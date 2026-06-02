ديير ميماس: الحرب تستخدم الأعصاب

(دير ميماس) فقد عمدته في منطقة عمل بها الخوف والقصف والحرب. وقُتل سوهيل أبو جامع، رئيس البلدية، في 1 حزيران/يونيه في هذه المدينة في مقاطعة مرجان. وأصيب مختار نيكولاس سليمان بجروح. The Lebanese Army announced the arrest of a citizen identified by his initials, F.B., suspected of having opened fire. The municipality denounced a criminal act. The Bechara family, from whom the alleged shooter came according to their own press release, disbanded the act and called for justice to do its job.

إن تقليل هذه المأساة إلى حقيقة واحدة لن يكون كافيا. The investigation must establish the motive, the exact circumstances and the individual responsibilities. ولكنه لا يحدث في قرية عادية أو في أوقات عادية. ويقع ديير ميماس في جنوب لبنان، في قلب منطقة تعرضت لهجمات وطلقات وطائرات بدون طيار وتشريد وضغوط من حرب إسرائيلية تستنفد السكان. هذه الحرب لا تبرر القتل. إنها لا تشرح الأمر لنفسها. ومع ذلك، فإنه يجعل من الأعصاب على قيد الحياة، ويضعف الوساطة المحلية ويحول كل صراع إلى خطر أشد خطورة.

دير ميماس في الصدمة

والحقيقة الثابتة تكمن أولا في البلاغ العسكري. On 1 June, a citizen shot Souheil Abu Jamra in Deir Mimas, Marjayoun District. The shooting caused his death and wounded Nicolas Sleiman, the local mukhtar. وتدخلت وحدة تابعة للجيش وقامت بتفتيش واعتقلت القاتل المزعوم. The military institution reported that the investigation had begun under the supervision of the competent judiciary. هذا الدقة يحسب. In a locality hit by shock, it sets the legal framework and avoids anger becoming private justice.

The municipality presented its president as a dead man while performing his duty to the inhabitants. وقال إن بيانه يشجب بأشد العبارات القانون الجنائي ويدعو السكان إلى الهدوء والحكمة واحترام مسار التحقيقات. كما أعربت عن رغبتها في التعافي بسرعة للمختار الجرحى. This official speech seeks to maintain a line of order at a time when fear, rumours and family affiliations can quickly aggravate the initial shock.

The Bechara family has also published a significant message. وأعربت عن تعازيها لشعب دير ميماس ولعائلة أبو جامع. وأعلنت انفصالها الكامل عن عمل فوزي بيشارا المخزي، وفقا لأحكام البيان المبلّغ عنه محليا. وذكرت أنها ترفض انتهاك الأمن والسلام المدني. In a village, this sentence has a precise weight. وهي تحاول منع تحويل عمل فردي إلى مسؤولية جماعية. She recalls that the suspect will have to answer to the court, not train with him a name, a family or a neighbourhood.

ولا غنى عن هذا التمييز. ولا تزال القرى اللبنانية قائمة على التوازن المحلي. إن العلاقات، وذكريات الصراعات، والتحالفات المحلية، والسمعة، تتحرك بسرعة. يمكن أن يصبح إطلاق النار على عمدة، في غضون ساعات، مسألة أسر أو عشائر أو مخيمات. الخطر ليس نظرياً. In a space already saturated by military tensions, the temptation to designate an entire group behind an act is strong. بلاغ بيشارا يكسر هذه الإمكانية. وتذهب البلدية في نفس الاتجاه بإحالة القضية إلى المحاكم.

تحقيق بدون إشاعة

ولذلك يجب أن يمضي التحليل بحذر. The motive is not publicly established. The available information refers to an incident whose contours remain to be specified. وأشارت بعض المصادر المحلية إلى نزاع فردي. وشدد آخرون على عدم ملاءمة الظروف. ولا يكفي أي من هذه النماذج لإغلاق الملف. وسيكون من الضروري معرفة المكان الذي حدث فيه التبادل، وما سبق إطلاق النار، وما هو السلاح المستخدم، وما إذا كان الشهود حاضرين، وفي أي حالة كان المشتبه فيه وقت إطلاق النار. ويجري التحقيق في هذه المسائل. ولا ينبغي الاستعاضة عنها بافتراضات.

