سوريا ترفض الفخ اللبناني

واختارت سورية الحذر عندما سعى دونالد ترامب إلى نقل جزء من ملف حزب الله إلى دمشق. وفقا لتقارير صحفية وتصريحات ذكرت في قمة مجموعة السبع في فرنسا، اقترح الرئيس الأمريكي أن أحمد الشرع، الزعيم السوري الجديد، يمكن أن « يتعامل » مع حزب الله في لبنان بشكل أفضل من إسرائيل. والرد السوري، كما يتبين من الأدلة المتاحة، هو خط واحد: دمشق لا يريد دخول المنطقة اللبنانية عسكريا. هذا الرفض يضيء اللحظة الإقليمية. إن سوريا، التي لا تزال هشة، ترفض إنهاء حرب يمكن أن تستعيد كسورها الداخلية. وعلى العكس من ذلك، لا تزال إسرائيل ملتزمة بلبنان من خلال إضراباته ومناطقه الآمنة ورغبته في الحفاظ على حرية العمل ضد حزب الله.

إن الرفض السوري ليس مسألة تعاطف مع حزب الله. إنه حساب للبقاء ويجب أن يوحد أحمد الشارة دولة مستنفدة، ويعيد الخدمات العامة، ويضم الجماعات المسلحة، ويدير اللاجئين، ويطمئن الأقليات ويتفاوض مع السلطات الأجنبية التي لا تزال تحتل أو تؤثر على أجزاء من الأراضي السورية. ومن شأن إضافة تدخل إلى لبنان أن يعني استيراد حرب جديدة إلى بلد يسعى إلى إغلاق البلد السابق.

اقتراح أمريكي خطير

دونالد ترامب صاغ فكرته في سياق توترات مع بنجامين نتنياهو. وقد انتقد للتو السلوك الإسرائيلي في لبنان، الذي يعتبر طويلا جدا ومدمرا للغاية. وعلى وجه الخصوص، اقترح رئيس الولايات المتحدة أن تدمر إسرائيل المباني لأغراض محدودة. ومع أخذ هذا في الاعتبار، كان يمكن أن تصبح سوريا قوة بديلة قادرة على معالجة مشكلة حزب الله دون أن يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته المباشرة.

ويبدو هذا النهج بسيطا على الورق. يصبح متفجراً بمجرد لمس الأرض إن الحدود السورية – اللبنانية ليست خطا مجردا. وهي تعبر مناطق التهريب، والشبكات الأسرية، والطرق العسكرية، والمواقع المختلطة والمناطق التي ظلت فيها الدولة اللبنانية والدولة السورية ضعيفة منذ زمن طويل. فالعملية السورية ضد حزب الله في شرق لبنان أو المناطق الحدودية لن تكون من أعمال الشرطة. وستُقرأ على الفور كتدخل أجنبي في بلد ذي سيادة.

وللبنان ذاكرة ثقيلة على الوجود العسكري السوري. دخلت قوات دمشق البلد خلال الحرب الأهلية. بقيوا هناك لمدة ثلاثين سنة تقريباً وكان انسحابهم في عام 2005، بعد اغتيال رفيتش الحريري وتعبئة شعبية كبيرة، أحد نقاط التحول في التاريخ المعاصر اللبناني. ومن ثم، فإن اقتراح عودة سورية، حتى تحت ذريعة نزع سلاح حزب الله، هو جرح سياسي عميق.

يبدو أن (واشنطن) تريد اختبار جميع الخيارات لتقليل دور (هزبولا) بدون مشاركة مباشرة في القوات الأمريكية غير أن إسناد هذه المسألة إلى دمشق سيعني تفويض جزء من السيادة اللبنانية إلى جار مزدهر. ومن شأن ذلك أيضا أن يضع سوريا في موقف لا يمكن الدفاع عنه: محاربة حليف إيران، على الأراضي اللبنانية، مع النظر إليها على أنها تنفذ طلبا أمريكيا وإسرائيليا.

