شاحنة تواجه ارتفاع تكلفة الحرب مع إيران

دونالد ترامب أراد أن يفرض أعصاب عسكرية وهو الآن يواجه واقعاً أكثر بروزاً، ولكنه كثيراً ما يكون أكثر حسماً: المال. وعلى مر الأيام، لم تعد الحرب مع إيران مقصورة على الضربات والتهديدات التي تتعرض لها الهياكل الأساسية للطاقة الإيرانية أو على ذراع من النيران حول مضيق أورموز. كما أنها تصبح معركة تمويل ودعم سياسي ومصداقية داخلية. وفي واشنطن، يشير البيت الأبيض بالفعل إلى أن الحلفاء العرب ينبغي أن يسهموا في جهود الحرب. In the Capitol, the Senate is still plagued by growing reluctance about the cost, duration and real purpose of this campaign. وبين الرغبة في دفع أموال الخليج وصعوبة تأمين دعم مستدام للميزانية للكونغرس، يكتشف دونالد ترامب أن الحرب لا تفوز على أرض الواقع فحسب. ويجب أيضا تمويلها وبيعها سياسيا ومبررة في مواجهة رأي أمريكي يبدأ في النظر إلى السعر في المضخة بقدر ما يُنشر في النشرات الصحفية العسكرية.

المشكلة ليست ثانوية إنها تلمس قلب النظام السياسي الأمريكي أي رئيس يُمْكِنُ أَنْ يُسبّبَ تصعيداً، يُوسّعُ الضرباتَ، يُرسلُ تعزيزاتَ ويُظهِرُ حزمتَه. ولكن بعد ذلك يجب أن يقنع بأن هناك استراتيجية مستدامة. غير أن الشك في الحالة الإيرانية بدأ يظهر بالفعل. وقد أشارت إدارة ترامب إلى اهتمامها بالمشاركة المالية للبلدان العربية في الحرب. هذه الفكرة ليست غير واضحة وعلى النقيض من ذلك، يكشف عن أن البيت الأبيض يعرف أن التكلفة السياسية لنزاع طال أمده يمكن أن تصبح بسرعة أثقل من التكلفة الدبلوماسية لطلب إلى الرياض أو أبو ظبي أو مدينة الكويت. وبمجرد أن يطلب الرئيس الأمريكي من الشركاء أن يتشاركوا في مشروع القانون، يسلّم ضمنا بأن الحملة لم تعد لها صورة عملية قصيرة ومحدودة. وهو يندرج في فئة أخرى: الالتزام الذي يبدأ بالوزن على المالية العامة، وعلى عمليات التحكيم في الميزانية وعلى الخطاب الرئاسي نفسه.

لماذا ترامب يريد أن يدفع للبلدان العربية

منطق (دونالد ترامب) بسيط، غريزي تقريباً دول الخليج لديها اهتمام مباشر بضعف إيران يعتمدون على الأمن البحري في المنطقة، ويخافون من قدرة طهران على الإزعاج ويستضيفون بالفعل الهياكل الأساسية العسكرية للولايات المتحدة. ومن وجهة نظر البيت الأبيض، ينبغي لها بالتالي أن تسهم بقدر أكبر. وأكد المتحدث باسم كارولين ليفيت في 30 آذار/مارس أن الرئيس كان مهتما بهذا الخيار، دون تفصيل الآلية أو المبالغ المذكورة. غير أن هذه الصيغة تكفي لإلقاء الضوء على طريقة " ترامب " : تحويل الحرب إلى معاملة استراتيجية، وطلب من الحلفاء أن يدفعوا مقابل ضمان يستفيدوا منه مباشرة، وعرضها كدفاع قوي عن المصالح الأمريكية.

