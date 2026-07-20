عندما تصبح (الأرجنتين) و (أسبانيا) تطابقاً سياسياً وأن (فلسطين) تفوز

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

نظرياً، السياسة لا علاقة لها بالملعب وتشير الرابطة بانتظام إلى ذلك، وتحظر القواعد الرسائل السياسية، ويكرر المنظمون في كل منافسة رئيسية أن كرة القدم يجب أن تبقى فوق النزاعات. نظرياً فقط فعندما يتعلق الأمر بإسرائيل، تبدو القواعد أحيانا مرنة كشبكة بعد أن أطلق عليها فيران توريس.

وكان من الممكن أن يظل آخر كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا في عام 2026 كما كان: حدث رياضي ضخم بين بطل العالم المنتهية ولايته والبطل الأوروبي. ولكن من الواضح أنه يلزم إعطاء بعد دبلوماسي.

عندما يختار نتنياهو معسكره

وقبل بضعة أيام من الموعد النهائي، لم يترك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجالا للاسترخاء. (أرجنتين جيرسي) على الأكتاف، الدعم المقدم إلى آلبسيست، الإقتراب من خافيير ميلي: الرسالة كانت واضحة.

ومنذ ذلك الحين، أصبح من الصعب شرح أن السياسة يجب أن تبقى على باب الملعب.

وقد شجبت السلطات الإسرائيلية منذ سنوات أي تعبير سياسي في الأماكن الرياضية. علم فلسطيني في موقف؟ سكينال راية تضامن؟ السياسة الرياضية لاعب يعرب عن دعمه للمدنيين في غزة؟ انتهاك الحياد.

غير أنه عندما يحوّل رئيس الحكومة علناً كأساً عالمياً نهائياً إلى مظاهرة دبلوماسية، أصبح الصمت مريحاً بشكل ملحوظ.

أراد الاتحاد مهرجان كرة القدم العالمي.

وأُجريت لها مناقشة جيوسياسية.

والشبكات الاجتماعية تعتني بالباقي بسرعة. وقد عرضت الأرجنتين الآن بوصفها فريق نتنياهو، في حين أصبحت إسبانيا، على الرغم من ذلك تقريبا، رمزا لبلد يعترف بدولة فلسطين ويزيد من انتقاد الحرب في غزة.

غير أن الكرة استمرت في الركض بشكل طبيعي.

ويبدو أن اللاعبين الأسبانيين لم يتلقوا تعليمات بالتشاور مع مجلس الأمن قبل الهجوم.

في الدقيقة 106، فيران توريس أحرزت للتو.

كرة القدم قد ذكّرت للتو أنه لا تزال هناك طريقة بسيطة جدا للفوز النهائي: لتحديد هدف أكثر من خصمه.

وفي غزة، احتُفل بنصر آخر

وفي حين احتفل مدريد بنجمه العالمي الثاني، لفت احتفال آخر الانتباه.

وفي غزة، أيد كثير من الفلسطينيين علنا إسبانيا حتى قبل الركل. ليس لأن (رودري) كان يلعب أفضل من (إينزو فرنانديز)، لكن لأن (إسبانيا) أصبحت، في أعينها، واحدة من الدول الغربية القليلة للدفاع علناً عن قضيتها.

وبعد الصافرة النهائية، احتفل العديد من التجمعات العفوية بالفوز الإسباني.

وبطبيعة الحال، لم يتصور أحد أن لويس دي لا فوينتي كان يعد أساليبه وفقا للدبلوماسية الإسبانية.

لكن الرموز غالباً ما تعيش حياتها.

وكان من الصعب جدا تجاهلها.

تحولت النهاية رغم ذلك

المفارقة تقريباً مرحة لسنوات، كرة القدم يجب أن تبقى محايدة ومع ذلك، لم يبدأ المؤيدون الفلسطينيون ولا اللاعبون الأسبانيون في تحويل هذا الأخير إلى مواجهة سياسية. ومن يتذرعون عادة بالحياد عندما يخدمون مصالحهم. صورة مع قميص دعم رسمي.

بعض البيانات.

وها هي النهاية الرياضية تحولت إلى استفتاء دبلوماسي.

ثم، عندما احتفل الفلسطينيون بالنصر الإسباني، اكتشف البعض مع مفاجأة أن… السياسة دخلت كرة القدم.

لكنها كانت هناك منذ عدة أيام.

ومن الواضح أن إسبانيا لم تربح كأس العالم لفلسطين. ولم تخسر الأرجنتين ذلك بسبب إسرائيل. من المحتمل أن اللاعبين لم يقضوا أي دقائق للتحضير لهذه المناقشات.

ولكن عندما نقرر طواعية تحويل لعبة إلى رمز سياسي، يجب أن نقبل أيضا أن تصبح النتيجة رمزا سياسيا.

وهذه المرة، لم يتجه الرمز إلى الاتجاه المنشود. وقد اختارت الحكومة الإسرائيلية لصالحها. وقد اختار الفلسطينيون أنفسهم. غير أن لوحة النتائج لم يكن لها تفضيل.

لقد ظهرت ببساطة:

إسبانيا 1 – الأرجنتين صفر.

ولمرة واحدة، ربما كان النصر الأكثر تعليقا لم يكن واحد على قائمة FIFA. ملك لفلسطين مُعلّم بالماء الذي يمكن أن يفوز في نهاية المطاف.