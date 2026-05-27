ضرب بوفورت الضربات الإسرائيلية

The Beaufort Cass area, one of the most sensitive heritage sites in southern Lebanon, was hit on Monday by a new series of Israeli strikes as part of the military escalation around Nabatiyah and Litani. The bombings targeted the outskirts of this medieval fortress, known locally as Qalaat al-Shaqif or Chaqif Cass, as well as the localities of Arnoun, Yohmor al-Shaqif and Kfar Tebnit. ولم ينشر بعد أي تقييم رسمي كامل للأضرار التي لحقت بالمذكرة. غير أن المعلومات تؤكد تزايد تعرض التراث اللبناني للحرب التي لم تعد تؤثر فقط على القرى والطرق والهياكل الأساسية، ولكن أيضاً معالم البلد التاريخية.

قلعة بوفورت في منطقة الضربات

لقد سيطر (بيفورت كاسل) على وادي (ليتاني) من رواية صخرية جعلتها نقطة استراتيجية كبيرة لقرون ويفسر موقعها كل من قيمته التاريخية وقابليته للتأثر. وفي وقت السلم، يقدم هذا البرنامج واحدا من أروع وجهات نظر جنوب لبنان. وخلال فترة الحرب، يصبح طولاً محشواً أو ملاحظاً أو مفخخاً أو متجاوزاً. وتشكل الغارات الأخيرة جزءا من سلسلة أوسع من الإضرابات على جنوب لبنان وشرقه، حيث استهدفت الخسائر البشرية الثقيلة وأوامر الإجلاء عدة مدن ومواقع، بما في ذلك صور والنبطية.

القلعة ليست فقط حالة حرب وهي تعود إلى ذكرى جنوب لبنان. إن تاريخها يمتد إلى الصليبيين، وإلى السلالات المسلمة، والطوائف المحلية، والاحتلال الإسرائيلي، والحرب الأهلية، وأعمال الإصلاح التي بدأت بعد عام 2000. ومن ثم، فإن القصف الذي وقع مؤخراً يثير قلقاً قديماً: إذ أن رؤية موقع تضررته بالفعل النزاعات المتعاقبة تتعرض لمزيد من الضرر. وفي بلد تفتقر فيه المؤسسات الثقافية إلى الموارد، يتطلب كل إضراب بالقرب من نصب تذكاري تحققا سريعا، ويصعب القيام به عندما تظل الطرق خطرة، كما يجري القيام بعمليات عسكرية.

موقع بوفورت لم يكن نصب تذكاري عادي. موقعه فوق (ليتاني) يعطيه صورة عسكرية مباشرة. وتهيمن المرتفعات القريبة من أرنوون ويحمر الشقيف على الطرق المؤدية إلى النبطية وعدة قرى في الجنوب. This geography explains the concentration of strikes reported in recent hours. كما أنه يشرح المخاوف اللبنانية من تحويل المنطقة إلى قفل عسكري، حيث توسع إسرائيل عملياتها الأرضية إلى ما وراء الخط الذي تمثله منطقة دفاع متقدمة. وبالنسبة للسكان، فإن هذا التغيير يعني، قبل كل شيء، المغادرة الجديدة، والطرق الأقل أمنا، بل والقرى الأكثر عزلة.

قصف في يوم قاتل

القصف حول القلعة يحدث بعد واحد من أكثر الأيام تأهيلا في عدة أسابيع. وأبلغت مصادر الأمن اللبنانية عن وقوع أكثر من 120 هجوما إسرائيليا يوم الثلاثاء، في حين أفادت وزارة الصحة اللبنانية بوقوع ما لا يقل عن 31 حالة وفاة و 40 إصابة في غارات في جنوب لبنان والشرق. The strikes also hit Burj al-Shamali, the outskirts of Tyre, the Nabatiyah region, the Western Bekaa and the vicinity of the Qaraoun Dam. والسجل التراكمي منذ استئناف الهجوم في أوائل آذار/مارس يتجاوز الآن 200 3 قتيلا و 700 9 جريح، وفقا للسلطات اللبنانية.

