغة مشتركة. غير أن البلد يحتاج إلى حد أدنى من المفردات لمناقشة وقف إطلاق النار، والجيش، وأسلحة حزب الله، وحماية الجنوب، والمشردين داخليا، والضمانات الدولية. وبدون هذه اللغة، يصبح كل اجتماع مسرحا للمحاكمة.

صوت العقل في مواجهة تكلفة التسوية

الصيغة على صوت السبب المفقود تلخص هذا الإنذار. وهي تشير إلى لبنان الذي تبنى فيه المواقع بصورة رئيسية برد الفعل. وعززت غارة إسرائيلية مؤيدي المقاومة. إن هجوم حزب الله يعزز مؤيدي نزع السلاح الفوري. تصريح أمريكي يشد الجانبين. ويشتبه فورا في أن الوساطة العربية تخدم محورا. في هذه الدوامة، لا تختفي العقلانية السياسية لأن المسؤولين لن يكونوا قادرين على التفكير. ويختفي لأن التكلفة العامة للتسوية تصبح مرتفعة جدا. لا يوجد معسكر يريد أن يظهر مثل الذي يستسلم.

اللحظة التي اختارها (جامبولت) تهم ويمر جنوب لبنان بمرحلة جديدة من التصعيد، حيث تضرب إسرائيل، وأوامر الإجلاء، وتمديد المنطقة التي تعتبرها إسرائيل حيزا قتاليا. وتعيش المناطق الجنوبية من النبطية إلى صور تحت الضغط. الأسر المشردة تتحرك أكثر شمالاً ولا تزال المناقشات الدبلوماسية مستمرة، ولكن السكان يحكمون أولا على الوقائع بضوضاء الطائرات بدون طيار، والطرق تقطع، والأرصدة البشرية. في هذا السياق، انتقاد جومبلات للإفلات من العقاب الإسرائيلي ينضم إلى نظرة واسعة الانتشار في لبنان.

إسرائيل وغزة وجنوب لبنان في نفس التشخيص

إن خطابه أمامي على إسرائيل. وندد بما اعتبره ضوءا أخضرا لتدمير غزة، وقصف جنوب لبنان، واستمرار الاستيطان في الضفة الغربية. وهذا الحكم جزء من قراءة تاريخية للنزاع. من أجل جومبلات، حكومة بنجامين نتنياهو لا تقوم فقط بحملة عسكرية قصيرة الأجل وسيدفع المشروع القديم على أساس منطق التوسع والتجزؤ والسيطرة الإقليمية. ويشترك في هذه القراءة جزء هام من الرأي اللبناني، بما في ذلك ما يتجاوز جمهور حزب الله الصديق.

تهمة مركزية تتعلق بالتفتت ويحذر المجلس من مشروع إسرائيلي لتشجيع الكيانات الطائفية أو الدينية أو القبلية في المنطقة. الخوف ليس جديداً لقد مرت عبر التفكير السياسي العربي منذ عقود واليوم، تنشطه الكسور السورية، والحرب في غزة، والعنف في جنوب لبنان، والتوترات حول مجتمعات الدروز في سوريا. وستستفيد إسرائيل، في تحليلها، من ضعف المجتمعات المنقسمة والمحرومة من السلطة المركزية. ويبدو أن لبنان، وهو دولة دينية هشة، هو أحد أكثر الأراضي تعرضا للخطر.

وتوضح هذه القراءة أيضا رفضها قبول خطاب لبناني داخلي بحت. وبالنسبة للجمبلات، لا يمكن فصل اضطراب لبنان عن الحرب الإقليمية. مسألة أسلحة (هزبولا) ليست مجرد مادة دستورية أو قرار حكومي وهي تتعلق بتدمير القرى، واحتلال أجزاء من الإقليم، والخوف من أسر الشيعة في الجنوب، وعدم وجود ضمان دولي موثوق. هذا النهج لا ينظم احتكار الدولة للقوة غير أنها تشير إلى أن نزع السلاح المفروض في مناخ من الحرب قد يكون له أثر عكسي.

