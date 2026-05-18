(داريو إسكوبار)، الرحمة الكولومبية التي جعلت لبنان آخر منزل له لم تعد

وقال إنه جاء من بعيد ليختفي من العالم، ولكن لبنان اعترف في نهاية المطاف بأنه واحد من أفراده. وتوفي الأب داريو إسكوبار، وهو كاهن كولومبي أصبح من عشية المارونيت في وادي قنوبين، في سن 92 عاما، بعد أن كانت الحياة تحت علامة العد والصلاة وارتباط عميق بالتقاليد الرهينية اللبنانية.

ولد في كولومبيا في عام 1934، ترك الأب داريو إسكوبار وجودا كان يمكن أن يكون مريحا لمتابعة مسار مختلف جذريا. وتذكره عدة روايات عن حياته بأنه كان من بيئة مواتية وأنه تخلى عن ثروة الأسرة ليدخل في الأوامر. وقد أدى مساره من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة، ثم إلى لبنان، حيث وجد، في زوايا الوادي المقدس، مكانا لاستفزاز أصبح نهائيا.

رجل من كولومبيا يعيش في الوادي المقدس

الـ(قادشا) ليست مجرد ديكور وهي من المعالم الروحية الكبرى في لبنان، التي تتميز بأديرة الصخور، وكهوف الصلاة، ورياضة، وذاكرة الطوائف المسيحية التي وجدت ملجأ هناك على مر القرون.

كان في هذا الوادي أن الأب (داريو إسكوبار) اختار أن يعيش. واجتاز أولا دير كفيفان، ثم عبر دير سانت أنطوان دي كوزهايا، قبل أن يستقر في رعاة سيدة الحوقة، بالقرب من قنوباين. هذا التقدم يقول الكثير من خطاياه ولا تراجع سياحي أو رومانسي، بل إنه يدخل تدريجياً إلى شكل من أشكال الحياة المتطلبة، ويتكون من صمت، وفقر طوعي، وحياة يومية.

في الحوقا، أصبح اسمه مألوفًا لدى السكان المحليين والمشاة والحجاج والزوار العابرين. الأب (داريو) لم يكن مُنقطعاً عن الإنسانية. عاش بعيدا، لكنه رحب. لقد صلى لوقت طويل لكنه تحدث برغبة. أولئك الذين اقتربوا وصفوا رجل بسيط، أحياناً خبيث، قادر على الانتقال من التأمل العميق إلى ملاحظة متواضعة. قدمته ناشيونال جيوغرافيك، التي كانت قد خصصت صورة له في عام 2017، على أنه راهب ماروني كولومبي تم تثبيته لمدة سبعة عشر عامًا في هذا الحرم المعلق على الجبل.

فقر مختار، لا يعاني منه

في بلد غالباً ما تمزقه الكسور السياسية والأزمات الاقتصادية والحروب وشخص الأب (إسكوبار) كان لديه شيء غير عادي. لم يكن يبحث عن منصة أو تأثير أو اعتراف. رسالته كانت في الحياة: ترك فائض، تقليل الاحتياجات، العيش في مكان، الصلاة، الزرع، القراءة، استقبال من ذهبوا إليه.

لم يكن هذا الفقر موقفًا. الحسابات القديمة تظهر له على قيد الحياة في خلية أوستري، مع بضعة أشياء، مسح يوميا من الصلاة، والعمل اليدوي والقراءة. في عام 2009، بينما كان يعيش في مأزقه لمدة تسع سنوات، أوضح أن الشخص الذي يتذوق هذه الحياة « لا يجب أن يريد آخر ». وتلخص هذه الجملة حريته الداخلية: التنازل في المنزل لم يكن خسارة بل خيار.

وعلينا أيضا أن نتذكر ما يعنيه وجوده للبنان. الأب (داريو إسكوبار) لم يكن لبنانياً بالولادة أصبح مخلصاً وقد اعتمد الطقوس المارونية، والوادي، والحجارة، ومساراتها، وصمتها، وسكانها. وقال له حياته حقيقة أن البلد ينسى أحيانا: إن لبنان ليس مجرد إقليم أزمة. وهناك أيضا أرض من الجاذبية الروحية، قادرة على الاتصال بها رجال من الجانب الآخر من العالم.

الصمت الأخير لرجل المراقبة

وقد أخذ إعلان وفاته على الفور بعدا خاصا في شمال لبنان. وأفادت عدة وسائط إعلام لبنانية عن فقدان » نبذ قنوبين » ، مشيرة إلى أن الوادي المقدس كان يفقد أحد أفضل أرقامه المعروفة. ويحدد البيان الذي نقلته الصحافة أن الصلاة لبقية روحه ستحتفل يوم الأربعاء 20 مايو 2026 الساعة 4 مساءً في دير القديس أنطونيوس الكبير في قوزايا، قبل دفنه في مقبرة الدير.

إختفائه ليس فقط ينهي سيرته الذاتية إنها تغلق الوجود وفي الوادي، أصبحت بعض الثروات تقريباً علامات بارزة، مثل الجرس أو المسار أو المعبد. إنهم لا ينشرون الأخبار لكنهم يعطون المناظر الطبيعية كثافة بشرية وكان الأب داريو إسكوبار أحد هذه التواجدات الرصينة التي تشير إلى أن البلد يقاس أيضا بأولئك الذين يصلون في صمت.

إن لبنان، الذي كثيرا ما يرى أطفاله يغادرون، سيرحب برجل جاء إلى مكان آخر ليموت هناك. ربما هذا هو قلب خرطومه ولم يختار داريو إسكوبار لبنان أن ينجح. لقد اختاره ليختفي وبإختفاءه، يترك أثراً أعمق من العديد من الكائنات المزعجة: ذلك الرجل الذي أخذ الوحدة والإيمان والاخلاص إلى مكان على محمل الجد.

وفي حجر الحوقة، وفي الطرق الحادة للقنوبين، سيبقى الأب داريو، في ذكرى من زاروه، كشخص نادر: وهو كولومبي أصبح من مخلفات لبنان، وهو غريب أصبح مألوفا، وهو رجل صمت تكللت حياته بعده بفترة طويلة.