هذا النهج جزء من استمرارية (ترامب) السياسية القديمة لسنوات، كرر أن الحلفاء الأمريكيين يجب أن يتحملوا حصة أكبر من تكلفة أمنهم. وقال عن منظمة حلف شمال الأطلسي. لقد قالها عن آسيا يقولها اليوم عن الخليج في حسابه، أمريكا لا يجب أن تكون القوة التي تحمي الجميع مجانا. ومن ثم، فإن الحرب مع إيران تتيح له فرصة جديدة للعودة إلى برنامج المعاملات هذا: تريد خطاً صعباً ضد طهران، لذا تدفع الثمن. ومن وجهة نظر بلاغية، فإن الحجة فعالة للغاية في التكلم في قاعدتها. فهو يسمح لنا بالدفاع عن الحرب دون أن نتحمل التهمة السياسية وحدها.

ولكن الواقع الإقليمي أكثر تعقيدا من هذا النمط. والحلفاء العرب في الولايات المتحدة غير متوائمين بنفس الطريقة. ومن الواضح أن البعض يؤيد الضغط على إيران. ويفضّل آخرون وقف التصعيد السريع. وأفادت شركة أسوشيتد برس في الأيام الأخيرة بأن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين تضغط على ترامب للحفاظ على الضغط، في حين أن عمان وقطر تحبذان التوصل إلى نتيجة دبلوماسية. هذا التنظيف البسيط يظهر أنه لا يوجد كتلة عربية متجانسة مستعدة لتوقيع شيك مشترك للحرب الأمريكية فكل سبب رأسمالي، وفقا لمصالحها، ومواطن الضعف، وقنوات الحوار مع طهران، وتعرضها لخطر الانتقام.

الخليج يريد الضغط ليس بالضرورة

هناك تكمن استراتيجية ترامب وقد ترغب صناديق الخليج في أن تضعف إيران دون تمويل صريح لحملة أمريكية لا تزال نتائجها غير مؤكدة. ويمكنها أن تشجع الحزم مع تجنب المشاركة العامة لتصبح شريكا ماليا مشتركا. ومن شأن هذه المشاركة أن تعرضها على نحو أكثر دبلوماسية وآمنة وداخلية. ومن شأن ذلك أن يجعلها ليست مجرد شركاء في واشنطن، بل جهات فاعلة بارزة في حرب إقليمية قد تكون طويلة. وبالنسبة للنظم التي تسعى إلى الحفاظ على بنيتها التحتية وصادراتها واستقرارها، فإن الرهان بعيد عن الوضوح.

ويعزز السياق الاقتصادي الإقليمي هذا التحوط. إن إغلاق مضيق أورموز والهجمات على تدفقات النفط هي بالفعل أسواق مزعزعة للاستقرار. وأفاد رويترز بأن دبي نفط كويتي محمل بحوالي مليوني برميل من النفط الخام قد ضرب دبي في وقت ما زالت التوترات الإقليمية ترتفع فيه. وفي الوقت نفسه، قفزت أسعار النفط. وتجاوزت شركة برينت بإيجاز 113 دولاراً برميلاً في 31 آذار/مارس، بعد شهر من آذار/مارس اتسمت برحلة مذهلة. As a result, the Gulf countries already have a direct cost to absorb: increased insurance instalments, pressure on shipping routes, market volatile and threats to their infrastructure. وفي هذه الظروف، يُطلب منهم أن يدفعوا، بالإضافة إلى جزء من الحرب الأمريكية، مبلغاً يُطلب منهم تمويل أزمة يعانون منها بالفعل.

وأصدر الرئيس المصري عبد فتح السيسي أيضا تحذيرا يلقي الضوء على الحالة الإقليمية للعقل. وقدر أن الحرب يمكن أن تدفع النفط إلى ما يتجاوز 200 دولار برميل وتتسبب في صدمة عالمية، سواء الطاقة أو الغذاء. وعلى الرغم من أن مصر ليست مستأجرة للخليج مقارنة بالمملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، فإن هذه الرسالة تكشف عن قلق أوسع في المنطقة: فالحرب المطولة لا تضعف إيران فحسب، بل تهدد أيضا التوازن الاقتصادي الإقليمي بأكمله. وبعبارة أخرى، قد تجد البلدان العربية أن من المفيد لواشنطن ممارسة الضغط العسكري. وفي الوقت نفسه، قد يشعرون بأنه سيكون من السخيف تمويل دوامة قد تضعفهم بأنفسهم.

