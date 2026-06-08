عودة (ترامب) إلى (إسرائيل وإيران)

وقف إطلاق النار الذي يغير الضغط

اختار دونالد ترامب أن يرسل إسرائيل وإيران إلى الوراء، الاثنين 8 حزيران/يونيه 2026، بعد ليلة من الضربات الصليبية التي تهدد بإعادة فتح حرب إقليمية مباشرة. ودعا رئيس الولايات المتحدة كلا الجانبين إلى وقف إطلاق النار وأكد أن المناقشات النهائية بشأن تحقيق سلام أوسع ما زالت مستمرة. والرسالة موجهة إلى طهران، التي أمرت بتعليق جهودها، ولكن أيضا إسرائيل، التي تدعى إلى عدم تحويل الرد إلى حملة جديدة. وهذا التماثل يمثل تغييرا سياسيا. واشنطن لم تعد تدعم حليفها الإسرائيلي انه يحاول ان يتحكم في التقويم.

وأعلنت إيران نهاية موجتها الأخيرة من الهجمات على إسرائيل، مع وضع شرط واضح. ووفقا لوكالة الأنباء، تعتقد طهران أنها قدمت ردا مؤلما على الضربات الإسرائيلية بالقرب من بيروت، ولكنها تحذر من أنها ستستأنف حريقها إذا واصلت إسرائيل عملياتها في لبنان. وبالتالي، فإن التعليق الإيراني ليس وقفا دائما. يبدو وكأنه توقف تكتيكي، مصمم للرد على المكالمة الأمريكية دون التخلي عن الصلة بين الجبهة اللبنانية والملف الإيراني. وهذه الصلة هي التي تعقد أي وساطة.

بالنسبة لإسرائيل، التسلسل أكثر حساسية. وقد حذر دونالد ترامب بنجامين نتنياهو من عدم الرد فورا على القذائف الإيرانية. ومع ذلك، ضرب الجيش الإسرائيلي إيران ليلا، بهدف تحقيق أهداف عسكرية وبنية أساسية بتروكيميائية توصف بأنها مرتبطة بالقدرات الإيرانية على القذائف. ولذلك رأى البيت الأبيض حليفه ضد رغبته العامة في ضبط النفس. وتكشف هذه الحلقة عن توتر متزايد الوضوح بين واشنطن وتل أبيب، حيث يدخل الزعيمان تقويمين انتخابيين حساسين.

ويسعى واشنطن إلى استعادة السيطرة

والأولوية الأمريكية هي تجنب حرب يمكن أن تؤدي إلى قواعدها وسفنها وحلفائها في الخليج. كما تود الولايات المتحدة الحفاظ على المفاوضات مع إيران. وتغطي هذه المناقشات الحرب والجزاءات والشحن ومضيق أورموز والضمانات الأمنية على الصعيد الإقليمي. In this context, every Israeli strike in Lebanon can provoke an Iranian reaction. وعندئذ يمكن لكل صاروخ إيراني أن يوفر لإسرائيل دافعا للرد. وهذه الآلية تجعل وقف إطلاق النار لا غنى عنه في واشنطن.

ولذلك استخدم دونالد ترامب صيغة تضع الخصوم تحت المسؤولية. ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار وعرض السلام كهدف لا يزال متاحا. He also maintained the pressure on Iran by saying that the US blockade would remain in force until a final agreement was reached. وهذه الطريقة تجمع بين القيود والوعد. She told Tehran that de-escalation does not mean an end to the means of pressure. She told Israel that the White House would not necessarily allow her to set the pace of war alone.

النبرة الأمريكية تغيرت لأن الخطر تغير فالهجمات الإسرائيلية في إيران، والقذائف الإيرانية الموجهة إلى إسرائيل، ونيران هوتس من اليمن، والتهديدات التي يتعرض لها البحر الأحمر، تخلق حيزا من الأزمة بعيدا عن لبنان. وقد استجاب النفط للزيادة. وقد انخفضت الأسواق الإقليمية. ويدرك الخبراء أن الأزمة يمكن أن تؤثر على الطرق التجارية والاقتصاد العالمي. بالنسبة لدونالد ترامب، السماح بالتسلسل بالهرب من السيطرة الأمريكية سيكون فشل دبلوماسي وسياسي.

