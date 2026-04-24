ضرائب إيران على المعابر البحرية وتحديات واشنطن

وتدعي طهران أنها حصلت على أول إيرادات من حقوق المرور العابر في مضيق أورموز. هذا الإعلان يغير طبيعة ذراع السلاح مع واشنطن لم تعد إيران تهدد الملاحة فحسب. وهي تحاول تحويل مرور بحري حيوي إلى أداة مالية واستراتيجية وسياسية. وبذلك يصبح المضيق محطة ضغط، ولكنه أيضا مصدر محتمل للدخل في مواجهة كاملة مع الولايات المتحدة.

يُصبحُ الأُرموزُ a lever of Iranian sovereignty

مضيق أورموز ليس مجرد ممر بحري. ويربط الخليج بحر عمان والمحيط الهندي. وهو يسمح بإطلاق جزء كبير من النفط والغاز المنتجين في المنطقة. بالنسبة لإيران، السيطرة عليها، ولو جزئياً، تعني وزنها في الأسواق العالمية. وهذا يعني أيضا أن الحرب الاقتصادية الأمريكية يمكن أن تتلقى ردا جغرافيا.

ولا بد من قراءة الإعلان الإيراني عن حقوق الإنسان في هذا السياق. طهران لا يغلق المضيق تماما. كما أنها لا تقتصر على تهديد عسكري. يقول للجهات البحرية أن الممر الآن له ثمن هذا السعر ليس مالياً فحسب إنها تحمل رسالة سياسية ويجب على السفن التي تستخدم الممر البحري أن تأخذ في الحسبان القوة الإيرانية على واحدة من أكثر الطرق حساسية في العالم.

وجاء هذا القرار في حين أن واشنطن فرضت حصارا بحريا على الصادرات الإيرانية. الولايات المتحدة تريد تخفيض إيرادات طهران وتستجيب إيران بفرض ضرائب على مساحة لا يمكن أن تتجاهلها الأسواق. ولذلك فإن المنطق هو تبادل القيود. (واشنطن) يغلق فواتير طهران. وتدفع شركات الشحن وشركات التأمين والمستوردين والمستهلكين هذه المخاطر.

ضريبة كرد على الحصار الأمريكي

المقياس الايرانى هو كعمل مضاد وتسعى الولايات المتحدة إلى منع النفط الإيراني من الوصول إلى الأسواق. وتريد طهران أن تبين أنها يمكن أن تجعل مرور جميع التدفقات الإقليمية أكثر تكلفة. وتصبح الضريبة وسيلة للقول إن الحصار لن يظل انفراديا. كما أنه يسمح لإيران بالالتفاف على بعض الضغوط المالية.

والمبلغ المذكور في مجموعة المواد الصحفية هو دولار واحد للبرميل الواحد من خلال المضيق. ويمكن التصور من خلال آليات رقمية من أجل الهروب من الدوائر المالية التي يتم رصدها بسهولة أكبر. وإذا تأكد هذا النظام، فإنه سيعطي إيران أداة تمويل جديدة. كما أنها ستدخل منطقة رمادية في التجارة البحرية، حيث سيتعين على المشغلين أن يفصلوا بين المخاطر القانونية والمخاطر العسكرية والتكاليف التجارية.

غير أن الفعالية الفعلية لهذه الضريبة ستتوقف على عدة عوامل. ويجب أن تكون طهران قادرة على رصد التدفق. ويجب على السفن أيضا أن توافق على الدفع، أو يجب على مستأجريها أن يخشىوا من الأعمال الانتقامية الكافية للامتثال. وأخيراً، يجب ألا تكون الولايات المتحدة قادرة على كسر الآلية بالقوة أو الجزاءات أو الضغط على شركات النقل.

البحر يصبح ساحة معركة اقتصادية

ويبين الصراع الحالي أن الحرب الاقتصادية لم تعد تقتصر على المصارف. يمر عبر الموانئ والسفن والطرق والمضائق وتستخدم واشنطن البحرية الخاصة بها للحد من الصادرات الإيرانية. تستخدم طهران الجغرافيا لجعل هذا الضغط أكثر تكلفة. وبذلك يصبح البحر مجالا للضرائب القسرية والتحكم العسكري والرسائل السياسية.

وهذا التطور يذكرنا بأن التجارة العالمية تقوم على طرق ضيقة. ويمكن أن يؤثر الاضطرابات في الأورموز على أسعار النفط والغاز والنقل والتأمين. It can also affect sectors unrelated to Iran, such as medicines, industrial parts, food, fertilizers or manufactured goods. ويتحول التأخير البحري بسرعة إلى تكلفة اجتماعية.

