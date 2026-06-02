غوتيريس يريد قوة دولية في جنوب لبنان بعد عام 2026

تقرير أنطونيو غوتيريز إلى مجلس الأمن يضع الفينول في مركز المعادلة اللبنانية وفي حين يجب على البعثة الحالية أن تتوقف عن العمليات في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، يرى الأمين العام للأمم المتحدة أن من الضروري الإبقاء على وجود عسكري للأمم المتحدة في لبنان. انها ليست مجرد مسألة الحفاظ على الخوذ الزرقاء بالعادة. والهدف من ذلك هو منع حدوث فراغ أمني في الجنوب، مع استمرار إسرائيل في عملياتها، حيث لا يزال حزب الله من العناصر الفاعلة المسلحة الرئيسية، ويستغرق الجيش اللبناني وقتا وموارد وتغطية دولية لتمديد سلطته.

ويقترح التقرير، الذي تشاورت معه وكالة أنباء، ثلاثة خيارات تتراوح بين 000 2 و 500 5 من أفراد الأمم المتحدة العسكريين. وتتمثل مهمتهم في رصد وقف إطلاق النار، ودعم القوات المسلحة اللبنانية، وتيسير وقف التصعيد والحوار والاتصال والتنسيق. ومن شأن النص الأقوى، وفقا للوثيقة، أن يوفر أكبر قدر من الموثوقية من مراقبة الخط الأزرق، أي ما يناهز 120 كيلومترا. غير أن الصيغة الدنيا لن تغطي هذا الخط بأكمله بدون قدرات تكنولوجية كبيرة. وخلف هذه الأرقام سؤال استراتيجي: من سيراقب جنوب لبنان عندما ينهي المصرف ولايته رسميا؟?

ويتم الإعلان بالتسلسل الإقليمي المتوتر. وتحاول واشنطن التوصل إلى وقف متبادل للهجمات بين إسرائيل وحزب الله. وتدعو بيروت إلى إنهاء الإضرابات الإسرائيلية وسحب المناطق المحتلة. وتربط إيران الملف اللبناني بالجبهة الإقليمية بأكملها. وفي هذا السياق، يقدم تقرير غوتيريز حجة إلى من يعتقدون أن الخروج الواضح والبسيط عن الأمم المتحدة من شأنه أن يخلق خطرا كبيرا. وهو لا يقطع بعد الشكل النهائي. غير أنها تؤكد الحاجة: فبدون وجود دولي، يصبح الخط الأزرق أكثر صعوبة في الرصد، وسيكون من الأسهل انتهاك وقف إطلاق النار.

النتيجة النهائية: تصبح بعثة مؤقتة مركزية

(فينول) مهمة مؤقتة أصبحت هيكلية وقد أنشئ في عام 1978، وكان من المقرر أصلا تأكيد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وإعادة السلام، ومساعدة الدولة اللبنانية على استعادة سلطتها. وبعد حرب عام 2006، وسع القرار 1701 نطاق دوره. وكان من المقرر أن ترصد البعثة وقف الأعمال القتالية، وأن ترافق نشر الجيش اللبناني، وأن تنسق مع إسرائيل ولبنان، وأن تدعم إنشاء منطقة بين الخط الأزرق والليطاني، خالية من أي وجود مسلح بخلاف وجود الدولة اللبنانية والجبهة.

This mandate has never been fully implemented. (إسرائيل) تشجب بشكل منتظم عجز (فينول) عن منع تعزيز (هزبولا). وأكد لبنان فائدة البعثة بوصفها قناة عازلة ومراقبة ووصلية. وأشارت البلدان المساهمة إلى أنه لا يمكن لحفظة السلام أن يفرضوا هيكلاً أمنياً بمفردهم يرفض الطرفان احترامه. The Finul is neither a substitute army nor an occupying force nor an international Hezbollah police. وتتوقف قدرتها على مجلس الأمن، والجيش اللبناني، وموافقة الجهات الفاعلة المحلية، وضبط النفس الإسرائيلي.

