HSBC charged in Salamé

وتشكل لائحة اتهام مصرف سويسرا الخاص التابع لشركة HSBC في قضية رياض سلامي نقطة تحول قضائية للبنان. تشتبه المحاكم الفرنسية في أن الشركة السويسرية التابعة للعملاق المصرفي البريطاني قد سهلت غسل الأموال التي يُزعم أنها اختلست من بنك لبنان من قبل الحاكم السابق وحاشيته. تتعلق القضية بأكثر من 300 مليون دولار أنفقتها شركة Forry Associates، وهي هيكل خارجي مرتبط برجا سلامة، شقيق الرئيس السابق للبنك المركزي. وبالنسبة للمودعين اللبنانيين، الذين دمرهم الانهيار المالي منذ عام 2019، يتجاوز هذا التطور حالة مصرف أجنبي. وهو يضع في صميم الوسطاء الماليين للتحقيق الذين كانوا سيمكنون النظام من العمل، ويستمرون ويهربون من الإنذارات لأكثر من عقد من الزمن.

HSBC Riad Salamé: نقطة تحول قضائية

يستهدف القرار الفرنسي بنك إتش إس بي سي الخاص سويسرا للاشتباه في غسل الأموال المنظم والتآمر الجنائي لارتكاب جرائم مثل اختلاس الأموال العامة أو خيانة الأمانة أو رشوة الموظفين العموميين. طُلب من البنك دفع وديعة قدرها 80 مليون يورو، وهو إجراء يهدف على وجه الخصوص إلى تغطية أي أضرار. وفي هذه المرحلة، هذه ليست إدانة. ويطعن المصرف في أي عرض نهائي لمسؤوليته ويشير إلى التعاون مع السلطات. ورفض رياد سلامي، من جانبه، التهم الموجهة إليه منذ البداية، وادعى أن ثروته جاءت من إيرادات تراكمت قبل وصوله إلى مصرف لبنان، ولا سيما عندما كان يعمل في مجال التمويل الدولي. لكن دخول (إس بي سي) إلى دائرة التهمة يغير حجم الملف.

لم تعد القضية تتعلق فقط بالحاكم السابق أو شقيقه أو بعض الأقارب أو الشركات العقارية الأوروبية. وهي تشكك الآن في دور مؤسسة مصرفية دولية في تداول الأموال العامة اللبنانية المشتبه في اختطافها. وهذه نقطة رئيسية بالنسبة لبيروت. وقد وصفت الأزمة اللبنانية لسنوات بأنها نتاج نظام محلي يهيمن عليه مصرف مركزي مهجور ومصارف تجارية معرضة للديون العامة وفئة سياسية غير قادرة على الإصلاح. ويذكّر المُدعى عليه لشركة HSSBC بأن هذا النظام لم يعمل في فراغ. واستخدمت المراكز المالية، والمصارف الخاصة، والشركات الخارجية، ودوائر الخدمات عبر الحدود، وحيازة العقارات في أوروبا.

إنفوجرافيك — التهم الموجهة إلى بنك إتش إس بي سي سويسرا

Folder Element البيانات والحقائق المصرف المستهدف بنك إتش إس بي سي الخاص سويسرا، الفرع السويسري لمجموعة إتش إس بي سي القرار القضائي تحقيق فرنسا في ممتلكات لبنانية غير مجهزة عدد مختار غسل العصابات المنظمة والجمعيات الإجرامية المبلغ في قلب الملف حوالي 330 مليون دولار أو أكثر من 300 مليون دولار الفترة قيد الاستعراض 2002-2015 الجمعية المركزية شركة فوري أسوشيتس المحدودة، مسجلة في جزر فيرجن البريطانية المستفيد الاقتصادي المشتبه فيه راجا سلامي، شقيق رياض سلامي مصدر الأموال مصرف لبنان، عن طريق العمولات المتعلقة بالعمليات المالية الحساب المستخدم حساب فورري أسوشيتس بالدولار في بنك إتش إس بي سي الخاص سويسرا في جنيف عدد العمليات المبلغ عنها أكثر من 300 عملية خلال الفترة التحويلات المشتبه بها 192 عملية تحويل إلى حسابات في لبنان استعرضها المحققون شحنت ضد المصرف السماح لحساب المرور بالعمل دون توضيح مصدر الأموال والغرض منها وخلفيتها بصورة كافية تنبيهات داخلية كان من الممكن تجاهل إشارات الامتثال أو معالجتها على نحو غير كاف إبلاغ السلطات السويسرية وكانت العلاقة ستُغلق في عام 2016، لكن التقرير لم يكن ليُقدم إلا في عام 2020 الجزاء السويسري السابق عثر في عام 2024 على انتهاكات خطيرة لقواعد مكافحة غسل الأموال التدبير الفرنسي السند القضائي البالغ 80 مليون يورو لبنانية إمكانية رد أو تعويض مصرف لبنان والضحايا اللبنانيين

