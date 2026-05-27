سوريا: يستهدف السكك الحديدية الممر إلى الخليج

ويسعى دمشق إلى وضع السكك الحديدية السورية في قلب إعادة إعمارها الاقتصادي. وقد أشارت وزارة النقل السورية إلى أنها تلتمس التمويل من البنك الدولي، في شكل منح، ما بين 65 مليون دولار و 200 مليون دولار. وستغطي هذه الأموال إصلاح شبكة السكك الحديدية التي تضررت بشدة من جراء حرب دامت ثلاثة عشر عاما، ولكنها ستغطي أيضا إحياء دور قديم: جعل سوريا ممر عبور بين تركيا وليفانت والعراق وبلدان الخليج.

مشروع بين السكك الحديدية والطرق والدبلوماسية الإقليمية

وتظهر مسألة الصلة بين تركيا والمملكة العربية السعودية في صميم القضية، ولكن يجب التمييز بينها وفقا لطرائق النقل. The Syrian authorities refer to a rapid resume of road transit between Turkish and Jordanian borders, with coordination including Turkey, Jordan and Saudi Arabia. على السكة الحديدية الإعلانات أكثر حذراً. وتتصل الأولويات الفورية بالروابط مع تركيا، وعودة الأقسام إلى الأردن إلى الخدمة، ودراسة محور حديث بين دمشق والحدود الأردنية، وفي نهاية المطاف الأراضي السعودية.

ويقدم وزير النقل السوري، ياروب بدر، هذا البرنامج كخطوة نحو التطبيع الاقتصادي. وقبل عام 2011، احتلت الأراضي السورية مكاناً هاماً في تدفقات الأراضي بين تركيا والبلدان العربية وأوروبا. وشهدت الطرق التي تربط شمال البلد وجنوبه ما بين 000 100 و 000 115 شاحنة في كلا الاتجاهين كل عام. وقد انهارت هذه المهمة بالحرب، وتدمير الهياكل الأساسية، وإغلاق الحدود، وتفتت الأراضي، وتعليق عدة وصلات للسكك الحديدية عبر الحدود.

ولذلك، فإن المشروع الحالي ليس فقط لإصلاح مسارات السكك الحديدية. ويهدف إلى إعادة بناء سلسلة نقل كاملة. وتشمل هذه السلسلة موانئ اللاذقية والطرطوس، والمناطق الصناعية في حلب، وحمص، ودمشق، والمعابر الحدودية مع تركيا والأردن والعراق، والوصلات المستقبلية إلى الخليج. ويطلب من البنك الدولي تقديم الدعم المالي والتقني. ويصر دمشق على شكل التمويل المطلوب: المنح بدلا من القروض، من أجل الحد من العبء على التمويلات العامة الضعيفة أصلا.

منحة السكك الحديدية السورية

ويعطي المبلغ المذكور، الذي يتراوح بين 65 مليون دولار و 200 مليون دولار، مقياسا لمرحلة أولى أكثر من مرحلة التعمير الكامل. ويتطلب نظام السكك الحديدية الوطني قدرا أكبر بكثير من الاستثمار في إصلاح المسارات والجسور والمحطات ونظم الإشارة وحلقات العمل والمخزون المتداول. ويمكن للمبالغ التي نوقشت أن تمول الدراسات، والمشتريات القاطنة، والإصلاحات ذات الأولوية، والأجزاء الاستراتيجية. وهي وحدها لا تكفي لإعادة إنشاء ممر حديث بين الأردن وتركيا والعراق والبحر الأبيض المتوسط والمملكة العربية السعودية.