إن مناقشة عام 2026 جزء من هذا الغموض. وقرر مجلس الأمن في آب/أغسطس 2025 تمديد آخر مرة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، قبل انسحاب منظم وآمن في السنة التالية. This decision was reached under strong US and Israeli pressure. وتعتقد واشنطن أن الوقت قد حان لنقل المسؤولية عن الأمن إلى الحكومة اللبنانية. واعتبرت إسرائيل أن البعثة غير فعالة ضد حزب الله. وعلى النقيض من ذلك، حذرت عدة دول، منها إيطاليا والصين وفرنسا، من أخطار الانسحاب السريع للغاية.

تقرير (غاتريس) لا يعود إلى ذلك القرار. إنها تقدم مخرجاً مختلفاً. والفكرة هي عدم إبقاء الفينول في شكله الحالي، وإنما توفير وجود عسكري للأمم المتحدة بعد انتهاء البعثة. هذا الظل مهم. وهو يمكّن مجلس الأمن من الامتثال رسميا لقرار الإغلاق، مع منع اختفاء البعثة من مغادرة جنوب لبنان بدون آلية دولية. وهو انتقالي باللغة الدبلوماسية. In security language, it is a way to prevent the Blue Line from becoming a blind spot.

ثلاثة سيناريوهات عسكرية لفترة ما بعد المالية

The three options presented by Guterres correspond to three levels of aspirations. الأولى، التي تقارب 000 2 فرد، ستكون خفيفة. ومن شأنه أن يتيح وجودا محدودا، مع التركيز على الاتصال، ودعم الجيش اللبناني وبعض مهام الرصد. غير أن التقرير يؤكد أنه لن يغطي الخط الأزرق بأكمله دون وسائل تكنولوجية إضافية. وهذا يعني رصد الطائرات بدون طيار، وأجهزة الاستشعار، والكاميرات، والرادار، ووسائل آمنة للاتصال، والقدرة التحليلية. وستكون قوة صغيرة بدون تكنولوجيا واضحة، ولكنها ليست مفيدة دائما. ويمكن أن تكون القوة الصغيرة ذات التكنولوجيا أكثر فعالية، ولكنها تتوقف على الاستثمار والأذون السياسية.

الخيار الثاني سيكون وسيطا. وسيسعى إلى تحقيق توازن بين التكلفة والتنقل والمصداقية. ومن شأنه أن يسمح بوجود الكثبان في المناطق الحساسة، دون تكرار البصمة الكاملة لفينول. ويمكن أن يناشد هذا الشكل الدول الأعضاء المعنية بخفض نفقات حفظ السلام. ويمكنه أيضا أن يطمئن من يخشون أن تختفي الأمم المتحدة بسرعة كبيرة. غير أن فعاليتها ستتوقف على تعريف المجالات ذات الأولوية. إذا تحرك الصراع، قوة وسيطة قد مشاهدة ما يحترق غدا أمس.

والخيار الثالث، الذي يضم أكثر من 500 5 فرد عسكري، سيكون أكثر الخيارات مصداقية لرصد الخط الأزرق بأكمله. وستوفر مزيدا من الدوريات، والوظائف، وقدرات الرد، والوجود الواضح. كما أنها سترسل إشارة سياسية واضحة: فالأمم المتحدة لا تغادر جنوب لبنان في وقت تهدد فيه الحرب بالتسوية هناك لفترة طويلة. ولكن هذا الخيار سيكون أكثر تكلفة وربما أكثر الخيارات تنافسا من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل. وقالت إنها ستطرح أيضا مسألة الولاية. كلما زادت القوة كلما زادت التوقعات وجود قوي بدون قواعد واضحة يمكن أن يخلق وهم أمني.