في هذا السياق، يصبح قلعة (بوفورت) رمزاً لحرب أعمق ولم يعد القتال يقتصر على القرى الحدودية المباشرة. ويذهبون إلى الليطاني، ومرتفعات النبطية، والفؤوس الداخلية، والهياكل الأساسية الأساسية الأساسية. وأعلن حزب الله اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في زوطر الشقية، شمال نهر الليطاني، عقب التوسع في العمليات البرية الإسرائيلية. ويزعم الجيش الإسرائيلي أنه يعمل ضد التهديدات المباشرة ومواقع حزب الله. ويشجب لبنان، من جانبه، آثار الضربات على المدنيين، والمواقع المأهولة بالسكان، والطرق، والإغاثة، والمواقع التراثية الآن.

منطقة بوفورت تركز كل هذه التوترات. وتقع أرنوون، وهي قرية قريبة مباشرة من القلعة، في أحد أكثر المناطق تعرضا للإصابة في الجنوب. ويخضع يهمور الشاكيف وكفر تبنيت لضغوط من القصف والحركات العسكرية. كما تأثرت النبطية، وهي مدينة كبيرة من المناطق الجنوبية الداخلية، بالتحذيرات والإضرابات. The inhabitants live in a tight geography, where heritage, houses, agricultural roads, mosques, schools and relief posts are side by side. وعندما تضرب الغارة ارتفاعا، تتجاوز آثارها نقطة التأثير. يُغيّرُ الحركةَ، يَحْلُّ الوصول ويُخلقُ خوفاً دائماً.

A Lebanese heritage under enhanced protection

إن قلعة بوفورت واحدة من أهم خصائص التراث في جنوب لبنان. وتعرضها اليونسكو بوصفها أحد أفضل الأمثلة المحتفظ بها على قلعة القرون الوسطى في المنطقة. وقد أدرج لبنان، إلى جانب قلعة أخرى من جبل عميل، في قائمته الإرشادية للتراث العالمي. In November 2024, several of these sites, including Beaufort, benefited from temporary enhanced protection for cultural property during armed conflict. ولا تمنع هذه الحماية من الإضراب. غير أنها تضع إطاراً قانونياً وسياسياً واضحاً: ويجب الحفاظ على موقع للتراث، إلا في الظروف التي ينظمها القانون الدولي بصرامة.

وتكمن أهمية هذه الحماية في تاريخ القلعة الأخير. وخلال الحرب الأهلية، احتلت منظمة التحرير الفلسطينية الموقع وقصفته عدة مرات. وفي عام 1982، استولى الجيش الإسرائيلي عليه في بداية غزوه للبنان. وحافظت على وجودها هناك لمدة 18 عاما، حتى انسحاب أيار/مايو 2000، مع التطورات العسكرية الرئيسية والتدمير عند المغادرة. لا تزال جدران (بوفورت) تحمل آثار عسكرة طويلة ثم سعت عمليات التجديد التي تمت إلى العودة إلى الموقع في قراءتها التاريخية، دون إزالة ندبات القرن العشرين إزالة تامة.

وهذا الماضي يجعل الضربات الحالية حساسة للغاية. النصب التذكاري ليس قديماً فحسب. وقد تحولت بالفعل من جراء الحروب المعاصرة. وبالنسبة لسكان الجنوب، تشير إلى الاحتلال الإسرائيلي، وحرب عام 1982، وسنوات المنطقة المحتلة، وانسحاب عام 2000. رؤيتها مرة أخرى في قلب التفجيرات تعطي الشعور بالعودة إلى أرض لم تنعم بالهدوء. The smoke images around the altitudes of Nabatiyah and the Chaqif revive a local memory where the fortress appears in turn as a military post, wounded destruction, tourist destination and identity marker.

