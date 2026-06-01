سانت بول (سول تارسو): معبر الأمم وجوازه في لبنان

القديس بول، المولود تحت اسم سول من تارسو، هو واحد من أكثر الشخصيات نفوذا من المسيحية البدائية. ولد في عائلة يهودية هيلينية، سول من تارسو، مواطن روماني، ميز نفسه أولا من قبل حازته للقانون اليهودي واضطهاده للمسيحيين الأوائل. تحوله الجذري إلى المسيحية في طريقه إلى دمشق، المشار إليه فيأعمال المعابر(Acts 9:3-19), marks a major turning point in his life. لقد أصبح (بول)، أصبح منعطف (جينتيلز)، يسافر عبر الامبراطورية الرومانية ليوعظ المشرط.

دور القديس (بول) في نشر المسيحية فريد من نوعه في نطاق مهامه والأثر الدائم لخطاباته أو (إبستليس) التي تشكل جزءاً هاماً من العهد الجديد وزيارته إلى لبنان، ولا سيما صور وسيدون، هي واحدة من العديد من الرحلات المبشرة الرامية إلى توطيد المجتمعات المسيحية في عالم البحر الأبيض المتوسط.

سياق رحلاته المبشرة: فتح العالم الوثني

وبعد تحويله، اعتمد بول مهمة جديدة هي: إشاعة الإنجيل ليس لليهود فحسب، بل أيضاً للجينتيل، وهو منظور كثيراً ما يثير النقاش بين المسيحيين الأوائل. وعمله المبشر قاده إلى مناطق عديدة من آسيا الصغرى إلى اليونان وسوريا وفينيشيا. سفره موثق بشكل رئيسي فيأعمال المعابرالذي يصف بالتفصيل رحلاته، ولقاءاته مع الانضباط، وكذلك العقبات التي واجهها.

المرور من سانت بول إلى تاير وسيدون

وقد ورد ذكر الممر من القديس بول إلى لبنان في هذا الصددأعمال المعابر(Acts 21:3-6), which relate his arrival in Tyre on his last missionary trip. وبعد مغادرة جزيرة رودس، وصل بول ورفيقيه إلى صور، حيث بقيا سبعة أيام لمقابلة المجتمع المسيحي المحلي. This passage highlights the existence of a Christian community established in Tyre, probably founded by earlier disciples or apostles, such as Peter.

ويلتقي بول، أثناء إقامته في صور، بالتأديبات المحلية التي تحذره، من خلال الروح القدس، من الخطر الذي ينتظره في القدس. على الرغم من هذه التحذيرات، (بول) يواصل رحلته هذا الحسابِ يَحْملُ لَيسَ فقط إلى عبّارةِ بول المبشرةِ، لكن أيضاً إلى حيويةِ الطائفةِ المسيحيةِ في Phoenicia في ذلك الوقتِ.

« بعد إقامته في « تايرسيدونوعلى الرغم من أن هذه الخطوة ليست مفصلة في القوانين. من المحتمل أن مدينة (سيدون) مثل (تاير) تسكن مجتمع مسيحي يمكن لـ(بول) أن يتبادل معه.

كتابا بول وفينيسيا

على الرغم من أن رسائل (بول) لا تشير مباشرة إلى مروره إلى (تاير) أو (سيدون) فإن مقابضه تعكس رؤيته المبشرة العالمية (بول) ذكر في رسالته إلى الرومان (رومانز 15:18-19) ما يبذله من جهود لوعظ المعبد « من القدس وجميع أنحاء إليريا » مما يشير إلى النطاق الواسع لرحلاته.

ويصر بول في كثير من الأحيان على عالمية الرسالة المسيحية، مما يفسر سبب زيارته لمناطق مثل فينيسيا، حيث يعيش اليهود والواغان معا. The fact that Christian communities already existed in Tyre and Sidon at the time of his passage shows that the Gospel had already spread in these areas thanks to the efforts of the early disciples and the apostles.

التراث الروحي لسانت بول في لبنان

الانتقال من سانت بول إلى تاير، وبالإمداد إلى سيدون، يمثل لحظة رئيسية لتوطيد المجتمعات المسيحية في هذه المنطقة الساحلية من لبنان. ويتجلى تراث القديس بول في لبنان في استمرار هذه الطوائف المسيحية على مر التاريخ. وحتى اليوم، يُحتفل بحضور » أبوستول » في عدة كنائس لبنانية، ولا سيما في المناطق الساحلية، حيث تحمل الكنائس اسمه، مثل كنيسة القديس بول في هريسا.

ويُعترف أيضاً ببول بوصفه رمزاً للبعثة المسيحية إلى الجنتيل، وهي بعثة سمحت للغوسبيل بالانتشار عبر الثقافات والحدود الجغرافية. وقد أدت مدينتا صور وسيدون، على مفترق طرق العوالم اليهودية واليونانية والرومانية، دورا حاسما في هذا النشر.

المصادر والكتابات المتعلقة بمرور سانت بول إلى لبنان

Theأعمال المعابرما زال المصدر الإحتياطي الرئيسي الذي يوثق رحلات (بول) المبشرة بما في ذلك زيارته لـ(تاير) بالإضافة إلى القوانين، (بول) يُعطي لمحة عامة عن دوره في تأسيس ودعم المجتمعات المسيحية في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط. وعلى الرغم من أن بول لا يذكر صور أو سيدون بصورة مباشرة في رسائله، فإن جهوده الرامية إلى إدراج الجيلوس في الدين المسيحي ألقت الضوء على دوافعه لزيارة هذه المدن المتعددة الثقافات.

كما أن كتابات آباء الكنائس، مثل إيوسيبيوس في القيصرية، تعيد أيضا سرد الجهود التي تبذلها البؤر الأولى من أجل إنجيل منطقة ليفانت. إيوسيبيوس، في لهالتاريخ الكنسيويصف الانتشار السريع للمسيحية في المدن الساحلية الرئيسية، ويعزز فكرة أن بول كان سيلعب دوراً رئيسياً في إقامة مجتمعات في صور وسيدون.

دور بول في نقل الإيمان المسيحي عبر لبنان

تراث (بول) في (لبنان) ليس روحياً فحسب بل ثقافي أيضاً. The regions of Tyre and Sidon, which were important commercial and cultural centres, saw the Gospel spread through the influence of Paul and other apostles. The Christians of Lebanon, especially the Maronites, claim historical continuity with the first Christian communities founded by apostles like Paul.

مرور (بول) عبر هذه الأراضي، حتى باختصار، كان خطوة هامة في انتشار « غوسبيل » في العالم الوثني، وحتى اليوم، فإن المعبد بول هو شخصية أساسية من المسيحية في لبنان، ورسالة المصالحة والوحدة بين اليهود والواثنيين تتردد في التاريخ المعقد للبلد.

نشرة على بوابات لبنان، بعثة عالمية

وقد ساهم القديس بول، من خلال زيارته لتاير وسيدون، في توسيع المسيحية في منطقة حاسمة في انتشار الغوسبيل. وقد وضع دوره كمنطلق من الأمم، ووعظا لليهود والجينتيل، أساس الإيمان الذي يتجاوز الحدود العرقية والثقافية. واليوم، يتجلى تراثه ليس فقط من خلال الطوائف المسيحية في لبنان، بل أيضا في المهمة العالمية للمسيحية التي دافع عنها كثيرا.