في واشنطن يصبح المال مشكلة سياسية

جبهة (ترامب) الثانية بالداخل وربما هو أكثر خطورة بالنسبة له من الأول. وفي الولايات المتحدة، فإن مسألة التمويل ليست مسألة مجردة أبدا. إنه دائماً يُعد سؤالاً بسيطاً: كم يُكلف، ومن يدفع؟ غير أن الحرب مع إيران تجري في سياق سياسي متوتر أصلا، يتسم بمناقشات صعبة في الميزانية، وبتحديد الأولويات المحلية، وبالحساسية الشديدة لأسعار الطاقة. وأفاد رويتر يوم الثلاثاء أن سعر البنزين قد تجاوز ٤ دولارات للغالون في عدة مناطق. بالنسبة للرئيس الذي يريد الدفاع عن القوة الشرائية للولايات المتحدة، هذه البيانات تزن بشدة. ومنذ اللحظة التي ترفع فيها الحرب ثمن الوقود، فإنها تتوقف عن كونها موضوعا بعيدا للأمن الوطني. وهو يدخل الحياة اليومية للأسر المعيشية.

هذا الضغط الاقتصادي يعقّد عمل البيت الأبيض الرؤساء الأمريكيون غالباً ما يحصلون على رد فعل الوحدة في بداية الأزمة ومن ناحية أخرى، يكافحون أكثر بكثير للحفاظ على الدعم عندما يصبح مشروع القانون واضحا. تقدم إيران هذا السيناريو بالتحديد مضيق (أورموز) ينتقل نحو خُمس نفط العالم، وتعطله يكفي لإحداث خيوط دائمة في الأسواق. وعلى الرغم من أن ترامب لا يزال يؤكد أن الضغط العسكري يخدم مصالح الولايات المتحدة في مجالي الطاقة والأمن، فإن الرأي سيحتفظ بشيء واحد: فبعد أن تكثف الحرب، يكلف البنزين أكثر. سياسياً، إنه سم بطيء

ويجب أن تجيب الإدارة أيضا على سؤال أشد: ما هي المدة الفعلية للحملة؟ وكلما طال أمد الصراع، أصبح من الأصعب تجنب الحاجة إلى تمويل إضافي. وأفاد رويتر بأن المناقشة التي دارت في واشنطن تتعلق بالفعل بالحاجة الهائلة إلى تمويل إضافي لدعم جهود الحرب. هذا المنظور يغير المشهد It obliges elected officials to decide not only on the principle of firmness vis-à-vis Iran, but on concrete arbitrations: what expenditures should be reduced, what deficits should be accepted, what part of the cost should be bear by the American taxpayer? تصبح الحرب هشة سياسيا بشكل متزايد عندما تنتقل من الاستراتيجية إلى المحاسبة.

مجلس الشيوخ لا يريد توقيع شيك فارغ

ولا يزال مجلس الشيوخ في مركز هذه المعادلة. بالطبع، قرار للحد من قدرات الرئيس الحربيّة ضدّ (إيران) قد فشل مؤخراً، يسمح لـ(ترامب) بادعاء شكل من أشكال الحراسة السياسية. ولكن هذا التصويت لا يحل أي شيء على المضمون. إن رفض عرقلة الرئيس في وقت الحرب لا يعني قبول كل التمويل الذي يمكن أن يطلبه بعد ذلك دون مناقشة. هو في كثير من الأحيان العكس. ويتردد أعضاء مجلس الشيوخ في أن يبدون ضعيفين على جبهة الأمن الوطني، ولكنهم يصبحون أكثر حذرا عندما يتعلق الأمر بتحمل تكاليف الميزانية أمام مكوناتهم.

