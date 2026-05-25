غزة في وجه سحق المدنيين

ولا تزال الحرب في غزة تضرب المدنيين على الرغم من إعلانات الهدنة ودعوات متكررة لفتح المعابر. وتشير آخر التقارير إلى الضحايا الجدد في وسط الإقليم، وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع، والحد من إمكانية الحصول على المعونة، وزيادة الضغط الصحي. وفي غزة، لم يعد السجل يقتصر على القتلى والجرحى. It includes hunger, forced displacement, breakdown of care, sick prisoners and ple of a population whose majority already live outside their home.

غزة التي تواجه حربا تستمر بعد الهدنة

ولم تعد كلمة الهدنة كافية لوصف واقع غزة. وتشير المعلومات المتاحة إلى استمرار الإضراب، والقيود المفروضة على المعونة، والتشريد القسري. إن وقف إطلاق النار الذي بدأ نفاذه في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر من السنة السابقة لم يوقف العمليات العسكرية. Since then, approximately 900 Palestinians have reportedly been killed and more than 2,500 injured in Israeli attacks, according to data reported by a Palestinian media source. ويعطي هذا التقييم مقياس الحرب التي لم تعد تشكل نفسها هجوما كاملا، بل كضغط مستمر.

إن آخر التقارير في وسط غزة تعزز هذا الانطباع. A strike on a building in the camp of Nousseirat killed three members of the same family: محمد أبو مالوه، البالغ من العمر 38 عاماً، وزوجته التي تبلغ من العمر 36 عاماً، علاء زالان وابنهما أسامة، التي تبلغ من العمر سنة واحدة. The targeting of family housing illustrates the extreme vulnerability of civilians. In a territory where displaced families are buried in buildings, tents or makeshift shelters, the boundary between military target and living space often disappears.

وأدى هجوم آخر على مركز للشرطة في منطقة الطوع شمال مدينة غزة إلى مقتل ستة أشخاص. The bodies were reportedly found in a state of advanced mutilation and burn, according to the reported evidence. إن هذين الحدثين ليسا مجرد سلسلة من أحداث الحرب المختلفة. They report a recovery in intensity in areas already completed. They also recall that local structures, even fragile ones, remain exposed to strikes. وفي إقليم تدهور فيه النظام المدني، يزيد تدمير الوظائف أو الخدمات المحلية من تفاقم انعدام الأمن اليومي.

توازن بشري يتجاوز الأرقام المباشرة

ولا يقتصر الأثر الإنساني لغزة على عدد الوفيات في اليوم. The immediate deaths, the wounded, the disappeared, the careless and the displaced form the same picture. الحرب تقتل مباشرة عن طريق الضربات. كما أنه يقتل بسبب نقص الأغذية، وتدمير الهياكل الصحية، ونقص الأدوية، وعدم القدرة على العيش في ظروف كريمة. ويضيف كل هجوم جديد إلى نظام يتجاوز حدوده بالفعل.

The situation of the disappeared adds another layer of suffering. ويبلّغ مصدر إعلامي عن فقدان حوالي 500 4 شخص في غزة، في مجموعة أكبر قوامها نحو 000 13 شخص بدون وثائق، لإثبات وفاتهم رسميا. وتنتج هذه الفئة الإدارية والبشرية آثارا ملموسة جدا. ولا تستطيع الأسر تنفيذ الإجراءات العادية. وقد تُمنع زوجات الأشخاص المفقودين للاعتراف الرسمي أو المساعدة أو القرار المتعلق بوضعهم العائلي. ولذلك فإن الحرب تخلق معاناة قانونية بالإضافة إلى المعاناة البدنية.

يدفع الأطفال ثمناً مركزياً. The murder of a one-year-old child in the Noussiirat camp is just one example. ويتعرض الأطفال في غزة للقصف والتشريد والجوع والمرض وفقدان المحبين. Many have not had regular schooling in months. وتتراكم الصدمات في سياق لا تملك فيه الأسر مكانا آمنا، ولا تستمر في الحصول على الرعاية النفسية، ولا تضمن الاستقرار. The war reduced child to a succession of warnings, leaks and losses.

The wounded form another record, less visible than the dead. وأصيب أكثر من 500 2 شخص منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر في نظام صحي محطم بالفعل، وهو ما يعني البتر والإصابة والألم المزمن والصدمات والعناية المستحيلة. نقص الوقود يحد من المستشفيات. القيود المفروضة على عمليات قطع المعدات الطبية. الحركة تجعل العلاج غير منتظم. In Gaza, surviving a strike does not mean being Save. وهذا قد يعني الدخول في سلسلة طويلة من المعاناة دون رعاية كافية.