توقف إيران، ولكنها لا تفصل لبنان

قرار (إيران) بتعليق إضراباته يقوم على عدة حسابات. طهران تريد أن تبين أنها أعادت شكل ردع بعد الإضراب على ضواحي بيروت الجنوبية. He also wants to avoid appearing as the actor who sabotages negotiations with Washington. وبالإعلان عن نهاية موجة الهجمات، تستطيع إيران أن تقول إنها تستمع إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار. غير أنه بجعل هذا التوقف مشروطا بوقف العمليات الإسرائيلية في لبنان، يشير إلى أن حزب الله لا يزال في صميم آليته الإقليمية.

This position contradicts Israeli and American reading. وتود إسرائيل أن تعامل حزب الله كملف لبناني منفصل. ويريد واشنطن عزل المفاوضات مع إيران عن القتال في جنوب لبنان. إيران ترفض هذا الانفصال. He considers that military pressure on his Lebanese ally is part of the same balance of power. ومن ثم فإن تعليق الإضرابات الإيرانية لا يفصل الجبهات. وهو يربطها أكثر، لأنها تحول السلوك الإسرائيلي في لبنان إلى حالة من الهدوء بين إسرائيل وإيران.

وهذا المنطق يعطي لبنان مكانا مركزيا في وقف إطلاق النار. وإذا قامت إسرائيل مرة أخرى بضرب دهية أو بتكثيف عملياتها في الجنوب، فيمكن لطهران أن تدعي أن ظروفها قد انتهكت. وإذا واصل حزب الله هجماته على القوات الإسرائيلية أو شمال إسرائيل، فإن بنجامين نتنياهو يمكن أن يجادل بأنه لا يمكن ضبط النفس. وبالتالي، فإن وقف إطلاق النار يعتمد على الجهات الفاعلة التي ليست جميعها على نفس المنضدة، وعلى الأراضي اللبنانية التي لا تسيطر عليها حكومتها بالكامل.

Netanyahu under military and political pressure

بنجامين نتنياهو يدافع عن قراءة أخرى. وبالنسبة له، لا يمكن لإسرائيل أن تقبل أن الهدنة مع إيران تحد من حرية التصرف ضد حزب الله. ولا تزال شمال إسرائيل مكشوفة. ويطالب المشردون داخليا بضمانات. ويدعو جزء من رأي إسرائيل إلى استجابة أقوى في لبنان. In this context, any visible retreat from Washington can be interpreted as a weakness. ولذلك يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يبين أنه يحتفظ بيده، حتى عندما يطلب منه حليفه الرئيسي أن يبطئ.

والإضراب الإسرائيلي في إيران، الذي نفذ بعد النداء الأمريكي لضبط النفس، هو جزء من هذا الحساب. She told Tehran that Israel reserved the right to reply directly. كما يحذر الرأي الإسرائيلي بأن الحكومة لا تُخضع أمنها للدبلوماسية الأمريكية. ولكن هذه الرسالة الداخلية لها تكلفة خارجية. وهي تغضب واشنطن وتعقد المفاوضات مع طهران وتعطي إيران حجة لربط لبنان بقوة أكبر بأي اتفاق إقليمي.

The tensions between Trump and Netanyahu are no longer limited to discrete differences. وأبلغت وسائط الإعلام الأمريكية عن تبادل هاتفي قوي جدا بين الرجلين بشأن التهديدات الإسرائيلية ضد بيروت. وبعد ذلك أكد دونالد ترامب الطابع الفظيع للمحادثة، مع السعي إلى الحفاظ على مظهر تحالف متين. وهذا الوضع المزدوج يصبح صعبا. الرئيس الأمريكي يريد أن يظهر كرجل يوقف الحرب. رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد أن يظهر كشخص لا يسمح لإيران وحزب الله أن يملي أمن إسرائيل.

ناخبان، منطقان معاكسان

والاختلاف هو أيضا انتخابي. دونالد ترامب وبنجامين نتنياهو لا يتحدثان مع نفس الجمهور. وفي الولايات المتحدة، أصبح الرأي أكثر أهمية لإسرائيل ولرئيس وزراءها. According to an American research centre, 600% of American adults now have an unfavourable opinion of Israel. وتشير الدراسة الاستقصائية نفسها إلى أن 59 في المائة من الأمريكيين ليس لديهم ثقة كبيرة في بنجامين نتنياهو للعمل على نحو سليم في الشؤون الدولية. This mistrust is particularly pronounced among young adults, but it also weights on the national debate.

وستجرى انتخابات منتصف المدة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. وسيجددون مجلس النواب بأكمله وجزء من مجلس الشيوخ. ولذلك يجب على دونالد ترامب أن يتجنب الأزمة الإسرائيلية – الإيرانية أن تصبح تكلفة انتخابية إلى جانبه. ويمكن أن تؤدي الحرب الطويلة الأمد إلى رفع أسعار الطاقة، وكشف القواعد الأمريكية، وتعبئة المعارضين للتدخل، ورعاية صورة الرئيس المدرب في نزاع لا يسيطر عليه. وفي هذا السياق، يصبح وقف إطلاق النار أداة للحملة وكذلك أداة دبلوماسية.

