عندما الحروب الحديثة تقتل التاريخ

من (بالميرا) إلى (تايير) الثروة تصبح ضحية حرب

هناك الموتى، الجرحى، الأسر التي يتم نقلها، المنازل تحلق ثم هناك فئة أخرى من الضحايا، أكثر هدوءاً، أبطأ في الإختفاء، لكن خسارتهم تنطوي أحياناً على قرون: المدن القديمة، الحجارة، المعابد، الحكايات، الأسماء، آثار شعب في جغرافيته.

إن تاريخ البشرية اليوم يدفع ثمنا كبيرا في مواجهة الصراعات الحديثة. هذه الجائزة ليست مجرد عسكرية إنه ليس بشرياً فحسب وهي حضارة أيضا. وهو يتطرق إلى ما تنقله المجتمعات، إلى ما تقوله لنفسها، إلى ما يسمح للناس بالقول: لقد كنا هناك، بنينا، نصلي، تاجرنا، قاومنا، نطقنا بهذه اللغة، سمينا هذا التل، هذه المدينة، هذا البحر.

رأيناه في سوريا. تم تشويه (بالمير) من قبل (دايش)، ليس فقط لأن أعمدةه أزعجت منظمة خيالية، ولكن لأنها تجسد ذكرى أكبر من إيديولوجيته. تم أخذ قلعة حلب في القتال ككأس استراتيجي وكذلك كرمز. كراك الفرسان، حفنة كبيرة من ليفانت، أيضاً ندبات الحرب التي لم تعد دائماً تميز بين العصى العسكرية والسكان المدنيين والتراث العالمي.

وفي كل مرة يعود نفس المنطق: عندما لا يستطيع المرء أن يهزم خصما، يحاول أن يدمر قصته. عندما لا يمكنك فقط احتلال الأرض، تريد السيطرة على ماضيك. عندما لا نستطيع تدمير المباني نهاجم ما يقصدونه.

إسرائيل والإغراء بمحو

وفي هذا السياق، يجب أن ننظر إلى ما يحدث اليوم في لبنان. فالهجمات الإسرائيلية على صور وحول مواقعها الأثرية ليست مجرد تفاصيل في الحرب. تيري ليست مدينة عادية إنها ذكرى مدينة فينيكي، البحر الأبيض المتوسط، قديم، بلبلوري، روماني، عربي، مدينة لبنانية. مدينة بنيت على طبقات من التاريخ في (تاير)، كل حجر تقريباً يشير إلى عصر آخر المدينة بأكملها تعتمد على تربة مشبعة بالذاكرة.

مدفعية ولذلك، فإن تاير يخاطر بضرب أكثر من هدف عسكري. إنها تصل إلى أرشيف حي للبحر الأبيض المتوسط هو أن يُعرّض للخطر تراث ليس فقط للبنان، لكن تاريخ الإنسان.

والخطر نفسه الآن يقع على قلعة بوفورت، قلات الشقيف، قلعة القرون الوسطى التي تهيمن على الليطاني. وهنا أيضا، تعرض إسرائيل إجراءاتها في إطار المفردات العسكرية المعتادة: الأمن، العمق الاستراتيجي، مواقع العدو، الضرورة التشغيلية. ولكن هذه اللغة لا تكفي لتبرير كل شيء. الموقع التاريخي ليس مجرد إرتفاع تكتيكي الحصن ليس مجرد منصب على خريطة الموظفين وهي أيضا ذكرى معمارية، وعلامة أرضية جماعية، جزء من المشهد العقلي لبلد ما.

الحرب الحديثة دائماً تعتذر (دايش) كان يتحدث عن التطهير الديني وتتحدث الجيوش النظامية عن الأمن القومي. الكلمات تتغير الزي الرسمي يتغير والأساليب ليست كما هي دائما. ولكن النتيجة يمكن أن تصبح قريبة بشكل رهيب: المواقع المدمرة، الشعوب المنزوعة، الأسماء الممحوة، الخرائط المعاد كتابتها.

وليست مسألة القول إن إسرائيل ودايش متطابقتان في الطبيعة أو الهيكل أو الإيديولوجية. سيكون الأمر سهلاً ولكن يجب علينا أن نجرؤ على قول ذلك: عندما تقوم دولة بقصف مواقع تاريخية، تعامل مدينة تراثية كمنطقة لإطلاق النار، عندما تعيد تسمية الأماكن العربية لدمجها في سرد وطني حصري، فإنها تنضم، على أساس الحقبة الثقافية، إلى منطق سبق أن شهده المتطرفون.

فرق العلم لا يغسل النتيجة ولا يزال تدمير الذاكرة تدميرا. ولا يزال حذف الاسم فترة من الزمن. التخلّص من الإدمان لا يزال حلاً.

حرب الخرائط والأسماء

التطهير لا يمر بالقنابل فحسب و أيضاً يمر من خلال الأسماء وفي إسرائيل، أُعيدت تسمية العديد من الأماكن العربية، وأُغرقت، واستُمتصت في رسم رسم رسم خرائط رسمي يسعى إلى فرض استمرارية تاريخية فريدة، على حساب الذاكرة العربية والفلسطينية. هذه العملية ليست محايدة. اسم المكان هو ممارسة السلطة على ذلك. إعادة تسمية مكان هو في كثير من الأحيان أن أقول لأولئك الذين عاشوا فيه: ذاكرتك لم تعد تهم.