الجوع في الجبهة الثانية

وأصبحت أزمة الغذاء أحد مراكز الدراما. A World Food Programme report, cited in available sources, indicates that 1.6 million people in Gaza, or 77 per cent of the population, face high levels of acute food insecurity. ويشمل ذلك أكثر من 000 100 طفل و 000 37 امرأة حامل وممرضة. وهذه الأرقام تضع الجوع في صميم الميزانية العامة. وتبين أن الحرب لا تؤثر فقط على المناطق المتضررة. It affects the ability of almost the entire population to feed themselves.

وحتى قبل المجاعة المعلنة، يؤدي انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى تدمير المجتمع. العائلات تخفض الوجبات ويحرم الكبار أنفسهم من الأطفال. وتفتقر النساء الحوامل إلى الغذاء الكافي. ويعتمد الأطفال على الحليب والمياه النقية والرعاية غير المتوفرة دائما. كبار السن أو المرضى يصبحون أكثر هشاشة. الغضب يتصرف ببطئ لكنه يتصرف في كل مكان وهو يجعل الهيئات أكثر عرضة للمرض. ويزيد من حدة القلق والتوترات الاجتماعية.

The demonstrations of internally displaced persons in central Gaza against the siege and the restrictions of aid reflect this anger. وندد المشاركون بسياسة المجاعة ودعوا إلى فتح الممرات للسماح بدخول الأغذية والأدوية دون عوائق. These protests show that the population no longer lives solely under military threat. وهو يعيش أيضا تحت ضغط الوصول الخاضع للمراقبة إلى وسائل البقاء. الحق في الأكل يصبح طلباً عاماً.

وينص البروتوكول الإنساني على دخول ٦٠٠ شاحنة للمعونة يوميا. ومع ذلك، فإن الكميات التي تم قبولها بالفعل كانت ستظل أدنى بكثير من هذا الهدف. ويشير مصدر إلى أن أقل من ثلث هذا الحجم قد دخل. وأشار آخر إلى مستوى لا يتجاوز 38 في المائة من أحجام ما قبل الحرب. وفي كلتا الحالتين، يكون الاستنتاج كما يلي: ولا تغطي المعونة المتاحة الاحتياجات. The difference between 600 trucks expected and actual volumes is translated into missing flour, medicines absent, fuel meritsd and abandoned families.

الممرات المغلقة تنهار

وأصبحت مراقبة نقاط العبور مسألة مركزية. ونبهت الحكومة الفلسطينية إلى التدهور السريع في ظروف المعيشة بسبب التخفيض الطوعي في دخول المعونة الغذائية والقيود المفروضة على الوقود والإمدادات الطبية. وطلبت من الوسطاء والأمم المتحدة والجهات الضامنة في الاتفاق ممارسة الضغط لفتح الممرات بطريقة كاملة ودائمة. المُطلِق مهم هذا ليس نداء من أجل توصيلة واحدة هذا طلب للانتظام.

الظروف العادية لأي استجابة إنسانية. فالبضائع المنعزلة لا تثبّت إقليما يزيد على مليوني شخص. المستشفيات تحتاج الوقود كل يوم الكعك بحاجة إلى الدقيق والطاقة. وتحتاج الأسر إلى الغذاء والمياه والأدوية والحفاضات والبطانيات والمأوى. وتحتاج المنظمات الإنسانية إلى الأمن، والطرق المتاحة، والتصاريح المتكررة. إذا جاءت المعونة، فإنها تغذي المنافسة، السوق السوداء والخوف.

ويؤدي الوقود دورا استراتيجيا. فبدون الوقود، توقف المولدات الكهربائية، ولم تعد سيارات الإسعاف تتحرك، ولم تعد المياه تضخ، وتتدهور الاتصالات، وتخفض المستشفيات خدماتها. ولذلك فإن القيود المفروضة على الوقود لا تؤثر على التنقل فحسب. وهي تؤثر على الصحة والمياه والغذاء وحفظ الأدوية والعمليات الجراحية وتوزيع المعونة. والوقود عنصر حيوي في الأراضي المقصفة.

كما أن تخفيض المعونة له أثر سياسي. وهو يضعف الهياكل المحلية ويزيد من الاعتماد على التوزيع ويزيد من التوترات بين الأسر المشردة. وعندما تفتقر السلع، يصبح الحصول على المعونة مصدرا للقوة. الخطوط تمتد الضعفاء يتأخرون الأسر الكبيرة هي الأكثر عرضة للخطر. ثم تصبح أزمة الغذاء عامل اضطراب. إنه يدمر التماسك بقدر ما يدمر الجثث.