وفي إسرائيل، يختلف الضغط. ويجب إجراء الانتخابات البرلمانية بحلول 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026. ويقترب نتنياهو من هذا الموعد النهائي مع ناخب عمل من خشية حزب الله، وغضب المشردين من الشمال، وعدم الثقة في أي اتفاق أمريكي مع إيران. وفي المناطق الحدودية، لا يُرفع الطلب أولا. وهي تتعلق بالأمن، وعودة السكان، وضمان عدم استعادة حزب الله لضغوط فورية. وهذا التوقع يدفع رئيس الوزراء نحو الحزم.

ويتبين من استفتاء أبلغت عنه إحدى وكالات الأنباء أن الدعم المقدم إلى ليكود قد أضعف بشدة في شمال إسرائيل، وهي منطقة تؤيد الحزب منذ وقت طويل. In this area, a large part of the electorate blames the government for not having imposed a harder solution on Lebanon. A survey by the Israeli Institute for Democracy also indicates that a very large majority of Israeli Jewish respondents support the continuation of the fighting against Hezbollah, even though it causes friction with the American administration. وتوضح هذه الأرقام لماذا لا يمكن لنتنياهو ببساطة أن يقبل وقف الإضرابات التي تفرضها واشنطن.

تكاليف الحرب ترامب، تكاليف ضبط النفس نتنياهو

ومن ثم فإن الحرب نفسها تنتج تكاليف سياسية معاكسة. وبالنسبة لـ(ترامب)، يهدد التصعيد وعده بالسلام والاستقرار الاقتصادي وأمن قوات الولايات المتحدة. ويمكنها أيضا أن تعزز انتقادات الرأي الذي تعب بالفعل من الالتزامات في الشرق الأوسط. بالنسبة لـ(نيتنياهو) مرئي جداً أن ضبط النفس يهدد صورته كرجل أمن. It can give its opponents the opportunity to accuse him of having given in to Washington or of having let Hezbollah survive military pressure.

هذه المعارضة تجعل الحوار أكثر وحشية. (ترامب) يريد أن يفرض راحة قبل منتصف المدة نتنياهو يريد منع هذا التوقف من النظر إليه في إسرائيل كخطوة إلى الوراء. وللأول سلطة أمريكية، ومعونة عسكرية، ونفوذ دبلوماسي. الثاني لديه الأرض، والطوارئ الأمنية، والناخب الذي يتطلب نتائج في الشمال. ويظل التحالف قويا، ولكن الانسجام السياسي ينهار. ويحتاج الزعيمان لبعضهما البعض دون أن يكون لهما نفس الاهتمام الفوري.

العلاقة الشخصية بين الرجلين لم تعد كافية لإخفاء هذا الكسر. وقد عُرض نتنياهو منذ وقت طويل بوصفه الزعيم الإسرائيلي الأكثر قدرة على التحدث إلى ترامب. ولكن الأزمة الحالية تقلل من هذه الميزة. When the US President claims that he sets the pace of negotiations, he directly challenges the political autonomy claimed by the Israeli Prime Minister. وعندما تضرب إسرائيل على الرغم من نداءات ضبط النفس، فإنها تختبر حد الصبر الأمريكي. ثم يصبح التوتر عنصرا هيكليا من عناصر الأزمة، وليس مجرد حادث دبلوماسي.

لبنان كنقطة ضعف لوقف إطلاق النار

لا يزال لبنان نقطة ضعف استجابة واشنطن وترغب الولايات المتحدة في تثبيت الجبهة اللبنانية عن طريق زيادة دور الجيش اللبناني والضمانات الدولية والانسحاب التدريجي للحزب الله من مناطق معينة. وترغب إسرائيل في الاحتفاظ بحق العمل ضد أي تهديد في الشمال. وترغب إيران في إدماج وقف القتال في لبنان في أي اتفاق إقليمي. ويرفض حزب الله أن يناقش تحت الإضرابات والمهنة. وتسعى الحكومة اللبنانية إلى الدفاع عن سيادتها، ولكن قدرتها على فرض خط واحد لا تزال محدودة.