Forry Associates، قلب الآلية المزعومة

تبدأ الآلية المفترضة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. في عام 2002، وقع بنك لبنان عقدًا مع شركة Forry Associates Ltd، وهي شركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية. وتُقدَّم هذه الشركة كوسيط أو سماسرة مسؤولة عن جمع اللجان بشأن المعاملات المتصلة بالمنتجات المالية للمصرف المركزي. ومع ذلك، يشتبه المحققون في أن المستفيد الاقتصادي الحقيقي هو رجاء سلامة. النقطة مركزية. لو كان (فوري) مسيطراً على شقيق الحاكم فإن اللجان التي دفعها المصرف المركزي لم تعد رسوم السمسرة البسيطة. وأصبحوا قناة محتملة لنقل الأموال العامة إلى دائرة أسرية.

وفي الفترة ما بين عامي 2002 و 2015، أفيد بأن نحو 330 مليون دولار قد مرّت من خلال حساب الدولار لشركات فوري في مصرف سويسرا الخاص التابع لشركة HSBC. وجاءت الأموال من مصرف لبنان. A party was then reportedly returned to accounts in Lebanon. وكان من الممكن أن يعمم الآخر في منشآت أكثر تعقيدا، تشمل شركات خارجية وحيازة عقارات في فرنسا وسويسرا ولكسمبرغ والمملكة المتحدة وبلدان أوروبية أخرى. The French justice system seeks to establish whether these flows have been used to convert commissions unduly collected into private assets, under the guise of banking and investment.

التحذيرات كان يجب أن يرى البنك

دور « إتش إس بي سي » يقوم على نوعية تحكمه ويعتقد المحققون أن لدى المصرف الأدوات القانونية والتنظيمية والتشغيلية اللازمة لكشف حالات الشذوذ. وكان ينبغي أن تؤدي بيانات العملاء، والمبالغ، والمصدر العام للأموال، واستخدام حساب العبور، والعائدات السريعة إلى لبنان، والروابط الأسرية، إلى إجراء فحص متعمق. وكانت السلطة الإشرافية السويسرية قد اتهمت مصرف سويسرا الخاص التابع لمؤسسة HSBC بانتهاكات خطيرة في مجال منع غسل الأموال تشمل شخصين معرضين سياسيا، دون تسميتهم علنا. وشملت المعاملات المستعرضة أكثر من 300 مليون دولار بين عامي 2002 و 2015.

The French elements add a heavier criminal dimension. وسيتضمن تقرير التحقيق المقدم إلى الملف في ربيع عام 2026 عدة مستويات من المصرف. وأشار على وجه الخصوص إلى عدم كفاية عمليات الإنذار الداخلية التي ترصد رصداً كافياً، وسوء توثيق العمليات ذات المخاطر العالية، والتحويلات المشبوهة المثبتة دون توضيح كاف. ومن بين البنود التي نوقشت 192 عملية نقل مشبوهة إلى حسابات في لبنان. وبالنسبة للقضاة الفرنسيين، فإن السؤال ليس فقط ما إذا كانت هيئة الإذاعة البريطانية قد أخفقت في اليقظة. ومن المقرر تحديد ما إذا كان المصرف قد وافق، من خلال ممارساته وإغفالاته، على السماح بتشغيل آلية للإخفاء.

الجزاء السويسري قبل المرحلة الفرنسية

وكانت القضية بالفعل خطوة هامة في سويسرا. In 2024, FINMA sanctioned HSBC Private Bank Switzerland for serious violations of its due diligence obligations. وأشار الحاكم إلى أن أموالا من مؤسسة حكومية لبنانية قد نُقلت من لبنان إلى سويسرا قبل ذلك بفترة وجيزة عموما، مغادرة إلى حسابات أخرى، ولا سيما في لبنان. ولم يكن المصرف ليوضح أبداً سبب استخدام حساب في المنزل كحساب انتقالي. كما لم تبلغ السلطات السويسرية المعنية بمكافحة غسل الأموال عن شكوكها لفترة طويلة. The relationship was reportedly closed in 2016, but the report was only in 2020.