التشريد القسري يؤدي إلى تفاقم الأزمة المدنية

ويستمر التشرد على الرغم من إعلانات الهدنة. وأبلغ مكتب الأمم المتحدة الإنساني عن تشريد أكثر من 150 أسرة من شرق خان يونس وشرق مدينة غزة بسبب تحركات أو قصف دبابات. ومن بين هذه الأسر، تم التعرف على 40 أسرة تحتاج إلى مساعدة طارئة بعد الفرار مع حالات قليلة فقط. This may seem limited compared to the previous massive movements. غير أنها لا تزال كبيرة. It shows that the forced movement has not stopped. وهي مستمرة في موجات، وفقا للعمليات.

وأغلبية سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة سيظلون في حالة تشرد. وتلخص هذه الجملة الانهيار المدني للإقليم. فالسكان الذين لم يعودوا يعيشون في منازلهم لا يمكنهم تنظيم حياة طبيعية. العائلات تنام في أماكن مؤقتة الأطفال يغيرون منازلهم كبار السن يفقدون آثارهم وتواجه النساء والفتيات مخاطر إضافية في المناطق المكتظة. المرضى يكافحون لمتابعة علاجاتهم. يصبح التشرد حالة اجتماعية دائمة، وليس حلقة مؤقتة.

المصطلح « العودة » ثم يأخذ قيمة سياسية. الناس لا يطلبون المساعدة الغذائية فحسب يريدون إيجاد منزل، حي، مدرسة، سوق، مقبرة، روتين الحرب تأخذ بعيدا هذه الاستمرارية. وحتى عندما تنجو الأسرة، فإنها قد تفقد حيزها الحي، وورقاتها ومواردها وشبكتها الاجتماعية. ومن ثم فإن تدمير المنازل يؤدي إلى خسارة أكبر من الخسائر المادية. إنه يهزم تنظيم المجتمع.

ويرتبط التشريد القسري أيضا بالخوف. العائلات غالباً تفر قبل أن يعرفوا أين يذهبوا. يرحلون بما يلبسونه. وهي موجودة في المناطق المشبعة بالفعل. ويزيد كل تشرد إضافي من كثافة المآوي، والضغط على المياه، وخطر الأمراض والتوترات حول المعونة. The numbers of 150 families and 40 families in emergency situations do not only describe one movement. يصفون ميكانيكيات الإرهاق المتكرر.

الصحة العامة في منطقة لا تتنفس

وتنهار الصحة العامة تحت ضغوط عديدة. فالأشخاص المصابون يتراكمون، والأدوية تفتقر إلى الأدوية، والوقود محدود، والسفر يفضي إلى المرض، كما أن عدم كفاية الغذاء يضعف الجسم. The warnings from the World Health Organization and the human rights centres mentioned in the available sources highlights the risk of catastrophic worsening. وفي إقليم تعرضت فيه الهياكل الأساسية الصحية للضرب أو عدم التنظيم، تضع كل موجة جديدة من الإصابات النظام تحت ضغط شديد.

ويمكن أن تنتشر بسرعة في الملاجئ أمراض الجلد والأمراض المرتبطة بانعدام المياه النظيفة. ويتعرض الأطفال بشكل خاص. وتحتاج النساء الحوامل والمسنات والمرضى المزمنين إلى الحصول بانتظام على الرعاية. لكن الحرب تفتت هذا الوصول ولا يمكن للمستشفيات أن تعالج دائما الحالات الثقيلة. وعمليات الإجلاء الطبي محدودة. لا تزال الأدوية المتخصصة نادرة. ويعمل النظام الصحي بأولويات مأساوية، ويختار أكثر حالات الطوارئ إلحاحا.

وتضيف حالة السجناء الفلسطينيين بعدا خارجيا إلى سجل غزة. وحذر نادي السجناء الفلسطينيين من الانتشار السريع للمفترسين في السجون الإسرائيلية. According to reports, in some cells of eight prisoners, at least three would be affected. The organization accuses the prison administration of depriving prisoners of care and transforming diseases into a tool of pressure. وهذه المسألة لا تتصل مباشرة بالمعونة المقدمة إلى غزة، ولكنها جزء من الإطار نفسه: وتصبح الصحة مجالاً للضعف والهيمنة.

وتتطلب هذه المعلومات تمييزا واضحا. ويجب التحقق من التهم الموجهة ضد السجون من خلال تحقيقات مستقلة. ولكن الإنذار الصحي خطير بما فيه الكفاية ليحتاج إلى الوصول من المحامين والأطباء والمنظمات المختصة. ولا تعلق الحرب التزامات بالسجناء. كما أنها لا تعلق واجب معاملة المدنيين. وفي حالة غزة، يؤدي الجمع بين الإضراب والجوع والمرض إلى نشوء أزمة يعتمد فيها كل قطاع على القطاعات الأخرى.