وينطبق هذا التحذير على كلا الجانبين، حتى لو تم التعبير عنه بشكل مختلف. ويشجب الديمقراطيون التصعيد، ويتحدون الاتساق الاستراتيجي للإدارة، ويقلقون بشأن الأثر الإنساني للنزاع. ودعا عدة مسؤولين منتخبين إلى إجراء تحقيقات بعد إضرابات على المدنيين في إيران. This challenge does not automatically block funding, but it fosters a climate of distrust that makes any budgetary vote more difficult. ولا يمكن للديمقراطيين أن يدعموا الائتمانات الضخمة دون أن يطلبوا سردا للأهداف الحقيقية للحرب، وقواعد الاشتباك، وعواقبها الإنسانية.

بين الجمهوريين، السوء أكثر رصانة ولكن حقيقي جزء من الحزب يدعم بشكل غريزي أي خط صلب ضد إيران ومن المخاوف الأخرى أن حربا طويلة ستحطم الناخبين المحترفين، لا سيما إذا كانت تنطوي على المزيد من الإنفاق، وعلى مزيد من الجنود، وعلى نتائج أقل وضوحا. والتوتر تقليدي: فالحدود تريد أن تدفع الميزة الاستراتيجية، ومؤيدي رد فعل أكثر انعزالية يخافون من مأزق في صراع جديد في الشرق الأوسط. ولذلك، يجب أن تتماسك الحساسيات التي لا تتسامح مع المخاطر، ولا نفس صبر الميزانية. وفيما يتعلق بهذه النقطة، فإن مجلس الشيوخ ليس مجرد عقبة مؤسسية. وهو يعكس تناقضات الائتلاف السياسي الذي أعاد ترامب إلى السلطة.

تمويل الخليج أيضا رسالة داخلية

وهذا هو السبب في أن فكرة فرض رسوم على البلدان العربية هي فكرة سياسية أكثر بكثير من كونها مالية. بالطبع، البيت الأبيض يود أن يخفض حصة ميزانية الولايات المتحدة غير أن هذا النهج يستخدم أيضا في إصدار سرد. يمكن لـ(ترامب) أن يخبر مكوناته أنه فرض حرباً مفيدة دون أن يضع كل العبء على دافعي الضرائب الأمريكيين He could present the Gulf monarchies as partners finally forced to bear the cost of American protection. وبعبارة أخرى، فإن التماس التمويل الخارجي من شأنه أيضا أن يحمي الرئيس من النقد المحلي بعدم المسؤولية المالية.

ومع ذلك، يجب أن يكون هذا موثوقا. ولا يوجد الآن ضمان بأن يوافق الرياض أو أبو ظبي على إضفاء الطابع الرسمي على هذا الالتزام. ويعلم قادة الخليج أن الدعم المالي الصريح سيضعهم على مرأى البصر الإيراني. They also know that a financially assumed war becomes, soon or later, a politically assumed war. من ذلك الحين فصاعداً، الأمر لا يتعلق فقط بمساعدة (واشنطن). وهي تتعلق بتحديد استراتيجيتها ومخاطرها وإخفاقاتها المحتملة. ولعل عواصم كثيرة في المنطقة تفضل البقاء في منطقة رمادية: تشجيع الضغط على طهران، وتيسير بعض العمليات الأمريكية، ولكن لتجنب التعرض المفرط لمسألة التمويل.

هذا الغموض يضعف (ترامب) فالبيت الأبيض يواجه تناقضاً وحشياً إذا رفضت البلدان العربية دفع أو تأخير. وسلّمت بأنها تسعى إلى الحصول على مساعدة خارجية، بحيث تتوقّع تكلفة عالية، دون الحصول على الحل المنشود. ثم سيضطر الرئيس إلى العودة إلى الكونغرس مع طلب أكثر صعوبة للدفاع. وكلما طالت الحرب كلما زادت الصعوبة وكثيراً ما تُظهر حرب ضعيفة التمويل كحرب غير متصورة. وهذا الخطر يبرز على وجه التحديد.