الحرب ضد إيران كخلفية

إن الحرب ضد إيران تزيد من اتساع نطاق هذا التشخيص. وتتوقع جومبلات استمراره وتؤكد أن العديد من الجهات الفاعلة مهتمة بتمديده. وهي تشير إلى قطاعات الأسلحة والنفط والتكنولوجيا والاستخبارات الاصطناعية. وصيغته في الأسواق المتزايدة والذهب هي نقد سياسي كلاسيكي لاقتصادات الحرب. وهو يهدف إلى إظهار أن التدمير المحلي يمكن أن يولد مكاسب في أماكن أخرى. في هذه القراءة، يدفع الناس الثمن البشري بينما تستفيد القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية من الفوضى. لقد عرف لبنان منذ وقت طويل هذا المفارقة.

وبالنسبة لبيروت، فإن الحرب الإيرانية – الأمريكية أو الإيرانية – الإسرائيلية ليست مسرحا بعيدا. وهو يؤثر تأثيرا مباشرا على جنوب لبنان، وحسابات حزب الله، والضغوط الإسرائيلية، وأسعار الوقود، ووضع بلدان الخليج تجاه اللبنانيين. وإذا تكثفت الجبهة الإيرانية، تصبح الجبهة اللبنانية أكثر ضعفا. وإذا افتُتحت المفاوضات الإقليمية، فيمكن للبنان أن يصبح خريطة في مفاوضات أوسع نطاقا. يبدو أن جومبلات يخشى السيناريوهين وفي البداية، تشهد البلاد تصعيدا. أما في المرحلة الثانية، فيمكن معاملتها على أنها مسألة ثانوية، وراء القواعد النووية أو الأورموز أو الأمريكية.

الخوف من الجيوب المجتمعية

كما أن خطابه يعالج في مجتمع الدروز. ومنذ الحرب في سوريا والتوترات حول سوداء، رفضت جومبلات فكرة الحماية الإسرائيلية للدروز. وهو يرى هذا الإغراء فخا يؤدي إلى إقصاء الدول وتفكيكها. ويوضح هذا الموقف بياناته الحالية. وعندما يتحدث عن التجزؤ الإقليمي، فإنه لا يستهدف الشيعة أو الفلسطينيين أو الجنوب اللبناني فحسب. كما يفكر في الأقليات التي يمكن للقوى أن تحاول فصلها عن بيئتها الوطنية. ولا يزال خطه هو الاندماج في الدول التي جرى إصلاحها، وليس في الحماية الخارجية التي توفرها الشرائح العقائدية.

وهذا الاتساق يعطي التشاؤم أهمية خاصة. جومبلات ليس مدير خارج النظام إنه يعرف الحلول التوفيقية، والعنف، والعكسات، والحدود. لقد أبحر بنفسه بين تحالفات متضاربة مثل العديد من القادة اللبنانيين ولذلك فإن ملاحظته لا تأتي من موقف أخلاقي بعيد. وهو يأتي من تجربة السلطة اللبنانية. وعندما يقول إنه لم يعد يستطيع العثور على محاور، كان يتحدث منذ ممارسة قديمة للوساطة. وهذا هو بالضبط ما يجعل بيانه مثيرا للقلق. واقترحت أن الهيكل غير الرسمي للبلد لم يعد كافيا لاحتواء الصدمات.

الخط المتشدد للقوات اللبنانية المعنية

سؤال (سمير غيغا) يوضح هذا الإغلاق. وقد دافعت القوات اللبنانية منذ وقت طويل عن خط صلب ضد ترسانة حزب الله. وهم يعتقدون أن الدولة لا يمكنها البقاء مع قوة مسلحة مستقلة مرتبطة بإيران. هذا الموقف له صدى حقيقي، خاصة في جزء من الرأي المسيحي والسيادي. لكن (جومبلات) ينتقد طريقة صياغة هذا الخط. وخشي من سياسة الانزلاق التي من شأنها أن تضع جزءا من البلد ضد آخر. وفي الذاكرة اللبنانية، لا يزال تحويل الخلاف الوطني إلى مواجهة مجتمعية هو السيناريو الأكثر خوفا.