لكن السياق معروف. دير ميماس ينتمي إلى جنوب لبنان حيث حولت الحرب الإسرائيلية علامات الحياة اليومية. In the Marjayoun area, the inhabitants live with drone noise, explosions, monitored roads, precipitated departures and incomplete returns. وقد عانت المجتمعات المحلية القريبة من الضربات والتدمير والتوغلات. واستئناف الجيش الإسرائيلي قلعة بوفورت إحياء ذكرى الاحتلال الجنوبي حتى عام 2000. وفي هذه الجغرافيا، تعرف كل قرية نفسها بالقرب من الجبهة، حتى عندما لا تستهدف مباشرة كل ساعة.

الحريق الإسرائيلي ليس بمنطقة بعيدة لدير ميماس. يُهيّلون اليوم. They sometimes decide to open a business, a travel to Marjayoun, a return to the village or a departure to a safe area. العائلات تستمع للخبر قبل أن يصعدوا على الطريق. ويجب أن يستجيب المسؤولون المنتخبون المحليون للمقيمين المعنيين، والمباني المتضررة، والمياه، والكهرباء، والنقل، واحتياجات الإغاثة. ومن ثم فإن العمدة والمختار لا يعملان فقط في إطار إداري. وهم يعملون في قرية تحت التوتر المستمر.

وهذا هو المكان الذي يكون فيه التعبير الذي كثيرا ما يسمع في الجنوب منطقيا: فالحرب تجعل الناس مجانين. ولا بد من فهمها على أنها صيغة اجتماعية، لا على أنها تشخيص طبي. استخدامات الحرب، يضيق الأفق، ويستنفد النوم، ويزيد من الغضب والوساطة. إنها لا تحول الجميع إلى عنف لا يزيل المسؤولية الجنائية للمطلق ولكنه يخلق مناخاً تزداد فيه المنازعات صعوبة حيث ترتفع الكلمات بسرعة، حيث يخفض الخوف الدائم من القدرة على التراجع. وفي هذا المناخ، كثيرا ما يصبح مسؤول منتخب محلي الشاشة التي يُتوقع أن تستند إليها الطلبات والإحباطات وحالات الطوارئ.

The Israeli War as Daily Pressure

ويصبح دور العمدة في هذه الظروف أثقل بكثير مما تنص عليه النصوص. وكان من المقرر أن يدير صهيل أبو جامع الملفات العادية لبلدية ما، ولكنه كان أيضا غير عادي لقرية جنوبية في الحرب. وتشكل الطرق، والمياه، والمأوى، والمعونة، والأضرار، والأسر العائدة، والمسنون المتبقين في البلد، والمشردون عبئا واحدا. العمدة هو من اتصل عندما تبدو الولاية بعيدة. It receives complaints, tries to transmit requests, slows conflicts, coordinates with the authorities and embodies local continuity.

The mukhtar Nicolas Sleiman held an equally exposed position. The mukhtar signs, attests, knows the families and serves as an administrative relay. وفي القرى، تجسد ذكرى عملية للسكان. يظهر جرحه أن إطلاق النار أصاب قلب السلطة المحلية. لم تقتل رئيس البلدية فحسب. وقد وصلت إلى النقطة التي تقوم فيها القرية بعمليات الوثائق والوساطة والطوارئ. This dimension reinforces the shock. (دير ميماس) يفقد صوتاً واحداً و يرى رقماً مؤسسياً آخر يسقط تحت الرصاص.