دمشق يرفض فخ الاعتراف

والسبب الأول للرفض السوري هو الخطر الديني. حزب الله هو حركة شيعية لبنانية، تدعمها إيران، لكنها متجذرة في مجتمع وأرض. يمكن تفسير الهجوم السوري ضده على أنه حرب سنية ضد قوة شيعية، خاصة إذا كانت تقودها قوة يهيمن عليها المعارضون السابقون لبشار الأسد. هذه القراءة ستكون خطرة على سوريا حيث تغذي الانقسامات الوطنية سنوات من العنف.

يعلم أحمد الشارة أن شرعيته الإقليمية لا تزال هشة. ماضيه كقائد لـ (هايت طاهر الشام) لا يزال يعيق الثقة ويسعى الآن إلى تقديم نفسه كزعيم دولة، وليس كقائد لفصيل. التدخل في لبنان ضد حزب الله سيجعله يفقد بداية التطبيع هذه. وسيتهمه خصومه بخدمة إسرائيل. ويشتبه في أنه من قبل الجهات العربية الفاعلة في إعادة تشكيل الشُعب السنية – الصينية. ويمكنها أيضاً أن تدفع الجماعات المناصرة لجمهورية إيران الإسلامية لضرب سوريا.

الخطر الداخلي خطير جداً ولا تزال سوريا مجزأة. ولا تخضع بعض المناطق للرقابة الكاملة. تبقى الخلايا الجهادية. القوات الأجنبية تحتفظ بالمواقع ويتوقع السكان المشردون الحد الأدنى من العودة أو الأمن. ومن شأن المغامرة في لبنان أن تحول الموارد العسكرية والسياسية عن السلطة الجديدة. كما أنها ستعطي معارضيها حجة واضحة: فدمشق سيبدأ حربا خارجية قبل أن يعيد بناء الدولة.

هذا الحذر قد يبدو محبطا لواشنطن لكنه عقلاني ولم تكن لدى سوريا اليوم وسائل لتكون الدرك اللبناني. لديها مشكلة في أن تصبح شرطياً في إقليمها اهتمامه المباشر هو إغلاق الجبهات، وليس فتح واحدة جديدة. ويمكنها التعاون على مراقبة الحدود، وكبح حركة المرور، وقطع الطرق اللوجستية، والدخول في حوار مع بيروت. ولا يمكنها أن تستوعب التكلفة السياسية لحملة عسكرية ضد حزب الله.

لا تزال إسرائيل محاصرة في الجبهة اللبنانية

والتناقض مع إسرائيل واضح. وما زالت إسرائيل ملتزمة التزاما عميقا، حيث ترفض سوريا دخول المنطقة اللبنانية. ويشن الجيش الإسرائيلي ضربات ضد مواقع نُسبت إلى حزب الله، ويواصل الضغط على جنوب لبنان، ويدّعي أنه يمنع الانتقال من الحدود. ويشير المسؤولون الإسرائيليون أيضا إلى صيانة المناطق الآمنة، سواء في لبنان أو على جبهات أخرى.

هذا الوجود ليس عسكرياً فحسب إنها سياسية إن الحكومة الإسرائيلية تجعل الجبهة اللبنانية قضية مركزية تتعلق بالأمن الداخلي. وقد عاش عشرات الآلاف من الناس في شمال إسرائيل تحت تهديد نيران حزب الله. وتتوقف عودتهم، في نظر دولة العبرية، على مسافة دائمة من حركة الشيعة وقدراتها. نتنياهو لا يستطيع تجاهل هذا الضغط وقد حوّله أكثر الوزراء تطرفا إلى طلب على الحرب المطولة.

(إيتامار بن غفير) و(بيزل سموثر) يجسدون هذا الخط الصلب ويرفضون أن الاتفاق الأمريكي مع إيران يحد من حرية العمل الإسرائيلية. وهم يدافعون عن استراتيجية للقوة، وتدمير الهياكل الأساسية للعدو، والحفاظ على الضغط. ويغذي خطابهم الإدانة: أي تقييد سيفسره حزب الله على أنه ضعف. ويدفع هذا المنطق إسرائيل إلى البقاء في الملف اللبناني، حتى عندما تسعى واشنطن إلى وقف التصعيد.