الأضرار التي لا يزال يتعين إثباتها

ويظل السؤال الفوري هو حالة الموقع. وتشير المعلومات المتاحة إلى إضرابات بالقرب من القلعة وفي محيطها. وفي هذه المرحلة، لا يسمحون بجرد دقيق للأضرار التي تلحق بالجدارات أو الدخول أو المناطق المستعادة أو النهج الأثرية. ويتطلب هذا التقييم وجود أفرقة متخصصة، وتأمين الوصول إلى الموقع، وإجراء دراسات استقصائية فوتوغرافية، والمقارنة مع الولايات السابقة. وتعقد الظروف العسكرية هذه المهمة. ويمكن لعمليات القصف المتكررة حول أرنوون ويهمور أن تمنع الدوائر المختصة من السفر بسرعة إلى الموقع.

The Directorate General of Antiquities should be on the front line to document any damage to the monument. Its role is to establish facts, distinguish old and recent damage, alert the authorities and seized international protection mechanisms if necessary. ويمكن للبلديات، وقوات الأمن، والدفاع المدني، والمقيمين أن يقدموا التوجيه الأولي، ولكن مجرد تقييم تقني يمكن أن يقيّم الأثر الحقيقي. وفي حالة بوفورت، ستكون هذه الخطوة أكثر أهمية حيث أن الموقع قد نظم عدة حملات لحفظ الطبيعة. وقد عمل المتدربون لسنوات على الحجارة التي أضعفها القتال السابق.

ولا يقتصر الضرر المحتمل على الجدران الظاهرة. ويمكن أن يؤثر انفجار قريب على الضواحي، والمنحدرات، والخزائن، والتربة الأثرية، والسلالم، والتطريز، والمناطق المدمجة. يمكنها أيضاً فتح الشقوق أو تحريك قطع غير مستقرة وتخلق الاهتزازات المتكررة خطرا إضافيا على الهياكل القديمة. ولا يقاس هذا الخطر دائما بالعين المجردة في الساعات القليلة الأولى. ولا بد من فحص المفرقعات والمفاصل ومناطق التوطيد والأجزاء الزائدة. وفي قلعة بنيت على راحة شديدة، فإن استقرار الأرض يحسب بقدر ما تحسب حالة الأحجار.

خسارة محتملة للذكرى الجنوبية

ولا يمكن فصل حماية التراث عن حماية المدنيين. وتعيش القرى المحيطة بالقلعة تحت تهديد نفس الضربات. ويدرك سكان أرنوون وكفر تبنيت ويحمر الشقيف سرعة المغادرة، وقطع الطرق، وإنتظار سيارات الإسعاف، وعدم التيقن من العودة. ولا يُقصد من التراث إخفاء الضحايا من البشر. ويضيف مستوى آخر من الخسارة. وعندما يتأثر نصب تذكاري أو يهدد، فإنه جزء من الذاكرة الجماعية التي تتعرض لها، بنفس الطريقة التي تتعرض بها المنازل والحقول وأماكن العبادة.

This dimension explains the concerned reaction of cultural and local communities. ويوجد في جنوب لبنان تراث كثيف، لا يعرف في كثير من الأحيان سوى المواقع الساحلية في بيبلوس أو صور أو بالبيك. القلاع والملاجئ والقرى القديمة والمناظر الطبيعية والعصور الوسطى لا تزال تشكل نسيجاً ثقافياً نادراً ما يحميه ارتفاع المخاطر التي ينطوي عليها الأمر. (بيفورت) يحتل مكاناً منفصلاً في هذه المجموعة. وهي تهيمن على المشهد وتخبر تاريخا من الحدود، والامبراطوريات، والمرور، والمقاومة. إن خطرها يذكرنا بأن الحرب لا تمحو الحاضر فحسب. يمكن أن يحط من الآثار التي تسمح لنا بفهم الماضي.

وينص القانون الدولي على قواعد للممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة. وتقتضي اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولاتها من الأطراف احترام التراث وحمايته. والقصد من تعزيز الحماية الممنوحة لمواقع معينة هو بالتحديد الإشارة إلى أهميتها الاستثنائية والحد من تعرضها. ويمكن للبنان أن يستخدم هذا الإطار لمحاسبة المسؤولين، وطلب إجراء التحقيقات، وتنبيه الوكالات ذات الصلة. وتكمن الصعوبة في التطبيق العملي لهذه القواعد عند نشوب القتال حول المرتفعات التي يعتبرها الجيش استراتيجيا.