وتضيف الحرب الإسرائيلية إلى هذا الهشاشة الضغط المباشر على المؤسسات المحلية. وعندما تتكرر التفجيرات، تصبح البلديات خلايا للأزمات بدون موارد كافية. ويجب عليهم إدارة عواقب الحرب التي لا يقررونها. They receive residents who demand repairs, guarantees, an open road, transport, reliable information. They also have to deal with the fear of drones and the possibility of shooting at any time. ويمكن أن يمتد هذا التوتر اليومي إلى العلاقات المحلية، لا سيما عندما تفتقد الموارد ويبدو أن الدولة المركزية غائبة.

وسيكون الخطر هو الخلط بين السياق والسببية. الحرب الإسرائيلية تزن على (دير ميماس) إنها تدمر الأرواح إنه يزيد من عدم الاستقرار لكنه لا يسمح، في هذه المرحلة، أن يقول لماذا أطلق المشتبه به النار. التحقيق فقط يمكنه إثبات الدافع ولذلك فإن العمل الصحفي يتمثل في الحفاظ على الحقيقة معا. من ناحية، مسؤولية الجاني المزعوم تظل فردية. ومن ناحية أخرى، تحدث جريمة قتل في جنوب تتعرض لعنف عميق، حيث تمارس الحرب الضغط على الهيئات والأعصاب والمؤسسات.

جنوب لبنان

وهذه القراءة هي أكثر ضرورة حيث يمر جنوب لبنان بمرحلة تصعيد. ووسعت إسرائيل نطاق عملياتها إلى ما وراء بعض الخطوط الأمنية وضربت العديد من مناطق الجنوب والشرق. وتشير النتائج المبلَّغ عنها في الأيام الأخيرة إلى عشرات الوفيات والإصابات في الإضرابات الإسرائيلية. تم تدمير المنازل. وقد شُرد المدنيون. وتعيش مناطق مرجانين والنبطية وطر وبنت جبيل تحت طائرات بدون طيار وقذائف. في هذا المشهدِ، ديير ميماس لَيسَ منعزلَ. It belong to a continuity of fear that affects the whole south of the country.

الوضع حول (بوفورت) عزز هذا الشعور. ويهيمن الموقف على جزء من الجنوب ويشير إلى تاريخ ثقيل. وبالنسبة لإسرائيل، فإن انتعاشها يمثل ميزة استراتيجية. وبالنسبة لكثير من اللبنانيين، فإنها تستيقظ ذكرى احتلال طويل، ومواقع عسكرية، وطرق متحكمة، وقرى محاصرة بين عدة قوات. Deir Mimas, Marjayoun, Qalaya, Khiam and nearby communities live with this memory. وعندما يعود رمز للاحتلال القديم إلى الأنباء العسكرية، فإن الخوف ليس موجودا فحسب. كما أنها تتغذى على الماضي.

The Christian villages in the Marjayoun and Hasbaya areas are particularly concerned. ويبقى عدد من السكان، وفقاً لتقارير وسائط الإعلام الأخيرة، محاصرين بين رفض مغادرة منازلهم وزيادة العنف. وقد عانى البعض بالفعل من المنفى الداخلي والاحتلال والطرق المغلقة وعدم التيقن. ارتباطهم بالقرية قوي. الرحيل يعني أحياناً التخلي عن منزل، أشجار الزيتون، عمل، كنيسة، ذكرى عائلية. البقاء يعني قبول خطر إطلاق النار. ويفرض هذا التوتر على كل قرار محلي.

Deir Mimas is also a village of land, olive trees and close family ties. فالحرب تهاجم الفضاء المادي والتوازن الأخلاقي. إنه يدمر البنية التحتية، ولكن أيضاً عادات. ويحول الطريق إلى حساب الأمان. لقد حولت الليلة إلى النوم. ويحول العمدة إلى علاج دائم. ويحول النزاع إلى حدث متفجر محتمل، لأن الجميع يعيش بالفعل تحت الضغط. In this context, the murder of Souheil Abu Jamra takes on a broader dimension than the gesture of one man.

