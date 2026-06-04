حزب الله يرفض وقف إطلاق النار

وأبلغ حزب الله السلطات اللبنانية برفضها قبول اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. تم إبلاغ الموقف، الذي تم نقله يوم الخميس، 4 يونيو، إلى مسؤول حكومي، إلى رئيس البرلمان نبيه بري، حليف الحركة الشيعية، الذي يشترك في نفس الخط، وفقًا لمسؤول تشكيل نقلته وكالة أنباء. هذا الرفض جاء كما قال جوزيف أوون انه كان في انتظار استجابة الحركة لتمريرها إلى الولايات المتحدة. وهو يضعف على الفور التسلسل الدبلوماسي المفتوح بعد يومين من المناقشات في واشنطن. كما أنها تتدخل في الوقت الذي تستمر فيه العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث تزعم إسرائيل أنها تحافظ على قواتها وتواصل أعمالها ضد الهياكل الأساسية المنسوبة إلى حزب الله.

وقد جعل بيان الولايات المتحدة وقف إطلاق النار مشروطا بوقف كامل لنيران حزب الله وإجلاء وكلائه من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. كما ينص على إنشاء مناطق تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني وحده. غير أنه من وجهة نظر حزب الله وبعض المسؤولين اللبنانيين، لا يتضمن النص الضمانات المتوقعة. وهي لا تضع جدولا عاما للانسحاب الإسرائيلي. وهي لا تضمن عودة المشردين. وهي لا تضع التزاما إسرائيليا دقيقا كما هو الحال بالنسبة للالتزام المفروض على المخيم اللبناني. إذن رفض الحركة يحول إعلان دبلوماسي إلى أزمة سياسية داخلية.

الرفض الذي يحجب واشنطن

رفض حزب الله هو حول قلب الجهاز. نص (واشنطن) لا يطلب فقط الحد من الحريق وهو يتطلب وقفا كاملا لعمليات الحركة وانسحابها الواضح من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. ويقابل هذا الشرط الهدف الأمريكي والإسرائيلي المتمثل في إخضاع الجنوب للسلطة الحصرية للجيش اللبناني. ومن الناحية النظرية، تنضم أيضا إلى مبدأ القرار 1701. غير أنه لا يزال من الصعب إنفاذه بدون نظير إسرائيلي واضح.

وترفض الحركة المؤيدة لجمهورية إيران الإسلامية صيغة تعتبرها وقفا لإطلاق النار في اتجاه واحد. وقد نقل منصبه، الذي سبق أن أعلنه أمين عامه، السيد نعيم قاسم، إلى السلطات اللبنانية. والرسالة بسيطة: إن حزب الله لا يريد اتفاقا يتطلب انسحابه بينما تحتفظ إسرائيل بقوات في جنوب لبنان وتواصل العمليات العسكرية. ومن ثم فإن الرفض لا ينطبق على مبدأ وقف القتال أكثر مما ينطبق على بقية النص المقترح.

هذا الموقع يعقّد مهمة واشنطن وقدمت الولايات المتحدة البيان كخطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام. ولكن لا يمكن تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع إذا رفضه الممثل المسلح الرئيسي في الجنوب. ويمكن للحكومة اللبنانية أن تقبل إطارا دبلوماسيا. لا يمكنه ضمان نهاية إطلاق النار من حزب الله وحده إذا كان يعتقد أن الظروف لا تحمي السيادة اللبنانية.

نبيه بيري في وسط القناة اللبنانية

إن نقل المنصب إلى نبيه بري يعطي الرفض نطاقًا سياسيًا أوسع. ولا يزال رئيس البرلمان أحد القنوات الرئيسية بين حزب الله والسلطات اللبنانية والوسطاء الأجانب. وقد ظل منذ أشهر يعمل كوسيط في المناقشات المتعلقة بإلغاء التصعيد. اتفاقه مع موقع (هزبولا) كما ذكره المسؤول المقتبس يعني أن الرفض ليس مقصوراً على موقف الحزب.

وقد دافعت بيري بالفعل عن فكرة وقف كامل ومتبادل لإطلاق النار. ويستند خطه إلى مبدأ: ولا يسع لبنان أن يطلب من حزب الله وقف إطلاق النار إذا لم تلتزم إسرائيل التزاما واضحا بوقف عملياتها والانسحاب من الأراضي المحتلة. هذا الموقف يضع رئيس البرلمان على خلاف مع الصيغة الأمريكية، التي تفصل التزامات حزب الله ولكنها لا تزال أقل وضوحًا بشأن التزامات إسرائيل.