المشكلة هي أن هذه الإستراتيجية في حد ذاتها مُقززة. فكلما ضربت إسرائيل لبنان، كلما كان بوسع حزب الله أن يقدم نفسه كقوة مقاومة. وكلما كان الجيش الإسرائيلي يحتفظ بمواقع أو يهدد بالبقاء في مناطق آمنة، كلما زادت قدرة الدولة اللبنانية على إدانة انتهاك سيادتها. وكلما طالت الحرب، كلما شهد واشنطن إضعاف اتفاقها مع طهران. إسرائيل تريد إخراج حزب الله من الحدود. وقد يكون محبوسا في مواجهة دون نتيجة سياسية واضحة.

يطارد لبنان سابقة سورية

كما أن رفض دمشق يفسره التاريخ السوري في لبنان. لقد كان الوجود العسكري السوري مبررا منذ وقت طويل بسبب الاستقرار اللبناني أو الأمن العربي أو التوازن الداخلي. وقد تطور بمرور الوقت إلى نظام الوصاية. وتسيطر الخدمات السورية على أجزاء من الحياة السياسية. وكثيرا ما يكون الرؤساء والحكومات والتعيينات الرئيسية تحت تأثير دمشق المباشر أو غير المباشر. وبالنسبة لكثير من اللبنانيين، لا تزال هذه الذكرى متعارضة مع فكرة العودة المحدودة.

ولذلك فإن التدخل السوري ضد حزب الله لن يتم تلقيه بوصفه مجرد مساهمة تقنية في نزع السلاح. وستستيقظ فورا الشعب اللبنانية. وقد يرى بعض معارضي حزب الله أن هذا ضعف مفيد في الحركة. ولكن الكثيرين سيرفضون فكرة أن جيشا أجنبيا سيحل بحزم مسألة تؤثر على السيادة الوطنية. ومن ثم فإن لبنان سيخاطر بالانتقال من الوصاية الإيرانية المتنازع عليها إلى مزيد من التدخل السوري الذي تشجعه واشنطن وتسامحت معه إسرائيل.

دمشق يعرف أن هذا التصور سيكون كارثيا. السلطة السورية الجديدة تحاول الخروج من العزلة. وهي بحاجة إلى المعونة والاعتراف والاستثمار واستقرار الحدود. ومن شأن العودة إلى لبنان بالقوة أن يدمر جزءا من هذا الجهد. والعواصم العربية، التي تتوخى الحذر بالفعل في مواجهة سوريا الجديدة، يمكن أن ترى رحلة إلى الأمام. الأوروبيون سيتحدثون عن خطر الحرق. يستنكر اللبنانيون عودة الانعكاس القديم للهيمنة السورية.

ولذلك قد تحتاج سورية إلى التعاون بهدوء، ولكنها لا تتدخل. ويمكنها أن تعزز بعض نقاط العبور. ويمكنها تبادل المعلومات مع الجهات الفاعلة الأجنبية. ويمكنها أن تمنع أراضيها من العمل كممر لوجستي مفتوح. لكنها لا تريد أن تكون من يعبر الحدود لنزع سلاح حزب الله وهذا الفرق بين التعاون والتدخل هو مفتاح موقفها.

حزب الله، الخصم السوري لكن الخطر اللبناني

إن حزب الله ليس ممثلا محايدا لدمشق. وخلال الحرب السورية، أيد النظام السابق وحارب الجماعات المتمردة. وبالنسبة لكثير من السوريين القريبين من السلطة الجديدة، لا تزال الحركة اللبنانية مرتبطة بالحصار والهجمات والعنف. إن العداء السياسي موجود بالفعل. ولكن هذا العداء لا يكفي لإصدار قرار عسكري.

ويحتفظ حزب الله بقدرات كبيرة. لديه خبرة حربية وشبكات في لبنان ودعم إيراني وحضور اجتماعي. محاربته على أرضه ستكون باهظة الثمن. ولا يمكن للجيش السوري الذي لا يزال قيد التعمير أن يضمن انتصارا سريعا. بل على النقيض من ذلك، يمكن أن يعاني من خسائر، ويتسبب في أعمال انتقامية، ويثير رد فعل إيراني. حتى عملية محدودة في البقاع يمكن أن تفتح سلسلة تسلق.

