رياد سلامي، نقل إلى روميه، يرفض أدويته

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وقد وضع الحاكم السابق لمصرف لبنان تحت الإشراف الطبي بعد نقله إلى سجن رمية. وفقاً لـ (إم تي في) يرفض أخذ دوائه بينما ملفه يجب أن يُرسل إلى مكتب المدعي العام في (بيروت) وتنطوي هذه المرحلة الجديدة على سلسلة من الإجراءات التي تنطوي على الاشتباه في تسريبها وإثراءها غير المشروع وغسلها وتزييفها في لبنان وفي الخارج.

إن نقل رياض سلامة إلى سجن رومية يفتح تسلسلًا جديدًا في الرحلة القضائية لمحافظ بنك لبنان السابق. وفقًا للمعلومات التي بثتها قناة MTV، فقد رفض تناول أدويته منذ وصوله إلى السجن. لكن حالته ستكون مستقرة. أبلغت السلطات فقط عن اختلافات في ضغط الدم، مع عدم وجود مضاعفات خطيرة في هذه المرحلة.

وأذن النائب العام في محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج لطبيبين بفحصه كلما اقتضت الضرورة ذلك. وتقع المسؤولية الأولى على عاتق قوات الأمن الداخلي. والآخر هو الطبيب الخاص للحاكم السابق. ويجب أن يمنع هذا الإذن الدائم أي انقطاع في المتابعة الطبية وأن يسمح بالتدخل السريع في حالة حدوث تغيير في حالته.

كما أُعدت غرفة لرياد سلامي في رووميه. وهو يشمل المعدات التي تعتبر ضرورية، بما في ذلك جهاز معالجة الأكسجين. ووفقًا للتقارير، وثقت السلطات هذا التطور من خلال التسجيلات الصوتية والمرئية. ويسعون إلى إثبات أنهم اتخذوا التدابير اللازمة لضمان رعايته الصحية أثناء احتجازه.

وفي الوقت نفسه، القاضي أحمد رامي الحجاج هو أن يحيل القضية إلى مكتب المدعي العام في بيروت. تضع هذه الخطوة وضع سجن الحاكم السابق في مجمع قضائي أكبر بكثير. رياض سلامي ليس فقط خاضعاً للعناية الطبية. وهي لا تزال في صميم الإجراءات المتعلقة بالاشتباه في الاختلاس، والإثراء غير المشروع، وغسل الأموال والتزوير، في لبنان وفي عدة بلدان أوروبية.

رياض سلامي في روميه تحت إشراف طبي

إن الرفض المزعوم لأخذ دوائه هو العنصر الرئيسي الجديد منذ نقله. وأسباب هذا القرار غير معروفة. ولا تحدد الوزارة طبيعة العلاج أو الجرعة أو مدة الوصفة. ولذلك لا يوجد سبب للاحتجاج أو عدم الثقة في إدارة السجون أو الاختيار على أساس رأي طبي معين.

استجابت السلطات بنظام مراقبة معزز. ويقدم طبيب قوات الأمن الداخلي المتابعة المؤسسية. الطبيب الخاص لرياض سلامة يجلب معرفته بالملف الطبي للمحافظ السابق. يسمح التفويض الدائم الصادر عن النائب العام لكلا الممارسين بزيارته دون طلب قرار جديد لكل زيارة.

ويهدف هذا الإطار أيضًا إلى حماية إدارة السجون. ينطوي احتجاز مثل هذه الشخصية المكشوفة على مخاطر قانونية وسياسية عالية. أي تدهور في حالته قد يؤدي إلى اتهامات بالإهمال. وثائق الغرفة السمعية والفيديو تعالج هذا الشاغل. هو سجل بالمعدات المثبتة والاحتياطات المتخذة قبل أو بعد وصولها.

تم تخطيط جهاز علاج الأكسجين كإجراء احترازي. لا تشير المعلومات المتاحة إلى أن رياض سلامة استخدمها. يشيرون فقط إلى أن الغرفة لديها هذه المعدات. ولا تزال حالتها توصف بأنها مستقرة، على الرغم من تفاوتات الفولط التي تتطلب إجراء فحص منتظم.