الوسطاء يواجهون فشل الضمانات

وتتزايد النداءات الموجهة إلى الوسطاء. وتدعو السلطات الفلسطينية والمنظمات الإنسانية والجهات الفاعلة السياسية الجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى فرض فتح الممرات ووقف الانتهاكات. This request reveals a fundamental problem. ويفقد أي اتفاق بدون آلية إنفاذ قيمتها بالنسبة للمدنيين. وإذا لم تضمن المعونة أو الأمن أو العودة، فإنها تصبح إطاراً رسمياً بدون أثر وقائي.

ويتحمل أمناء المظالم مسؤولية محددة. ولا يمكنها فقط أن تشجع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها. ويجب عليهم قياس دخول الشاحنات، ونشر الأرقام، ورصد الانتهاكات، وحماية القوافل وضمان الوقود. ويحكم المدنيون على الاتفاقات على أساس هذه العناصر. وهي لا تحكم على البلاغات الدبلوماسية. ويحكمون على الدقيق والخبز والمياه والأدوية والطرق المفتوحة وصمت الأسلحة.

وتكمن الصعوبة في توازن القوى. وتتحكم إسرائيل في الوصول الرئيسي، والحركات العسكرية، وفي معظم الظروف البرية. وتعتمد المنظمات الإنسانية على الأذون. ولدى السلطات المحلية موارد محدودة للغاية. ويمكن للوسطاء أن يدفعوا، ولكن ضغوطهم تختلف حسب المصالح السياسية. والنتيجة واضحة في الأرقام: 600 شاحنة مقررة، ولكن حجمها الفعلي أقل بكثير؛ ومئات الوفيات منذ وقف إطلاق النار؛ ولا تزال أغلبية السكان مشردة.

ويغذي هذا الوضع عدم الثقة. ويشهد شعب غزة نجاح الإعلانات دون تحسن كاف. كلمات « الهدّة » و « المساعدة » و « الضمادات » تفقد معناها إذا استمرت الحياة اليومية في التدهور ثم تصبح الحرب دولة دائمة، حتى عندما تتباين شدتها. إنها لا تتوقف حقاً إنها تتغير.

الرصيد المقرر رصده

ويجب رصد سجل غزة على عدة جبهات. ويظل الأول هو التوازن الإنساني المباشر: القتلى والجرحى. وتبين الأرقام التي أُبلغ عنها منذ وقف إطلاق النار، وحوالي 900 قتيلا وأكثر من 500 2 مصاب، استمرار العنف. والسبب الثاني هو الجوع: 1.6 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أو 77 في المائة من السكان، مع أكثر من 000 100 طفل و 000 37 من بين النساء الأكثر عرضة لخطر الحمل أو الرضاعة الطبيعية. أما المحور الثالث فهو يتعلق بالمعونة: 600 شاحنة يومية مخططة، ولكنها أقل بكثير من القيود التي توصف أحيانا بأنها أقل من ثلث الكميات اللازمة.

The fourth axis concerns displacement. More than 150 families have reportedly fled some areas under recent pressure, while the majority of the 2.1 million inhabitants would remain displaced. وتتعلق الأولوية الخامسة بالصحة: under duress hospitals, restricted fuel, inadequate medical supplies and the spread of diseases in places of detention or displacement. وينصب التركيز السادس على الأشخاص المفقودين، حيث أبلغ عن فقدان حوالي 500 4 شخص، وعلى الآلاف من الحالات دون وثائق كاملة. وهذه الشبكة تتيح لنا أن نفهم لماذا لا يمكن تلخيص غزة برقم واحد.

ولا تزال الأولوية الفورية تتمثل في فتح نقاط العبور بصورة مستدامة. وبدون هذا التدبير، ستظل الردود المتبقية جزئية. الغذاء لا يمكن أن يدخل بكمية كافية. المستشفيات لا تستطيع العمل ولا يمكن تجهيز المآوي. ولا يمكن للأسر المشردة أن تستقر حالتها. ويجب أن تصبح المعونة قابلة للتنبؤ، وواسعة النطاق، وتحكمها آليات شفافة. وإلا، سيضيف كل يوم ميزانية غير مرئية إلى الميزانية العامة الرسمية: الأطفال الضعفاء، والمرضى غير المعالجين، والأسر المشردة مرة أخرى، والمدنيون الذين يضطرون إلى انتظار التوزيع التالي للبقاء.