النفط يذكرنا كل يوم بالتوازن الحقيقي للطاقة

وفي هذه الأزمة، تؤدي أسواق الطاقة دوراً كقاض يومي. They brutally recall that war with Iran is not a peripheral operation. وهو يؤثر على أحد مراكز الأعصاب في الاقتصاد العالمي. وأصبحت مضيق أورموز، وطرق بحر الخليج، والصادرات الخام، والتأمين على السفن، وأسعار الغالونات في الولايات المتحدة، متغيرات هامة في السياسة العامة مثل مخططات الموظفين. عندما يقفز (برينت) والجوهر عبر عتبة نفسية تغيرت المناقشة في طبيعتها إنها تتوقف عن تحويل الأمن الوحيد كما يتناول التكلفة الاجتماعية للاستراتيجية الرئاسية.

ترامب يعرف ذلك وربما يكون هذا أحد الأسباب التي أبلغ عنها رويتر، متذرعاً بصحيفة وول ستريت، بأن الرئيس كان سيخبر أقاربه بأنه كان مستعداً للنظر في نهاية الحرب دون إعادة فتح مضيق أورموز فوراً. هذا الإشتعال يكشف وتقترح أنه في الوقت الذي تمضي فيه الحملة قدما، فإن البيت الأبيض يستعرض بالفعل ظروف خروجه. وعندما تبدأ السلطة في تعديل أهدافها أثناء الصراع، نادرا ما يترجم ذلك إلى مرونة تكتيكية بسيطة. وهذا يشير في كثير من الأحيان إلى أن التكاليف العسكرية أو السياسية ترتفع بسرعة أكبر من المتوقع. هنا، يبدو أن البعدين مترابطان

ويضعف هذا التطور أيضا الخطاب المطلق للقوة الذي تسعى ترمب إلى الإبقاء عليه. ولا يزال الرئيس يهدد إيران، بما في ذلك هياكلها الأساسية للطاقة، ويسمح في الوقت نفسه بعلامات الاسترخاء لتصفية ظروف وقف الحرب. This oscillation between military maximism and fiscal pragmatism blurs the message. وهو يغذي فكرة أن الإدارة لا تبحث عن نصر محدد بوضوح أكثر من باب خروج قابل للبيع سياسيا. مجلس الشيوخ والحلفاء العرب والأسواق كلها تختبر نفس الشيء: قوة الخطة الأمريكية وكلما زاد عدم التيقن من هذه الصلابة، كلما أصبح الحصول على التمويل أكثر صعوبة.

الحرب تريد (ترامب) أن تدفع الثمن لوحده

في الجوهر، صعوبة (دونالد ترامب) تكمن في هذا التناقض يريد أن يظهر كقائد يضرب بقوة ويفرض شروطه ويرفض الضعف ولكنها لا تريد أن تتحمل الولايات المتحدة وحدها التكاليف المالية والاقتصادية والسياسية لهذه القوة. ولذلك فهو يبحث عن صيغة وسيطة: للحفاظ على الضغط على إيران، وإشراك الشركاء العرب، وتفادي القذف في مجلس الشيوخ، واحتواء غضب المستهلكين الأمريكيين على ارتفاع أسعار الطاقة. هذه الصيغة موجودة نظرياً ومن الناحية العملية، لا يزال ذلك غير قابل للتنبؤ.

وهكذا تكشف الحرب مع إيران عن حقيقة أمريكية قديمة. ويتوقف بدء عملية ما على الرئيس. وتتوقف مدة هذا النظام بسرعة كبيرة على النظام بأكمله: الحلفاء، والمؤتمرات، والأسواق، والرأي العام. ولا يزال بوسع شركة ترامب فرض وتيرة البيانات. لديه سيطرة أقل على الفاتورة وكلما عمق الصراع، كلما أصبح مشروع القانون هذا أكثر سياسية. وترغب البلدان العربية في احتواء طهران دون أن تتحمل الحرب بأكملها. مجلس الشيوخ يريد أن يظهر حزماً بدون أن يعطي ميزانية فارغة ويمكن للناخبين أن يؤيدوا فكرة القوة، ولكن يمكن أن يدعموا بسهولة أقل التكلفة المباشرة لأزمة الطاقة والصراع الناشئ. صعوبة (ترامب) الحقيقية تكمن الآن في هذا التوتر لا تدخل الحرب ولكن معرفة من سيدفع ثمنها معه