ولبنان ليس مكانا فارغا أيضا. الجيش اللبناني موجود وتطالب السلطات اللبنانية بسيادة البلد. وتعمل القوة في الجنوب. ولا تزال الأرصدة المجتمعية حساسة. ومن شأن التدخل السوري أن يقصر دائرة كل هذه الجهات الفاعلة. ومن شأن ذلك أن يعطي انطباعا بأن نزع سلاح حزب الله لم يعد من مسؤولية الدولة اللبنانية، بل من مسؤولية ائتلاف خارجي. وسيكون قبولا بالفشل في بيروت وعامل أزمة داخلية.

وبالنسبة لحزب الله، فإن مثل هذا التدخل سيكون صفقة سردية. ويمكن للحركة أن تتخلى عن المعاني وأن تشجب هجوما أمريكيا إسرائيليا على لبنان. كان يحشد بيئته باسم المقاومة وسيسعى إلى توسيع نطاق الصراع. وقال إنه سيضع معارضيه اللبنانيين في موقف غير مريح بين العداء إلى حزب الله ورفض جيش أجنبي. وعليه، فإن دمشق لا يكسب الكثير ويخسر الكثير.

(واشنطن) تبحث عن أدائي لا يطاق

الفكرة الأمريكية تكشف عن صعوبة أعمق ويريد واشنطن نزع سلاح حزب الله أو إضعافه، ولكن لا ممثل يريد أن يدفع ثمن هذه العملية وحدها. إن لبنان منقسم جدا إلى فرض احتكار الأسلحة بسرعة. ويمكن لإسرائيل أن تضرب، ولكن إضراباتها لا تنتج بالضرورة حلا سياسيا. ولإيران أن تطلب من حزب الله أن يلغي عمله، ولكن ليس لديها مصلحة في التخلي تماما عن خريطة لبنانية. قد تعوق سوريا شبكات الحركة، لكنها ترفض أن تصبح الخصم الرئيسي.

ولذلك فإن الولايات المتحدة تبحث عن ممثل قادر على حل تناقض لم يتمكن أحد من حله بعد. حزب الله هو حزب لبناني، وقوة مسلحة، فاعل اجتماعي، حليف إيراني، وعدو إسرائيل. معالجة الأمر كمشكلة عسكرية بسيطة تؤدي إلى الإنزلاق معاملته كممثل سياسي يتجاهل أسلحته إن معالجة هذه المشكلة باعتبارها مشكلة لبنانية لا تقلل من شأن مرتكزاتها الإقليمية.

ويعكس الاقتراح السوري هذا المأزق. وهو يستعين بمصادر خارجية للصعوبة. ويفترض أن دمشق، لأنه يجب أن يستقر مع حزب الله، سيوافق على القيام بما لا تستطيع إسرائيل إكماله وما لا يمكن للدولة اللبنانية أن تفرضه وحدها. ويهمل هذا الافتراض وزن التاريخ، والهشاشة السورية، وخطر الصراع الطائفي الإقليمي.

لهذا السبب الرفض السوري إشارة دمشق يريد أن يكون مفيدا في واشنطن. يريد أن يكون ممثل مسؤول ويمكنها حتى أن تدعم علنا هدف احتكار الدولة اللبنانية للأسلحة. لكنه لا يريد أن يكون الأداة العسكرية لإستراتيجية يمكن أن تتساقط والصيغة بسيطة: إن سوريا تريد أن تترك الحرب، وليس أن ترث من الجبهة اللبنانية.

لبنان في مواجهة السيادة المتنازع عليها

بالنسبة لبيروت، هذا التسلسل يكشف ويتكلم الجميع عن لبنان، ولكن يبدو أن عددا قليلا من الجهات الفاعلة على استعداد للسماح له بتحديد الحل نفسه. إسرائيل تتحدث عن الأمن وتتحدث إيران عن المقاومة والتوازن الإقليمي. وتتحدث الولايات المتحدة عن نزع السلاح والاستقرار. سوريا تتحدث عن الحذر حزب الله يتحدث عن الدفاع عن البلاد. ويجب على الدولة اللبنانية أن تحاول تحويل هذه الخطابات المتنافسة إلى استراتيجية وطنية.