ولذلك لا يمكن تخفيض الاختيار إلى عدد من الجنود. ويجب تحديد مهمتهم بالضبط. راقب ماذا؟ تقرير لمن؟ دعم الجيش اللبناني إلى أي نقطة؟ مرافقة انسحاب إسرائيلي وفقاً لأي جدول زمني؟ ما رد الفعل على الانتهاكات؟ حماية المدنيين أو مجرد مشاهدة الخط الأزرق؟ ويتكلم التقرير عن شطب التصعيد والحوار والاتصال والتنسيق. هذه الكلمات حذرة وهي تعكس رغبة الأمم المتحدة في أن تظل ميسرة، وألا تصبح متحاربة. ولكن الحالة الراهنة تتطلب أكثر من وجود رمزي.

الجيش اللبناني في مركز النظام

والنقطة الأكثر حساسية تتعلق بالجيش اللبناني. وتدعم القوات المسلحة اللبنانية جميع السيناريوهات المقدمة من غوتيري. ويتسق ذلك مع منطق القرار 1701: يجب أن تكون الدولة اللبنانية السلطة الأمنية الفعالة في الجنوب. ولكن هذا الطموح يواجه عقبتين. الأولى هي مادة The army lacks resources, funding, equipment and surveillance capabilities. الثاني سياسي ويجب عليها أن تبسط سلطتها في منطقة يحتفظ فيها حزب الله بوزن عسكري واجتماعي وسياسي هام، دون أن يتسبب في مواجهة داخلية.

ويمكن أن يساعد دعم الأمم المتحدة، ولكنه لا يحل محل قرار وطني. ويمكن للجيش اللبناني القيام بدوريات، والسيطرة على فؤوس معينة، واحتلال المواقع، والتنسيق مع الأمم المتحدة. لا يمكن، بمفرده ودون غطاء سياسي، حل مسألة أسلحة حزب الله. كما أنه لا يمكن أن يمنع الهجمات الإسرائيلية إذا لم تجبر واشنطن إسرائيل على احترام وقف إطلاق النار. ولهذا السبب يربط تقرير غوتيريز الوجود العسكري للأمم المتحدة بدور سياسي معزز لممثله في لبنان. البعد العسكري ليس كافياً إننا بحاجة إلى وساطة سياسية دائمة.

الخط الأزرق يبقى قلب الجهاز وهي ليست حدودا دولية معترف بها بالمعنى التقليدي. وهو يسجل خط الانسحاب الإسرائيلي الذي تحققت منه الأمم المتحدة بعد عام 2000 وهو بمثابة مرجع عملي بين إسرائيل ولبنان. لسنوات، كل انتهاك، كل دورية، كل بناء، كل طلقة وكل معبر قد قرأ من خلال هذا الخط. في حرب اليوم أصبحت أكثر من علامة رسم الخرائط إنها الجبهة التي تقاس فيها إمكانية العودة إلى الهدوء.

ويصر الضيوف على دور الأمم المتحدة كوصي مؤقت على الخط الأزرق. هذه الصيغة مفيدة جداً ويعني ذلك أن الأمم المتحدة لا تدعي تسوية النزاع الحدودي وحده. وتتمثل مهمتها في رصد الحوادث وتوثيقها ومنعها والحفاظ على حد أدنى من الاتصالات بين الأطراف غير الموكلة إليها. وفي منطقة يتهم فيها كل مخيم الآخر بالبدء، تكون وظيفة المراقبة المحايدة هذه قيمة. إنها لا تنتج السلام. ويمنع أحيانا وقوع حادث من أن يصبح حربا مفتوحة.

الانسحاب الإسرائيلي والسيادة اللبنانية

والمشكلة هي أن حياد الملاحظة يصبح أكثر صعوبة عندما تعطل التضاريس. وتشير التقارير الأخيرة إلى المناطق التي يحتلها أو يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق، وإلى التدمير الواسع النطاق والقيود المفروضة على المدنيين. وتبرر إسرائيل عملياتها بمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته. ويعتبر لبنان ذلك انتهاكا لسيادته وعائقا أمام أي وقف حقيقي لإطلاق النار. In this context, a UN force will have to monitor not only the shootings, but also the territorial achievements.