الجغرافيا تصبح ساحة معركة ولا تختفي القرى تحت الجرافات أو العمليات العسكرية فحسب. وتختفي أيضا من العلامات والخرائط والأدلة والمحفوظات الإدارية. التطعيم العربي القديم يصبح ستيستيغي، إحراج، أحياناً ذكرى بالكاد تتسامح. ويدّعي الاسم الجديد أن يمسح الاستخدام القديم، كما لو كان بالإمكان طرد اللغة مع السكان.

وتكمل سياسة الاسم هذه سياسة القوة. ويحول الاحتلال إلى سرد. تتحول إلى عودة تاريخية يُحوّلُ إختفاء a ناس إلى a تصويب رسم الخرائط بسيط.

وهذا ما يجعل الموقف الإسرائيلي مقلقا للغاية. لأن الحرب لم تعد تتعلق بالمقاتلين. وهو جزء من طموح أوسع: إعادة تصميم الفضاء، إعادة تحديد الممتلكات، وضعف الذكريات المتنافسة. وفي لبنان، يمر اليوم بضربات تهدد صور وبوفورت ومواقع أخرى في الجنوب. وفي فلسطين، يمر ذلك بتشويه الأراضي وتغيير الاسم وتفتت الفضاء وتهميش السرد العربي منذ عقود.

ما كان (دايش) يدمره الكتلة يمكن للولايات أن تدمره بالقنابل

عندما دهست (بالميرا) أدرك العالم أنه ليس مجرد تخريب كانت حرباً ضد التاريخ رغبة في إزالة كل ما سبق إيديولوجية المجموعة العنف ضد الأحجار لأن الأحجار تناقض قصة القتلة.

ولكن من النادر الاحتفاظ بهذا الغضب للجهات الفاعلة من غير الدول وحدها. موقع دمرته منظمة إرهابية صدمت على الفور وفي كثير من الأحيان يكون الموقع الذي يدمره جيش منتظم أو يهدده ملفوفا بالبلاغات العسكرية والمبررات الاستراتيجية والخرائط التنفيذية والمؤتمرات الصحفية. ولكن بالنسبة للتراث، فإن الفرق ثانوي. عمود قديم لا يميّز بين متفجّر مِنْ a متعصب وقنبلة دولة. ولا يعرف المستشهد ما إذا كان يضربها جماعة مسلحة أو بالطيران الحديث. إنه يسقط ببساطة.

بل ينبغي أن تكون مسؤولية الدولة أعلى. (ديتش) ادعى بربرته وتدعي الدولة أنها تتصرف باسم القانون والأمن والحضارة. ولهذا السبب بالتحديد يجب أن تُحاكم أفعاله بمزيد من الاشتراط. وعندما تعرض إسرائيل للخطر صور أو بوفورت، لا يمكنها أن تلجأ وراء الحجة العسكرية الوحيدة. لديه مسؤولية تاريخية إنه يعرف ما تمثله هذه الأماكن يعرف ما يعنيه أن يضرب أرضاً حيث كل قرية وكل وادي وكل قلعة تحمل ذاكرة.

التراث اللبناني ليس ضرراً جانبياً

وليس على لبنان أن يدافع عن حدوده فحسب. عليه أن يدافع عن قصته. صور، وبعلبك، وبيبلس، وبوفورت، وطرابلس، وسيدون، وأنجار، والسوكات القديمة، والدير، والمساجد، والكنائس، والفينيشيان، والرومان، والعصور الوسطى، ومواقع العثمانية ليست زينة للكتيبات السياحية. وهي الدليل المادي للاستمرارية. يقولون إن هذا البلد، على الرغم من هشاشته السياسية، ينتمي إلى تاريخ طويل، أقدم من الحروب التي تعبره.

ولعل هذا هو ما يزعج الصراعات الحديثة: فالتراث يذكرنا بأن الناس لا يرتدون الأخبار العسكرية. صور ليست مجرد مدينة في جنوب لبنان تحت القنابل إنها عاصمة قديمة للبحر الأبيض المتوسط (بوفورت) ليس مجرد ثلاجة استراتيجية إنها قلعة رأت إمبراطوريات وقشور ومهن ومقاومة لتقليصها إلى الإحداثيات العسكرية هو بالفعل لإفقارها.

ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يبكي بالميرا ويبعد عينيه عن صور. ولا يمكنها أن تدين داش على تدمير التراث السوري وأن تظل حذرة أو محرجة أو صامتة عندما يعرض الجيش الإسرائيلي التراث اللبناني والفلسطيني للخطر. الإهانة الانتقائية هي في حد ذاتها شكل من أشكال التواطؤ.

التراث لا ينتمي للفائزين في هذه اللحظة إنه لا ينتمي إلى الجيوش وهي لا تنتمي إلى الدول التي تحتل أو تقصف أو تعاد تسميتها. وهي ملك للشعوب التي حملتها وللإنسانية التي ترثها.

الحرب تقتل الأحياء ولكن عندما يدمر المواقع والأسماء والذاكرة، يحاول أيضا قتل الموتى. هذا هو المكان الذي يبدأ فيه عصر الهوية. وهذا هو المكان الذي يجب أن نرفض فيه التزام الصمت.