ويمكن للرفض السوري أن يخدم لبنان إذا منع المزيد من التدخل العسكري. ويشير إلى أن نزع سلاح حزب الله لا يمكن أن يعهد به إلى جيش أجنبي دون إحداث أزمة أشد خطورة. ويمكنها أن تعزز حجة الحل اللبناني التدريجي، مدعومة بالضمانات الدولية والجيش اللبناني والضغوط الدبلوماسية على كل من إسرائيل وحزب الله.

ولكن هذا الحل يتطلب ظروفا صعبة. ويجب على إسرائيل وقف الإضرابات وسحب قواتها من المناطق المتنازع عليها. ويجب أن يقبل حزب الله أن يعود قرار الحرب والسلام إلى الدولة. ويجب على الولايات المتحدة أن تدعم المؤسسات اللبنانية بدلاً من السعي إلى اختصارات إقليمية. ويجب على إيران أن تعترف بأن السيادة اللبنانية لا يمكن أن تكون مجرد متغير في مفاوضاتها مع واشنطن. ويجب أن تستقر سوريا حدودها دون العودة إلى منطق الوصاية.

اقتراح (ترامب) كان له ميزة غير طوعية. وأظهرت سخانة حل عسكري مستورد. وأشارت إلى أن لبنان لا يفتقر فقط إلى القوات المسلحة. فهي تفتقر إلى إجماع وطني يمكن فرضه على الجميع، وضمانات خارجية متماسكة، وبيئة إقليمية تحترم أراضيها. طالما أن هذه العناصر مفقودة، سيبحث كل ممثل عن فاعل آخر لحل المشكلة في مكانه.

التحذير السوري عزل إسرائيل

وبرفضها المشاركة، تترك سوريا إسرائيل تواجه استراتيجيتها الخاصة. ولم يعد بوسع نتنياهو أن يتوقع من دمشق أن يستلم من لبنان. ويمكن لواشنطن أن تواصل انتقاد الأساليب الإسرائيلية، ولكنها لا تملك بديلا موثوقا به. (هيزبولا) يبقى هنا ولا يزال لبنان هشا. ويضيف الاتفاق مع إيران قيدا دبلوماسيا. ولذلك فإن إسرائيل محاصرة بين استمرار الإضرابات وضرورة عدم تخريب الإطار الأمريكي.

وهذا الوضع يكشف هزيمة في الطريقة. وقد أثبتت إسرائيل قدرتها على الإضراب. لم تثبت قدرتها على تحقيق نتيجة سياسية في لبنان. إن سوريا، برفضها دخول هذا الملف، تبين أنها تفهم الفخ. فالحرب ضد حزب الله يمكن أن تبدأ بأهداف بسيطة وتنتهي بمهنة، ومحاربة الغوريلا، وأزمة اعتراف، والاعتماد على التحكيم الأجنبي. دمشق يعرف هذا النوع من العزل. وإسرائيل أيضا، ولكن حكومتها لا تزال تعتقد أن الضغط المطول يمكن أن يحدث تغييرات دائمة على الأرض.

الرفض السوري لا يفعل شيئاً. انه لا ينزع سلاح حزب الله. وهي لا تحمي المدنيين اللبنانيين. وهي لا تضمن عودة سكان شمال إسرائيل. إنه لا يستقر الحدود. لكنه يغلق خيطاً سيئاً. ويقول إن دخول سوري جديد إلى لبنان لا يمكن أن يكون الحل للمأزق الحالي. لذا الملف يعود حيث كان يجب أن يبقى بين الدولة اللبنانية، والضمانات الدولية، والضغط على إسرائيل، والمفاوضات الأوسع نطاقا بشأن التأثير الإيراني.

وستتوقف المتابعة على المحتوى النهائي لاتفاقات إسلام أباد ودور مجلس الأمن وقدرة بيروت على منع تفاوض الآخرين على سيادتها. اختار دمشق عدم العودة إلى لبنان. إن إسرائيل، من جانبها، لا تزال منخرطة في هامش عسكري حقيقي، ولكن على هامش دبلوماسي متزايد الضيق.