وقد أدرجت الأسواق بالفعل جزءا من الخطر. وتبين الزيادة في البرميل أن المشغلين لا يؤمنون بأزمة محدودة. ويستجيب النفط للهجمات والإعلانات والتهديدات المتعلقة بالألغام وضبط السفن وعدم التيقن من المفاوضات. الضريبة الإيرانية تضيف طبقة إنها تقول أن حتى سفينة غير راكبة يمكن أن تُمسك في نظام جديد للتكلفة.

(واشنطن) يريد أن يتحكم بالمرور

الرد الأمريكي يقوم على القوة البحرية. دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق. He also gives very hard orders against any ship suspected of laying mines. This posture aims to reassure markets and allies. وهو يسعى إلى إظهار أن واشنطن يمكن أن تضمن حرية الملاحة على الرغم من الضغط الإيراني.

لكن السيطرة على مضيق ليس مرسوماً إنه يثبت نفسه كل يوم الأوراموز ضيقة ومتواترة ومعرضة للخطر. إن الألغام، والطائرات بدون طيار، والقوارب السريعة، والقذائف الساحلية والهجمات الإلكترونية تجعل السيطرة الكاملة صعبة. الولايات المتحدة لديها قوة عسكرية أعلى. إيران لديها أدوات غير متماثلة في مثل هذا الممر الحساس، وسائل صغيرة يمكن أن تخلق آثارا كبيرة.

ولذلك يجب أن تواجه استراتيجية الولايات المتحدة تحديا. يمكنها اعتراض السفن يمكنها مرافقة بعض التدفقات يمكنه معاقبة الشركات لكنها لا تستطيع القضاء تماما على الخطر دون فتح حرب أوسع. طهران يعرف ذلك. والضريبة على المرور تتبع هذا المنطق. فهو يخلق تحديا دائما وليس مواجهة فريدة.

التعدين والزوارق السريعة تغير الحساب

إن خطر الألغام البحرية يعطي الأزمة خطورة خاصة. لغم رخيص ومع ذلك يمكن أن يُخلّص ممر حيوي. وهو يرغم البحرية على نشر وسائل الكشف والتطهير الثقيلة. إنها تزيد أقساط التأمين إنه يبطئ الطرق يجعل ملاك السفن مترددين.

النجوم الإيرانية السريعة تضيف شكلاً آخر من الضغط ويمكنهم مضايقة السفن، والاقتراب من القوافل، وخلق الحوادث، واختبار قواعد الاشتباك الأمريكية. وهي أكثر صعوبة في تحييدها من وحدة بحرية كبيرة. وهي تتطابق مع مبدأ التشبع وعدم التيقن. الهدف ليس دائماً أن يغرق ويمكن أن يكون تعطيل أو تأخير أو رفع الأسعار.

In this context, the Iranian tax cannot be separated from the military threat. وهو يستند إلى القدرة الضمنية للقيود. إذا كان المرور آمناً وحرّاً تماماً يمكن للسفن أن تتجاهل الطلب. وإذا كان الخطر حقيقيا، يصبح الدفع شكلا من أشكال التأمين السياسي.

الضغط المباشر على آسيا

والمستوردون الآسيويون الرئيسيون هم أول عروض. الكثير من النفط الذي يعبر أورموز يذهب إلى آسيا. ولدى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية مصلحة مباشرة في استقرار عملية الانتقال. وبالنسبة لهذه البلدان، تخلق الضريبة الإيرانية معضلة. يريدون الحفاظ على الوصول إلى الهيدروكربونات. كما أنهم يريدون تجنب المواجهة المباشرة مع واشنطن.

ويمكن للمستوردين استيعاب ضريبة صغيرة لفترة من الزمن. لكنهم يخشون عدم الاستقرار حول هذه الضريبة وإذا تغير المبلغ، إذا كانت أساليب الدفع غير صحيحة، إذا كانت الجزاءات الأمريكية تستهدف من يدفعون، تصبح التجارة أكثر خطورة. الشركات لا تحب عدم اليقين القانوني. ولا تحب الدول عدم اليقين في مجال الطاقة.

كما يُعنى بالغاز الطبيعي المسالم. وتعتمد قطر اعتماداً كبيراً على أورموز لصادراتها. ومن ثم فإن التعطل المطول سيؤثر على سوق الغاز، ولا سيما في آسيا. وسوف تكون أوروبا أقل تعرضاً مباشراً في المجلدات، ولكن سيكون لها تأثير على الأسعار العالمية وسلاسل الإمداد.