احترام موافقة السجين لا يزال مسألة حساسة. ويجوز للسجين أن يرفض العلاج، إلا في ظروف استثنائية ينص عليها القانون ويقيمها الأطباء. يجب على السلطات بعد ذلك ملاحظة هذا الرفض وشرح المخاطر ومواصلة مراقبة الحالة العامة. ولم تنشر أي وثيقة موقعة من قِبل رياض سلامي. ومن غير المعروف أيضا ما إذا كان رفضه يتعلق بجميع أدويته أو بجزء فقط من العلاج.

ثلاثون عاما في قلب النظام النقدي

قاد رياد سلامي بنك لبنان في الفترة من آب/أغسطس 1993 إلى تموز/يوليه 2023. خلال معظم هذه الفترة، قدمت الحكومات اللبنانية والبنوك التجارية والعديد من المؤسسات الدولية لبنان كضامن للاستقرار النقدي. وظل الرطل مربوطا بالدولار لأكثر من عقدين. واجتذب القطاع المصرفي رأس مال المغتربين وموّل حصة متزايدة من الدين العام.

غير أن هذا النموذج استند إلى استمرار تدفق العملات. وعرض مصرف لبنان على المصارف عائدات كبيرة لاجتذاب الدولارات، في حين تراكمت العجز في الحكومة. بدءاً من عام 2016، « الهندسة المالية » عززت هذا الميكانيكي. وحققوا مكاسب كبيرة لعدة مؤسسات مقابل تدفقات جديدة من النقد الأجنبي إلى المصرف المركزي.

وقد بدأ الانهيار في عام 2019 بتدمير صورة الاستقرار التي بنيت حول رياض سلامي. البنوك لديها وصول محدود إلى حساباتها لقد فقد الكتاب معظم قيمته وقد تقلص الاقتصاد، وانهيار الأجور، وظل جزء كبير من المدخرات مقيدا. ولا تزال مسألة مسؤولية مصرف لبنان والحكومات والمصارف التجارية في صميم المناقشة العامة.

غير أن الإجراءات المتخذة ضد الحاكم السابق لا تتصل مباشرة بالانهيار المالي برمته. وهي تشمل معاملات محددة، ولجانا، وعمليات نقل، ومشتريات عقارية. وهذا التمييز أساسي. وتستوفي المسؤولية السياسية في الأزمات والمسؤولية الجنائية في حالات التحويل معايير مختلفة.

ملف فورى وأكثر من 300 مليون دولار

ويتعلق أحد العناصر الرئيسية بشركاء فوري، وهي شركة مسجلة في جزر فرجن البريطانية ومرتبطة براجا سلامي، شقيق الحاكم السابق. ويشتبه المحققون الأوروبيون في أن هذا الهيكل تلقى أكثر من 300 مليون دولار في اللجان في الفترة بين عامي 2002 و 2015. وقد استمدت هذه المبالغ من معاملات المصارف التجارية بشأن الصكوك المالية لمصرف لبنان.

وتسعى التحقيقات إلى تحديد ما إذا كانت هذه العمولات تتوافق مع خدمات حقيقية أم أنها استخدمت لاستخراج أموال من البنك المركزي. كما يدرسون الدوائر المستخدمة لتحويل الأموال إلى حسابات أجنبية وشركات واستثمارات عقارية. (ريد) و(راجا سلام) تحدوا التهم. واحتج الحاكم السابق بأن اللجان لا تأتي من الأموال العامة وأن تراثه له أصل مشروع.

وفي لبنان، يخضع رياض سلامي وأخيه لعدة إجراءات تتعلق بالتخصيب غير المشروع وغسل الأموال والاختلاس المزعوم. تم احتجاز رجاء سلامة في عام 2022 قبل إطلاق سراحه بكفالة. كما فحص القضاة تحركات الحسابات المرتبطة بماريان هويك، المساعدة السابقة ومديرة المكتب التنفيذي للمحافظ في بنك لبنان.