وتكمن الصعوبة في عدم وجود اقتراح مركزي ذي مصداقية. ويدعي حزب الله أن الأسلحة ما زالت مطلوبة ما دامت إسرائيل تحتل وتقصف وتهديد. ويستجيب معارضوها بأن هذه الأسلحة نفسها تجتذب الحرب وتمنع الدولة من اتخاذ القرار. وبين هذين البيانين، لا توجد آلية. من يحمي قرى الجنوب خلال عملية انتقال؟ أي مكان للجيش اللبناني؟ أي تقويم؟ ما هي الضمانات الدولية؟ ما هو دور القرار 1701؟ ما هي معاملة المناطق المحتلة أو المتنازع عليها؟ وطالما بقيت هذه الأسئلة بلا جواب، يحتفظ كل طرف بقصته ويتهم الآخر بسوء النية.

جرام سياسي ثالث لا يزال هشا

يبدو أن جومبلات يبحث عن جرام سياسي ثالث ولا ينكر ضرورة الدولة أو الخطر الإسرائيلي. إنها لا تخترق أسلحة (هزبولا) لكنها ترفض معاملتها كهدف حربي معزول وهي لا تبرئة إيران، ولكنها لا تقلل من النزاع إلى التأثير الإيراني. وهي لا تنضم إلى الدعوات إلى إقامة سلام منفصل مع إسرائيل، ولكنها تصر على هدنة، ووقف الإضراب، والحماية الحقيقية للمدنيين. ومن الصعب بيع هذا الخط في بلد مستقطب. وهي تلزم كل جانب بالاعتراف بجزء من المشكلة التي يفضل خطابه تجنبها.

استجابة حزب الله المتوقعة ستخبر الكثير عن المناخ السياسي الحزب يُمْكِنُ أَنْ يَتجاهلَ كلماتَ جومبلات، يُجيبُ جافاً أَو يُحاولُ حِفاظ a قناة مَع PSP of Taymour Joumblatt. الظل يحسب. ومن شأن الرد الوحشي أن يؤكد فكرة الحوار المكسور. والرد المقاس يشير إلى أن الأسلاك لا تزال قائمة، حتى وإن كانت ضعيفة. ويتعين على القوات اللبنانية أيضا أن تختار بين الرد الشخصي والحجة السياسية. في فترة حرب، كلمات الرؤساء لا تبقى أبدا في السالونات. وهي تسافر عبر وسائط الإعلام والقرى والشبكات الاجتماعية والاجتماعات الحزبية.

وهكذا تدخل المشهد اللبناني مرحلة من التوتر الشديد. ولا تزال المؤسسات تحاول التحدث باسم الدولة، ولكن الأطراف تفرض خطوطها الحمراء. الجنوب ينتظر أن يتوقف الإضراب. وينتظر المشردون داخليا المأوى وضمانات العودة. ويتوقع الدبلوماسيون من المحاورين القادرين على المشاركة. العائلات تتوقع أن الحرب لن تنتشر. في خضم هذه التوقعات، يضع وليد جنبلاط الكلمات في فراغ سياسي: لم يعد يعرف مع من يتحدث، أو بأي لغة يعيد الفاعلين اللبنانيين إلى الحد الأدنى من النقاش.

تصل الرسالة أخيرًا في اللحظة التي يظل فيها انتقال تخطيط السيناريو التشاركي عبر الأجيال ملاحظًا. (تايمور جومبلات) هو الزعيم الرسمي للحزب لكن كلمات والده تحتفظ بالوزن الإقليمي. هذا التوزيع يخلق حالة فريدة. ويمكن للزعيم السابق أن يتكلم بقدر أكبر من الحرية، في حين يجب على الجهاز الحزبي أن يدير الأرصدة اليومية في الجبل وفي البرلمان ومع تشكيلات أخرى. ولذلك، فإن الكلمات المبلّغ عنها ليست فقط كلمات المخضرمين المعنيين. وهي أيضا إشارة إلى الحلفاء والمعارضين والوسطاء الذين ما زالوا يبحثون عن بوابة للأزمة اللبنانية.