النفط كمتر حراري سياسي

الازدياد في البراميل يعمل كمقياس حراري عندما يرتفع التوتر في (أورموز) يرتفع السعر والأسواق لا تستجيب فقط للمجلد الذي حجب بالفعل. يتفاعلون مع خطر الحجب يشترون علاوة خوف وتؤثر هذه العلاوة بعد ذلك على الوقود والنقل والكهرباء والمنتجات المستوردة والميزانيات العامة.

وبالنسبة للولايات المتحدة، تؤدي هذه الزيادة إلى ضغوط داخلية. It affects households and businesses. كما أنه يضعف الخطاب الذي يتحكم فيه واشنطن. وكلما ارتفع النفط، كلما زعمت إيران أن الحصار الأمريكي يكلف الحلفاء والمستهلكين الغربيين.

وبالنسبة لإيران، فإن الزيادة في البرميل سلاح غير مباشر. وحتى لو استهدفت صادراتها الخاصة، فإن التوتر يمكن أن يزيد من قيمة النفط الذي تبيعه. It can also push some actors to seek a compromise to avoid a wider crisis. طهران يلعب على مجموعتين. وهو يقاوم الحصار ويجعل الحصار أكثر تكلفة للآخرين.

تسعى الدبلوماسية الباكستانية إلى الخروج

وتحاول باكستان فتح طريق لإلغاء التصعيد. وسعى إسلام أباد إلى الجمع بين الوفدين الأمريكي والإيراني. The ideas mentioned concern a partial lifting of the maritime blockade in exchange for a reopening or normalisation of the passage through Ormuz. وتستند هذه الوساطة إلى ملاحظة بسيطة. لا يمكن للجانب أن يفوز بسهولة. الضغط الأمريكي لم يرغم إيران حتى الآن على العطاء. فالضغوط الإيرانية تهدد الأسواق والطرق، ولكنها يمكن أن تثير أيضا استجابة خطيرة.

وتعقد الضرائب الإيرانية الوساطة. تصبح عملة مساومة ويجوز لطهران أن يوافق على تعليق الآلية أو تخفيضها في مقابل الإغاثة. ويمكن لواشنطن أن تطالب بوقف كامل للتصور لإثبات حرية الملاحة. وهكذا يصبح المرور البحري هدفاً للتجار.

وقال إن باكستان تؤدي دورا مفيدا، إذ يمكنها أن تتكلم مع الجانبين. لكن هامشه يظل محدوداً إن الأزمة تتجاوز المضيق. إنه يؤثر على الجزاءات، برنامج إيران الإقليمي، أمن إسرائيل، حزب الله، العراق، الخليج وطرق الطاقة. حل لـ(أورموز) يمكن أن يهدأ الأسواق وهي لا تحل المواجهة برمتها.

لبنان يعاني من مضيق بعيد

لبنان بعيد عن أورموز لكنه يعاني من العواقب وتؤثر زيادات النفط على النقل والمولدات والواردات والأسعار. كما أنه يقلل من هامش ميزانية الحكومة فالاقتصاد الهش، الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات، لا يدعم صدمات الطاقة. كل زيادة في البرميل تصبح مخاطرة اجتماعية.

ويمكن أن تؤثر الأزمة البحرية أيضا على الإمدادات الطبية. وتعتمد بعض العقاقير الحساسة للحرارة على سلاسل الإمداد السريعة والمتحكم بها. وإذا ما بقيت السفن مغلقة أو مؤجلة أو أعيد توجيهها، يمكن أن تتأثر أكثر المنتجات هشاشة. وتحتاج اللقاحات والإنسولين وبعض العلاجات الثقيلة إلى تخزين صارم. ثم تتحول الحرب الاقتصادية إلى خطر صحي.

ولذلك فإن ملف أورموز ينضم بصورة غير مباشرة إلى الأزمة اللبنانية. ويتفاوض البلد على هدنة في الجنوب. وهو يرصد سعر الصرف. وهو يحاول الحفاظ على الأجور والواردات. وفي الوقت نفسه، تعاني من توتر عالمي في مجال الطاقة والنقل. وقد أصبح المضيق عاملا إضافيا من عوامل الهشاشة في بيروت.

فرض الضرائب على حدود القانون والسلطة

The legal issue is central. وللدولة الساحلية حقوق في مياهها الإقليمية. ولكن المرور عبر المضائق المستخدمة في الملاحة الدولية يخضع لقواعد محددة. وحرية المرور العابر مبدأ رئيسي. ولذلك، يمكن الطعن بشدة في فرض ضريبة بموجب الإكراه العسكري أو في سياق الحصار المطعون فيه.