This contradiction gives each local incident a regional scope. ومن شأن إضراب إسرائيلي ضد الضواحي الجنوبية في بيروت أن يتسبب في صالون إيراني. ويمكن أن تؤدي الصلاحية الإيرانية إلى إضراب إسرائيلي في إيران. ويمكن لإضراب إسرائيلي في إيران أن يتسبب في هز أو تهديدات بحرية. وبالتالي، لا يمكن تخفيض وقف إطلاق النار الذي طلبته ترمب إلى أمر موجه إلى عاصمتين. ويجب أن تغطي سلسلة من الجبهات والحلفاء والتصورات.

ويوضح التعليق الإيراني هذا الهشاشة. وهي تعطي مساحة لواشنطن، لكنها أيضا تضع إسرائيل تحت المراقبة. وإذا استمرت العمليات في لبنان بنفس الوتيرة، فيمكن لطهران أن تقول إن التوقف قد أفرغ من معناه. وإذا خفضت إسرائيل إضراباتها، سيتعين على نتنياهو أن يشرح لرأيه سبب قبوله حداً يبدو صالحاً لإيران وحزب الله. وفي كلتا الحالتين، يظل لبنان هو المكان الذي يمكن فيه تأكيد وقف إطلاق النار أو كسره.

تحالف تحت التوتر ولكن ليس مكسورا

وسيكون من المغالاة الحديث عن استراحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وتواصل واشنطن حماية إسرائيل، ولا سيما ضد القذائف والطائرات بدون طيار. The US military apparatus remains engaged in regional defence. ولا يزال المؤتمر ملتزما إلى حد كبير بالتحالف الاستراتيجي. لكن الأزمة تظهر اختلافاً عميقاً في سلوك الحرب. الولايات المتحدة تريد احتواء، والتفاوض، والاستقرار. وترغب إسرائيل في الإضراب عن إيران وردعها ومنعها من الحصول على راحة لصالح حلفائها.

دونالد ترامب يحاول الحفاظ على كلا الخطين في آن واحد. وهو يؤكد دعمه لأمن إسرائيل، لكنه ينتقد الإضرابات التي تهدد مفاوضاتها. وهو يفرض لغة لوقف إطلاق النار، ولكنه يحافظ على الحصار الأمريكي على إيران. He calls Tehran for restraint, but also asks Netanyahu not to respond uncontrolledly. ويمكن لهذا الوضع أن يعمل إذا كان كل مخيم يعتقد أنه قد أنقذ الأساسي. سيفشل إذا رأى أحد الخصمين فرصة للتحضير للضربة القادمة.

وقبل كل شيء، يريد رئيس الولايات المتحدة تجنب الصراع الذي يعيد تحديد عامه السياسي. إن الحرب المفتوحة مع إيران تناقض قصته كقائد قادر على إبرام اتفاقات. سيفضح أسواق النفط وقواعد الولايات المتحدة وحلفاء الخليج ومن شأنه أن يعطي خصومه نقدا بسيطا: السماح لتحالف إقليمي يفرض جدول الأعمال الأمريكي. لهذا هو الآن يرسل إسرائيل وإيران إلى الخلف إنها ليست مسألة حياد كامل وهذه محاولة لاستعادة السيطرة على صراع يهدد مصالحه.

نتنياهو، من جانبه، لا يمكن أن يتجاهل الضغط الأمريكي، لكنه لا يستطيع أن يظهر كرئيس للحكومة التي يقيدها واشنطن. وسيتوقف مستقبلها الانتخابي جزئيا على قدرتها على إقناع الإسرائيليين بأنها أعادت الأمن إلى الشمال واحتوت على إيران. هذا القيد الداخلي يدفع الولايات المتحدة إلى المقاومة عندما يبدو أنها تحمي طهران أو حزب الله. لا يزال هناك مجال لحل وسط، لكنه يتقلص.

ولذلك فإن وقف إطلاق النار الذي أعلنته ترامب يستند إلى معادلة غير مستقرة. وتعلق إيران إضراباتها، ولكن هذه الظروف في لبنان. إن إسرائيل تقبل ضغوط الولايات المتحدة، ولكنها تواصل المطالبة بحرية عملها. وترغب الولايات المتحدة في وقف التصعيد، ولكنها تظل جزءا من الأمن الإسرائيلي والحصار المفروض على إيران. ويطلق الناخبون الأمريكيون والإسرائيليون النار على قادتهم في اتجاهات معاكسة. وفي الساعات القادمة، سيتوقف قوام وقف إطلاق النار على البيانات أقل مما يعتمد على السلوك الإسرائيلي في لبنان، وضبط النفس الإيراني، وقدرة ترامب على إنفاذ خط يمثله الآن بوصفه نفسه.