بالنسبة لجوزيف أون، هذا التقارب بين بيري وحزب الله يقلل من مساحة المناورة. وقد وصف الرئيس اللبناني الاتفاق بأنه آخر فرصة وأشار إلى أن دخوله حيز النفاذ يمكن أن يبدأ في غضون 24 ساعة من الموافقة النهائية للأطراف المعنية. رد (هيزبولا) السلبي، الذي نقله (بيري) يعني أن هذه الموافقة لم تكن موجودة بعد وهو يتطلب من بيروت إعادة التفاوض على أي تنفيذ أو توضيحه أو تأجيله.

العمليات التي لا تزال جارية في جنوب لبنان

رفض حزب الله يأتي في سياق العمليات العسكرية غير كاملة. وأُبلغ مرة أخرى عن وقوع هجمات إسرائيلية في جنوب لبنان، في حين يدعي الجيش الإسرائيلي مواصلة أعماله على الأرض. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يساريل كاتز إن إسرائيل ستواصل عملياتها في لبنان في الوقت الراهن. كما دافع عن الحفاظ على منطقة آمنة ورفض عودة السكان اللبنانيين إلى مناطق معينة حتى يتم استيفاء الشروط الأمنية الإسرائيلية.

هذه البيانات تغذي رفض حزب الله وهي تعطي الحركة حجة سياسية: كيف يمكننا أن نقبل وقف إطلاق النار إذا ادعى الطرف الآخر أنه سيواصل عملياته؟ والسؤال يتجاوز الخطابة. وهو يؤثر على واقع الأرض. فالقصف، والمواقع العسكرية، والقرى التي تم إخلاؤها، والطرق المغلقة، والهياكل الأساسية المدمرة تجعل من الصعب تطبيق وقف لإطلاق النار يقتصر على حزب الله وحده.

ولذلك يواجه لبنان تناقضا فوريا. (واشنطن) يتحدث عن وقف إطلاق النار. وتتحدث إسرائيل عن استمرار العمليات. حزب الله يتحدث عن الرفض. وتتحدث السلطات اللبنانية عن الضمانات. يكشف هذا الاختلاف في المفردات عن عدم وجود آلية مشتركة. وما دام كل طرف يعرّف وحده ما يعنيه وقف إطلاق النار، ستظل الهدنة عرضة للطلقة الأولى، أو الضربة الأولى أو التهمة الأولى للانتهاك.

نص يُنظر إليه على أنه غير متوازن في بيروت

يتعلق النقد الرئيسي الموجه إلى البيان الصحفي بعدم تناسقه. ويفرض النص شروطا محددة على حزب الله. ويدعو إلى انسحابه من جنوب ليتاني وإنشاء مناطق بدون جهات فاعلة من غير الدول. وأشار إلى إطار أمني يجب أن يحول دون عودة الجماعات المسلحة. ومن ناحية أخرى، فإنه لا يشير بوضوح إلى الانسحاب الإسرائيلي ولا يحدد تاريخا ولا يحدد طرائق عودة المشردين اللبنانيين.

ويتزايد هذا الغياب في النقاش اللبناني. وينبغي أن يشمل وقف إطلاق النار الكامل التزامات يمكن التحقق منها على كلا الجانبين. وينبغي أن تشمل وقف إطلاق النار في حزب الله، ووقف الهجمات الإسرائيلية، وسحب الجيش الإسرائيلي، وحماية المدنيين، ودور اليونيفيل، والمشردين العائدين، والوجود الفعال للجيش اللبناني. وفي النص المعروف، تتصل معظم الالتزامات الملموسة بالمخيم اللبناني أساسا.

هذه القراءة لا تعني أن النقاش حول أسلحة حزب الله يختفي لا تزال مركزية إن وجود قوة مسلحة تتجاوز السيطرة الكاملة للدولة يشكل أزمة سيادة. ولكن رفض الحركة يبين أن هذه المسألة لا يمكن فصلها عن الوجود العسكري الإسرائيلي والعمليات الجارية. وكلما زادت إسرائيل في الحفاظ على منطقة آمنة، كلما أكد حزب الله أن أسلحته لا تزال ضرورية.