ويشتبه في أن ماريان هواييك قد شاركت في بعض عمليات النقل أو استفادت من التدفقات من المخطط قيد الاستعراض. لقد تحدت التهم ضدها ودورها هو أحد النقاط التي يتبعها المحققون الأوروبيون واللبنانيون، إلى جانب عدد من الشركات، والوسطاء الماليون، وقريبة من رياض سلامي.

لا تسمح الإجراءات حتى الآن بتقديم المبالغ التي تم فحصها على أنها اختلاس نهائي. وهي ادعاءات قيد التحقيق، وتعتمد على المحاكم أو لوائح الاتهام أو لوائح الاتهام أو القرارات التحضيرية. ولا يمكن إثبات ذنب الأشخاص المعنيين إلا بحكم نهائي.

شحنة جديدة في لبنان في عام 2026

وفي كانون الثاني/يناير 2026، وجهت دائرة اتهام في بيروت الاتهام إلى رياض سلامة واثنين من المحامين في قضية منفصلة. وتشمل التقارير اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع. تتعلق القضية بحوالي 44.8 مليون دولار يُزعم أنها مأخوذة من حساب استشاري لمصرف لبنان.

وقد مدد هذا القرار الإجراءات بعد إلقاء القبض على الحاكم السابق في أيلول/سبتمبر 2024. ثم تم استجوابه حول العمليات المتعلقة بالاستثمار الأمثل والعمولات المالية. وتجاوزت الشكوك التي أثيرت في هذا التحقيق الآخر 110 ملايين دولار. يجب عدم الخلط بين Forry و Optimum Invest وحساب مجلس الإدارة. وهي تشير إلى دوائر وفترات منفصلة.

وقضى رياض سلامي قرابة 13 شهراً في الاحتجاز بعد اعتقاله في عام 2024. وأُطلق سراحه في أيلول/سبتمبر 2025 بعد كفالة قدرها 14 مليون دولار تقريبا وخمسة بلايين جنيه لبناني. كما فرض حظر على السفر. ويعقب نقله الحالي إلى روميه، على نحو ما أفادت به وزارة الدفاع عن النفس، فترة طويلة أولى من الاحتجاز والكفالة.

إرسال الملف إلى مكتب المدعي العام في بيروت يجب أن يحدد إطار هذه المرحلة الجديدة. لم تذكر المعلومات المقدمة بعد الإجراء الدقيق الذي يحفز النقل أو القرارات التي يمكن أن يتخذها مكتب المدعي العام. ومع ذلك، يؤكدون أن القضايا المرفوعة ضد الحاكم السابق لا تزال نشطة على الرغم من إطلاق سراحه من السجن في عام 2025.

أوامر القبض والتحقيقات في أوروبا

وقد فتحت فرنسا تحقيقا في الأصول والعمليات المالية لرياد سلامة وأقاربه. في مايو 2023، أصدرت قاضية فرنسية مذكرة توقيف بعد غيابها عن استدعاء قضائي في باريس. وصدر بعد ذلك إشعار أحمر من الإنتربول. كما أصدرت ألمانيا أمراً بالاشتباه في غسل الأموال والفساد والتزوير والاختلاس.

وقام القضاة الفرنسيون والألمان ولكسمبرغ بزيارة بيروت في عام 2023 للتشاور مع البيانات المصرفية والاستماع إلى عدة أشخاص. كما درست سويسرا وبلجيكا ولكسمبرغ وليختنشتاين وغيرها من المحاكم الأوروبية التدفقات المنسوبة إلى رياض سلامي أو أخوه أو الهياكل المرتبطة به.

في مارس 2022، أعلنت Eurojust عن تجميد أصول بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليون يورو في العديد من البلدان الأوروبية. وشملت الأصول الممتلكات والحسابات المصرفية في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا ولكسمبرغ وموناكو. ولم تذكر الوكالة الأوروبية أسماء المشتبه بهم في بيانها الأولي، لكن التحقيقات ارتبطت علنًا في وقت لاحق برياض سلامة وحاشيته.