وتبين الأرقام المتاحة ارتفاعا تدريجيا في الخلفية. وفي شباط/فبراير، ركزت المناقشات بين دمشق والبنك الدولي على 50 مليون دولار للنقل. وكان الغرض من هذه المجموعة هو السماح بشراء 15 مركبة سكنية وإجراء تقييم تقني للمحركات المتاحة بالفعل. وفي نيسان/أبريل، أشارت السلطات السورية إلى ظرف يناهز 200 مليون دولار لمشاريع السكك الحديدية. وفي نهاية أيار/مايو، وضع وزير النقل هذا المبلغ على نطاق أوسع، من 65 مليون دولار إلى 200 مليون دولار، متحدثا عن دعم السكك الحديدية والعبور الإقليمي.

وخلافة الإعلانات هذه تتطلب قراءة دقيقة. وتتصل بعض المبالغ بالمناقشات أو التمويل المعلن أو المشاريع الأخرى قيد الهيكلة. وقد استأنف البنك الدولي مشاركته في سوريا بعد تسوية المتأخرات التي أعاقت عملياتها. كما وافق على منح لقطاعات أخرى مثل الكهرباء والمياه والصحة. وبالنسبة للسكك الحديدية، يبدو أن الملف يمضي قدما على مراحل، مع إجراء دراسات وأولويات تقنية وإجراء مناقشات بشأن ظروف التنفيذ. ولم يُنشر أي جدول وطني شامل لإعادة الإعمار.

المحاور ذات الأولوية: الأردن، تركيا، العراق

ويوضح البعد الإقليمي الاهتمام الذي يولى للمشروع. إن سوريا تحتل موقعا جغرافيا نادرة. إلى الشمال، إنه يفتح نحو تركيا، ثم أوروبا. إلى الغرب، لديها موانئ البحر الأبيض المتوسط. في الشرق يمكنها الانضمام إلى العراق وفي الجنوب، تتيح إمكانية الوصول إلى الأردن وخارجه إلى أسواق المملكة العربية السعودية والخليج. وتوضح هذه الخريطة سبب سعي دمشق إلى أن يصبح بلداً يمر بمرحلة انتقالية. وتدفع رسوماً للمرور العابر، وتخلق وظائف، وتدعم الموانئ، وتغذي المناطق اللوجستية، وتخفض تكاليف المصدرين.

المحور الأول يتعلق بتركيا وتشير السلطات السورية إلى نقطتين للسكك الحديدية هما: ميدان إكبيس والراي. ويجب إصلاح هذه الممرات قبل أن تصبح مفيدة مرة أخرى للشحن. فعودتهم إلى الخدمة ستكون اقتصادية وسياسية من حيث النطاق. ومن شأن ذلك أن يسمح لـ » حلب » وشمال سورية بإعادة الاتصال بتركيا. كما يمكن أن يوفر بديلا عن الطرق المشبعة أو المكلفة. غير أن هذا المشروع ينطوي على إصلاح الأقسام المتضررة، وتأمين الطرق، ومواءمة الإجراءات الجمركية، واتفاق تنفيذي بين الإدارات المعنية.

والمحور الثاني يتعلق بالأردن. إن خط الهدجاز التاريخي، الذي يرتبط بسوريا بالأردن، ما زال في مأزق منذ عام 2011. The Syrian authorities claim that it could resume service before the end of 2026 if the promised support materializes. ولا يزال هذا الموعد النهائي مشروطا. وهو يعتمد على الحالة الحقيقية للمسارات والجسور والمحطات والمرافق الحدودية. وهو يعتمد أيضا على استعداد الجيران لتنسيق الضوابط والجداول والأمن والتعريفات. ولا يعمل الخط عبر الحدود إلا إذا تقدم الجانبان معا.

حتى المملكة العربية السعودية، لا يزال الأفق مفتوحاً

لدى المملكة العربية السعودية أفق أوسع. وتحدث الوزير السوري عن طريق حديث يربط دمشق بالحدود الأردنية ثم يمتد إلى الأراضي السعودية. وفي هذه الحالة، لن تكون سوريا مجرد بلد عبور إلى الأردن. وسوف تصبح حلقة وصل في محور من تركيا إلى الخليج. غير أن المسار الدقيق والتكاليف والمانحين والجداول الزمنية والمسؤوليات المشتركة لم يكن مفصلا. وفي هذه المرحلة، يمثل هذا اتجاها استراتيجيا وليس مشروعا ممولا بالفعل.