المناطق الرائدة تصبح غير مؤكدة

وكانت المجالات التجريبية هي أول ترجمة ملموسة للاتفاق. ويجب أن تكون تحت السيطرة الحصرية للجيش اللبناني، دون وجود جهات مسلحة غير تابعة للدولة. الهدف المعلن هو اختبار نموذج العودة التدريجية من الولاية إلى الجنوب. لكن رفض حزب الله يجعل هذا النظام هش جدا.

وللعمل، تتطلب منطقة تجريبية ثلاثة شروط. ويجب على إسرائيل الانسحاب منها. يجب أن يوافق حزب الله على عدم العمل هناك. ويجب أن يكون الجيش اللبناني قادرا على النشر بضمانات أمنية. ولا تزال هذه الشروط الثلاثة غير مؤكدة. وتقول إسرائيل إنها تواصل عملياتها. إن حزب الله يرفض الموافقة. لا يمكن للجيش اللبناني أن يستقر في منطقة متنازع عليها دون المخاطرة بالوقوع بين المنطقتين.

ولذلك سيكون اختيار القطاعات حاسما. ولا يمكن معاملة المناطق القريبة من مرجان، وخيام، وبنت جبيل، ونقرة، أو قلعة بوفورت، على أنها مجرد مساحات تقنية. وهي تتعلق بالقرى والأسر والأراضي الزراعية والطرق والمواقع العسكرية. منطقة تجريبية لا يمكن أن تكون مجرد خريطة ويجب أن يتيح عودة الحياة المدنية والممارسة الحقيقية للسيادة اللبنانية.

عودة المشردين داخليا لا تزال غائبة

ومن أكثر النقاط حساسية عودة المشردين. ولا يضع بيان واشنطن هذه المسألة في صميم الخطة. غير أن هذا هو المعيار الرئيسي بالنسبة لسكان الجنوب. إن وقف إطلاق النار لا يكون منطقيا إلا إذا كان من الممكن العودة إلى القرى، وإعادة فتح الطرق، والتحقق من حالة المنازل، واستيلاء الأراضي، وإنعاش المدارس.

ومما يزيد من حدة هذا القلق التصريحات الإسرائيلية بشأن الإبقاء على القيود في بعض المناطق. وإذا لم يتمكن السكان اللبنانيون من العودة، سيعتبر وقف إطلاق النار غير كامل. بل يمكن أن ينظر إليها على أنها شكل من أشكال التجميد الإقليمي، حيث تحافظ إسرائيل على السيطرة الفعلية بينما يُطلب إلى لبنان إعادة تنظيم أمنه الداخلي.

رفض حزب الله لا يحل هذه المسألة. وقد يحول دون تطبيق نص يعتبر غير متوازن. كما يمكن أن يطيل أمد عدم اليقين لدى الأسر النازحة إذا لم تظهر صيغة أخرى. ومن ثم يظل المدنيون محاصرين بين المطالب الإسرائيلية، وموقع حزب الله وحدود الدولة اللبنانية. وينبغي أن تصبح عودتهم شرطاً أساسياً في أي مناقشة أخرى.

جوزيف أوون قبل معادلة أكثر صعوبة

(جوزيف أوون) أراد أن يمرر رد (حزب الله) على الولايات المتحدة هذه الإجابة سلبية الآن ولذلك يجب على رئيس الدولة أن يقرر كيفية الحفاظ على القناة الدبلوماسية دون إعطاء صورة للبنان غير قادر على الكلام بصوت واحد. وصعوبة ذلك هي أن رفض حزب الله هو أيضاً مصدر قلق مشترك من جانب عناصر لبنانية أخرى: الاتفاق لا ينطوي على التزام إسرائيلي كاف.

ودافع الرئيس اللبناني عن المفاوضات بوصفها الخيار الوحيد المتاح. وأكد أنه لا ينبغي النظر إليها على أنها استسلام أو تنازل أو هزيمة. ولا يزال هذا الخط ساريا. ولكنه يتطلب مفاوضات تسفر عن نتائج ملموسة. وإذا طلب النص النهائي من لبنان تطبيق الظروف الأمريكية دون فرض انسحاب إسرائيلي، ستواجه الرئاسة تحديا مباشرا.

ولذلك يجب أن توضح الخطوة التالية الضمانات المتوقعة. وينبغي أن تدعو بيروت إلى وقف واضح للعمليات الإسرائيلية، ووضع جدول زمني للانسحاب، ووضع خرائط دقيقة، وتعزيز دور اليونيفيل، وعودة المشردين داخليا، وطرائق نشر الجيش اللبناني. بدون هذه العناصر، رفض (هيزبولا) من المحتمل أن يستقر كمركز مستدام.