هذا التسلسل الزمني يغذي السؤال الرئيسي للملف: لماذا لم يتم التعامل مع التحذيرات في وقت سابق؟ ويدير المصرف الخاص السويسري عملاء من ذوي المخاطر العالية، ويرتبطون بمؤسسة عامة أجنبية وببلد تعرف فيه مخاطر الفساد. غير أن قواعد مكافحة غسل الأموال تتطلب قدرا أكبر من اليقظة للأشخاص المعرضين سياسيا وبيئتهم. وينبغي أن تكون حالة حاكم بنك لبنان، وسلطته على العمليات المالية العامة والروابط الأسرية حول فوري، هي من أكثر الحالات حساسية. وينظر المحققون الآن فيما إذا كانت أوجه القصور تعزى إلى الإهمال أو الرضا أو المشاركة الواعية في النظام.

المصرفيون والمديرون في الأفق

The human dimension of the investigation reinforces these suspicions. وتُدرس في سويسرا ولكسمبرغ مديرو العلاقات في حساب فوري أو رياض سلامي. A former employee of HSBC Luxembourg was allegedly questioned after receiving several hundred thousand dollars from Riad Salamé between 2013 and 2019. وفي سويسرا، تستهدف التحقيقات أيضا التنظيم الداخلي للمصرف ودور بعض المصرفيين. وهذه العناصر لا تستحق الإدانة. غير أنها تبين أن القضية لا تقتصر على عدم تطابق مجرد. وهو يتعلق بالناس، والقرارات، والأجور، والهدايا المفترضة، وثقافة إدارة الثروة حيث يمكن أن يكون للزبون القوي الأسبقية على الحيطة التنظيمية.

وبالنسبة للبنان، فإن الخطر كبير. وأصبح مصرف لبنان الآن طرفا مدنيا في الإجراءات الفرنسية. ويعكس هذا القرار التحريض. وقد ارتبطت المؤسسة منذ وقت طويل بالدفاع عن حاكمها السابق أو بصمت حكيم. وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم نفسها كضحية لنظام لجمع الأموال. ويقابل ذلك أيضا الطلب الاجتماعي. ويطالب المودعون اللبنانيون، الذين حُرموا من الوصول بحرية إلى مدخراتهم منذ انهيار المصرف، بمحاسبة الزعماء السياسيين والمصرفيين والماليين. السؤال لم يعد فقط حيث ذهب المال تعرف من ساعدها على الخروج والانتقال والتحول إلى سلع.

مقدمو الطلبات اللبنانيون في مركز القضية

ومن ثم، فإن استعراض HSSBC يفتح آفاقا للانتعاش. إذا قررت المحكمة مسؤولية المصرف، الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى تعويض أو رد الضحايا اللبنانيين. ولا يزال هذا المنظور طويلا وغير مؤكد. International financial trials last years. الاستئنافات والمناقشات القضائية والدليل على مصدر الأموال وحقوق الأطراف يمكن أن تبطئ القرارات. لكن وجود بنك كبير في الملف يغير توازن القوة. وخلافاً لرياد سلامي، الذي كان مستهدفاً بأمر اعتقال فرنسي ولكنه كان موجوداً في لبنان، لا يمكن للشركة أن تتجاهل الإجراءات أمام المحاكم الأوروبية.

كما أن للملف نطاق رمزي. HSBC ليس هيكلاً صغيراً في الخارج وهو لاعب مصرفي عالمي، يخضع لالتزامات الامتثال، ومنظمون قويون وسمعة دولية. ويشير استعراضه إلى أن غسل الأموال العامة لا يتوقف فقط على القادة الفاسدين. وهو يعتمد أيضا على المؤسسات التي تقبل الأموال، وتحتفظ بالحسابات، وتنفذ عمليات التحويل، وتوثيق المعاملات بشكل ضعيف، وتؤخر الإبلاغ عن الشكوك. وبالنسبة لبلد مثل لبنان، حيث كثيرا ما يحتج المسؤولون المحليون بتعقيد دولي للتقليل من المسؤوليات، فإن هذا التطور القضائي هام.