ولا بد من توخي الحذر، لا سيما وأن السكك الحديدية والطرق لا تتقدم بنفس الوتيرة. The Syrian Minister believes that road transit could restart faster, once the customs and border agreements have been finalized. إعادة تأهيل السكك الحديدية ستستغرق وقتاً أطول. وتتطلب السكك الحديدية تشخيصاً واسعاً، وأفرقة متخصصة، وسككك الحديدية، والروابط، ونظماً للإشارات، وأجهزة القاطرة المتاحة. A road can be reopened in stages with localized repairs. ويتطلب خط السكك الحديدية استمرارية تقنية صارمة على امتداد الطريق.

المرفأ هو قطعة أخرى من الجهاز. وترغب السلطات السورية في تحسين نقل الحاويات بين الساحل والداخل. وأُبلغ عن مذكرة تفاهم بين منشأة السكك الحديدية السورية ومشغل محطة الحاويات في اللاذقية. The objective is to better link the ports to the dry ports of Adra, Homs and Aleppo. وهذا الاختيار يتفق مع منطق اقتصادي بسيط. ويصبح السكك الحديدية أكثر قدرة على المنافسة عندما تنقل أحجاما ثقيلة على مسافات متوسطة أو طويلة مرتبطة بالمناطق الصناعية واللوجستية.

A lever for ports and industries

The productive sectors are directly concerned. ويشير المسؤولون السوريون إلى الزراعة والأسمنت والأسمدة وصناعة الأغذية والمواد الخام. وفي بلد زادت فيه تكاليف النقل، يمكن لشحن السكك الحديدية أن يخفض فواتير الشركات. كما يمكن أن يحد من الاعتماد على الشاحنات، التي لا تزال عملياتها معرضة لأسعار الوقود، والشيكات على جانب الطريق، والضرائب العابرة، وحالة الطرق. وبالنسبة للمصدرين، يمكن أن يؤدي الخط العادي إلى ميناء أو حدود إلى تحسين التأخيرات وجعل الأسعار أكثر قابلية للتنبؤ.

ويوضح مشروع ممرات الفوسفات هذا النهج. وشملت المناقشات مع البنك الدولي إعادة تقييم اقتصادي لممر لنقل الفوسفات من مناجم المهين في منطقة حمص إلى ميناء تارتوس. هذا النوع من البضائع يناسب السكك الحديدية وهذه مجلدات ضخمة لا تناسب النقل البري البعيد المدى حيث توجد هياكل أساسية للسكك الحديدية. ومن شأن العودة الموثوقة إلى الخدمة أن تدعم إيرادات التصدير، شريطة أن تكون جميع الألغام والتتبعات ومرافق الموانئ عاملة.

ولا يزال استئناف التمويل الدولي مرتبطا بالتغير في الإطار المالي السوري. وتمت تسوية المتأخرات السورية المستحقة على البنك الدولي في عام 2025 من خلال مدفوعات من المملكة العربية السعودية وقطر. هذه اللائحة أعادت فتح إمكانية وضع برامج جديدة رهناً بسياسات المؤسسة التنفيذية ومنذ ذلك الحين، أكد البنك الدولي اتباع نهج لإعادة العمل يركز على الخدمات الأساسية وبناء المؤسسات والهياكل الأساسية. ويندرج النقل في الفئة الأخيرة، وإن كانت الأولويات الفورية تتعلق أولا بالكهرباء والمياه والصحة.

الحواجز التقنية والمالية المستمرة

غير أن البيئة السياسية والقانونية لا تزال معقدة. ولا يزال التعمير السوري يعتمد على الاستقرار الداخلي، والقدرة الإدارية للدولة، وشفافية العطاءات ونظم الجزاءات. وحتى في الحالات التي توجد فيها إعفاءات أو أوجه مرونة، يمكن للمصارف والشركات الهندسية وشركات التأمين والموردين أن تتابع بحذر. وتتطلب مشاريع السكك الحديدية أيضا عمليات شراء دولية وقطع غيار وقاطرات وأجهزة لاسلكية. وتتطلب كل مرحلة ضمانات الامتثال والقنوات المالية الوظيفية.