إن بيان سفير لبنان لدى الأمم المتحدة، أحمد عرافة، يتمشى تماما مع هذا المنطق. واعتبر أن التطورات الأخيرة زادت من الحاجة الملحة للبنان للحفاظ على الأمم المتحدة والمعونة الدولية. وربطت هذه المساعدة بهدفين هما: تيسير الانسحاب الإسرائيلي وتمكين الدولة من نشر سلطتها في جميع أنحاء إقليمها. ويلخص هذا الهدف المزدوج الموقف اللبناني. إن لبنان لا يريد وجودا دوليا للتعامل إلى أجل غير مسمى مع الصراع المتجمد. وهو يريد حضوراً قادراً على مرافقة انسحاب إسرائيلي وتعزيز الدولة.

غير أنه يوجد توتر في هذا الموقف. وينطوي تعزيز الدولة أيضا، من جانب الشركاء الدوليين، على تحديد واضح للدور العسكري لحزب الله. وبالنسبة لحزب الله وحلفائه، لا يمكن تصور نزع السلاح أو الحد من الوجود ما دامت إسرائيل تحتل أو تهاجم أو تهدد. وبالنسبة لإسرائيل، فإن الانسحاب غير المضمون من حزب الله سيكون خطيرا. وبالنسبة للأمم المتحدة، لا يمكن أن تنجح الولاية إلا إذا قبلت الأطراف التزامات قابلة للقياس. تقرير (غاتريس) يقترح حضوراً فهو لا يحل التناقض السياسي الذي أعاق التنفيذ الكامل للقرار 1701 منذ ما يقرب من عشرين عاما.

كما أن مناقشة الميزانية ستركز على القرار. وتواجه عمليات الأمم المتحدة للسلام قيودا مالية كبيرة، لا سيما بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء في الدفع. وهناك قوة قوامها أكثر من 500 5 جندي مكلفة. وهي تتطلب قوات ومعدات وقواعد وعمليات إجلاء طبي وسوقيات وضمانات أمنية. هل توافق البلدان المساهمة على إرسال جنود إلى جنوب لبنان حيث تم بالفعل إلقاء القبض على حفظة السلام تحت النار؟ والمسألة سياسية ومالية. وتتطلب بعثة ذات مصداقية من الدول الراغبة في تحمل هذا الخطر.

واشنطن، وإسرائيل، ومجلس الأمن

وقد أضعفت الهجمات أو الحوادث التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة أمن المساهمين. وقد انتقدت البعثة إسرائيل، وطعنتها المجموعات المحلية، وتعرضت للقتال بين إسرائيل وحزب الله. وقد قُتل الخوذ الزرق أو أصيب في آخر مرحلة من الحرب. وهذا الواقع يزيد من صعوبة الوعد بوجود دولي مستقر. ويمكنها أيضا أن تعزز حجة غوتيريس: إذا كانت البعثة مهددة على الرغم من وجودها، انسحابها الكامل من شأنه أن يجعل الوضع أقل سيطرة.

الموقف الأمريكي سيكون حاسماً. وبحلول عام 2025، لم تؤيد واشنطن التمديد الأخير إلا في إطار إغلاق مخطط له. أرادت الولايات المتحدة تجنب التجديد التلقائي لفنول. They felt that Lebanon should become the only security provider in the South. لكن الحرب غيرت المعايير. وإذا استمرت الضربات الإسرائيلية، إذا ظل وقف إطلاق النار هشا، وإذا لم يتمكن الجيش اللبناني من الاستيلاء على كامل الأراضي وحدها، فإن انخفاض وجود الأمم المتحدة يمكن أن يصبح حلا وسطا مقبولا. سيسمح لـ(واشنطن) أن يقول أن (فينول) سينتهي، بينما يتجنب الفراغ الفوري.