وتقدم طهران مقياسها كحق مرتبط بحالة الحرب الاقتصادية. وتعتبر واشنطن ذلك عقبة أمام حرية الملاحة. مالكي السفن يرون هذا كخطر وهذا الفرق في القراءة يجعل من الصعب استقرار الأزمة. وينص القانون البحري الدولي على مبادئ. وكثيرا ما يقرر توازن السلطة تطبيقه في لحظات من التوتر.

ولذلك فإن الضريبة الإيرانية في منطقة رمادية. ولا حاجة إلى الاعتراف الكامل بها لإنتاج آثار. It is enough that it terrors, complicates insurance, changes roads or slows down business decisions. وفي الاقتصاد المعولم، يكون عدم اليقين في بعض الأحيان ذا قيمة كعرقلة.

المواجهة بين شكلين من أشكال القوة

The crisis of Ormuz contrasts two forms of power. والولايات المتحدة لها الأسطول والجزاءات والدولار وشبكات التأمين والضغوط الدبلوماسية. لدى إيران الجغرافيا، والقرب، والوسائل غير المتناظرة، والقدرة على جعل التدفقات خطرة. العلاقة غير متوازنة لكنها ليست بسيطة.

واشنطن يمكن أن تضرب بقوة. يمكن لطهران إطالة عدم الاستقرار يمكن للولايات المتحدة أن تحظر. (إيران) يمكنها التفاف يجوز للولايات المتحدة الاستيلاء على سفينة. إيران يمكنها أن تجعل الممر أكثر تكلفة كل مخيم يحاول أن يظهر أن الوقت يلعب من أجله كما يسعى كل مخيم إلى إقناع الأسواق بأن الآخر مسؤول عن الأزمة.

ضريبة (أورموز) توضح هذه المعركة الصبرية. قد لا يكون القصد منه أن يستمر كما هو عليه. It already serves to prove that Iran has options. تقول أن الحصار الأمريكي لن يكون حراً. كما تلزم الوسطاء بإدراج الملاحة في أي حل وسط.

A challenge to markets as much as in Washington

ويوجه القرار الإيراني إلى الولايات المتحدة، ولكن أيضا إلى الأسواق. طهران تريد أن تظهر أن النفط العالمي لا يمكن تأمينه ضده. يريد أن يذكرنا بأن طرق الطاقة لا تعتمد فقط على ناقلات الطائرات وهي تعتمد أيضا على تعاون الدول المشاطئة أو تقييدها.

وتستجيب الأسواق بزيادة الأسعار والحصافة والتماس المعلومات. ويجب على الشركات أن تقيِّم تكلفة المعابر، وتكاليف التأمين، وخطر الجزاء، وخطر التأخير، وخطر وقوع الحوادث. وبالتالي تصبح الأزمة حسابا يوميا. ليس مجرد بيان من واشنطن أو طهران.

وهذا الشك هو بالضبط قلب الضغط الإيراني. حتى بدون إغلاق كامل، أورموز يمكن أن يصبح أكثر تكلفة. حتى بدون حرب مفتوحة، النقل يمكن أن يصبح أكثر خطورة. وحتى بدون توقف التدفقات، يمكن أن ترتفع الأسعار. والضريبة الإيرانية تحول هذا الشك إلى أداة سياسية.

تصعيد ما زال يمكن تقييده

إن الأزمة ليست لا رجعة فيها. ويمكن للوساطة أن تقلل من المخاطر. ويمكن للاتفاق الجزئي بشأن الحصار أن يهدأ الملاحة. وقد تحد آلية الإخطار البحري من الحوادث. ويمكن لضمان حرية المرور أن يخفض الأسعار. ولكن هذه التدابير تتطلب حدا أدنى من الثقة. لكن هذه الثقة تفتقر.

(واشنطن) يريد من (إيران) أن تتوقف عن تحويل (أورموز) إلى منحدر طهران يريد من الولايات المتحدة رفع بعض الضغط. لذا كلا الجانبين يتحدثان عن نفس المساحة، لكن ليس نفس المشكلة. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن المشكلة هي القيود الإيرانية. بالنسبة لإيران، المشكلة هي الحصار الأمريكي. وتصبح ضريبة المرور العابر أعراض هذا الاختلاف.

ولذلك فإن مضيق أورموز سيظل واحدا من أكثر النقاط حساسية في الأزمة. وطالما استمر الحصار، ستلتمس طهران إجابات. وما دامت ضرائب إيران أو تهدد أو تعطل المرور، فإن واشنطن ستحافظ على ضغطها العسكري. وفي ما بين الأسواق والبلدان المستوردة والاقتصادات الهشة ستستمر في استيعاب التكلفة.