قبضت اليونيفيل على نفس المعدات

وتشير وفاة خوذة زرقاء تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بالقرب من مرجان إلى أن الأرض لا تزال خطرة رغم الإعلانات الدبلوماسية. واصطدم حفظة السلام بجراحه بعد سقوط قذائف هاون على موقعه. وأصيب اثنان آخران من حفظة السلام. وأبلغت البعثة عن وجود عدد كبير من المسارات والتأثيرات في جنوب لبنان.

وتؤكد هذه الحادثة أن البلاغين لم يوقفا الحرب. وإذا أمكن تأثّر مواقع اليونيفيل، فلن تتمكن المناطق التجريبية من العمل بدون ضمانات قوية. ولن يتمكن الجيش اللبناني من السيطرة على منطقة ما زالت فيها النيران مستمرة. ولن يتمكن السكان من العودة إذا تعرضت القوات الدولية نفسها للخطر.

ويظل القرار 1701 الإطار المرجعي. وهي تدعو إلى عدم وجود أسلحة غير مأذون بها بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، وكذلك إلى احترام السيادة اللبنانية. تطبيق النصف لن يكفي. انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني لا يمكن فصله عن الانسحاب الإسرائيلي ونهاية العمليات وحماية السكان.

واشنطن في مواجهة اتفاق لإعادة كتابة

رفض (هزبولا) يُجبر (واشنطن) على إعادة النظر في أسلوبه. حصلت الولايات المتحدة على نص مع الحكومات. لم يحصلوا على دعم الفاعل المسلح الذي يشترط التطبيق في الميدان. هذا الحد معروف. وأصبح الآن رسميا.

مساران مفتوحان. الأول هو الحفاظ على الضغط على بيروت لإنفاذ البلاغ على الرغم من رفض حزب الله. ومن شأن هذا الخيار أن يعرّض الجيش اللبناني إلى بعثة شبه مستحيلة ويمكن أن يفاقم التوترات الداخلية. والثاني هو إعادة توازن النص بفرض التزامات عامة على إسرائيل. سيكون هذا المسار أكثر صعوبة مع تل أبيب، لكنه قد يمنح لبنان أساسًا أقوى لمطالبة حزب الله باحترام الهدنة.

وبالتالي، يصبح استئناف الجوانب السياسية والأمنية المقرر خلال أسبوع 22 حزيران/يونيه موعدا نهائيا غير مؤكد. ولن يقتصر الأمر على تأكيد البلاغ. سيتوجب عليها التعامل مع عيوبها. الرفض الذي تم نقله إلى نبيه بري يعني أن لبنان لا يستطيع المضي قدمًا في نص ترفض الحركة المعنية أحد بنوده الرئيسية.

أزمة سياسية في قلب وقف إطلاق النار

إن رفض حزب الله يكشف عن المأزق اللبناني. الولاية تريد استئناف دورها في الجنوب ويرفض حزب الله الانسحاب دون انسحاب إسرائيلي. وتقوم إسرائيل بعمليات في جنوب لبنان. وتسعى الولايات المتحدة إلى وضع صيغة سريعة لتثبيت الحدود وفصل المسألة اللبنانية عن المفاوضات الإقليمية. ويتقدم كل فاعل بتعريفه للأمن.

ويجب أن يتفادى لبنان الرسمي الآن فخين. الأول هو قبول نص غير متوازن من شأنه أن يضعف السيادة التي تدعي أنها ستستعيدها. والثاني هو السماح لرفض حزب الله إغلاق جميع القنوات الدبلوماسية. وفيما بين الاثنين، لا يزال هناك هامش ضيق: تحقيق وقف إطلاق النار المتبادل حقا، مع انسحاب إسرائيل، وعودة المشردين، ومراقبة الجيش اللبناني والضمانات الدولية.

رد حزب الله لا يضع واشنطن في ورطة فحسب وتجبر بيروت على توضيح موقفها. إن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يوقف إطلاق النار على ممثل لبناني فحسب. كما يجب أن يعني نهاية العمليات الإسرائيلية الجارية في جنوب لبنان وانسحاب العدو من المناطق المحتلة. وطالما أن هذا الشرط لا ينعكس بوضوح في المخطط، سيظل الاتفاق معلقا من الرفض أو الإضراب أو الإعلان العسكري الجديد من تل أبيب.