ويمكن لإسرائيل أن تعارض مخططاً تعتبره مؤاتياً جداً لحزب الله. إنتقاداته المتكررة تتصل بعدم قدرة (فينول) على منع وجود الحركة العسكري في الجنوب غير أن لإسرائيل أيضا مصلحة في شكل من أشكال المراقبة إذا كانت تخفض الهجمات على شمالها وتيسر آليات التحقق. وستعتمد على الولاية. ولن ترفض القدس قوة مكرسة إلا لمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية. ويمكن مناقشة قوة تركز على دعم الجيش اللبناني والسيطرة على المناطق القريبة من الخط الأزرق. التسوية ستكون صعبة.

وبالنسبة لهزبولا، يمكن أن يكون وجود الأمم المتحدة بعد المالية مقبولا إذا كان يرافق انسحاب إسرائيلي ولا يصبح أداة لنزع السلاح مفروضة تحت الضغط الأجنبي. وتدرك الحركة أن وجود حفظة السلام يحد أحيانا من حرية العمل الإسرائيلية ويوفر شاهدا دوليا. لكنه يخشى أي مهمة لها ولاية أكثر تدخلا ضد شبكاته. ولذلك يجب أن تتفادى الصيغة التي تم اختيارها وجود شقين: أن تكون ضعيفة للغاية في طمأنة إسرائيل، وأن تُرفض على أرض الواقع. إنها المعادلة التي تحد دائماً من (فينول).

جنوب لبنان خارج نطاق حفظ السلام

ويجب على لبنان، من جانبه، أن يتجنب قراءة دفاعية فقط. والطلب على وجود دولي ليس كافيا. وسيلزم تقديم خطة موثوقة لنشر الجيش، والتنسيق مع الأمم المتحدة، واستعادة الخدمات، وعودة المشردين داخليا، وإعادة بناء القرى في الجنوب. ولا يقتصر الأمن على الدوريات. A village where the school remains closed, where the road is cut off, where the water is missing and where the drones fly over every night does not regain the authority of the State by the mere presence of a white armor. ويجب ربط بعثة الأمم المتحدة بجهد مدني.

ومن ثم، فإن تقرير غوتيريس يفتح باب المناقشة التي تتجاوز الفيل. وسأل عن فترة ما بعد الحرب في جنوب لبنان. هل ستدير الدولة اللبنانية الإقليم وتراقبه الأمم المتحدة ويحميه وقف إطلاق النار؟? أو هل ستظل هناك منطقة رمادية بين الوجود الإسرائيلي، وتأثير حزب الله، وقلة تجهيز الجيش اللبناني، ومحدودية الوساطة الدولية؟? والخيارات الثلاثة المقترحة ليست أشكالا عسكرية فحسب. وهي ترسم ثلاثة رؤى للانتقال: الحد الأدنى أو المتوسط أو القوي.

وسيتعين على مجلس الأمن أن يختار في مناخ عصيب. الولايات المتحدة واسرائيل سيرغبان في تجنب استنساخ فينول القديم وسيطالب لبنان بالحماية من الفراغ الأمني. وستنظر إيطاليا وفرنسا وغيرها من البلدان المساهمة في الظروف الأمنية لجنودها. وستصر الصين والعديد من أعضاء المجلس على الحفاظ على دور الأمم المتحدة. وستتابع بلدان المنطقة الصلة بالمناقشات المتعلقة بإيران وحزب الله. وسيكون لكل خيار تكلفة دبلوماسية.

ستبقى على الأرض شعب الجنوب لا يتوقع هيكل مثالي وهم ينتظرون وقف الإضرابات، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المحتلة، وعودة الجيش اللبناني، وإعادة فتح الطرق، واستئناف المدارس، ونهاية الليالي تحت طائرات بدون طيار. ولا يمكن لقوة الأمم المتحدة أن تنتج كل هذا بمفردها. لكن غيابه سيجعل كل خطوة أكثر هشاشة وهذا هو معنى تقرير غوتيريز: فبعد عام 2026، لن يحتاج لبنان إلى رمز دولي فحسب. وسيحتاج إلى آلية لرصد الخط الأزرق وتنبيهه ودعمه ومنعه من أن يصبح نقطة بداية حرب جديدة.