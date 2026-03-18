(غيغا) تتحدى مكان وزراء (هزبولا)

(سمير غيغا) من جديد يوم الأربعاء الثامن عشر من مارس النقاش حول وجود (هزبولا) في الحكومة In a statement to the al-Markazia agency, the Lebanese Forces leader questioned the status of the party’s ministers after the decision of the Council of Ministers prohibiting its military and security branches. قال « الحكومة لا تستطيع أن تتناقض مع نفسها بإبقاء عناصر غير شرعية في وسطها » بينما تقول أنها تحترم هؤلاء الوزراء « كأفراد » وأشار أيضا إلى أن هذه المسألة ستثار لاحقا في الشركة.

ويأتي هذا البيان في سياق يتسم بتكثيف الصراع بين لبنان وإسرائيل. ومنذ نهاية شباط/فبراير 2026، انتشرت الهجمات الإسرائيلية بعيدا عن الجنوب، مما أثر على بيروت وضواحيها الجنوبية والبقاع. The bombings caused hundreds of deaths and thousands of injuries, as well as massive population displacements. وفي الوقت نفسه، زاد الجيش الإسرائيلي من الإنذارات الموجهة إلى المدنيين في عدة مناطق، مع القيام بعمليات على الهياكل الأساسية والطرق، بما في ذلك جنوب نهر الليطاني.

A Statement Related to a Recent Government Decision

موقف سمير غيغا يتفق بشكل مباشر مع قرار اتخذته الحكومة اللبنانية في 2 آذار/مارس 2026 وفي ذلك اليوم، أعلن مجلس الوزراء حظر جميع الأنشطة العسكرية والأمنية التي يقوم بها حزب الله، وعهد إلى الدوائر العسكرية والأمنية بمهمة منع أي عمل مسلح خارج إطار الدولة. ونص القرار أيضا على وضع خطة لتقييد الأسلحة ونزع السلاح، لا سيما في المناطق الواقعة شمال ليتاني.

ومنذ ذلك الإعلان، ذكرت الحكومة أنها تريد استعادة سلطة الدولة الحصرية على الأمن واستخدام القوة. غير أن الحالة على الأرض لا تزال دون تغيير، مع استمرار العمليات العسكرية واستمرار وجود حزب الله في المعادلة الأمنية. ويواصل الوزراء المنتسبون إلى الحزب العمل في مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، سأل سمير غيغا مسألة تماسك السلطة التنفيذية، وربط القرار الصادر في 2 آذار/مارس مباشرة بالتكوين الحالي للحكومة.

زيادة الضغط الدولي

The issue of Hezbollah is not limited to the internal Lebanese debate. It is part of a regional and international framework marked by growing pressure, particularly from the United States. وتدعو واشنطن بانتظام إلى نزع سلاح حزب الله وتعزيز دور الدولة اللبنانية، ولا سيما في الجنوب.

وقد زادت هذه الضغوط مع اتساع نطاق النزاع الإقليمي الذي يشمل إسرائيل وإيران. وتؤيد الولايات المتحدة العمليات الإسرائيلية وترى أن حزب الله هو اللاعب المركزي في هذا المحور. وفي هذا السياق، أصبحت مسألة قدراتها العسكرية ووجودها في المؤسسات اللبنانية مسألة دبلوماسية كبرى.

وفي الوقت نفسه، ذُكرت عدة مبادرات دبلوماسية في الأسابيع الأخيرة لتحقيق وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في الحدود الجنوبية. وتشمل هذه المقترحات آليات تدريجية لنزع السلاح وتعزيز نشر الجيش اللبناني، ولكنها تواجه اختلافات كبيرة بين الأطراف المعنية.

التوتر السياسي الداخلي المستمر

داخليًا، تصريح (سمير غيغا) يأتي في جو من التوتر السياسي الذي تفاقمت بسبب الحرب The government has to deal with both the management of bombings, population displacement and the security situation, while maintaining a fragile balance between its various components.

In this context, the issue of Hezbollah remains central. ويحافظ الحزب على التمثيل السياسي في البرلمان والحكومة، وكذلك على دور حاسم في المواجهة مع إسرائيل. At the same time, some political forces contest this duality between institutional participation and autonomous military capacity.

وأشار سمير غيغا أيضا إلى تصريحات أدلى بها بعض مسؤولي حزب الله يحذرون من مخاطر الاعتراف والفوضى الداخلية. He considered that the State should have acted earlier in this regard, stating that « legitimate authority has missed an opportunity » and that it should have arrested those who incite civil war and religious tensions.

مسألة معروضة الآن على مجلس الوزراء

ولا يقترن بيان زعيم الجيش اللبناني في هذه المرحلة بطلب رسمي لسحب وزراء حزب الله. ومع ذلك، فإنه يعرض نقطة نقاش أشار سمير غيغا إلى أنه يريد أن يثيرها داخل الحكومة.

وفي الوقت الراهن، لم يُعلن عن أي قرار بشأن مركز هؤلاء الوزراء. ولا تزال الشركة تعمل في تشكيلها الحالي، مع استمرار الحرب واستمرار الضغوط الدولية والإقليمية.