جيران سوريا لديهم مصالحهم الخاصة ويمكن لتركيا أن تحصل على المزيد من الوصول المباشر إلى الأسواق العربية. ويمكن أن يعزز الأردن دوره كبوابة بين ليفانت والخليج. ويمكن أن يستفيد العراق من طرق إضافية إلى البحر الأبيض المتوسط. ويمكن أن تكون المملكة العربية السعودية جزءاً من منطق أوسع نطاقاً للربط بالأراضي، دون أن تلتزم بالضرورة فوراً بتمويل السكك الحديدية. وهذه المصالح ليست متطابقة، ولكنها يمكن أن تتلاقى إذا أصبحت الإجراءات الجمركية وسلامة السلع والتعريفات مشروعة بالنسبة للناقلات.

وبالنسبة لدمشق، فإن عودة المرور العابر هي أيضا مسألة تتعلق بالسيادة الاقتصادية. ويمكن لعائدات المرور العابر، وإعادة فتح محطات الشحن، ونشاط الموانئ الجافة، وإيجاد وظائف لوجستية أن تدعم اقتصادا ضعيفا للغاية. كما يقدم السكك الحديدية حجة بيئية، حيث أنه يستهلك طاقة أقل لكل طن منقول من الطرق عندما تكون الكميات كافية. ولكن هذه المكاسب لن تكون ممكنة إلا إذا كانت الخطوط موثوقة. ولن يعود الشاحنون إلى القطار إذا ظلت التأخيرات غير مؤكدة، إذا رفض التأمين تغطية الرحلات أو إذا كانت المحطات الطرفية تفتقر إلى المعدات.

المملكة العربية السعودية: تم تأكيد

ويكشف الملف أخيرا عن تسلسل هرمي واضح. وفي الأجل القصير، تسعى سورية إلى إعادة تنشيط المرور العابر على الطرق، ولا سيما بين تركيا والأردن، مع إجراء مناقشات تشمل المملكة العربية السعودية لتيسير نقل البضائع إلى الخليج. وفي الأجل المتوسط، تريد إصلاح وصلات السكك الحديدية مع تركيا والأردن، ثم تعزيز الاتصالات بالموانئ والمناطق الصناعية. وعلى المدى الأطول، يحفز خطاً عصرياً يمتد محور دمشق إلى الحدود الأردنية ثم المملكة العربية السعودية.

ولذلك فإن الإجابة على سؤال الممر بين تركيا والمملكة العربية السعودية مدروسة. On the road, Damascus wants to restore a north-south corridor linking Turkish flows to Jordanian and Saudi markets. وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، يوجد المشروع كطموح إقليمي، ولكنه لم يقدم بعد على أنه خط ممول بالكامل ومؤرخ ومستعد للبناء. ويمكن للتبرعات التي يلتمسها البنك الدولي أن تطلق أجزاء ذات أولوية. وهي ليست كافية لتأكيد قطار مباشر بين تركيا والمملكة العربية السعودية وحده.

وستأتي المؤشرات التالية من الاتفاقات التقنية المتوقعة مع البلدان المجاورة، والمحتوى الدقيق لتمويل البنك الدولي، واحتمال نشر جدول أعمال. وتتمثل النقاط التالية في مصير الممرات من ميدان إكبيس ومن الراي، وإمكانية العودة إلى خدمة السكك الحديدية في حيدجاز، ومشروع دمشق الحدودي الأردني، ووصلات الموانئ إلى اللاذقية وتارتوس وحمص وحلب وعدرا. ومن هذه الأقسام أن حقيقة عودة السكك الحديدية السورية ستقاس.