وتهتم العدالة الفرنسية بالعقارات، وجمعيات التراث، وعمليات النقل التي كان يمكن استخدامها لإعادة تدوير الأموال. وفحصت أيضا الوثائق المصرفية التي يشتبه في أنها مزورة لتبرير مصدر بعض الأصول. ورفض رياد سلامي هذه التهم وادعى أن جزءا كبيرا من ثروته جاء من مهنته في مصرف الأعمال قبل تعيينه في مصرف لبنان.

وأُدين شقيقه راجا في فرنسا في عام 2024 بارتكاب أفعال تشمل اختلاس الأموال العامة، والإساءة المتفاقمة للثقة والفساد وغسل الأموال. ومرة أخرى، هذا الاتهام ليس إدانة. وهذا يعني أن القضاة يعتبرون أن لديهم أدلة كافية لمواصلة التحقيق.

كما استهدف أقارب المحافظ السابق

التحقيقات لا تتعلق فقط بالأخوين سلامة. وهي تشمل عدة أشخاص يشتبه في أنهم شاركوا في عمليات نقل أو حيازة شركات أو حيازة ممتلكات مع الأموال التي تم فحصها. ولا تزال ماريان هواييك واحدة من أكثر الأرقام المذكورة بسبب موقعها في بنك لبنان وقربها المهني من الحاكم.

وكانت نادي سلامي، ابن رياد سلامي، مرتبطا أيضا ببعض الشركات العقارية أو المعاملات التي تم فحصها في الخارج. وقد ذُكرت آنا كوساكوفا، رفيقة الحاكم السابق، في إجراءات تتعلق بالأصول والشركات. أدرجتهم السلطات الأمريكية والبريطانية والكندية، إلى جانب رجا سلامة وماريان هويك، في تدابير العقوبات المعتمدة في أغسطس 2023.

ثم اتهمت خزانة الولايات المتحدة رياد سلامي باستخدام منصبه لإثراء نفسه، بمساعدة الأقارب والمرتبطين. وقد جمدت الجزاءات أي أصول خاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة وحظرت بعض المعاملات. وقد اتخذت المملكة المتحدة وكندا تدابير منسقة. وهذه الجزاءات إدارية. وهي لا تحل محل الإجراءات الجنائية ولا تشكل في حد ذاتها إدانة قضائية.

اعترض الأشخاص المذكورون، حسب الحالة، على الاتهامات أو تورطهم. ويجب أن تحافظ مادة صارمة على هذا التحفظ. ولا تكفي الروابط الأسرية أو المهنية لإثبات المشاركة في الجريمة. ويجب على القضاة أن يثبتوا دور كل فرد في التدفقات والشركات والمقتنيات التي تم فحصها.

ملف الاستثمار الأمثل، منفصل عن Forry

The arrest of September 2024 brought forward another case, linked to Optimum Invest. وأجرت شركة السمسرة اللبنانية معاملات مع مصرف لبنان. وكان المحققون مهتمين بالعمليات واللجان التي تبلغ قيمتها أكثر من 110 ملايين دولار، وفقا للمصادر القضائية المذكورة في ذلك الوقت.

ولا تستند هذه الحالة إلى نفس آلية فوري. وهو يغطي معاملات السمسرة ومقصد الإيرادات المتأتية من هذه المعاملات. وينظر القضاة فيما إذا كان بعض المال قد حوّل إلى أشخاص عاديين أو نُقل دون رقابة كافية.

ورفضت الشركة ارتكاب أفعال غير مشروعة وادعى أنها امتثلت للقواعد المنطبقة. ورفض رياد سلامي أيضا التهم. ويجب أن يظل التحقيق يحدد طبيعة العمليات، ومسؤولية صانعي القرار، وأي ضرر لحق بمصرف لبنان.