موقع تاريخي مأخوذ من الجبهة

The Israeli army claims to target Hezbollah infrastructure and fighters. ويعود هذا التبرير إلى معظم رسائله بشأن الضربات في جنوب لبنان. The Lebanese authorities and the inhabitants, for their part, stress the wideth of the affected areas, the civilian deaths, the forced displacements and possible attacks on protected property. وتوضح قضية بوفورت هذا التناقض. وبالنسبة لإسرائيل، يمكن ربط المرتفعات المحيطة بالضرورات التشغيلية. وبالنسبة للبنان، تشكل القلعة والمناطق المحيطة بها موقعا تاريخيا رئيسيا يقع في قلب نسيج مدني وتراثي هش بالفعل.

والحالة العسكرية تجعل المستقبل القريب غير مؤكد. وصدرت تحذيرات إخلاء لعدة مناطق في الجنوب. وقد دُعيت صور وضواحيها ومخيماتها الفلسطينية المجاورة إلى إفراغ نفسها شمال الزهراني. ولا تزال ناباتي تحت ضغط شديد. ويدل القتال حول زوطر الشرقية على وجود جبهة أرضية نشطة بالقرب من نهر الليطاني. In this environment, an ordinary heritage mission seems difficult. وتتمثل أولويات السلطات المحلية في عمليات الإغاثة والإجلاء والمستشفيات والطرق. وسيتعين إجراء فحص القلعة في أقرب وقت يسمح فيه الأمن، من أجل تجنب فقدان الأدلة وتفاقم الضرر.

فالسياحة، التي أضعفت بالفعل في الجنوب، آخذة في الانهيار. وقبل التسلق، كان قلعة بوفورت أحد المقاصد البارزة للزوار اللبنانيين والأجانب الذين أرادوا اكتشاف منطقة النبطية ووادي الليطاني. وقدمت الأدلة آراء وتاريخ عسكري وسلسلة احتلال. واستفادت المطاعم والمتاجر الصغيرة وسكان القرى المجاورة من هذا الحضور المتواضع. لقد أوقفت الحرب هذه الحركة وتفرغ الطرق الزوار وتملأ سيارات الإسعاف والسيارات المحملة بالأسر والمركبات العسكرية.

غير أن قيمة بوفورت تتجاوز السياحة. وتقول القلعة عن استمرارية الأراضي في بلد كثيرا ما تكون مجزأة بسبب الأزمات. وهي تربط الجنوب ببقية لبنان عبر التاريخ والهيكل والمناظر الطبيعية. وتشير أيضا إلى أن مناطق الحرب ليست أماكن فارغة. وهي تحتوي على المدارس، وأشجار الزيتون، والمزارات، والمقابر، والمنازل والمعالم. وبالتالي، فإن الإضرابات حول الشقيف تشير إلى سؤال أوسع: كيفية الحفاظ على الممتلكات الثقافية عندما تتجه الخطوط الأمامية نحو المواقع المأهولة بالسكان والمواقع ذات الذاكرة.

The next few hours should specify the extent of the damage, if the authorities can access the site. ومن شأن رسالة من المديرية العامة للجمارك أو وزارة الثقافة أو السلطات المحلية أن تتيح التمييز بين الإضرابات على ضواحي هجوم مباشر على النصب التذكاري. وهذا التمييز ضروري لتحديد المسؤوليات، وتنظيم تدابير الطوارئ، والاستيلاء على المحافل الدولية. وإلا، ستظل المعلومات مجزأة، تحملها صور الدخان، والشهادات المحلية، والإرسالات المتعاقبة. وفي جنوب لبنان، لا يزال قلعة بوفورت تحت المراقبة، بين التراث المهدد والجبهة العسكرية المتحركة.