قناة لبنانية ودولية

ويطرح سؤالا أيضا على المصارف اللبنانية. ويُزعم أن اللجان ذات الصلة بالفوري ترتبط بعمليات تتعلق بالمنتجات المالية لبنك لبنان التي تشمل مصارف تجارية. وقد استفاد النظام المالي اللبناني منذ وقت طويل من العائدات العالية التي قدمها المصرف المركزي. It also benefited from the opacity that surrounded certain financial engineering. ولذلك ينبغي عدم استخدام الإجراءات المتخذة ضد شركة HSBC لنقل جميع المسؤولية إلى الخارج. وعلى النقيض من ذلك، يجب أن تضهر السلسلة الكاملة: :: اتخاذ قرار إلى المصرف المركزي، ودور فوري، ومشاركة المؤسسات المحلية، والحسابات في سويسرا، والعودة إلى لبنان، والشركات الخارجية، واقتناء الممتلكات.

وتعطي الأزمة اللبنانية الحالة خطورة خاصة. ومنذ عام 2019، انهار الكتاب، وفرضت المصارف قيودا غير رسمية، وقطعت الرواسب أو أزيلت بشدة، وشهد مئات الآلاف من الأسر ثمار عملها. In this context, the $330 million mentioned in the case is not an abstract figure. وهي تمثل المستشفيات، والأجور، والمعاشات، والودائع، والواردات، والمدارس، ونصيبا مدمرا من الثقة العامة. ويجري حاليا فحص الأموال التي كانت ستترك مصرف لبنان من خلال القنوات الخبيثة في وقت ما زال البلد يحاول توزيع خسائر انهياره المالي.

دفاع يتحدى الاتهامات

الدفاع عن (رياد سلامي) يظل ثابتاً. The former governor contests the accusations and claims that his assets are derived from his personal wealth formed before his mandate to the central bank. ويدعي محاموه أنهم قدموا أدلة على دخله السابق. وسيكون خط الدفاع هذا في صميم أي محاكمة ممكنة. وسيتعين عليها مواجهة التدفقات المصرفية، والعقود، والمالكين المستفيدين، وشركات العقارات، ومواعيد الشراء. يجب أن تغطي دفاع « هى إس بي سي » مستوى معرفته، الشيكات التي تم تنفيذها في ذلك الوقت، القواعد المنطبقة بين عامي 2002 و 2015، وتجريم خروقاتها.

ولذلك لا يزال افتراض البراءة ضروريا. ولكنه لا يقلل من نطاق التنمية الفرنسية. ويعني توجيه الاتهام إلى مصرف بهذا الحجم أن القضاة يعتبرون أن هناك مؤشرات جدية أو متطابقة تبرر دخوله رسميا إلى الإجراءات. ويعني ذلك أيضا أن ملف الممتلكات اللبنانية غير المحظورة لا يتوقف عند الأشخاص الطبيعيين. ويعود إلى الهياكل الأساسية المالية لغسل الأموال المزعوم. وبالنسبة للضحايا اللبنانيين، فإن هذا التمديد ضروري. الثروة المشبوهة لا تشكل فقط في مكاتب السلطة. وهي مدمجة في الحسابات المصرفية التي تستضيفها وفي أسواق العقارات التي تستوعبها.

التسلسل بين باريس وجنيف وبيروت

وسيتوقف الاستمرار على عدة خطوات. The French judges will have to continue to examine the flows, hear the bank officials, confront the versions and determine whether the breaches alleged by HSBC are criminally responsible. وستواصل السلطات السويسرية واللكسمبرغية إجراءاتها الخاصة. وسيتعين على مصرف لبنان مواصلة تعاونه وتوثيق الخسائر التي يرى أنها تكبدتها. وستسعى رابطات مكافحة الفساد إلى الحفاظ على هدف إعادة الممتلكات إلى لبنان. وبذلك تدخل القضية مرحلة أثقل، حيث لا يكون النظام المالي الدولي مجرد وضع ويصبح فاعلاً قضائياً مركزياً.

وفي لبنان، يأتي هذا التطور في وقت لا يزال فيه السكان يشكون في قدرة العدالة المحلية على الحكم على الأقوياء. وكثيراً ما تبدو الإجراءات الأوروبية هي الإجراءات الوحيدة القادرة على التحايل على العوائق السياسية والمصرفية. وهذه النتيجة شديدة بالنسبة للدولة اللبنانية. وهو يشدد على عدم قدرة مؤسساته على فرض الشفافية وحدها في أحد أكبر الانهيارات المالية في العالم اليوم. لكنها تتيح أيضا إمكانية: إذا تحركت الملفات الأوروبية إلى الأمام، فإنها يمكن أن تقدم أدلة وقرارات ومضبوطات وضغوط لا يمكن لبيروت أن تتجاهلها بعد الآن. وتضع لائحة اتهام هيئة الإذاعة البريطانية السويسرية الآن جزءا من الحقيقة في أيدي القضاة الفرنسيين.