الهدوء المحلي، العدالة الوطنية

ولذلك، فإن الدعوة إلى الهدوء من جانب البلدية ليست صيغة إدارية. وهي ضرورة سياسية واجتماعية. ويجب أن يحزن السكان دون ترك الغضب يتدفق. عائلة العمدة يجب أن تحصل على العدالة دون أن يستغل الألم يجب حماية عائلة المشتبه به من المسؤولية الجماعية ويجب معاملة المختار الجرحى وسماعهم. يجب على الجيش تأمين المدينة العدالة يجب أن تتحرك بسرعة، ولكن بدون تسرع. كل تأخير، كل إشاعة، كل صمت يمكن أن يسوء المشكلة.

The speed of arrest announced by the army is a first element of cooling. وهو يبين أن الدولة تصرفت. لكن البقية سيحصون أكثر. يجب أن يكون التحقيق واضحا. The authorities will have to communicate enough to avoid speculation, without compromising the procedure. يجب حماية الشهود. The case must be brought before the competent magistrate. إذا كان الدافع شخصياً عليك أن تقول ذلك. وإذا كان ذلك مرتبطا بنزاع إداري، فإنه سيتعين إنشاؤه. وإذا كانت هناك عناصر أخرى، يجب إثباتها. لن تتمكن القرية من إعادة بناء نصف الحقائق.

وتثير هذه القضية أيضاً مسألة وطنية. ماذا يحدث للمسؤولين المنتخبين المحليين في المناطق المعرضة للحرب؟? ويعمل الكثيرون بدون حماية، بدون وسائل ودون شبكات. يستوعبون مطالب الناس، آثار القصف، النقص، الغضب والخوف. فهي الوجوه الأولى للدولة، رغم أنها لا تملك الميزانيات ولا السلطات اللازمة للاستجابة لحجم الأزمة. The death of a mayor in the South recalls this vulnerability. It requires that municipal security be viewed as a public matter, not as a secondary matter.

وأخيرا، يجب أن نسمي المسؤولية الرئيسية عن المناخ الذي يعيش فيه الجنوب: إن استمرار الحرب الإسرائيلية، والإضراب، وإطلاق النار، والاحتلال الفعلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية يبقي السكان في توتر مستمر. هذا لا يؤثر على الذنب الإجرامي للمطلق المزعوم. This does not remove Lebanese responsibilities in the circulation of arms, weak statehood or the management of local conflicts. ولكن من الواضح: a society bombed, displaced and threatened no longer functions as a peaceful society.

(دير ميماس) يتوقع إجابتين

ولذلك يجب قراءة جريمة قتل سوهيل أبو جامع من ناحيتين. ومن الناحية القضائية، يشتبه في أن رجلاً قد أطلق النار، ويجب محاسبته أمام القانون. وعلى نحو جماعي، تتلقى قرية في الجنوب هذه الجريمة في وقت استنفدت فيه الحرب بالفعل دفاعاتها الاجتماعية. هذه النظرة المزدوجة ضرورية لتجنب خطأين والأولى هو إعفاء صاحب البلاغ المزعوم من السياق. والثاني هو محو السياق والحديث عن حادثة محلية بسيطة، كما لو أن ديير ميماس لم يعيش تحت الطائرات بدون طيار والقذائف والخوف.

The next challenge will be municipal continuity. البلدية يجب أن تعمل على الرغم من الحداد. التوقيعات والطوارئ والمبادلات مع المقاطعة الخدمات للسكان و مرافقة عائلة العمدة. وسيتعين أيضا رصد صحة المختار نيكولاس سليمان. شهادته يمكن أن تحسب في التحقيق. وستُعد إعادتها لتهدئة القرية. في الساعات القليلة القادمة (دير ميماس) سينتظر إجابتين: العدالة في قتل عمدتها، والدولة المعنية بحماية الجنوب التي لا تزال الحرب الإسرائيلية تسحقها.