وتفسر هذه التعددية في القضايا تعقيد الإجراءات القضائية. ولا ينهي أي قرار في إحدى الحالات الأخرى. الالكفالة لا تعني التنازل عن الملاحقة وبالمثل، يمكن لنقل الملفات بين المدعين العامين أن يجيب على مسألة اختصاص دون الحكم مسبقاً على الإدانة في المستقبل.

حاكم سابق يرفض التهم

إنكر (رياد سلامي) دائماً تحويل الأموال العامة. ويدعي أن ثروته كانت كبيرة بالفعل قبل أن ينضم إلى مصرف لبنان. عمل لمدة عشرين عامًا تقريبًا في Merrill Lynch ويدعي أنه قام باستثمارات تفسر ثروته.

لقد تحدى أيضاً عرض لجان فورى كمال عام وفقاً لدفاعه، هذه اللجان دُفعت من قبل المصارف المشاركة ولم يتم أخذها من موارد البنك المركزي ويدرس المحققون الأوروبيون واللبنانيون هذا التمييز والدور التعاقدي الحقيقي للمجتمع.

كما يعتقد الحاكم السابق أنه أصبح كبش فداء للإنهيار المالي. وأشار إلى أن السياسات المالية هي مسؤولية الحكومات وأن المصارف التجارية قبلت العمليات التي اقترحها مصرف لبنان. بل على العكس من ذلك، يلومه نقاده على إطالة نظام غير قابل للاستدامة، واخفاء الخسائر وتوزيع العائدات التي أدت إلى تأخير الاعتراف بالأزمة.

ولا تخلط هذه المناقشات الاقتصادية مع الاتهامات الجنائية. غير أنها تشكل خلفية كل جلسة استماع. وبالنسبة للعديد من الجهات الوديعة، يرمز اسم » رياض سلامي » إلى كل من اختفاء المدخرات، وعجز المصرف المركزي، واستمرار عدم المساءلة.

روميه، مسرح جديد لملف قديم

في رومية، تريد السلطات منع المشكلة الطبية من صرف الانتباه عن الإجراء أو التسبب في أزمة موازية. ويحقق هذا الهدف الإذن الممنوح للطبيبين، وإعداد غرفة، ووجود جهاز لمعالجة الأكسجين. فهي تجعل من الممكن الإبقاء على الاحتجاز مع ضمان المتابعة المناسبة.

غير أنه ينبغي تسجيل رفض الأدوية بدقة. يجب على الأطباء تحديد ما إذا كان يعرّض (رياد سلامي) لخطر فوري وينبغي لها أيضاً أن تبلغ عن أي تغييرات في ضغط الدم أو الحالة العامة. ويمكن البت في الاستضافة إذا لم تعد المعدات المتاحة في السجن كافية.

ولا تحل الحالة الصحية أي من الحالات الجارية. غير أنه قد يؤثر على توقيت الاستجوابات وجلسات الاستماع والمواجهات. يمكن للدفاع أن يطلب التسهيلات إذا اعتقد الأطباء أن حالة الحاكم السابق لا تسمح ببعض الإجراءات. وسيتعين عندئذ على الادعاء التوفيق بين المتطلبات الصحية وحقوق الدفاع واستمرار التحقيقات.

« النقل إلى مكتب المدعي العام في « بيروت يصبح الخطوة الملموسة التالية وتأتي الإجراءات الأوروبية وفقا لجدولها الزمني الخاص بها، في حين تظل الأصول المجمدة في صميم المعارك القضائية، ويظل العديد من أقارب الحاكم السابق خاضعين للتحقيقات أو الجزاءات.

أما بالنسبة للمودعين، فإن الخطر يتجاوز الآن ظروف احتجاز رياض سلامي. وهم ينتظرون لمعرفة ما إذا كان القضاة سيتمكنون من إعادة تشكيل الدوائر المالية وتحديد المستفيدين واسترداد جزء من الأصول المضبوطة في الخارج. في (رووميه) الأطباء يرصدون ضغط دمه. في بيروت والعديد من العواصم الأوروبية، يواصل القضاة متابعة الأموال.